Объединение двух запросов SELECT в один: SQL решение

#SELECT и выборка данных  #Подзапросы  #UNION / UNION ALL  
Быстрый ответ

Если вам нужно объединить результаты двух SELECT-запросов, используйте оператор UNION, который удаляет повторяющиеся строки:

SQL
UNION
SELECT столбец FROM таблица2;
UNION
SELECT столбец FROM таблица2;

Если вы хотите учитывать дубликаты, то применяйте UNION ALL:

SQL
UNION ALL
SELECT столбец FROM таблица2;
UNION ALL
SELECT столбец FROM таблица2;

JOIN используется для объединения данных из разных таблиц на основе определённых критериев:

SQL
Скопировать код
SELECT a.столбец, b.столбец
FROM таблица1 a
JOIN таблица2 b ON a.id = b.id;
Роль оператора CASE

Оператор CASE позволяет вводить условную логику в SELECT-запросы. Это дает возможность задавать значения в зависимости от определённых условий:

SQL
Скопировать код
SELECT столбец,
       CASE
         WHEN условие THEN 'value1'
         ELSE 'value2'
       END AS новый_столбец
FROM таблица;

Не забывайте точно сформулировать условия выбора данных при использовании оператора CASE.

Баланс UNION и JOIN: Вопрос производительности

Выбор между UNION и JOIN имеет значение с точки зрения производительности. UNION может увеличивать время выполнения из-за дополнительных операций по сравнению строк, решением здесь могут быть индексы. В большинстве случаев, JOIN работает эффективнее, предполагая наличие связанных данных в таблицах.

Мастерство подзапросов и оператор EXISTS

Подзапросы — это способ вложения одного SELECT-запроса в другой для сложных манипуляций с данными:

SQL
Скопировать код
SELECT столбец
FROM таблица1
WHERE EXISTS (
  SELECT 1
  FROM таблица2
  WHERE условие
);

Осторожно используйте подзапросы, так как они могут негативно повлиять на производительность основного запроса.

Визуализация

Представим себе ситуацию, когда вы — повар, у вас есть два рецепта:

Markdown
Скопировать код
Рецепт 1 (🍔): [Ингредиент A, Ингредиент B]
Рецепт 2 (🌭): [Ингредиент C, Ингредиент D]

Вы должны приготовить блюдо, включающее элементы обоих рецептов.

Markdown
Скопировать код
Смешанное блюдо (🍱): [Ингредиент A, Ингредиент B] + [Ингредиент C, Ингредиент D]

В терминах SQL, объединение двух SELECT-запросов — это как объединить результаты двух рецептов в "смешанное блюдо":

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM Рецепт1
UNION ALL
SELECT * FROM Рецепт2;

"Смешанное блюдо" включает в себя элементы и "🍔", и "🌭".

Псевдонимы в SQL: игра именами

Использование псевдонимов (AS) позволяет сделать запросы более читаемыми, особенно при работе с JOIN или составлении сложных запросов:

SQL
Скопировать код
SELECT t1.столбец AS 'Столбец_Таблицы1',
       t2.столбец AS 'Столбец_Таблицы2'
FROM таблица1 t1
JOIN таблица2 t2 ON t1.id = t2.id;

В поисках самых свежих данных

Функция MAX() позволяет получить самую свежую запись по определённому полю. Это особенно полезно при работе с датами и временем:

SQL
Скопировать код
SELECT столбец, MAX(столбец_времени)
FROM таблица
GROUP BY столбец;

Динамизм SQL

Динамический SQL позволяет строить запросы, адаптируя их под разные условия. Но такую операцию следует проводить с осторожностью, поскольку она повышает риск SQL-инъекций.

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

