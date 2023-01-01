Объединение двух запросов SELECT в один: SQL решение

Быстрый ответ

Если вам нужно объединить результаты двух SELECT-запросов, используйте оператор UNION, который удаляет повторяющиеся строки:

SQL Скопировать код SELECT столбец FROM таблица1 UNION SELECT столбец FROM таблица2;

Если вы хотите учитывать дубликаты, то применяйте UNION ALL:

SQL Скопировать код SELECT столбец FROM таблица1 UNION ALL SELECT столбец FROM таблица2;

JOIN используется для объединения данных из разных таблиц на основе определённых критериев:

SQL Скопировать код SELECT a.столбец, b.столбец FROM таблица1 a JOIN таблица2 b ON a.id = b.id;

Роль оператора CASE

Оператор CASE позволяет вводить условную логику в SELECT-запросы. Это дает возможность задавать значения в зависимости от определённых условий:

SQL Скопировать код SELECT столбец, CASE WHEN условие THEN 'value1' ELSE 'value2' END AS новый_столбец FROM таблица;

Не забывайте точно сформулировать условия выбора данных при использовании оператора CASE.

Баланс UNION и JOIN: Вопрос производительности

Выбор между UNION и JOIN имеет значение с точки зрения производительности. UNION может увеличивать время выполнения из-за дополнительных операций по сравнению строк, решением здесь могут быть индексы. В большинстве случаев, JOIN работает эффективнее, предполагая наличие связанных данных в таблицах.

Мастерство подзапросов и оператор EXISTS

Подзапросы — это способ вложения одного SELECT-запроса в другой для сложных манипуляций с данными:

SQL Скопировать код SELECT столбец FROM таблица1 WHERE EXISTS ( SELECT 1 FROM таблица2 WHERE условие );

Осторожно используйте подзапросы, так как они могут негативно повлиять на производительность основного запроса.

Визуализация

Представим себе ситуацию, когда вы — повар, у вас есть два рецепта:

Markdown Скопировать код Рецепт 1 (🍔): [Ингредиент A, Ингредиент B] Рецепт 2 (🌭): [Ингредиент C, Ингредиент D]

Вы должны приготовить блюдо, включающее элементы обоих рецептов.

Markdown Скопировать код Смешанное блюдо (🍱): [Ингредиент A, Ингредиент B] + [Ингредиент C, Ингредиент D]

В терминах SQL, объединение двух SELECT-запросов — это как объединить результаты двух рецептов в "смешанное блюдо":

SQL Скопировать код SELECT * FROM Рецепт1 UNION ALL SELECT * FROM Рецепт2;

"Смешанное блюдо" включает в себя элементы и "🍔", и "🌭".

Псевдонимы в SQL: игра именами

Использование псевдонимов (AS) позволяет сделать запросы более читаемыми, особенно при работе с JOIN или составлении сложных запросов:

SQL Скопировать код SELECT t1.столбец AS 'Столбец_Таблицы1', t2.столбец AS 'Столбец_Таблицы2' FROM таблица1 t1 JOIN таблица2 t2 ON t1.id = t2.id;

В поисках самых свежих данных

Функция MAX() позволяет получить самую свежую запись по определённому полю. Это особенно полезно при работе с датами и временем:

SQL Скопировать код SELECT столбец, MAX(столбец_времени) FROM таблица GROUP BY столбец;

Динамизм SQL

Динамический SQL позволяет строить запросы, адаптируя их под разные условия. Но такую операцию следует проводить с осторожностью, поскольку она повышает риск SQL-инъекций.

