Объединение двух запросов SELECT в один: SQL решение#SELECT и выборка данных #Подзапросы #UNION / UNION ALL
Быстрый ответ
Если вам нужно объединить результаты двух SELECT-запросов, используйте оператор UNION, который удаляет повторяющиеся строки:
SELECT столбец FROM таблица1
UNION
SELECT столбец FROM таблица2;
Если вы хотите учитывать дубликаты, то применяйте UNION ALL:
SELECT столбец FROM таблица1
UNION ALL
SELECT столбец FROM таблица2;
JOIN используется для объединения данных из разных таблиц на основе определённых критериев:
SELECT a.столбец, b.столбец
FROM таблица1 a
JOIN таблица2 b ON a.id = b.id;
Роль оператора CASE
Оператор CASE позволяет вводить условную логику в SELECT-запросы. Это дает возможность задавать значения в зависимости от определённых условий:
SELECT столбец,
CASE
WHEN условие THEN 'value1'
ELSE 'value2'
END AS новый_столбец
FROM таблица;
Не забывайте точно сформулировать условия выбора данных при использовании оператора CASE.
Баланс UNION и JOIN: Вопрос производительности
Выбор между UNION и JOIN имеет значение с точки зрения производительности. UNION может увеличивать время выполнения из-за дополнительных операций по сравнению строк, решением здесь могут быть индексы. В большинстве случаев, JOIN работает эффективнее, предполагая наличие связанных данных в таблицах.
Мастерство подзапросов и оператор EXISTS
Подзапросы — это способ вложения одного SELECT-запроса в другой для сложных манипуляций с данными:
SELECT столбец
FROM таблица1
WHERE EXISTS (
SELECT 1
FROM таблица2
WHERE условие
);
Осторожно используйте подзапросы, так как они могут негативно повлиять на производительность основного запроса.
Визуализация
Представим себе ситуацию, когда вы — повар, у вас есть два рецепта:
Рецепт 1 (🍔): [Ингредиент A, Ингредиент B]
Рецепт 2 (🌭): [Ингредиент C, Ингредиент D]
Вы должны приготовить блюдо, включающее элементы обоих рецептов.
Смешанное блюдо (🍱): [Ингредиент A, Ингредиент B] + [Ингредиент C, Ингредиент D]
В терминах SQL, объединение двух SELECT-запросов — это как объединить результаты двух рецептов в "смешанное блюдо":
SELECT * FROM Рецепт1
UNION ALL
SELECT * FROM Рецепт2;
"Смешанное блюдо" включает в себя элементы и "🍔", и "🌭".
Псевдонимы в SQL: игра именами
Использование псевдонимов (AS) позволяет сделать запросы более читаемыми, особенно при работе с JOIN или составлении сложных запросов:
SELECT t1.столбец AS 'Столбец_Таблицы1',
t2.столбец AS 'Столбец_Таблицы2'
FROM таблица1 t1
JOIN таблица2 t2 ON t1.id = t2.id;
В поисках самых свежих данных
Функция MAX() позволяет получить самую свежую запись по определённому полю. Это особенно полезно при работе с датами и временем:
SELECT столбец, MAX(столбец_времени)
FROM таблица
GROUP BY столбец;
Динамизм SQL
Динамический SQL позволяет строить запросы, адаптируя их под разные условия. Но такую операцию следует проводить с осторожностью, поскольку она повышает риск SQL-инъекций.
Полезные материалы
Виктор Ермаков
SQL-разработчик