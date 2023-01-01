Объединение двух таблиц в Google Spreadsheet: QUERY#Анализ данных #Excel и Google Sheets
Быстрый ответ
Для эмуляции функции "JOIN()" SQL в Google Таблицах оптимально использовать функцию
=ARRAYFORMULA(TEXTJOIN(разделитель, игнорировать_пустые, QUERY(диапазон, sql))). Например:
=ARRAYFORMULA(TEXTJOIN(", ", TRUE, QUERY(A1:B10, "select A", 0)))
Такой подход позволит вам объединить значения из столбца A, выбранные при помощи
QUERY, используя запятую и пробел. Данный метод позволяет эффективно эмулировать поведение функции
JOIN() из SQL.
А теперь давайте рассмотрим более подробно расширенные методы объединения, тактики оптимизации и полезные ресурсы, которые существенно улучшат функционал ваших Google Таблиц. 🦾
Оптимизация ваших запросов
Независимо от размеров ваших таблиц, масштабируемость и скорость всегда важны. Вот несколько полезных советов:
- Именованные диапазоны: Используйте логичные имена вместо сложных для запоминания адресов ячеек. Кто же будет помнить, что под обозначением
F23:H45скрываются такие сущности, как "Бюджет" или "Задачи проекта"?
- Избегайте функции INDIRECT: данная функция может замедлять обработку. Вместо неё лучше использовать статические массивы для ускорения вычислений.
- Исключайте пустоты: Пустые ячейки и пробелы — это помехи на пути к чистым данным. Без колебаний удаляйте из таблицы
NULLзначения.
- Выбирайте конкретные диапазоны: Неиспользуйте неопределённые диапазоны вида
A:A, так как они могут ухудшать производительность. Старайтесь обозначать точный диапазон, например
A1:A100.
Владение сложными соединениями с помощью массивных формул
Если базовый аналог функции
JOIN() оказывается недостаточным, существуют и другие методы объединения:
ArrayFormula + VLOOKUP = Продвинутые таблицы соединений
Применение
ARRAYFORMULA,
VLOOKUP и фигурных скобок позволяет создавать продвинутые соединения:
=ARRAYFORMULA(VLOOKUP(ключи, {Диапазон1, Диапазон2}, номер_столбца, FALSE))
QUERY: Инструмент многопрофильного применения
Используйте
QUERY с общим столбцом для совмещения таблиц, подобно методике в SQL:
=QUERY({таблица1;таблица2}, "select * where Col1 is not null")
INDEX как альтернатива VLOOKUP
Функция
INDEX представляет собой эффективный метод объединения, позволяя контролировать возвращаемые значения:
=INDEX(Диапазон2, MATCH(искомое_значение, Диапазон1, 0))
Визуализация
Объединение данных через
QUERY в Google Таблицах можно визуализировать следующим образом:
Воспринимайте это как **хоровод** 💃: каждый элемент данных из таблицы становится частью общего танца.
До объединения данные, как бы, танцуют по отдельности:
До:
🕺➡️🕺➡️🕺
После они сливаются в единое целое:
После:
💃👯♂️👯♀️
Благодаря "хореографу" `QUERY`, конструкции типа `=ARRAYFORMULA(TEXTJOIN(..., QUERY(...)))` становятся не сложнее хоровода! 🎉
Стратегии для особенных ситуаций и оптимизация рабочего процесса
Работая со сложными таблицами, можно столкнуться с уникальными вызовами. Давайте рассмотрим стратегии их решения:
Эффективный импорт данных
Используйте
QUERY для импорта данных перед объединением, чтобы сэкономить время для кофе-брейка ☕️:
=QUERY(IMPORTRANGE("url_таблицы", "строка_диапазона"), "select * where ...")
Приоритет точности
Тщательно проверяйте диапазоны и условия для гарантирования точности соединений. Избегайте случайного создания "данных-гремлинов".
Сложность — враг производительности
По возможности упрощайте свои таблицы, чтобы предотвратить потенциальное замедление их работы. В будущем вы будете благодарны себе за это.
Методики для продвинутых и полезные материалы
Если вы хотите изучить более продвинутые возможности работы с данными, вы можете воспользоваться:
- JavaScript LINQ: Эмуляция SQL-функций и продвинутые манипуляции с данными при помощи скриптов.
- Документация Google Таблиц: Изучение инструментов и функций в Google Таблицах открывает новые возможности для работы с данными.
Дмитрий Белозёров
BI-аналитик