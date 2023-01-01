Объединение двух таблиц в Google Spreadsheet: QUERY

#Анализ данных  #Excel и Google Sheets  
Быстрый ответ

Для эмуляции функции "JOIN()" SQL в Google Таблицах оптимально использовать функцию =ARRAYFORMULA(TEXTJOIN(разделитель, игнорировать_пустые, QUERY(диапазон, sql))). Например:

=ARRAYFORMULA(TEXTJOIN(", ", TRUE, QUERY(A1:B10, "select A", 0)))

Такой подход позволит вам объединить значения из столбца A, выбранные при помощи QUERY, используя запятую и пробел. Данный метод позволяет эффективно эмулировать поведение функции JOIN() из SQL.

А теперь давайте рассмотрим более подробно расширенные методы объединения, тактики оптимизации и полезные ресурсы, которые существенно улучшат функционал ваших Google Таблиц. 🦾

Оптимизация ваших запросов

Независимо от размеров ваших таблиц, масштабируемость и скорость всегда важны. Вот несколько полезных советов:

  • Именованные диапазоны: Используйте логичные имена вместо сложных для запоминания адресов ячеек. Кто же будет помнить, что под обозначением F23:H45 скрываются такие сущности, как "Бюджет" или "Задачи проекта"?
  • Избегайте функции INDIRECT: данная функция может замедлять обработку. Вместо неё лучше использовать статические массивы для ускорения вычислений.
  • Исключайте пустоты: Пустые ячейки и пробелы — это помехи на пути к чистым данным. Без колебаний удаляйте из таблицы NULL значения.
  • Выбирайте конкретные диапазоны: Неиспользуйте неопределённые диапазоны вида A:A, так как они могут ухудшать производительность. Старайтесь обозначать точный диапазон, например A1:A100.

Владение сложными соединениями с помощью массивных формул

Если базовый аналог функции JOIN() оказывается недостаточным, существуют и другие методы объединения:

ArrayFormula + VLOOKUP = Продвинутые таблицы соединений

Применение ARRAYFORMULA, VLOOKUP и фигурных скобок позволяет создавать продвинутые соединения:

=ARRAYFORMULA(VLOOKUP(ключи, {Диапазон1, Диапазон2}, номер_столбца, FALSE))

QUERY: Инструмент многопрофильного применения

Используйте QUERY с общим столбцом для совмещения таблиц, подобно методике в SQL:

=QUERY({таблица1;таблица2}, "select * where Col1 is not null")

INDEX как альтернатива VLOOKUP

Функция INDEX представляет собой эффективный метод объединения, позволяя контролировать возвращаемые значения:

=INDEX(Диапазон2, MATCH(искомое_значение, Диапазон1, 0))

Визуализация

Объединение данных через QUERY в Google Таблицах можно визуализировать следующим образом:

Воспринимайте это как **хоровод** 💃: каждый элемент данных из таблицы становится частью общего танца.

До объединения данные, как бы, танцуют по отдельности: До: 🕺➡️🕺➡️🕺

После они сливаются в единое целое: После: 💃👯‍♂️👯‍♀️

Благодаря "хореографу" `QUERY`, конструкции типа `=ARRAYFORMULA(TEXTJOIN(..., QUERY(...)))` становятся не сложнее хоровода! 🎉

Стратегии для особенных ситуаций и оптимизация рабочего процесса

Работая со сложными таблицами, можно столкнуться с уникальными вызовами. Давайте рассмотрим стратегии их решения:

Эффективный импорт данных

Используйте QUERY для импорта данных перед объединением, чтобы сэкономить время для кофе-брейка ☕️:

=QUERY(IMPORTRANGE("url_таблицы", "строка_диапазона"), "select * where ...")

Приоритет точности

Тщательно проверяйте диапазоны и условия для гарантирования точности соединений. Избегайте случайного создания "данных-гремлинов".

Сложность — враг производительности

По возможности упрощайте свои таблицы, чтобы предотвратить потенциальное замедление их работы. В будущем вы будете благодарны себе за это.

Методики для продвинутых и полезные материалы

Если вы хотите изучить более продвинутые возможности работы с данными, вы можете воспользоваться:

  • JavaScript LINQ: Эмуляция SQL-функций и продвинутые манипуляции с данными при помощи скриптов.
  • Документация Google Таблиц: Изучение инструментов и функций в Google Таблицах открывает новые возможности для работы с данными.

Полезные материалы

  1. Функция QUERY – Помощь редакторов Google Docs — подробное руководство по использованию функции QUERY.
  2. Reactjs setState() с динамическим именем ключа? – Stack Overflow — подходы к решению задач с динамическими ключами в Google Таблицах.
  3. Список функций Google Таблиц – Помощь редакторов Google Docs — полный перечень возможностей Google Таблиц.
  4. SQL Joins — основы соединений в SQL и стиволения их во Google Таблицах.
Дмитрий Белозёров

BI-аналитик

