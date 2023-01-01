Объединение двух столбцов в MySQL с использованием COALESCE#Основы SQL #MySQL / MariaDB #NULL и обработка пропусков
Быстрый ответ
Чтобы объединить столбцы
col1 и
col2 в новый столбец
combined_col, используйте функцию
CONCAT():
SELECT CONCAT(`col1`, ' ', `col2`) AS `combined_col` FROM `table`;
Если хочется добавить разделитель и исключить значения NULL, применяйте
CONCAT_WS():
SELECT CONCAT_WS(' ', `col1`, `col2`) AS `combined_col` FROM `table`;
Обработка специфичных типов данных и значений NULL
Когда объединяется столбцы с разными типами данных, приведите их к единому типу:
SELECT CONCAT(CAST(`numeric_col` AS CHAR), ' ', `string_col`) AS `combined_col` FROM `table`;
Чтобы не допустить усечения текста из-за переполнения столбца, ограничьте размер текста:
SELECT CONCAT(LEFT(`long_text_col`, 255), ' – ', `short_text_col`) AS `combined_col` FROM `table`;
CONCAT_WS() игнорирует значения NULL, когда как
CONCAT() вернёт NULL, если как минимум один из аргументов равен NULL:
Выбор псевдонима, как выбор имени супергероя
Псевдонимы (aliases) упрощают идентификацию объединённых столбцов. Вот пример использования псевдонима:
SELECT CONCAT(`FirstName`, ' ', `LastName`) AS `FullName` FROM `Users`;
Это особо удобно, когда данные экспортируются в CSV-файлы.
Визуализация
Пусть у нас имеются два цветных источника света: синий (столбец A) и жёлтый (столбец B). Используя SQL-шаблон, мы создадим новый зелёный свет (объединённый столбец):
Синий свет (💡🔵): Синий
Желтый свет (💡🟡): Желтый
SELECT AS выступает в роли микшера света:
💡🔵 + 💡🟡: 💡✳️
Точно также, как синий и жёлтый свет порождают зелёный, два столбца объединяются в один при помощи
SELECT AS.
Борьба со сложными случаями
Если два столбца могут содержать NULL, примените
IFNULL() для гарантированной работы кода:
SELECT IFNULL(CONCAT(`col1`, ' ', `col2`), 'Default Value') AS `combined_col` FROM `table`;
Чтобы объединить дату и время в единый временной отпечаток, используйте такой подход:
SELECT CONCAT(`date_col`, ' ', `time_col`) AS `Timestamp` FROM `table`;
Объединение многоязычных данных требует внимательности к кодировке символов:
SELECT CONCAT(_utf8mb4'囍', ' ', `EnglishCol`) AS `combined_col` FROM `table`;
Виктор Ермаков
SQL-разработчик