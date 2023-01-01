Объединение двух столбцов в MySQL с использованием COALESCE

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы объединить столбцы col1 и col2 в новый столбец combined_col , используйте функцию CONCAT() :

SQL Скопировать код SELECT CONCAT(`col1`, ' ', `col2`) AS `combined_col` FROM `table`;

Если хочется добавить разделитель и исключить значения NULL, применяйте CONCAT_WS() :

SQL Скопировать код SELECT CONCAT_WS(' ', `col1`, `col2`) AS `combined_col` FROM `table`;

Обработка специфичных типов данных и значений NULL

Когда объединяется столбцы с разными типами данных, приведите их к единому типу:

SQL Скопировать код SELECT CONCAT(CAST(`numeric_col` AS CHAR), ' ', `string_col`) AS `combined_col` FROM `table`;

Чтобы не допустить усечения текста из-за переполнения столбца, ограничьте размер текста:

SQL Скопировать код SELECT CONCAT(LEFT(`long_text_col`, 255), ' – ', `short_text_col`) AS `combined_col` FROM `table`;

CONCAT_WS() игнорирует значения NULL, когда как CONCAT() вернёт NULL, если как минимум один из аргументов равен NULL:

SQL Скопировать код SELECT CONCAT_WS(' ', `col1`, `col2`) AS `combined_col` FROM `table`; SELECT CONCAT(`col1`, ' ', `col2`) AS `combined_col` FROM `table`;

Выбор псевдонима, как выбор имени супергероя

Псевдонимы (aliases) упрощают идентификацию объединённых столбцов. Вот пример использования псевдонима:

SQL Скопировать код SELECT CONCAT(`FirstName`, ' ', `LastName`) AS `FullName` FROM `Users`;

Это особо удобно, когда данные экспортируются в CSV-файлы.

Визуализация

Пусть у нас имеются два цветных источника света: синий (столбец A) и жёлтый (столбец B). Используя SQL-шаблон, мы создадим новый зелёный свет (объединённый столбец):

Markdown Скопировать код Синий свет (💡🔵): Синий Желтый свет (💡🟡): Желтый

SELECT AS выступает в роли микшера света:

Markdown Скопировать код 💡🔵 + 💡🟡: 💡✳️

Точно также, как синий и жёлтый свет порождают зелёный, два столбца объединяются в один при помощи SELECT AS .

Борьба со сложными случаями

Если два столбца могут содержать NULL, примените IFNULL() для гарантированной работы кода:

SQL Скопировать код SELECT IFNULL(CONCAT(`col1`, ' ', `col2`), 'Default Value') AS `combined_col` FROM `table`;

Чтобы объединить дату и время в единый временной отпечаток, используйте такой подход:

SQL Скопировать код SELECT CONCAT(`date_col`, ' ', `time_col`) AS `Timestamp` FROM `table`;

Объединение многоязычных данных требует внимательности к кодировке символов:

SQL Скопировать код SELECT CONCAT(_utf8mb4'囍', ' ', `EnglishCol`) AS `combined_col` FROM `table`;

