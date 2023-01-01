Объединение даты и времени в одном поле MS SQL Server#Основы SQL #Типы данных SQL #Работа с датами и временем
Быстрый ответ
Если вам необходимо быстро объединить дату и время из разных полей, воспользуйтесь следующим фрагментом SQL-кода:
SELECT
DATEADD(day, DATEDIFF(day, '19000101', dateField), CAST(timeField AS datetime)) AS CombinedDateTime
FROM
YourTable;
Он позволяет скомбинировать
dateField и
timeField в одном столбце, типа datetime. Функции DATEADD и DATEDIFF обеспечивают точность результатов и предотвращают переполнение даты.
Точность до миллисекунды
Чтобы учесть миллисекунды в результатах, используйте следующий запрос:
SELECT
DATEADD(millisecond, DATEDIFF(millisecond, '00:00:00.000', timeField), CAST(dateField AS datetime2)) AS CombinedDateTime
FROM
YourTable;
Не забывайте, что даже миллисекунды могут делать разницу между идеально приготовленной и сырой яичницей!
Совместимость: SQL Server 2008
Для совместимости с SQL Server 2008 и более ранними версиями используйте тип данных DATETIME вместо DATETIME2:
SELECT
DATEADD(millisecond, DATEDIFF(millisecond, '00:00:00.000', timeField), CAST(dateField AS datetime)) AS CombinedDateTime
FROM
YourTable;
И помните, чем больше вы знаете о различих версиях SQL, тем эффективнее вы сможете работать с базами данных.
Лаконичность кода: Объединение с помощью оператора +
Простейший способ объединить данные – использовать оператор + с преобразованием типов через CAST:
SELECT
CAST(CAST(dateField AS date) AS datetime) + CAST(timeField AS datetime) AS CombinedDateTime
FROM
YourTable;
Похоже, SQL Server 2012 стремится к минимализму!
Чистота кода: Использование переменных
Чтобы упростить чтение запроса, сохраняйте промежуточные данные в переменных:
DECLARE @DatePart DATE = '2023-03-14';
DECLARE @TimePart TIME(7) = '21:59:59.1234567';
SELECT
CAST(@DatePart AS DATETIME) + CAST(@TimePart AS DATETIME) AS CombinedDateTime;
Это как уборка в комнате, только для вашего SQL-скрипта!
Читаемость кода: Советы по форматированию
Чтобы улучшить восприятие, придерживайтесь стандартных форматов обозначения даты и времени, например, ISO 8601:
SELECT
FORMAT(CombinedDateTime, 'yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.fff') AS StandardDateTime
FROM
YourTable;
Легкочитаемые метки времени делают работу с ними проще!
Работа с null-значениями: Предотвращение ошибок
Обработайте null-значения в полях с датой и временем, чтобы избежать ошибок:
SELECT
CASE
WHEN dateField = 0 OR timeField = 0 THEN NULL
ELSE DATEADD(day, DATEDIFF(day, 0, dateField), CAST(timeField AS datetime))
END AS CombinedDateTime
FROM
YourTable;
Профессионалы, работающие с датой и временем, никогда не позволяют null-значениям исказить их результаты!
Визуализация
Представьте себеслияние даты и времени как сборку пазла: Дата (🏞️🌆) и Время (🌞/🌙):
Элементы Неба (🌞🌙) = Время
Элементы Земли (🏞️🌆) = Дата
Используйте этот фрагмент SQL для объединения Даты и Времени:
SELECT CAST(DateField AS DATE) + CAST(TimeField AS TIME) AS FullDateTime
FROM YourTable;
В итоге у вас получается выборка со столбцом datetime:
🏞️🌞 = Солнечное утро
🌆🌙 = Городская ночь
Вот вам магическая формула создания картин, состоящих из даты и времени!
Оптимизация решения: Никаких преобразований в строковые типы
Для быстрой оптимизации вашего решения избегайте преобразования в строковые типы:
SELECT
DATEADD(day, DATEDIFF(day, 0, dateField), timeField) as CombinedDateTime
FROM
YourTable;
"Эффект от оптимизации заметен быстрее, чем вы успеваете сказать 'быстро'".
Полезные материалы
- CAST и CONVERT (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn – Подробности о функциях CAST и CONVERT.
- Типы данных и функции даты и времени – SQL Server (Transact-SQL) | Microsoft Learn – Обзор функций SQL Server для работы с датами и временем.
- Функция CONVERT() в SQL Server – Пошаговое руководство по использованию функции CONVERT.
- Форматирование дат в SQL Server с помощью функции FORMAT – Как правильно использовать FORMAT для форматирования дат.
Эти ресурсы помогут вам мастерски освоить объединение даты и времени в SQL Server.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик