Объединение даты и времени в одном поле MS SQL Server

Быстрый ответ

Если вам необходимо быстро объединить дату и время из разных полей, воспользуйтесь следующим фрагментом SQL-кода:

SQL Скопировать код SELECT DATEADD(day, DATEDIFF(day, '19000101', dateField), CAST(timeField AS datetime)) AS CombinedDateTime FROM YourTable;

Он позволяет скомбинировать dateField и timeField в одном столбце, типа datetime. Функции DATEADD и DATEDIFF обеспечивают точность результатов и предотвращают переполнение даты.

Точность до миллисекунды

Чтобы учесть миллисекунды в результатах, используйте следующий запрос:

SQL Скопировать код SELECT DATEADD(millisecond, DATEDIFF(millisecond, '00:00:00.000', timeField), CAST(dateField AS datetime2)) AS CombinedDateTime FROM YourTable;

Не забывайте, что даже миллисекунды могут делать разницу между идеально приготовленной и сырой яичницей!

Совместимость: SQL Server 2008

Для совместимости с SQL Server 2008 и более ранними версиями используйте тип данных DATETIME вместо DATETIME2:

SQL Скопировать код SELECT DATEADD(millisecond, DATEDIFF(millisecond, '00:00:00.000', timeField), CAST(dateField AS datetime)) AS CombinedDateTime FROM YourTable;

И помните, чем больше вы знаете о различих версиях SQL, тем эффективнее вы сможете работать с базами данных.

Лаконичность кода: Объединение с помощью оператора +

Простейший способ объединить данные – использовать оператор + с преобразованием типов через CAST:

SQL Скопировать код SELECT CAST(CAST(dateField AS date) AS datetime) + CAST(timeField AS datetime) AS CombinedDateTime FROM YourTable;

Похоже, SQL Server 2012 стремится к минимализму!

Чистота кода: Использование переменных

Чтобы упростить чтение запроса, сохраняйте промежуточные данные в переменных:

SQL Скопировать код DECLARE @DatePart DATE = '2023-03-14'; DECLARE @TimePart TIME(7) = '21:59:59.1234567'; SELECT CAST(@DatePart AS DATETIME) + CAST(@TimePart AS DATETIME) AS CombinedDateTime;

Это как уборка в комнате, только для вашего SQL-скрипта!

Читаемость кода: Советы по форматированию

Чтобы улучшить восприятие, придерживайтесь стандартных форматов обозначения даты и времени, например, ISO 8601:

SQL Скопировать код SELECT FORMAT(CombinedDateTime, 'yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.fff') AS StandardDateTime FROM YourTable;

Легкочитаемые метки времени делают работу с ними проще!

Работа с null-значениями: Предотвращение ошибок

Обработайте null-значения в полях с датой и временем, чтобы избежать ошибок:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN dateField = 0 OR timeField = 0 THEN NULL ELSE DATEADD(day, DATEDIFF(day, 0, dateField), CAST(timeField AS datetime)) END AS CombinedDateTime FROM YourTable;

Профессионалы, работающие с датой и временем, никогда не позволяют null-значениям исказить их результаты!

Визуализация

Представьте себеслияние даты и времени как сборку пазла: Дата (🏞️🌆) и Время (🌞/🌙):

Markdown Скопировать код Элементы Неба (🌞🌙) = Время Элементы Земли (🏞️🌆) = Дата

Используйте этот фрагмент SQL для объединения Даты и Времени:

SQL Скопировать код SELECT CAST(DateField AS DATE) + CAST(TimeField AS TIME) AS FullDateTime FROM YourTable;

В итоге у вас получается выборка со столбцом datetime:

Markdown Скопировать код 🏞️🌞 = Солнечное утро 🌆🌙 = Городская ночь

Вот вам магическая формула создания картин, состоящих из даты и времени!

Оптимизация решения: Никаких преобразований в строковые типы

Для быстрой оптимизации вашего решения избегайте преобразования в строковые типы:

SQL Скопировать код SELECT DATEADD(day, DATEDIFF(day, 0, dateField), timeField) as CombinedDateTime FROM YourTable;

"Эффект от оптимизации заметен быстрее, чем вы успеваете сказать 'быстро'".

Полезные материалы

Эти ресурсы помогут вам мастерски освоить объединение даты и времени в SQL Server.