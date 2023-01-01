Объединение данных SQL Server: GROUP BY и строка с email#Основы SQL #Синтаксис запросов #GROUP BY и агрегации
Быстрый ответ
В
SQL Server вы можете преобразовать группу строк в одну, используя встроенные функции STUFF и конструкцию FOR XML PATH. Рассмотрим пример, который объединяет названия продуктов в каждом заказе:
SELECT
o.OrderId,
STUFF((SELECT ', ' + i.ProductName
FROM Products i
WHERE i.OrderId = o.OrderId
FOR XML PATH('')), 1, 2, '') AS ProductNames
FROM
Orders o
GROUP BY
o.OrderId;
Этот подход эффективен и не требует использования вспомогательных разделителей.
Расширенные методы агрегации
Использование CROSS APPLY для динамической группировки
CROSS APPLY — это мощный инструмент для формирования коррелирующих подзапросов в SQL Server. В сочетании с FOR XML PATH, он позволяет формировать строки с разделителями:
SELECT
o.OrderId,
ca.ProductNames
FROM
Orders o
CROSS APPLY
(SELECT STUFF((SELECT ', ' + i.ProductName
FROM Products i
WHERE i.OrderId = o.OrderId
FOR XML PATH('')), 1, 2, '') AS ProductNames) ca
GROUP BY
o.OrderId, ca.ProductNames;
Избегание дубликатов: применение DISTINCT
Чтобы исключить повторение значений в результирующем списке, используйте ключевое слово DISTINCT:
SELECT
o.OrderId,
STUFF((SELECT DISTINCT ', ' + i.ProductName
FROM Products i
WHERE i.OrderId = o.OrderId
FOR XML PATH('')), 1, 2, '') AS UniqueProductNames
FROM
Orders o
GROUP BY
o.OrderId;
Очистка результата: удаление "лишних" запятых с помощью SUBSTRING
Если результат вашего запроса оканчивается нежелательной запятой, используйте функцию SUBSTRING:
SELECT
o.OrderId,
SUBSTRING((SELECT ', ' + i.ProductName
FROM Products i
WHERE i.OrderId = o.OrderId
FOR XML PATH('')), 3, 1000) AS ProductNames
FROM
Orders o
GROUP BY
o.OrderId;
Визуализация
Возьмем для примера книгу рецептов, где каждый рецепт предполагает использование своего набора ингредиентов:
Рецепты | Ингредиенты
------------- | ----------------
Яблочный пирог| Яблоко, Сахар, Мука
Фруктовый салат| Яблоко, Банан, Апельсин
Ягодный тарт | Черника, Сахар, Мука
Применение GROUP BY позволяет генерировать списки ингредиентов, разделенные запятыми:
SELECT Recipes,
STRING_AGG(Ingredients, ', ') WITHIN GROUP (ORDER BY Ingredients) AS Ingredients_List
FROM Recipe_Book
GROUP BY Recipes;
В результате получаем краткий список ингредиентов для каждого рецепта:
Яблочный пирог: 🍏, 🍬, 🌾
Фруктовый салат: 🍏, 🍌, 🍊
Ягодный тарт: 🫐, 🍬, 🌾
Условные конструкции: группировка с особенностями
Если требуется отсортировать данные по одному критерию и дополнительно разделить их по другому, применяются условные конструкции
CASE или
IIF:
SELECT
o.OrderId,
STUFF((SELECT ', ' + CASE WHEN i.IsSpecial = 1 THEN 'Особый: ' ELSE '' END + i.ProductName
FROM Products i
WHERE i.OrderId = o.OrderId
FOR XML PATH('')), 1, 2, '') AS ProductNames
FROM
Orders o
GROUP BY
o.OrderId;
Современные подходы: STRING_AGG в SQL Server 2017 и более новых версиях
С появлением SQL Server 2017 функция STRING_AGG стала значительно упрощать сбор строк:
SELECT
o.OrderId,
STRING_AGG(i.ProductName, ', ') WITHIN GROUP (ORDER BY i.ProductName) AS ProductNames
FROM
Orders o
JOIN
Products i ON o.OrderId = i.OrderId
GROUP BY
o.OrderId;
Демонстрация на примере SQL Fiddle
Вы можете практически попробовать эти техники на платформе SQL Fiddle. Здесь вы можете проверить код на практике, внести изменения и увидеть результаты в реальном времени.
Полезные материалы
- STRING_AGG (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — официальная документация по использованию
STRING_AGGв SQL Server.
- Concatenating Row Values in Transact-SQL – Simple Talk — обзор альтернатив
STRING_AGG, в котором демонстрируется использование
FOR XML PATHи
STUFF.
- Multiple options to transposing rows into columns — обсуждаются различные способы преобразования данных с использованием
GROUP BYи
CASE.
- COALESCE (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — пособие Microsoft по функции
COALESCEдля работы с NULL в групповых конкатенациях.
- TSQL – Concatenate Rows using FOR XML PATH() — детализированное руководство по слиянию строк с помощью
FOR XML PATH.
- SQL COUNT(), AVG() and SUM() Functions — ресурс, охватывающий ключевые агрегатные функции SQL, используемые в комбинации с
GROUP BY.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик