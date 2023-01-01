Объединение данных SQL Server: GROUP BY и строка с email

Быстрый ответ

В SQL Server вы можете преобразовать группу строк в одну, используя встроенные функции STUFF и конструкцию FOR XML PATH. Рассмотрим пример, который объединяет названия продуктов в каждом заказе:

SQL Скопировать код SELECT o.OrderId, STUFF((SELECT ', ' + i.ProductName FROM Products i WHERE i.OrderId = o.OrderId FOR XML PATH('')), 1, 2, '') AS ProductNames FROM Orders o GROUP BY o.OrderId;

Этот подход эффективен и не требует использования вспомогательных разделителей.

Расширенные методы агрегации

Использование CROSS APPLY для динамической группировки

CROSS APPLY — это мощный инструмент для формирования коррелирующих подзапросов в SQL Server. В сочетании с FOR XML PATH, он позволяет формировать строки с разделителями:

SQL Скопировать код SELECT o.OrderId, ca.ProductNames FROM Orders o CROSS APPLY (SELECT STUFF((SELECT ', ' + i.ProductName FROM Products i WHERE i.OrderId = o.OrderId FOR XML PATH('')), 1, 2, '') AS ProductNames) ca GROUP BY o.OrderId, ca.ProductNames;

Избегание дубликатов: применение DISTINCT

Чтобы исключить повторение значений в результирующем списке, используйте ключевое слово DISTINCT:

SQL Скопировать код SELECT o.OrderId, STUFF((SELECT DISTINCT ', ' + i.ProductName FROM Products i WHERE i.OrderId = o.OrderId FOR XML PATH('')), 1, 2, '') AS UniqueProductNames FROM Orders o GROUP BY o.OrderId;

Очистка результата: удаление "лишних" запятых с помощью SUBSTRING

Если результат вашего запроса оканчивается нежелательной запятой, используйте функцию SUBSTRING:

SQL Скопировать код SELECT o.OrderId, SUBSTRING((SELECT ', ' + i.ProductName FROM Products i WHERE i.OrderId = o.OrderId FOR XML PATH('')), 3, 1000) AS ProductNames FROM Orders o GROUP BY o.OrderId;

Визуализация

Возьмем для примера книгу рецептов, где каждый рецепт предполагает использование своего набора ингредиентов:

Markdown Скопировать код Рецепты | Ингредиенты ------------- | ---------------- Яблочный пирог| Яблоко, Сахар, Мука Фруктовый салат| Яблоко, Банан, Апельсин Ягодный тарт | Черника, Сахар, Мука

Применение GROUP BY позволяет генерировать списки ингредиентов, разделенные запятыми:

SQL Скопировать код SELECT Recipes, STRING_AGG(Ingredients, ', ') WITHIN GROUP (ORDER BY Ingredients) AS Ingredients_List FROM Recipe_Book GROUP BY Recipes;

В результате получаем краткий список ингредиентов для каждого рецепта:

Markdown Скопировать код Яблочный пирог: 🍏, 🍬, 🌾 Фруктовый салат: 🍏, 🍌, 🍊 Ягодный тарт: 🫐, 🍬, 🌾

Условные конструкции: группировка с особенностями

Если требуется отсортировать данные по одному критерию и дополнительно разделить их по другому, применяются условные конструкции CASE или IIF :

SQL Скопировать код SELECT o.OrderId, STUFF((SELECT ', ' + CASE WHEN i.IsSpecial = 1 THEN 'Особый: ' ELSE '' END + i.ProductName FROM Products i WHERE i.OrderId = o.OrderId FOR XML PATH('')), 1, 2, '') AS ProductNames FROM Orders o GROUP BY o.OrderId;

Современные подходы: STRING_AGG в SQL Server 2017 и более новых версиях

С появлением SQL Server 2017 функция STRING_AGG стала значительно упрощать сбор строк:

SQL Скопировать код SELECT o.OrderId, STRING_AGG(i.ProductName, ', ') WITHIN GROUP (ORDER BY i.ProductName) AS ProductNames FROM Orders o JOIN Products i ON o.OrderId = i.OrderId GROUP BY o.OrderId;

Демонстрация на примере SQL Fiddle

Вы можете практически попробовать эти техники на платформе SQL Fiddle. Здесь вы можете проверить код на практике, внести изменения и увидеть результаты в реальном времени.

Полезные материалы