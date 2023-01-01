Объединение данных из разных таблиц SQL: Joins и Unions

Быстрый ответ

Чтобы извлечь данные из разных таблиц, применяйте SQL JOIN. INNER JOIN возвращает строки, где значения соответствуют заданным критериям в обеих таблицах:

SQL Скопировать код SELECT a.name, b.price FROM products AS a INNER JOIN sales AS b ON a.id = b.product_id;

В результате данного запроса мы получим названия товаров и их цены из таблицы продаж при условии, что идентификаторы товаров совпадают.

Понимание JOIN-ов и псевдонимов для таблиц

JOIN в SQL позволяет объединять строки из двух или более таблиц по совпадению данных в определённом столбце. Знание разницы между типами JOIN-ов важно для составления запросов, которые затрагивают несколько таблиц:

INNER JOIN : Возвращает строки, где значения в соответствующих столбцах обеих таблиц совпадают.

: Возвращает строки, где значения в соответствующих столбцах обеих таблиц совпадают. LEFT JOIN (или LEFT OUTER JOIN): Возвращает все строки из левой таблицы и строки из правой таблицы, соответствующие левой.

(или LEFT OUTER JOIN): Возвращает все строки из левой таблицы и строки из правой таблицы, соответствующие левой. RIGHT JOIN (или RIGHT OUTER JOIN): Возвращает все строки из правой таблицы и строки из левой таблицы, соответствующие правой.

(или RIGHT OUTER JOIN): Возвращает все строки из правой таблицы и строки из левой таблицы, соответствующие правой. FULL JOIN (или FULL OUTER JOIN): Возвращает все строки, где есть хотя бы одно совпадение в любой из таблиц.

Использование псевдонимов для таблиц (AS) повышает читаемость запросов и помогает избежать путаницы с названиями столбцов:

SQL Скопировать код SELECT p.product_name, s.sale_date FROM products p INNER JOIN sales s ON p.id = s.product_id;

Здесь p и s используются как псевдонимы для таблиц products и sales .

Применение операторов множеств и подзапросов для сложной фильтрации

Операторы множеств, такие как UNION и INTERSECT , и подзапросы позволяют реализовать сложную фильтрацию данных:

UNION : Объединяет результаты нескольких SELECT-запросов, убирая повторяющиеся строки.

: Объединяет результаты нескольких SELECT-запросов, убирая повторяющиеся строки. UNION ALL: Также объединяет результаты запросов, но оставляет дубликаты строк.

Вложенные запросы, или подзапросы, привносят дополнительные возможности для составления SQL запросов:

SQL Скопировать код SELECT name FROM products WHERE id IN (SELECT product_id FROM sales);

В данном случае подзапрос выбирает идентификаторы товаров из таблицы sales для последующей фильтрации товаров.

Особенности синтаксиса SQL и производительности

При объединении нескольких таблиц не забывайте учитывать значения NULL:

SQL Скопировать код SELECT a.name, b.price FROM products AS a LEFT JOIN sales AS b ON a.id = b.product_id; -- возвращает NULL для товаров, которые не продавались

Для исключения дублирования строк и повышения производительности запроса Вы можете использовать ключевое слово DISTINCT .

Визуализация

Markdown Скопировать код **Таблицы**: Их можно сравнить с `ингредиентами` для вашего блюда-запроса. **Запрос**: Это ваш `рецепт`, по которому вы собираетесь готовить блюдо.

Объединим ингредиенты с помощью JOIN :

Markdown Скопировать код SELECT dishName FROM kitchen AS k JOIN ingredients ON k.id = ingredients.kitchen_id;

И вуаля, перед вами Блюдо из данных:

Markdown Скопировать код 🍽️: [Комбинация элементов данных, каждый из которых привносит свой уникальный вкус из исходной таблицы]

Группировка и агрегация сложных наборов данных

Применение агрегатных функций таких как SUM , AVG , MIN , MAX или COUNT помогает получить важные выводы из анализируемых данных.

SQL Скопировать код SELECT a.category, COUNT(*) FROM products a JOIN sales b ON a.id = b.product_id GROUP BY a.category;

В результате мы получаем статистику по количеству продаж в каждой категории.

Великое противостояние времени: использование функций LEAST и GREATEST

Когда время играет ключевую роль, функции LEAST и GREATEST становятся незаменимыми при определении самых ранних или поздних дат.