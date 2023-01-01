Объединение данных из разных таблиц SQL: Joins и Unions#Основы SQL #JOIN (соединения таблиц) #UNION / UNION ALL
Быстрый ответ
Чтобы извлечь данные из разных таблиц, применяйте SQL JOIN. INNER JOIN возвращает строки, где значения соответствуют заданным критериям в обеих таблицах:
SELECT a.name, b.price
FROM products AS a
INNER JOIN sales AS b ON a.id = b.product_id;
В результате данного запроса мы получим названия товаров и их цены из таблицы продаж при условии, что идентификаторы товаров совпадают.
Понимание JOIN-ов и псевдонимов для таблиц
JOIN в SQL позволяет объединять строки из двух или более таблиц по совпадению данных в определённом столбце. Знание разницы между типами
JOIN-ов важно для составления запросов, которые затрагивают несколько таблиц:
- INNER JOIN: Возвращает строки, где значения в соответствующих столбцах обеих таблиц совпадают.
- LEFT JOIN (или LEFT OUTER JOIN): Возвращает все строки из левой таблицы и строки из правой таблицы, соответствующие левой.
- RIGHT JOIN (или RIGHT OUTER JOIN): Возвращает все строки из правой таблицы и строки из левой таблицы, соответствующие правой.
- FULL JOIN (или FULL OUTER JOIN): Возвращает все строки, где есть хотя бы одно совпадение в любой из таблиц.
Использование псевдонимов для таблиц (AS) повышает читаемость запросов и помогает избежать путаницы с названиями столбцов:
SELECT p.product_name, s.sale_date
FROM products p
INNER JOIN sales s ON p.id = s.product_id;
Здесь
p и
s используются как псевдонимы для таблиц
products и
sales.
Применение операторов множеств и подзапросов для сложной фильтрации
Операторы множеств, такие как
UNION и
INTERSECT, и подзапросы позволяют реализовать сложную фильтрацию данных:
- UNION: Объединяет результаты нескольких SELECT-запросов, убирая повторяющиеся строки.
- UNION ALL: Также объединяет результаты запросов, но оставляет дубликаты строк.
Вложенные запросы, или подзапросы, привносят дополнительные возможности для составления SQL запросов:
SELECT name
FROM products
WHERE id IN (SELECT product_id FROM sales);
В данном случае подзапрос выбирает идентификаторы товаров из таблицы
sales для последующей фильтрации товаров.
Особенности синтаксиса SQL и производительности
При объединении нескольких таблиц не забывайте учитывать значения NULL:
SELECT a.name, b.price
FROM products AS a
LEFT JOIN sales AS b ON a.id = b.product_id;
-- возвращает NULL для товаров, которые не продавались
Для исключения дублирования строк и повышения производительности запроса Вы можете использовать ключевое слово
DISTINCT.
Визуализация
**Таблицы**: Их можно сравнить с `ингредиентами` для вашего блюда-запроса.
**Запрос**: Это ваш `рецепт`, по которому вы собираетесь готовить блюдо.
Объединим
ингредиенты с помощью
JOIN:
SELECT dishName
FROM kitchen AS k
JOIN ingredients ON k.id = ingredients.kitchen_id;
И вуаля, перед вами Блюдо из данных:
🍽️: [Комбинация элементов данных, каждый из которых привносит свой уникальный вкус из исходной таблицы]
Группировка и агрегация сложных наборов данных
Применение агрегатных функций таких как
SUM,
AVG,
MIN,
MAX или
COUNT помогает получить важные выводы из анализируемых данных.
SELECT a.category, COUNT(*)
FROM products a
JOIN sales b ON a.id = b.product_id
GROUP BY a.category;
В результате мы получаем статистику по количеству продаж в каждой категории.
Великое противостояние времени: использование функций LEAST и GREATEST
Когда время играет ключевую роль, функции
LEAST и
GREATEST становятся незаменимыми при определении самых ранних или поздних дат.
SELECT GREATEST(a.date_modified, b.date_modified) AS last_update -- Финальное сражение властителей времени
FROM table_a a
JOIN table_b b ON a.id = b.foreign_id;
Софья Овчинникова
аналитик баз данных