Объявление и использование переменных в PostgreSQL 8.3

Быстрый ответ

В PostgreSQL для объявления переменной внутри одного SQL-запроса можно применить Общие Табличные Выражения (CTE) или подзапросы:

SQL Скопировать код WITH variable_cte AS (SELECT 42 AS my_var) SELECT * FROM my_table WHERE my_column = (SELECT my_var FROM variable_cte);

Для объявления временной и локальной переменной в скрипте используется следующая конструкция:

SQL Скопировать код DO $$ DECLARE my_var int := 42; BEGIN -- Здесь может быть ваша логика с использованием переменной RAISE NOTICE 'Внимание! Загадочное число my_var: %', my_var; END $$;

CTE и подзапросы отлично подходят для простых задач. Для более сложных действий предпочтительнее использовать блок DO . Нужно учитывать, что переменные, объявленные в блоке DO , теряют свои значения после выполнения скрипта.

Различные варианты объявления переменных

Переменные для разных задач

Использование сессионных переменных в PostgreSQL позволяет сохранять данные в течение всей сессии:

SQL Скопировать код SET session "my.vars.variable_name" = 'value'; SELECT current_setting('my.vars.variable_name')::int;

Это очень полезно при выполнении многошаговых транзакций, когда важно сохранять значение переменной между операциями.

Сложность в управлении

Для решения сложных процедур использование pl/PgSQL предоставляет больше возможностей для управления переменными:

SQL Скопировать код CREATE OR REPLACE FUNCTION the_operation() RETURNS void AS $$ DECLARE my_complex_variable complex_type; BEGIN -- Здесь реализована сложная логика с использованием my_complex_variable END; $$ LANGUAGE plpgsql;

Повелитель psql

Управление переменными с помощью интерактивного интерфейса psql :

SQL Скопировать код \set my_number 1337 SELECT :my_number;

Для строковых переменных:

SQL Скопировать код \set my_string 'Привет, мир!' SELECT * FROM planet WHERE greeting = :'my_string';

Трюки для успешной работы

Играйте на безопасности

Будьте осторожны при создании временных таблиц чтобы избежать ошибок двойного объявления:

SQL Скопировать код DROP TABLE IF EXISTS your_temp_table; CREATE TEMPORARY TABLE your_temp_table AS SELECT * FROM earthlings WHERE iq = 'above_average';

Универсальность – ключ к успеху

Создание динамических таблиц с использованием переменных условий расширяет возможности PostgreSQL:

SQL Скопировать код CREATE TEMP TABLE IF NOT EXISTS my_table AS SELECT * FROM aliens WHERE id = current_setting('my.vars.id')::int;

Знаете свой инструмент

Каждый SQL-клиент имеет свои особенности при работе с переменными. Очень важно обеспечить совместимость клиентов, уметь выгодно использовать их уникальные функции.

Визуализация

Представьте запрос к PostgreSQL, как работа шеф-повара:

SQL Скопировать код DO $$ DECLARE your_variable data_type; -- Необходимость выбрать подходящий инструмент 🔪 BEGIN -- Здесь требуется использовать your_variable, словно добавить изюминку в блюдо 🌶️ END; $$;

Процесс готовки:

👩‍🍳 Шеф выходит на работу (BEGIN)

🔪 Нужный инструмент в руках (DECLARE your_variable)

🌶️ Добавка, придающая блюду изюминку (Использование your_variable)

👩‍🍳 Гастрономический шедевр готов (END)

Пусть ваш опыт в PostgreSQL станет настоящим гастрономическим удовольствием! Приятного аппетита! 🍽️

Советы SQL-ниндзя

Будьте готовы к заданию

Не важно, до какой степени ваши задачи сложны – вы всегда должны выбирать подходящий инструмент. CTE подходит для быстрых операций, pl/PgSQL и сессионные переменные хороши для сложных заданий продолжительного характера.

Держите все в порядке

Пользуйтесь возможностями оптимизации и отладки (например, RAISE NOTICE ), приведением типов ( current_setting()::type ) для того, чтобы ваш код был свободным от ошибок, а переменные – бережно управляемыми.

Искусство SQL

Вдохновляйтесь объявлением элегантных переменных и искусственно создаваемыми взаимодействиями с окружением. Это выделяет обычные SQL-скрипты из общего числа и превращает их в настоящие произведения искусства.

Полезные материалы