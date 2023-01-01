Общий подсчет результатов запросов SQL с оператором UNION

#SQL для аналитиков  #UNION / UNION ALL  #Агрегатные функции  
Быстрый ответ

Для подсчета результатов, полученных при помощи оператора UNION, следует использовать инструкцию COUNT(*), представив UNION как подзапрос:

-- Подготавливаемся к подсчёту уникальных значений profile_id 😄 
SELECT COUNT(*)
FROM (
    SELECT profile_id FROM table1
    UNION
    SELECT profile_id FROM table2
) AS combined; -- Представляем 'combined' – наш удобный псевдоним!

Этот запрос выполнит подсчёт количества уникальных значений profile_id из обеих таблиц. Чтобы учесть и дубликаты, следует применить UNION ALL:

-- В этот раз учтены все записи, даже дубликаты! 🎉 
SELECT COUNT(*)
FROM (
    SELECT profile_id FROM table1
    UNION ALL
    SELECT profile_id FROM table2
) AS combined;

Используйте UNION, чтобы подсчитать уникальные значения, и UNION ALL для подсчёта всех записей, включая дубликаты.

Детализация подсчётов

Если требуется получить детальную статистику по каждой из таблиц, выполните подсчёт отдельно:

-- Сначала узнаем количество уникальных записей в каждой таблице
SELECT
    'Table1' AS Source,
    COUNT(DISTINCT profile_id) AS DistinctCount
FROM table1
UNION ALL
SELECT
    'Table2' AS Source,
    COUNT(DISTINCT profile_id) AS DistinctCount
FROM table2;

Обратите внимание на типы данных

Убедитесь, что типы данных для profile_id одинаковы для всех подзапросов, входящих в оператор UNION. Разница в типах данных может привести к непредсказуемым результатам! 🎁

Отдельные повторения

Есть ситуации, когда нужно подсчитать уникальные значения после их объединения. В таких случаях служит вложенный запрос с использованием UNION:

-- Пусть трудность выполнения задачи лежит на плечах запросов, а вам достанется слава 🏆 
SELECT COUNT(*)
FROM (
    SELECT DISTINCT profile_id FROM (
        SELECT profile_id FROM table1
        UNION ALL
        SELECT profile_id FROM table2
    ) AS inner_combined
) AS outer_combined;

Сложные случаи: использование GROUP BY

Если требуется разделить подсчёты по определённым критериям, воспользуйтесь сочетанием GROUP BY и COUNT():

-- Готовимся сгруппировать результаты по категориям! 🐱🐶 
SELECT category, COUNT(*)
FROM (
    SELECT profile_id, 'Category_A' AS category FROM table1
    UNION ALL
    SELECT profile_id, 'Category_B' AS category FROM table2
) AS combined
GROUP BY category;

Применение подзапросов для эффективного подсчёта

Работая с большими массивами данных, используйте подзапросы в операторе UNION. Это позволит оптимизировать работу запроса, сокращая объем обрабатываемой информации:

-- Подзапросы позволят вашему запросу "проветриться" 💨 
SELECT COUNT(*)
FROM (
    SELECT profile_id
    FROM (SELECT profile_id FROM table1 UNION ALL SELECT profile_id FROM table2) AS sub_union
    GROUP BY profile_id
) AS sub_count;

Работа со сложной структурой данных

При выполнении запросов, связанных с различными таблицами и сложной структурой данных, потребуется грамотное использование JOIN в сочетании с UNION. Правильная последовательность выполнения операций и аккуратное использование скобок существенно влияют на итоговый результат.

Визуализация

Чтобы величины были более наглядными, рекомендуется визуализировать данные. Если в аналогии с использованием UNION представить два пруда и их обитателей:

Пруд A (🌊): [🐠, 🐟]
Пруд B (🏞️): [🐟, 🐡]

то UNION объединит их так, что каждый вид рыбы будет представлен однажды:

🌊∪🏞️: [🐠, 🐟, 🐡]

В данном случае, подсчёт даст число уникальных экземпляров:

| Объединённые Пруды | Подсчёт Рыб |
| ------------------- | ------------|
| 🌊∪🏞️                 |      3      |

Не забывайте, что UNION исключает повторения! 🐟✨

Софья Овчинникова

аналитик баз данных

