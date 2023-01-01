Обрезка десятичных знаков в SQL Server без округления#SQL для аналитиков #Основы SQL #Типы данных SQL
Быстрый ответ
Если вам необходимо быстро усечь десятичные числа, примените функцию
CAST:
SELECT CAST(YourColumn AS DECIMAL(10,2)) AS TruncatedValue FROM YourTable
В данном запросе столбец
YourColumn конвертируется в тип данных DECIMAL, сохраняется точность до двух знаков после запятой, и лишние цифры усекаются. Можно изменить параметры внутри
DECIMAL(10,2) в соответствии с заданной точностью.
Применение функции ROUND для усечения
Функция
ROUND в SQL Server позволяет дополнительно усечь числа:
-- Установив третий параметр в 1, функция ROUND будет производить усечение, а не округление
SELECT ROUND(YourColumn, 2, 1) AS TruncatedValue FROM YourTable
Задание третьего параметра в 1 заставляет
ROUND осуществлять усечение. Здесь число 2 обозначает количество сохраняемых знаков после запятой.
Усечение до целых чисел
В случае необходимости усечь числа до целых значений, используйте отрицательное число в качестве длины:
-- Мало кто знает, но можно округлять до сотен в меньшую сторону...
SELECT ROUND(YourColumn, -2, 1) AS TruncatedWholeNumber FROM YourTable
Данный пример усекает число до ближайшей целой сотни, отбрасывая знаки после запятой.
Альтернативы функции ROUND
Вместо
ROUND можно применять и другие методы усечения, такие как использование оператора остатка от деления (%):
-- Вместо функции ROUND используем оператор остатка от деления!
SELECT YourColumn – (YourColumn % 1) AS TruncatedValue FROM YourTable
Здесь остаток от деления числа столбца на
1 вычитается из числа, что приводит к усечению до целого числа.
Настройка точности после выполнения усечения
Для обеспечения точного масштаба и точности после усечения приведите результат к нужному типу данных:
-- Точность превыше всего
SELECT CAST((YourColumn – (YourColumn % 1)) AS DECIMAL(10,2)) AS TruncatedValue FROM YourTable
Таким образом, преобразование числа к указанному десятичному формату будет произведено с нужной точностью.
Предотвращение ошибок
Экспертный совет: воздержитесь от использования функций обработки строк, таких как
LEFT, для усечения чисел. В таких случаях вам, скорее всего, придется проводить обратное преобразование к числовому типу, что может привести к ошибкам и неожиданным результатам.
Визуализация
Здесь представлен наглядный пример усечения:
**До транзакции** : [🏧💳💰 123.456789 ]
Действие: **УСЕЧЬ** ДО 2 ЗНАКОВ ПОСЛЕ ЗАПЯТОЙ
**После транзакции** : [🏧💳💰 123.45 ]
Наглядно видно, что усечение десятичных чисел в SQL Server схоже с расчетом до нужной копейки, при этом пренебрегая незначительным остатком.
SQL-академия усечения: Применение на различных платформах SQL
Стоит отметить, что описанные методы усечения можно использовать во всех версиях SQL Server (начиная с версии 2008), а также в Azure SQL Database и SQL Data Warehouses. Это делает их хорошим решением для разнообразных рабочих условий.
Выбор типа данных – ключевой момент
Важно осознанно подходить к выбору типа данных. DECIMAL обычно лучше подходит для сохранения фиксированной точности и масштаба, в то время как FLOAT и REAL могут вызвать нежелательные округления из-за их приблизительной природы.
Лучшие практики 🔧
Усечение может быть несовместимо с бизнес-требованиями или методами статистического анализа. Осуществление основного контроля точности данных является ключом к их надежности и согласованности.
Полезные материалы
- CAST и CONVERT (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — официальное руководство Microsoft по функциям CAST и CONVERT.
- Разница между decimal, float и double в .NET? – Stack Overflow — обсуждение, которое поможет вам лучше разобраться в различиях между числовыми типами данных в .NET и их аналогами в SQL Server.
- SQL Server – Форматирование чисел с разделителями — статья, которая может быть полезной при обработке информации о форматировании числел в SQL Server, включая методы усечения и округления.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик