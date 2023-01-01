Обрезка десятичных знаков в SQL Server без округления

Быстрый ответ

Если вам необходимо быстро усечь десятичные числа, примените функцию CAST :

SQL Скопировать код SELECT CAST(YourColumn AS DECIMAL(10,2)) AS TruncatedValue FROM YourTable

В данном запросе столбец YourColumn конвертируется в тип данных DECIMAL, сохраняется точность до двух знаков после запятой, и лишние цифры усекаются. Можно изменить параметры внутри DECIMAL(10,2) в соответствии с заданной точностью.

Применение функции ROUND для усечения

Функция ROUND в SQL Server позволяет дополнительно усечь числа:

SQL Скопировать код -- Установив третий параметр в 1, функция ROUND будет производить усечение, а не округление SELECT ROUND(YourColumn, 2, 1) AS TruncatedValue FROM YourTable

Задание третьего параметра в 1 заставляет ROUND осуществлять усечение. Здесь число 2 обозначает количество сохраняемых знаков после запятой.

Усечение до целых чисел

В случае необходимости усечь числа до целых значений, используйте отрицательное число в качестве длины:

SQL Скопировать код -- Мало кто знает, но можно округлять до сотен в меньшую сторону... SELECT ROUND(YourColumn, -2, 1) AS TruncatedWholeNumber FROM YourTable

Данный пример усекает число до ближайшей целой сотни, отбрасывая знаки после запятой.

Альтернативы функции ROUND

Вместо ROUND можно применять и другие методы усечения, такие как использование оператора остатка от деления (%):

SQL Скопировать код -- Вместо функции ROUND используем оператор остатка от деления! SELECT YourColumn – (YourColumn % 1) AS TruncatedValue FROM YourTable

Здесь остаток от деления числа столбца на 1 вычитается из числа, что приводит к усечению до целого числа.

Настройка точности после выполнения усечения

Для обеспечения точного масштаба и точности после усечения приведите результат к нужному типу данных:

SQL Скопировать код -- Точность превыше всего SELECT CAST((YourColumn – (YourColumn % 1)) AS DECIMAL(10,2)) AS TruncatedValue FROM YourTable

Таким образом, преобразование числа к указанному десятичному формату будет произведено с нужной точностью.

Предотвращение ошибок

Экспертный совет: воздержитесь от использования функций обработки строк, таких как LEFT , для усечения чисел. В таких случаях вам, скорее всего, придется проводить обратное преобразование к числовому типу, что может привести к ошибкам и неожиданным результатам.

Визуализация

Здесь представлен наглядный пример усечения:

Markdown Скопировать код **До транзакции** : [🏧💳💰 123.456789 ] Действие: **УСЕЧЬ** ДО 2 ЗНАКОВ ПОСЛЕ ЗАПЯТОЙ **После транзакции** : [🏧💳💰 123.45 ]

Наглядно видно, что усечение десятичных чисел в SQL Server схоже с расчетом до нужной копейки, при этом пренебрегая незначительным остатком.

SQL-академия усечения: Применение на различных платформах SQL

Стоит отметить, что описанные методы усечения можно использовать во всех версиях SQL Server (начиная с версии 2008), а также в Azure SQL Database и SQL Data Warehouses. Это делает их хорошим решением для разнообразных рабочих условий.

Выбор типа данных – ключевой момент

Важно осознанно подходить к выбору типа данных. DECIMAL обычно лучше подходит для сохранения фиксированной точности и масштаба, в то время как FLOAT и REAL могут вызвать нежелательные округления из-за их приблизительной природы.

Лучшие практики 🔧

Усечение может быть несовместимо с бизнес-требованиями или методами статистического анализа. Осуществление основного контроля точности данных является ключом к их надежности и согласованности.

