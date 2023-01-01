Обработка SQL NULL значений и JSON в Go: решение

Быстрый ответ

Для эффективной работы с SQL NULL значениями, представленными в формате JSON, используйте функцию COALESCE , позволяющую установить значения по умолчанию. Это гарантирует сохранение целостности структуры JSON данных. Вот пример кода:

SQL Скопировать код SELECT JSON_OBJECT( 'id', id, 'name', COALESCE(name, 'N/A'), 'email', COALESCE(email, 'N/A') ) FROM Users;

Этот подход помогает избежать нарушения структуры JSON, заменяя NULL значения на 'N/A' .

Добавление безопасной обработки NULL значений SQL и JSON в базовую библиотеку Go

Часто возникают сложности при сериализации типов sql.Null*** из пакета database/sql в Go в JSON. Решение заключается в создании собственных типов, которые могут эффективно обрабатывать SQL NULL значения и корректно их преобразовывать в JSON.

Пользовательские методы маршалинга для сериализации в JSON

Определите тип sql.NullInt64 как собственный и реализуйте интерфейсы json.Marshaler и json.Unmarshaler :

go Скопировать код type NullInt64 struct { sql.NullInt64 // Взялись за борьбу с NULL! } func (ni *NullInt64) MarshalJSON() ([]byte, error) { if !ni.Valid { return []byte("null"), nil } return json.Marshal(ni.Int64) } func (ni *NullInt64) UnmarshalJSON(data []byte) error { var x *int64 if err := json.Unmarshal(data, &x); err != nil { return err } ni.Valid = x != nil if ni.Valid { ni.Int64 = *x } return nil }

Теперь класс NullInt64 способен без проблем конвертировать SQL NULL численные значения в JSON null и обратно.

Обработка NULL значений с использованием указателей в структурах

Для работы с необязательными полями в JSON используйте указатели:

go Скопировать код type User struct { Name *string `json:"name"` } func (u *User) UnmarshalJSON(data []byte) error { // Здесь происходит магия десериализации }

Указатели прекрасно подходят для обработки необязательных полей в JSON, поскольку могут принимать значение nil .

Удобные помощники JSON с пакетом 'guregu/null.v3'

Для всесторонней эффективности работы хорошо подойдёт пакет gopkg.in/guregu/null.v3 . Он значительно облегчает обработку SQL NULL значений в Go, предлагая удобные функции:

go Скопировать код import "gopkg.in/guregu/null.v3" // Присоединяйтесь к нам! type User struct { Age null.Int `json:"age"` // Жизнь без лишних ограничений! }

Этот пакет предоставляет удобный API, опережая по функциональности типы sql.Null*** , и облегчает сериализацию и десериализацию данных.

Визуализация

Давайте представим SQL и JSON как различные контейнеры для хранения данных:

Markdown Скопировать код SQL 🗃️ -> Бутылка с завинчивающейся крышкой (пустая бутылка обозначает NULL) JSON 📄 -> Эластичный мешок (может расширяться, и 'null' заносится при отсутствии значения)

Теперь переносим данные:

Markdown Скопировать код dataTransfer(SQL 🗃️, JSON 📄) // Запускаем телепортацию!

А вот так мы работаем с NULL значениями:

Markdown Скопировать код При переносе из 🗃️ в 📄: - NULL превращается в 'null' в JSON - Используйте COALESCE для задания значений по умолчанию При переносе из 📄 в 🗃️: - 'null' или отсутствующие ключи в JSON конвертируются обратно в SQL NULL

Пример использования:

Markdown Скопировать код SQL 🗃️: [🍏, 🍌, NULL, 🥑] --> Перенос --> JSON 📄: ['🍏', '🍌', 'null', '🥑'] JSON 📄: {'avocado': '🥑', 'durian': null} --> Перенос --> SQL 🗃️: [🥑, NULL]

Проверка кода на play.golang.org

Для проверки правильности работы кода, взаимодействующего с SQL NULL и JSON, рекомендую использовать сервис play.golang.org. Он позволяет провести тестирование кода Go и обработки JSON/SQL в режиме онлайн.

Избегание избыточных уровней в JSON

Создание собственного типа NullInt64 позволяет избежать создания громоздких вложенных объектов в JSON, которые характерны для структур sql.Null*** :

json Скопировать код // Стандартный sql.NullInt64 и ваш JSON { "Int64": 123, "Valid": true } // Наглядный и простой пользовательский NullInt64 123

Минималистичная структура JSON делает данные легче читаемыми и облегчает их обработку.

Обработка стандартных и специфических ситуаций

Основы маршализации JSON

Не забывайте, что Go игнорирует приватные поля при маршалинге структур в JSON. Если вы работаете с SQL NULL полями, убедитесь, что они экспортируемы и имеют корректные метатаги для правильной сериализации.

Детальный рабочий пример

Практический пример работы веб-сервера на Go с использованием SQLite и JSON можно найти в разделе полезных материалов, по ссылке указанной там.

