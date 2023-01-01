Обработка SQL NULL значений и JSON в Go: решение

#Типы данных SQL  #JSON в SQL  #NULL и обработка пропусков  
Быстрый ответ

Для эффективной работы с SQL NULL значениями, представленными в формате JSON, используйте функцию COALESCE, позволяющую установить значения по умолчанию. Это гарантирует сохранение целостности структуры JSON данных. Вот пример кода:

SQL

SELECT JSON_OBJECT(
         'id', id,
         'name', COALESCE(name, 'N/A'),
         'email', COALESCE(email, 'N/A')
       ) 
FROM Users;

Этот подход помогает избежать нарушения структуры JSON, заменяя NULL значения на 'N/A'.

Добавление безопасной обработки NULL значений SQL и JSON в базовую библиотеку Go

Часто возникают сложности при сериализации типов sql.Null*** из пакета database/sql в Go в JSON. Решение заключается в создании собственных типов, которые могут эффективно обрабатывать SQL NULL значения и корректно их преобразовывать в JSON.

Пользовательские методы маршалинга для сериализации в JSON

Определите тип sql.NullInt64 как собственный и реализуйте интерфейсы json.Marshaler и json.Unmarshaler:

go

type NullInt64 struct {
   sql.NullInt64 // Взялись за борьбу с NULL!
}

func (ni *NullInt64) MarshalJSON() ([]byte, error) {
   if !ni.Valid {
      return []byte("null"), nil
   }
   return json.Marshal(ni.Int64)
}

func (ni *NullInt64) UnmarshalJSON(data []byte) error {
   var x *int64
   if err := json.Unmarshal(data, &x); err != nil {
      return err
   }
   ni.Valid = x != nil
   if ni.Valid {
      ni.Int64 = *x
   }
   return nil
}

Теперь класс NullInt64 способен без проблем конвертировать SQL NULL численные значения в JSON null и обратно.

Обработка NULL значений с использованием указателей в структурах

Для работы с необязательными полями в JSON используйте указатели:

go

type User struct {
   Name *string `json:"name"`
}

func (u *User) UnmarshalJSON(data []byte) error {
   // Здесь происходит магия десериализации
}

Указатели прекрасно подходят для обработки необязательных полей в JSON, поскольку могут принимать значение nil.

Удобные помощники JSON с пакетом 'guregu/null.v3'

Для всесторонней эффективности работы хорошо подойдёт пакет gopkg.in/guregu/null.v3. Он значительно облегчает обработку SQL NULL значений в Go, предлагая удобные функции:

go

import "gopkg.in/guregu/null.v3" // Присоединяйтесь к нам!

type User struct {
   Age null.Int `json:"age"` // Жизнь без лишних ограничений!
}

Этот пакет предоставляет удобный API, опережая по функциональности типы sql.Null***, и облегчает сериализацию и десериализацию данных.

Визуализация

Давайте представим SQL и JSON как различные контейнеры для хранения данных:

Markdown

SQL 🗃️ -> Бутылка с завинчивающейся крышкой (пустая бутылка обозначает NULL)
JSON 📄 -> Эластичный мешок (может расширяться, и 'null' заносится при отсутствии значения)

Теперь переносим данные:

Markdown

dataTransfer(SQL 🗃️, JSON 📄) // Запускаем телепортацию!

А вот так мы работаем с NULL значениями:

Markdown

При переносе из 🗃️ в 📄:
- NULL превращается в 'null' в JSON
- Используйте COALESCE для задания значений по умолчанию

При переносе из 📄 в 🗃️:
- 'null' или отсутствующие ключи в JSON конвертируются обратно в SQL NULL

Пример использования:

Markdown

SQL 🗃️: [🍏, 🍌, NULL, 🥑]  --> Перенос --> JSON 📄: ['🍏', '🍌', 'null', '🥑']
JSON 📄: {'avocado': '🥑', 'durian': null}  --> Перенос --> SQL 🗃️: [🥑, NULL]

Проверка кода на play.golang.org

Для проверки правильности работы кода, взаимодействующего с SQL NULL и JSON, рекомендую использовать сервис play.golang.org. Он позволяет провести тестирование кода Go и обработки JSON/SQL в режиме онлайн.

Избегание избыточных уровней в JSON

Создание собственного типа NullInt64 позволяет избежать создания громоздких вложенных объектов в JSON, которые характерны для структур sql.Null***:

json

// Стандартный sql.NullInt64 и ваш JSON
{
  "Int64": 123,
  "Valid": true
}

// Наглядный и простой пользовательский NullInt64
123

Минималистичная структура JSON делает данные легче читаемыми и облегчает их обработку.

Обработка стандартных и специфических ситуаций

Основы маршализации JSON

Не забывайте, что Go игнорирует приватные поля при маршалинге структур в JSON. Если вы работаете с SQL NULL полями, убедитесь, что они экспортируемы и имеют корректные метатаги для правильной сериализации.

Детальный рабочий пример

Практический пример работы веб-сервера на Go с использованием SQLite и JSON можно найти в разделе полезных материалов, по ссылке указанной там.

Полезные материалы

  1. PostgreSQL: Документация по функциям и операторам JSON — Развернутое руководство по работе с JSON и обработке NULL в PostgreSQL.
  2. WL#8132: Тип данных JSON и бинарный формат хранения в MySQL — Обзор особенностей реализации JSON в MySQL.
  3. ISO/IEC TR 19075-6:2017 – Поддержка SQL для JSON — Гайд по SQL, иллюстрирующий стандарты работы с JavaScript Object Notation (JSON).
  4. Обсуждение на Stack Overflow по кодированию SQL NULL в JSON — Обмен мыслями о том, как сообщество Stack Overflow решает проблему SQL NULL и NULL в JSON.
  5. Работа с данными JSON в SQL Server — Инструкция от Microsoft по обработке данных JSON в SQL Server.
Денис Сурков

архитектор данных

