Обработка SQL NULL значений и JSON в Go: решение#Типы данных SQL #JSON в SQL #NULL и обработка пропусков
Быстрый ответ
Для эффективной работы с SQL NULL значениями, представленными в формате JSON, используйте функцию
COALESCE, позволяющую установить значения по умолчанию. Это гарантирует сохранение целостности структуры JSON данных. Вот пример кода:
SELECT JSON_OBJECT(
'id', id,
'name', COALESCE(name, 'N/A'),
'email', COALESCE(email, 'N/A')
)
FROM Users;
Этот подход помогает избежать нарушения структуры JSON, заменяя NULL значения на
'N/A'.
Добавление безопасной обработки NULL значений SQL и JSON в базовую библиотеку Go
Часто возникают сложности при сериализации типов
sql.Null*** из пакета
database/sql в Go в JSON. Решение заключается в создании собственных типов, которые могут эффективно обрабатывать SQL NULL значения и корректно их преобразовывать в JSON.
Пользовательские методы маршалинга для сериализации в JSON
Определите тип
sql.NullInt64 как собственный и реализуйте интерфейсы
json.Marshaler и
json.Unmarshaler:
type NullInt64 struct {
sql.NullInt64 // Взялись за борьбу с NULL!
}
func (ni *NullInt64) MarshalJSON() ([]byte, error) {
if !ni.Valid {
return []byte("null"), nil
}
return json.Marshal(ni.Int64)
}
func (ni *NullInt64) UnmarshalJSON(data []byte) error {
var x *int64
if err := json.Unmarshal(data, &x); err != nil {
return err
}
ni.Valid = x != nil
if ni.Valid {
ni.Int64 = *x
}
return nil
}
Теперь класс
NullInt64 способен без проблем конвертировать SQL NULL численные значения в JSON
null и обратно.
Обработка NULL значений с использованием указателей в структурах
Для работы с необязательными полями в JSON используйте указатели:
type User struct {
Name *string `json:"name"`
}
func (u *User) UnmarshalJSON(data []byte) error {
// Здесь происходит магия десериализации
}
Указатели прекрасно подходят для обработки необязательных полей в JSON, поскольку могут принимать значение
nil.
Удобные помощники JSON с пакетом 'guregu/null.v3'
Для всесторонней эффективности работы хорошо подойдёт пакет
gopkg.in/guregu/null.v3. Он значительно облегчает обработку SQL NULL значений в Go, предлагая удобные функции:
import "gopkg.in/guregu/null.v3" // Присоединяйтесь к нам!
type User struct {
Age null.Int `json:"age"` // Жизнь без лишних ограничений!
}
Этот пакет предоставляет удобный API, опережая по функциональности типы
sql.Null***, и облегчает сериализацию и десериализацию данных.
Визуализация
Давайте представим SQL и JSON как различные контейнеры для хранения данных:
SQL 🗃️ -> Бутылка с завинчивающейся крышкой (пустая бутылка обозначает NULL)
JSON 📄 -> Эластичный мешок (может расширяться, и 'null' заносится при отсутствии значения)
Теперь переносим данные:
dataTransfer(SQL 🗃️, JSON 📄) // Запускаем телепортацию!
А вот так мы работаем с NULL значениями:
При переносе из 🗃️ в 📄:
- NULL превращается в 'null' в JSON
- Используйте COALESCE для задания значений по умолчанию
При переносе из 📄 в 🗃️:
- 'null' или отсутствующие ключи в JSON конвертируются обратно в SQL NULL
Пример использования:
SQL 🗃️: [🍏, 🍌, NULL, 🥑] --> Перенос --> JSON 📄: ['🍏', '🍌', 'null', '🥑']
JSON 📄: {'avocado': '🥑', 'durian': null} --> Перенос --> SQL 🗃️: [🥑, NULL]
Проверка кода на play.golang.org
Для проверки правильности работы кода, взаимодействующего с SQL NULL и JSON, рекомендую использовать сервис play.golang.org. Он позволяет провести тестирование кода Go и обработки JSON/SQL в режиме онлайн.
Избегание избыточных уровней в JSON
Создание собственного типа
NullInt64 позволяет избежать создания громоздких вложенных объектов в JSON, которые характерны для структур
sql.Null***:
// Стандартный sql.NullInt64 и ваш JSON
{
"Int64": 123,
"Valid": true
}
// Наглядный и простой пользовательский NullInt64
123
Минималистичная структура JSON делает данные легче читаемыми и облегчает их обработку.
Обработка стандартных и специфических ситуаций
Основы маршализации JSON
Не забывайте, что Go игнорирует приватные поля при маршалинге структур в JSON. Если вы работаете с SQL NULL полями, убедитесь, что они экспортируемы и имеют корректные метатаги для правильной сериализации.
Детальный рабочий пример
Практический пример работы веб-сервера на Go с использованием SQLite и JSON можно найти в разделе полезных материалов, по ссылке указанной там.
Денис Сурков
архитектор данных