Обработка пустого DateTime в SQL: параметры StoredProcedures#Хранимые процедуры #Работа с датами и временем #NULL и обработка пропусков
Быстрый ответ
Для объявления пустой переменной
DateTime присвойте ей значение NULL:
DECLARE @EmptyDate DATETIME = NULL;
Если значение NULL вам не подходит и требуется установить некоторое дефолтное значение, отличное от нулевого, укажите минимальную допустимую дату для
DateTime в SQL Server — '1753-01-01':
DECLARE @DefaultDate DATETIME = '1753-01-01';
В случаях, когда работа с базой данных может заранее подставить вас непредсказуемыми датами, nullable DateTime будет крайне полезен в C# коде:
DateTime? freeSaturdayNight = null;
Погружение в глубины DateTime
Сравнение nullable и non-nullable
В мире SQL и языков программирования, вроде C#, использование nullable типов ясно демонстрирует разницу между отсутствием даты и её минимальным значением. В C# тип
DateTime не допускает значение null, но с помощью nullable DateTime (
DateTime? или
Nullable<DateTime>) можно достаточно эффектно представить отсутствие данных, подобно пустой бутылке виски.
Работа с nullable DateTime в C#
Для того, чтобы привести переменную nullable DateTime в состояние "без значения" в C#, присвойте ей null:
DateTime? tumbleWeedDate = null;
Всегда проверяйте наличие её значения с помощью метода
HasValue, прежде чем производить над ней операции, чтобы избежать возникновения исключения при обращении к null:
if (tumbleWeedDate.HasValue)
{
// Теперь можно безопасно использовать tumbleWeedDate.Value
}
Взаимодействие с nullable DateTime в хранимых SQL процедурах
При передаче переменных nullable DateTime в хранимые SQL процедуры иногда необходимо преобразовать null-дату с помощью
DBNull.Value:
SqlParameter dateParameter = new SqlParameter("@Date", tumbleWeedDate.HasValue ? (object)tumbleWeedDate.Value : DBNull.Value);
Это обеспечивает корректное поведение в хранимой процедуре и возможность адекватно обрабатывать DBNull для параметров, которые могут остаться не заполненными.
Визуализация
Представьте процесс создания пустой переменной DateTime в SQL как работу бармена, наводящего порядок на своем столе перед началом нового рабочего дня:
До: [🥃🥃🥃] 📅 Грязный поднос с использованными стопками
После: [ ] 📅 Чистый поднос, готовый принимать новые заказы
Таким же образом, как могут быть убраны все стаканы со стойки, переменная DateTime может быть очищена от значений.
DECLARE @OpenCounter DATETIME = NULL; // Когда день подходит к концу и поднос уже чист 🥃➡️[ ]
И теперь поднос блестит чистотой, готовый принимать новых клиентов и события.
Создание вашей сети безопасности для DateTime
Альтернативы для non-nullable DateTime
Для non-nullable переменных типа DateTime в качестве резервного значения можно использовать
DateTime.MinValue:
DateTime openingNight = DateTime.MinValue; // или просто new DateTime()
Тем не менее, такое значение может ввести в заблуждение, создав иллюзию наличия даты, где на самом деле её нет.
Избегание мин и подводных камней DateTime
Чтобы предотвратить ошибки, правильно инициализируйте переменные DateTime:
DateTime openingNight = default; // Например, new DateTime()
Это присвоит
openingNight значение по умолчанию, которое совпадает с
DateTime.MinValue.
Взаимодействие с NULL в SQL
В SQL NULL используется для представления отсутствующего значения. Именно поэтому колонки
DateTime в базе данных часто делают nullable, присваивая им
NULL, чтобы указать, что событие ещё не было запланировано.
CREATE TABLE Performances (
ShowID INT PRIMARY KEY,
ShowDate DATETIME NULL
);
Денис Сурков
архитектор данных