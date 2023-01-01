Обработка пустого DateTime в SQL: параметры StoredProcedures

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для объявления пустой переменной DateTime присвойте ей значение NULL:

SQL Скопировать код DECLARE @EmptyDate DATETIME = NULL;

Если значение NULL вам не подходит и требуется установить некоторое дефолтное значение, отличное от нулевого, укажите минимальную допустимую дату для DateTime в SQL Server — '1753-01-01':

SQL Скопировать код DECLARE @DefaultDate DATETIME = '1753-01-01';

В случаях, когда работа с базой данных может заранее подставить вас непредсказуемыми датами, nullable DateTime будет крайне полезен в C# коде:

csharp Скопировать код DateTime? freeSaturdayNight = null;

Погружение в глубины DateTime

Сравнение nullable и non-nullable

В мире SQL и языков программирования, вроде C#, использование nullable типов ясно демонстрирует разницу между отсутствием даты и её минимальным значением. В C# тип DateTime не допускает значение null, но с помощью nullable DateTime ( DateTime? или Nullable<DateTime> ) можно достаточно эффектно представить отсутствие данных, подобно пустой бутылке виски.

Для того, чтобы привести переменную nullable DateTime в состояние "без значения" в C#, присвойте ей null:

csharp Скопировать код DateTime? tumbleWeedDate = null;

Всегда проверяйте наличие её значения с помощью метода HasValue , прежде чем производить над ней операции, чтобы избежать возникновения исключения при обращении к null:

csharp Скопировать код if (tumbleWeedDate.HasValue) { // Теперь можно безопасно использовать tumbleWeedDate.Value }

При передаче переменных nullable DateTime в хранимые SQL процедуры иногда необходимо преобразовать null-дату с помощью DBNull.Value :

csharp Скопировать код SqlParameter dateParameter = new SqlParameter("@Date", tumbleWeedDate.HasValue ? (object)tumbleWeedDate.Value : DBNull.Value);

Это обеспечивает корректное поведение в хранимой процедуре и возможность адекватно обрабатывать DBNull для параметров, которые могут остаться не заполненными.

Визуализация

Представьте процесс создания пустой переменной DateTime в SQL как работу бармена, наводящего порядок на своем столе перед началом нового рабочего дня:

Markdown Скопировать код До: [🥃🥃🥃] 📅 Грязный поднос с использованными стопками После: [ ] 📅 Чистый поднос, готовый принимать новые заказы

Таким же образом, как могут быть убраны все стаканы со стойки, переменная DateTime может быть очищена от значений.

SQL Скопировать код DECLARE @OpenCounter DATETIME = NULL; // Когда день подходит к концу и поднос уже чист 🥃➡️[ ]

И теперь поднос блестит чистотой, готовый принимать новых клиентов и события.

Создание вашей сети безопасности для DateTime

Для non-nullable переменных типа DateTime в качестве резервного значения можно использовать DateTime.MinValue :

csharp Скопировать код DateTime openingNight = DateTime.MinValue; // или просто new DateTime()

Тем не менее, такое значение может ввести в заблуждение, создав иллюзию наличия даты, где на самом деле её нет.

Чтобы предотвратить ошибки, правильно инициализируйте переменные DateTime:

csharp Скопировать код DateTime openingNight = default; // Например, new DateTime()

Это присвоит openingNight значение по умолчанию, которое совпадает с DateTime.MinValue .

Взаимодействие с NULL в SQL

В SQL NULL используется для представления отсутствующего значения. Именно поэтому колонки DateTime в базе данных часто делают nullable, присваивая им NULL , чтобы указать, что событие ещё не было запланировано.

SQL Скопировать код CREATE TABLE Performances ( ShowID INT PRIMARY KEY, ShowDate DATETIME NULL );

