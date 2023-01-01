Обработка ошибок в пользовательских функциях SQL Server

Быстрый ответ

SQL Скопировать код -- Если условие выполнено, вызываем ошибку, взрывающую вселенную IF @YourCondition SELECT 1/0;

Этот код использует деление на ноль для того, чтобы вызвать ошибку внутри функции. SQL Server не позволяет использовать RAISERROR или THROW напрямую в пользовательских функциях. Мы успешно обходим это ограничение: ошибка деления на ноль вызывается в вызывающем коде. Для управления ошибками на высоком уровне лучше использовать хранимые процедуры.

Управление настроенными ошибками и предотвращение путаницы

SQL Скопировать код -- Создание пользовательской функции (UDF) с обработкой ошибок CREATE FUNCTION dbo.CustomErrorExample(@InputParam INT) RETURNS INT AS BEGIN IF @InputParam IS NULL RETURN CAST('Если данные отсутствуют, я вызову ошибку' AS INT); -- Ошибка из-за отсутствия значения -- В этом месте выполняется пользовательская функция RETURN @Result; -- Возвращаем результат, следуя этикету END;

Предложенный метод позволяет обнаружить ошибку, когда входные данные некорректны. Вместо возврата NULL функция возвращает тип INT, создавая таким образом иллюзию для сервера. Когда сервер SQL пытается обработать это как целое число, срабатывает ошибка приведения типов и наша контрманевра оказывается раскрытой.

Ностальгические воспоминания об обработке ошибок в SQL Server 2008

Вспомним на минутку, как обрабатывались ошибки в SQL Server 2008.

SQL Скопировать код -- Напоминание о старых добрых практиках SQL Server 2008 CREATE FUNCTION dbo.LegacyErrorSignal(@InputParam INT) RETURNS INT AS BEGIN IF @InputParam < 0 SELECT 1/0; -- Преобразуем отрицательное значение в ошибку -- Здесь выполняется логика функции RETURN @Result; -- Ожидаем возвратить результат, правда же? END;

Здесь деление на ноль используется как экстренный сигнал ошибки. Этот метод следует использовать осторожно и документировать каждый его экземпляр. Документирование кода помогает будущим разработчикам понять логику.

Табличные функции с возвращением значений (TVF) и искусство управления ошибками

В мире TVF непосредственные сообщения об ошибках — большая редкость, но у нас есть способ обойти это.

SQL Скопировать код -- TVF с явной отчетностью об ошибках CREATE FUNCTION dbo.ErrorReportingTVF(@InputParam INT) RETURNS @ResultTable TABLE ( Result INT, ErrorFlag BIT, ErrorMessage VARCHAR(255) ) AS BEGIN IF @InputParam IS NULL BEGIN INSERT INTO @ResultTable (Result, ErrorFlag, ErrorMessage) VALUES (NULL, 1, 'В качестве входных данных получен NULL!'); RETURN; END -- Здесь происходит обработка TVF -- Заполняем набор результатов, потому что к каждому нужно относиться на равных INSERT INTO @ResultTable (Result, ErrorFlag, ErrorMessage) VALUES (@CalculatedResult, 0, NULL); RETURN; END;

Функции TVF возвращают результирующий набор с полями ErrorFlag и ErrorMessage , которые служат для указания на ошибки.

Мудрый совет: валидируйте входные данные, чтобы предотвратить ошибки

Некорректные входные данные в UDF могут вызвать проблемы. Для предотвращения распространённых ошибок внимательно обрабатывайте данные. Нестандартные сообщения об ошибках могут помочь в поиске и исправлении проблем.

Откажитесь от 'Таинственного Режима': Сделайте поведение функции ясным

Документируйте специфическое поведение функций, чтобы другие разработчики понимали ожидаемые результаты и причины возможного возврата NULL.

Обеспечьте комфорт разработчика: упростите диагностику NULL

Создайте лучший опыт для разработчиков, предоставляя контекстную обработку ошибок, которая поможет лучше понять причины возникновения результатов в виде NULL.

Попробуйте альтернативные стратегии сообщения об ошибках, отличные от деления на ноль

Деление на ноль — хитрый приём, но есть и другие методы обработки ошибок. Например, настройка возвращаемых значений, условные сообщения об ошибках или даже TVF, созданные специально для обработки ошибок.

