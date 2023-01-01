Обработка ошибки преобразования varchar в int в T-SQL

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для объединения чисел и текста в T-SQL применяется мощное сочетание функций FORMAT и CONCAT :

SQL Скопировать код SELECT CONCAT('$', FORMAT(123456.789, 'N2'))

Эта команда возвращает такой результат: $123,456.79 — отличное форматирование денежного значения. Этот способ подходит для SQL Server 2012 и более новых версий. В более ранних версиях вам помогут CAST и + , чтобы достичь аналогичного результата.

Обработка нулевых значений

При склеивании чисел и строк можно столкнуться с проблемой нулевых значений. Чтобы корректно обрабатывать такие случаи, используйте функции COALESCE или ISNULL . Они помогут предотвратить нежелательное поведение при конкатенации:

SQL Скопировать код SELECT CONCAT(COALESCE(CAST(ActualWeight AS varchar(10)), ''), ' ', COALESCE(Dimensions, 'Без размеров')) -- Если ActualWeight равно null, строка "Без размеров" подставится автоматически!

Явное преобразование типов для обеспечения консистентности данных

Для обеспечения согласованности типов данных числовые значения следует преобразовывать в строки:

SQL Скопировать код SELECT 'Вес: ' + CAST(ActualWeight AS varchar(10)) + ' фунтов' -- Обернем числовое значение в строчный тип данных!

Будьте внимательны к длине строчной переменной, чтобы избежать обрезания информации, особенно при работе с большими числами или полями фиксированной длины.

Визуализация

Давайте на примере форматирования номерного знака посмотрим, как работает конкатенация чисел и строк в T-SQL:

Markdown Скопировать код Представьте себе номер машины (🚗🏷️): - Числа: 123 - Буквы: АВС Мы хотим получить такой текст номерного знака:

SQL Скопировать код SELECT CONCAT('ABC', '123'); -- Формирование уникального номера

В результате получится номерной знак:

Markdown Скопировать код 🚗🏷️: ABC123

Подобно уникальному номерному знаку, функция CONCAT формирует легко идентифицируемые сложные идентификаторы в T-SQL.

Форматирование чисел: расширенное управление и обработка возможных ошибок

При работе с данными форматирование и обработка исключений являются ключевыми процессами:

SQL Скопировать код SELECT TRY_CAST(12345 AS varchar(5)) -- Возвращает null: величина слишком велика! 🩳👖 SELECT TRY_CAST(12345 AS varchar(10)) -- Возвращает '12345': как раз то, что нужно!

Функции TRY_CAST и TRY_CONVERT устраняют риски, возвращая null в случае неудачного преобразования типов.

Впишите в свои скрипты механизм логирования, который поможет быстрее отслеживать и находить проблемы — как крошки, которые вы оставляете для того, чтобы найти путь обратно. 🍞🌳🔎

Производительность и безопасность: опоры наилучших практик

Здесь несколько ключевых советов:

Оптимизируйте свои запросы максимально, правильно настроив индексы.

Используйте хранимые процедуры для увеличения производительности и защиты от SQL-инъекций — ваш личный щит в мире SQL. 🦺💪

Регулярно контролируйте эффективность работы баз данных и запросов, используя, например, такой инструмент, как SQL Server Profiler.

Всегда проверяйте данные на корректность перед записью в базу данных, чтобы избегать ошибок и обеспечить целостность данных. 🛡️

