Обработка NULL значения в функции CONCAT в MySQL#SQL для аналитиков #MySQL / MariaDB #NULL и обработка пропусков
Быстрый ответ
Чтобы функция
CONCAT в MySQL не возвращала
NULL в том случае, если хотя бы один из аргументов равен
NULL, следует применять функцию
IFNULL(column, ''). Она заменяет
NULL пустой строкой:
SELECT CONCAT(IFNULL(column1, ''), IFNULL(column2, ''), IFNULL(column3, '')) AS result
FROM my_table;
В результате в
result никогда не будет
NULL, даже если одно из полей имеет значение
NULL.
Подробное объяснение: обработка NULL в CONCAT
Используя функцию
CONCAT, при наличии хотя бы одного аргумента равного
NULL в списке полей для конкатенации, итоговый результат будет
NULL. Впрочем, существуют альтернативные методы, которые обрабатывают
NULL-значения более изящно. Рассмотрим их подробнее:
COALESCE(column, '')может использоваться вместо
IFNULLи соответствует стандарту ANSI SQL.
SELECT CONCAT(COALESCE(column1, ''), COALESCE(column2, ''), COALESCE(column3, '')) AS result FROM my_table;
CONCAT_WS— удобный инструмент. Он игнорирует
NULLзначения и автоматически вставляет разделитель. Это идеальный выбор при составлении CSV-строк:
SELECT CONCAT_WS(',', column1, column2, column3) AS csv_result FROM my_table; # Получаем строку в формате CSV, в которой NULL-значения не являются проблемой.
Если вы обнаружили странности в результатах, проверьте первое значением в выдаче. Если оно равно
NULL, стоит начать использовать
CONCAT_WSс пустой строкой в качестве первого параметра:
SELECT CONCAT_WS('', column1, column2, column3) AS result FROM my_table; # Сформированная таким образом строка будет начинаться корректно, даже если первый столбец содержит NULL.
Визуализация
Давайте представим использование
CONCAT как создание поезда из отдельных вагонов:
Пример конкатенации: создание поезда 🚂🔗🚃🔗🚃
| Вагон 1 (🚂) | Вагон 2 (🚃) | Вагон 3 (🚃) |
| ------------ | ------------ | ------------ |
| 'Данные' | 'Еще данные' | NULL |
Ситуация с
CONCAT похожа на соединение этих вагонов:
С данными: 'Данные' 🔗 'Еще данные' 🔗 'И еще данные' = 🚂🔗🚃🔗🚃 Полный состав
С NULL: 'Данные' 🔗 'Еще данные' 🔗 NULL = 🚂🚧 Конец пути! Дальнейший ход прекращается.
Важно помнить: Один пустой вагон (NULL) может остановить движение всего "поезда" функции CONCAT!
Продвинутое использование: улучшенная обработка NULL
SQL предлагает массу возможностей для оптимизации работы. Рассмотрим несколько продвинутых техник обработки NULL:
Мастерское применение CONCAT_WS
Используйте особенность
CONCAT_WS игнорировать NULL:
SELECT CONCAT_WS('-', column1, column2, column3) AS dashed_result
FROM my_table;
# Получим строку с разделителем '-', в которой NULL-значения не создают проблем.
Искусное использование разделителей
Запятая – это не единственный возможный разделитель. Проявите креативность:
SELECT CONCAT_WS(' | ', column1, column2, column3) AS piped_result
FROM my_table;
# Нет ничего плохого в использовании '|' в качестве разделителя.
Составление сложных строк с учетом NULL
Для создания более сложных строк, уделите внимание правильному использованию функций и обработке NULL:
SELECT CONCAT_WS(' ',
COALESCE(prefix, ''),
COALESCE(first_name, ''),
COALESCE(last_name, '')
) AS full_name
FROM people;
# В результате получим: "Mr. John Doe", а не "NULL John NULL". Будьте внимательны.
Полезные материалы
Дополнительные ресурсы, которые помогут подробнее изучить работу с
NULL:
- Руководство по MySQL 8.0: Незаменимый источник информации для понимания
NULL.
- W3Schools: Краткие данные по SQL, включая использование
COALESCE.
- Обсуждения на StackOverflow: Площадка, где реальные разработчики решают актуальные задачи.
Денис Сурков
архитектор данных