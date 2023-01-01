Обработка null значений в SQL: что делать с пустыми жанрами

#SQL для аналитиков  #NULL и обработка пропусков  
Быстрый ответ

При столкновении с ошибкой "Значение равно Null" можно воспользоваться функцией SQL COALESCE(). Она позволит заменить значения NULL на установленные по умолчанию:

SQL

SELECT COALESCE(myColumn, 'Default') FROM myTable;

Таким образом, в результатах запроса Null-значения исчезнут, а проблемы, которые они могут вызвать, будут устранены.

Работа с Null в C# на уверенном уровне

Если ваши модели на C# не соответствуют структуре базы данных, это может стать источником неприятностей. Вот пример класса, который требует внимания:

csharp

public class Movie
{
    public int Id { get; set; }
    public string? Genre { get; set; } // Опциональная строка? Не подумал бы!
}

В C# 8 и новее можно явно указывать, какие свойства могут принимать значение null. Для этого в файле .csproj следует включить опцию nullable:

xml

<PropertyGroup>
    <Nullable>enable</Nullable>
</PropertyGroup>

Теперь наш код готов к работе с null.

Держители схемы данных

Не забывайте, что схема SQL – это ваши ограничения. Если поля могут принимать null, оставьте эту возможность:

SQL

ALTER TABLE myTable
ALTER COLUMN myColumn VARCHAR(100) NULL; // Использование NULL допустимо!

Функция ISNULL может помочь в поддержании порядка в данных:

SQL

SELECT ISNULL(myColumn, 'Default') FROM myTable; // Если обнаружен NULL, мы готовы к этому!

Обработка null в хранимых процедурах

При применении хранимых процедур задавайте псевдонимы для избежания проблем с null:

SQL

CREATE PROCEDURE GetMovieGenre
    @MovieID INT,
    @Genre NVARCHAR(100) OUTPUT
AS
BEGIN
    SELECT @Genre = ISNULL(Genre, 'No Genre') FROM Movies WHERE Id = @MovieID; // Жанр будет найден!
END

Проверка и замена null: SQL подход

В SQL важно уметь определять и обрабатывать значения null:

SQL

SELECT myColumn FROM myTable WHERE myColumn IS NOT NULL;

Также стоит знать, как заменить значения null:

SQL

SELECT NULLIF(myColumn, 'ValueToBecomeNull') FROM myTable;

NULL не должны вас вводить в заблуждение. Вы управляете ситуацией!

Используйте оператор ?? в C#, чтобы установить значение по умолчанию при обнаружении NULL:

csharp

public void PrintGenre(Movie movie)
{
    string genre = movie.Genre ?? "No Genre"; // Мы готовы к любому NULL!
    Console.WriteLine(genre);
}

Визуализация

Работа с NULL в SQL можно сравнить с уборкой в беспорядочной комнате 🧹: Игнорировать беспорядок (значение NULL) не стоит – его нужно устранять.

  • IS NOT NULL: "Здесь все в порядке ✅, продолжаем уборку."
  • COALESCE: "Ага, наткнулся на проблему? Я справлюсь с этим! 🧽"

Обработка Null: Согласованность моделей EF

Синхронизируйте модели Entity Framework с полями таблиц, чтобы избежать проблем связанных с NULL. Если поле может быть null, настройте модель под этот случай:

csharp

modelBuilder.Entity<Movie>()
    .Property(b => b.Genre)
    .IsRequired(false); // Мы готовы к любому null!

Уровень логики приложения: Битва с Null

Правильно выбранные значения по умолчанию могут защитить логику вашего приложения от null:

csharp

if (movie.Genre == null)
{
    movie.Genre = "Unknown Genre"; // Никаких концессий Null!
}

Управление NULL-штормами: Расширенные методы

Чтобы защититься от шторма, вызванного null, используйте:

  • Юнит-тесты для сценариев, предусматривающих null.
  • Управление возвращаемыми значениями, которые могут быть null.
  • Избегание использования типов с возможными null, где это реализуемо.

Полезные материалы

  1. Обработка значений Null в ADO.NET | Microsoft Learn — навигатор для тех, кто стремится стать мастером в обработке NULL.
  2. SQLBolt – Изучение SQL – Урок 8: Всё о NULL — рекомендованный ресурс для изучения SQL.
  3. Значения SQL NULL – IS NULL и IS NOT NULL — эта информация станет для вас первым щитом в битве с NULL.
  4. Новые вопросы о 'null' – Stack Overflow — следите за дискуссиями и стратегиями обработки NULL, которыми делится сообщество разработчиков.
Денис Сурков

архитектор данных

