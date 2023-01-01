Обработка null значений в SQL: что делать с пустыми жанрами#SQL для аналитиков #NULL и обработка пропусков
Быстрый ответ
При столкновении с ошибкой "Значение равно Null" можно воспользоваться функцией SQL
COALESCE(). Она позволит заменить значения
NULL на установленные по умолчанию:
SELECT COALESCE(myColumn, 'Default') FROM myTable;
Таким образом, в результатах запроса Null-значения исчезнут, а проблемы, которые они могут вызвать, будут устранены.
Работа с Null в C# на уверенном уровне
Если ваши модели на C# не соответствуют структуре базы данных, это может стать источником неприятностей. Вот пример класса, который требует внимания:
public class Movie
{
public int Id { get; set; }
public string? Genre { get; set; } // Опциональная строка? Не подумал бы!
}
В C# 8 и новее можно явно указывать, какие свойства могут принимать значение
null. Для этого в файле
.csproj следует включить опцию
nullable:
<PropertyGroup>
<Nullable>enable</Nullable>
</PropertyGroup>
Теперь наш код готов к работе с
null.
Держители схемы данных
Не забывайте, что схема SQL – это ваши ограничения. Если поля могут принимать
null, оставьте эту возможность:
ALTER TABLE myTable
ALTER COLUMN myColumn VARCHAR(100) NULL; // Использование NULL допустимо!
Функция
ISNULL может помочь в поддержании порядка в данных:
SELECT ISNULL(myColumn, 'Default') FROM myTable; // Если обнаружен NULL, мы готовы к этому!
Обработка null в хранимых процедурах
При применении хранимых процедур задавайте псевдонимы для избежания проблем с
null:
CREATE PROCEDURE GetMovieGenre
@MovieID INT,
@Genre NVARCHAR(100) OUTPUT
AS
BEGIN
SELECT @Genre = ISNULL(Genre, 'No Genre') FROM Movies WHERE Id = @MovieID; // Жанр будет найден!
END
Проверка и замена null: SQL подход
В SQL важно уметь определять и обрабатывать значения
null:
SELECT myColumn FROM myTable WHERE myColumn IS NOT NULL;
Также стоит знать, как заменить значения
null:
SELECT NULLIF(myColumn, 'ValueToBecomeNull') FROM myTable;
NULL не должны вас вводить в заблуждение. Вы управляете ситуацией!
Используйте оператор
?? в C#, чтобы установить значение по умолчанию при обнаружении
NULL:
public void PrintGenre(Movie movie)
{
string genre = movie.Genre ?? "No Genre"; // Мы готовы к любому NULL!
Console.WriteLine(genre);
}
Визуализация
Работа с
NULL в SQL можно сравнить с уборкой в беспорядочной комнате 🧹:
Игнорировать беспорядок (значение
NULL) не стоит – его нужно устранять.
IS NOT NULL: "Здесь все в порядке ✅, продолжаем уборку."
COALESCE: "Ага, наткнулся на проблему? Я справлюсь с этим! 🧽"
Обработка Null: Согласованность моделей EF
Синхронизируйте модели Entity Framework с полями таблиц, чтобы избежать проблем связанных с
NULL. Если поле может быть
null, настройте модель под этот случай:
modelBuilder.Entity<Movie>()
.Property(b => b.Genre)
.IsRequired(false); // Мы готовы к любому null!
Уровень логики приложения: Битва с Null
Правильно выбранные значения по умолчанию могут защитить логику вашего приложения от
null:
if (movie.Genre == null)
{
movie.Genre = "Unknown Genre"; // Никаких концессий Null!
}
Управление NULL-штормами: Расширенные методы
Чтобы защититься от шторма, вызванного
null, используйте:
- Юнит-тесты для сценариев, предусматривающих
null.
- Управление возвращаемыми значениями, которые могут быть
null.
- Избегание использования типов с возможными
null, где это реализуемо.
Денис Сурков
архитектор данных