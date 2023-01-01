Обработка null значений в SQL: что делать с пустыми жанрами

Быстрый ответ

При столкновении с ошибкой "Значение равно Null" можно воспользоваться функцией SQL COALESCE() . Она позволит заменить значения NULL на установленные по умолчанию:

SQL Скопировать код SELECT COALESCE(myColumn, 'Default') FROM myTable;

Таким образом, в результатах запроса Null-значения исчезнут, а проблемы, которые они могут вызвать, будут устранены.

Работа с Null в C# на уверенном уровне

Если ваши модели на C# не соответствуют структуре базы данных, это может стать источником неприятностей. Вот пример класса, который требует внимания:

csharp Скопировать код public class Movie { public int Id { get; set; } public string? Genre { get; set; } // Опциональная строка? Не подумал бы! }

В C# 8 и новее можно явно указывать, какие свойства могут принимать значение null . Для этого в файле .csproj следует включить опцию nullable :

xml Скопировать код <PropertyGroup> <Nullable>enable</Nullable> </PropertyGroup>

Теперь наш код готов к работе с null .

Держители схемы данных

Не забывайте, что схема SQL – это ваши ограничения. Если поля могут принимать null , оставьте эту возможность:

SQL Скопировать код ALTER TABLE myTable ALTER COLUMN myColumn VARCHAR(100) NULL; // Использование NULL допустимо!

Функция ISNULL может помочь в поддержании порядка в данных:

SQL Скопировать код SELECT ISNULL(myColumn, 'Default') FROM myTable; // Если обнаружен NULL, мы готовы к этому!

Обработка null в хранимых процедурах

При применении хранимых процедур задавайте псевдонимы для избежания проблем с null :

SQL Скопировать код CREATE PROCEDURE GetMovieGenre @MovieID INT, @Genre NVARCHAR(100) OUTPUT AS BEGIN SELECT @Genre = ISNULL(Genre, 'No Genre') FROM Movies WHERE Id = @MovieID; // Жанр будет найден! END

Проверка и замена null: SQL подход

В SQL важно уметь определять и обрабатывать значения null :

SQL Скопировать код SELECT myColumn FROM myTable WHERE myColumn IS NOT NULL;

Также стоит знать, как заменить значения null :

SQL Скопировать код SELECT NULLIF(myColumn, 'ValueToBecomeNull') FROM myTable;

NULL не должны вас вводить в заблуждение. Вы управляете ситуацией!

Используйте оператор ?? в C#, чтобы установить значение по умолчанию при обнаружении NULL :

csharp Скопировать код public void PrintGenre(Movie movie) { string genre = movie.Genre ?? "No Genre"; // Мы готовы к любому NULL! Console.WriteLine(genre); }

Визуализация

Работа с NULL в SQL можно сравнить с уборкой в беспорядочной комнате 🧹: Игнорировать беспорядок (значение NULL ) не стоит – его нужно устранять.

IS NOT NULL : "Здесь все в порядке ✅, продолжаем уборку."

: "Здесь все в порядке ✅, продолжаем уборку." COALESCE : "Ага, наткнулся на проблему? Я справлюсь с этим! 🧽"

Обработка Null: Согласованность моделей EF

Синхронизируйте модели Entity Framework с полями таблиц, чтобы избежать проблем связанных с NULL . Если поле может быть null , настройте модель под этот случай:

csharp Скопировать код modelBuilder.Entity<Movie>() .Property(b => b.Genre) .IsRequired(false); // Мы готовы к любому null!

Уровень логики приложения: Битва с Null

Правильно выбранные значения по умолчанию могут защитить логику вашего приложения от null :

csharp Скопировать код if (movie.Genre == null) { movie.Genre = "Unknown Genre"; // Никаких концессий Null! }

Управление NULL-штормами: Расширенные методы

Чтобы защититься от шторма, вызванного null , используйте:

Юнит-тесты для сценариев, предусматривающих null .

. Управление возвращаемыми значениями, которые могут быть null .

. Избегание использования типов с возможными null , где это реализуемо.

Полезные материалы