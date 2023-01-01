Обработка ключевых слов как имена столбцов в PostgreSQL#Основы SQL #PostgreSQL #DDL: CREATE / ALTER / DROP
Быстрый ответ
Чтобы избежать проблем при работе с PostgreSQL, названия столбцов, совпадающих с ключевыми словами SQL, рекомендуется заключать в двойные кавычки:
SELECT "user", "order" FROM "my_table";
Такое обозначение сообщает СУБД, что "user" и "order" — это названия столбцов, а не ключевые слова, причем регистр символов в таких обозначениях имеет значение.
Для защиты зарезервированных ключевых слов, таких как "year", использование двойных кавычек помешает их рассмотрению как функций или элементов даты:
SELECT "year" FROM "financial_data";
При обрамлении названия столбца двойными кавычками необходимо кавычки удвоить.
Берегите свои столбцы: двойные кавычки к вашим услугам!
Если название столбца содержит двойные кавычки, их следует удвоить при указании:
CREATE TABLE "my_table" ("a""b""c" VARCHAR(10));
Таким образом, для названия столбца
a"b"c добавляется ещё одна пара кавычек.
Борьба с зависимостью от регистра и использование схем
В PostgreSQL идентификаторы без кавычек приводятся к нижнему регистру. В результате "User" и "user" будут рассматриваться как два разных имени:
CREATE TABLE "Users" ( "Id" SERIAL, "userName" VARCHAR(100) );
Чтобы облегчить работу, можно использовать имена схем. Это поможет избежать конфликтов с ключевыми словами:
SELECT schema_name.table_name.year FROM schema_name.table_name;
Однако, если имена схемы и таблицы также являются зарезервированными словами, проблема возвращается.
Визуализация
Допустим, вы в археологическом музее, и некоторые экспонаты имеют метки, совпадающие с ключевыми словами:
| Экспонат | Метка |
| ------------------ | ----------|
| Ваза из 500 г. до н.э. | "User" |
| Римская монета | "Select" |
| Египетский саркофаг| "Table" |
Чтобы избежать путаницы, названия экспонатов обрамлены кавычками:
| Безопасное обозначение экспонатов |
| ---------------------------------- |
| "User" |
| "Select" |
| "Table" |
Сходства с методом обработки запросов в PostgreSQL заметны, не правда ли? 😉
Избегаем подводных камней: распространённые проблемы и их решения
Конфликт с ключевыми словами
- Заключайте в двойные кавычки названия столбцов, совпадающих с ключевыми словами, при выполнении DDL и DML операций.
Проблемы с зависимостью от регистра
- Соблюдайте регистр символов, использованный при создании столбца, или учтите, что без кавычек идентификаторы приводятся к нижнему регистру.
Забывчивость в использовании кавычек
- Изучите стандарты SQL и обращайтесь к документации PostgreSQL при необходимости.
Псевдонимы для столбцов: в деталях кроется элегантность
При использовании псевдонимов для столбцов с двойными кавычками запросы становятся более читаемыми и информативными:
SELECT "user" AS user_account, "order" AS customer_order FROM "my_table";
Теперь
user_account и
customer_order становятся удобными альтернативами исходным названиям столбцов.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик