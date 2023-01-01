Обработка ключевых слов как имена столбцов в PostgreSQL

Быстрый ответ

Чтобы избежать проблем при работе с PostgreSQL, названия столбцов, совпадающих с ключевыми словами SQL, рекомендуется заключать в двойные кавычки:

SQL Скопировать код SELECT "user", "order" FROM "my_table";

Такое обозначение сообщает СУБД, что "user" и "order" — это названия столбцов, а не ключевые слова, причем регистр символов в таких обозначениях имеет значение.

Для защиты зарезервированных ключевых слов, таких как "year", использование двойных кавычек помешает их рассмотрению как функций или элементов даты:

SQL Скопировать код SELECT "year" FROM "financial_data";

При обрамлении названия столбца двойными кавычками необходимо кавычки удвоить.

Берегите свои столбцы: двойные кавычки к вашим услугам!

Если название столбца содержит двойные кавычки, их следует удвоить при указании:

SQL Скопировать код CREATE TABLE "my_table" ("a""b""c" VARCHAR(10));

Таким образом, для названия столбца a"b"c добавляется ещё одна пара кавычек.

Борьба с зависимостью от регистра и использование схем

В PostgreSQL идентификаторы без кавычек приводятся к нижнему регистру. В результате "User" и "user" будут рассматриваться как два разных имени:

SQL Скопировать код CREATE TABLE "Users" ( "Id" SERIAL, "userName" VARCHAR(100) );

Чтобы облегчить работу, можно использовать имена схем. Это поможет избежать конфликтов с ключевыми словами:

SQL Скопировать код SELECT schema_name.table_name.year FROM schema_name.table_name;

Однако, если имена схемы и таблицы также являются зарезервированными словами, проблема возвращается.

Визуализация

Допустим, вы в археологическом музее, и некоторые экспонаты имеют метки, совпадающие с ключевыми словами:

Markdown Скопировать код | Экспонат | Метка | | ------------------ | ----------| | Ваза из 500 г. до н.э. | "User" | | Римская монета | "Select" | | Египетский саркофаг| "Table" |

Чтобы избежать путаницы, названия экспонатов обрамлены кавычками:

Markdown Скопировать код | Безопасное обозначение экспонатов | | ---------------------------------- | | "User" | | "Select" | | "Table" |

Сходства с методом обработки запросов в PostgreSQL заметны, не правда ли? 😉

Избегаем подводных камней: распространённые проблемы и их решения

Конфликт с ключевыми словами

Заключайте в двойные кавычки названия столбцов, совпадающих с ключевыми словами, при выполнении DDL и DML операций.

Проблемы с зависимостью от регистра

Соблюдайте регистр символов, использованный при создании столбца, или учтите, что без кавычек идентификаторы приводятся к нижнему регистру.

Забывчивость в использовании кавычек

Изучите стандарты SQL и обращайтесь к документации PostgreSQL при необходимости.

Псевдонимы для столбцов: в деталях кроется элегантность

При использовании псевдонимов для столбцов с двойными кавычками запросы становятся более читаемыми и информативными:

SQL Скопировать код SELECT "user" AS user_account, "order" AS customer_order FROM "my_table";

Теперь user_account и customer_order становятся удобными альтернативами исходным названиям столбцов.

