Обработка ключевых слов как имена столбцов в PostgreSQL

#Основы SQL  #PostgreSQL  #DDL: CREATE / ALTER / DROP  
Быстрый ответ

Чтобы избежать проблем при работе с PostgreSQL, названия столбцов, совпадающих с ключевыми словами SQL, рекомендуется заключать в двойные кавычки:

SELECT "user", "order" FROM "my_table";

Такое обозначение сообщает СУБД, что "user" и "order" — это названия столбцов, а не ключевые слова, причем регистр символов в таких обозначениях имеет значение.

Для защиты зарезервированных ключевых слов, таких как "year", использование двойных кавычек помешает их рассмотрению как функций или элементов даты:

SELECT "year" FROM "financial_data";

При обрамлении названия столбца двойными кавычками необходимо кавычки удвоить.

Пошаговый план для смены профессии

Берегите свои столбцы: двойные кавычки к вашим услугам!

Если название столбца содержит двойные кавычки, их следует удвоить при указании:

CREATE TABLE "my_table" ("a""b""c" VARCHAR(10));

Таким образом, для названия столбца a"b"c добавляется ещё одна пара кавычек.

Борьба с зависимостью от регистра и использование схем

В PostgreSQL идентификаторы без кавычек приводятся к нижнему регистру. В результате "User" и "user" будут рассматриваться как два разных имени:

CREATE TABLE "Users" ( "Id" SERIAL, "userName" VARCHAR(100) );

Чтобы облегчить работу, можно использовать имена схем. Это поможет избежать конфликтов с ключевыми словами:

SELECT schema_name.table_name.year FROM schema_name.table_name;

Однако, если имена схемы и таблицы также являются зарезервированными словами, проблема возвращается.

Визуализация

Допустим, вы в археологическом музее, и некоторые экспонаты имеют метки, совпадающие с ключевыми словами:

| Экспонат           | Метка     |
| ------------------ | ----------|
| Ваза из 500 г. до н.э. | "User"    |
| Римская монета     | "Select"  |
| Египетский саркофаг| "Table"   |

Чтобы избежать путаницы, названия экспонатов обрамлены кавычками:

| Безопасное обозначение экспонатов |
| ---------------------------------- |
| "User"                             |
| "Select"                           |
| "Table"                            |

Сходства с методом обработки запросов в PostgreSQL заметны, не правда ли? 😉

Избегаем подводных камней: распространённые проблемы и их решения

Конфликт с ключевыми словами

  • Заключайте в двойные кавычки названия столбцов, совпадающих с ключевыми словами, при выполнении DDL и DML операций.

Проблемы с зависимостью от регистра

  • Соблюдайте регистр символов, использованный при создании столбца, или учтите, что без кавычек идентификаторы приводятся к нижнему регистру.

Забывчивость в использовании кавычек

  • Изучите стандарты SQL и обращайтесь к документации PostgreSQL при необходимости.

Псевдонимы для столбцов: в деталях кроется элегантность

При использовании псевдонимов для столбцов с двойными кавычками запросы становятся более читаемыми и информативными:

SELECT "user" AS user_account, "order" AS customer_order FROM "my_table";

Теперь user_account и customer_order становятся удобными альтернативами исходным названиям столбцов.

Полезные материалы

  1. PostgreSQL: Документация: 16: 4.1. Лексическая структура – Детальное описание синтаксиса PostgreSQL.
  2. Соглашения по наименованию – Вики PostgreSQL – Рекомендуются принципы наименования идентификаторов SQL.
  3. SQL Fiddle – Платформа для практики SQL-запросов.
  4. Еженедельник Postgres – Новости и полезные советы по работе с Postgres.
  5. SQL стайл-гайд от Саймона Холивелла – Руководство по написанию высококачественного SQL-кода.
  6. PostgreSQL: Почтовые списки PostgreSQL: pgsql-sql – Форум для обсуждения SQL-запросов в PostgreSQL.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

