Обработка исключений в SQL Server: бэкап и откат транзакций

Быстрый ответ

Для отмены транзакции используйте команду:

SQL Скопировать код ROLLBACK;

Для подтверждения изменений в базе данных примените:

SQL Скопировать код COMMIT;

ROLLBACK возвращает все изменения в рамках транзакции, а COMMIT фиксирует их. При работе с базой данных осознанное применение этих операций нужно для поддержания целостности данных.

Использование TRY…CATCH для обработки исключений

Очень эффективным является обработка ошибок, осуществляемая с помощью включения SQL-процедур в блок BEGIN TRY ... END TRY , а затем в BEGIN CATCH ... END CATCH . Это методика позволяет отменять транзакции при возникновении исключений надежно.

SQL Скопировать код BEGIN TRANSACTION; BEGIN TRY -- Вставьте ваш SQL-код здесь... COMMIT TRANSACTION; END TRY BEGIN CATCH IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION; -- Отменяем изменения -- Процесс обработки исключений END CATCH;

Все ошибка, возникающие в блоке TRY , переходят в блок CATCH , где транзакцию можно безопасно отменить. Проверка @@TRANCOUNT убеждает в том, что откат происходит только при активной транзакции.

Старайтесь делать транзакции короткими

Для обеспечения высокой производительности и предотвращения избыточных блокировок постарайтесь делать транзакции как можно короче. Ваш SQL-код лучше поместить вне блока с BEGIN TRANSACTION и COMMIT/ROLLBACK , это поможет свести время блокировки к минимуму.

Транзакции: области и пакеты

В SQL Server транзакции могут включать в себя несколько пакетов SQL-операций. Это предоставляет гибкость, но требует аккуратного управления, так как недопустимо оставлять незавершенную транзакцию в одном пакете — это может вызвать блокировки и уменьшить производительность. Прежде чем вызывать COMMIT или ROLLBACK в другом пакете, убедитесь, что проверили активность текущей транзакции с помощью @@TRANCOUNT .

Создание надежных транзакций: передовые практики

Методы обработки исключений

Для обеспечения целостности данных отлично подходит корректная обработка исключений. Если операция внутри транзакции не выполняется, транзакция не должна приводить к частичному обновлению данных. В противном случае возможно нарушение состояния базы данных.

Последовательное использование в хранимых процедурах

При использовании хранимых процедур для реализации логики важно обеспечивать последовательное применение транзакций. Это способствует предотвращению ошибок и упрощает обработку исключений.

Точки сохранения: стратегия для откатов

Использование точек сохранения в сложных последовательностях транзакций позволяет управлять частичными откатами и облегчает контроль процесса изменений:

SQL Скопировать код SAVE TRANSACTION SavePointName; -- SQL-код, который может потребовать отката ROLLBACK TRANSACTION SavePointName; -- Откат до сохраненной точки COMMIT TRANSACTION; -- Подтверждаем все изменения

Визуализация

Представим процесс управления SQL-транзакцией с помощью метафоры:

Markdown Скопировать код Начало акции транзакции… 🌱

У вас есть выбор:

COMMIT ✅: фиксация изменений

✅: фиксация изменений ROLLBACK ⛔: вернуться к начальному состоянию

Markdown Скопировать код При COMMIT: 🌱 -> 🏢 (Надежное здание, изменения необратимы) При ROLLBACK: 🌱 -> 💨🌿 (Все возвращается назад)

Эта аналогия иллюстрирует путь от старта транзакции до конечного выбора – подтвердить или отменить.

Расшифровка транзакций

SET XACT_ABORT: назначение и использование

Опция SET XACT_ABORT ON позволяет упростить обработку исключений, так как любая ошибка в транзакции автоматически запускает ее откат:

SQL Скопировать код SET XACT_ABORT ON; BEGIN TRANSACTION; -- Ваш код на Transact-SQL COMMIT TRANSACTION;

Этот параметр обеспечивает автоматический полный откат при ошибках, что сводит к минимуму необходимость в дополнительном коде обработки ошибок.

Избегаем взаимных блокировок

Взаимные блокировки возникают при одновременном доступе к ресурсам нескольких транзакций. Эффективное обнаружение и исправление таких ситуаций помогут предотвратить проблемы и обойтись без вмешательства для разрешения блокировок.

Полезные материалы