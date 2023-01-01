Обработка дублирующихся ключей при 'copy from' в PostgreSQL#Разное
Быстрый ответ
Чтобы игнорировать дубликаты при импорте данных в PostgreSQL через
COPY FROM, создайте временную таблицу, а затем добавьте данные в основную таблицу, пропустив дубликаты с помощью
ON CONFLICT DO NOTHING:
CREATE TEMP TABLE temp_table LIKE target_table;
COPY temp_table FROM 'source.csv' CSV;
INSERT INTO target_table
SELECT * FROM temp_table
ON CONFLICT DO NOTHING;
Этот подход гарантирует добавление только уникальных записей в целевую таблицу, избегая при этом конфликтов с ключами.
Удаляем дубликаты перед вставкой
Чистка данных от дубликатов перед их вставкой в основную таблицу – это вполне осмысленное решение. Хоть PostgreSQL и не предлагает встроенных ключевых слов 'IGNORE' или 'REPLACE', мы все же можем найти альтернативное решение:
CREATE TEMP TABLE temp_table AS SELECT * FROM main_table WITH NO DATA;
COPY temp_table FROM 'file.csv' CSV;
DELETE FROM temp_table
USING (
SELECT MIN(ctid) as ctid, PK_field
FROM temp_table
GROUP BY PK_field HAVING COUNT(*) > 1
) sub_query
WHERE temp_table.ctid != sub_query.ctid;
INSERT INTO main_table
SELECT * FROM temp_table
ON CONFLICT (PK_field) DO NOTHING;
Upsert приходит на помощь
В ситуациях, когда требуется обновить существующие записи, а не simplemente избегать дубликатов, используйте
ON CONFLICT для выполнения операции upsert:
INSERT INTO main_table
SELECT * FROM temp_table
ON CONFLICT (PK_field) DO UPDATE SET
column_1 = EXCLUDED.column_1,
column_2 = EXCLUDED.column_2;
Такой подход означает: "Если возникает конфликт по первичному ключу, разрешим его, обновив существующую запись данными из временной таблицы".
Определение, что делать с дубликатами
Чтобы определить, какие дубликаты сохранить, используйте
SELECT DISTINCT ON c сортировкой:
INSERT INTO main_table
SELECT DISTINCT ON (PK_field) *
FROM temp_table
ORDER BY PK_field, specific_column DESC;
Так, PostgreSQL сохранит запись с максимальным значением в
specific_column для каждого дублированного
PK_field.
Лучше перестраховаться
Предотвращение появления дубликатов в будущем – это вопрос тщательной организации процесса импорта и настроек ограничений таблицы:
- Рациональное использование уникальных ограничений и индексов.
- Регулярное обновление и очистка исходных данных.
- Использование инкрементных обновлений данных для минимизации дублирования.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы