Обоснованное именование ID столбцов в таблицах баз данных

#Разное  
Быстрый ответ

Правильно присвоенные наименования столбцам ID обеспечивают последовательность. Для конкретной таблицы используйте id или table_id, если присутствуют связи между таблицами. Для повышения читаемости используйте знаки нижнего подчеркивания.

-- Возможно, ваш первый столкновение с синтаксисом выглядит так:
CREATE TABLE user ( id INT PRIMARY KEY );

-- А это уже выглядит как феерия связей между таблицами:
CREATE TABLE user ( user_id INT PRIMARY KEY );
CREATE TABLE order ( order_id INT, user_id INT REFERENCES user(user_id));

Единообразие в подходах — залог последовательности и удобства использования.

Баланс между ясностью и сжатостью кода

Искушение использовать сокращённые формы всегда существует, но единообразное использование id для всех столбцов может привести к ошибкам в крупных системах. Вместо этого стоит найти золотую середину: задавайте имена так, чтобы не было путаницы в первичных и внешних ключах, подобно вратарю во время матча.

Первичные ключи: префиксы для точности

Применение формата ИмяТаблицы+ID эффективно документирует структуру данных. Это экономит время на отладке и упрощает работу в команде.

Псевдонимы полей: ясность на первом месте

Используйте префиксы с названиями таблиц при определении полей, чтобы при объединении данных таблицы сохраняли свою уникальность и не вызывали конфликтов идентичности.

Контекст LINQ: чистота — залог порядка

Используя конструкции типа LINQ, стремитесь к краткости, опуская часть ИмяТаблицы+ID и оставляя только id.

Визуализация

Аналогично футбольным командам, у столбцов ID должны быть уникальные формы и номера:

Таблица: СОТРУДНИКИ Таблица: ОТДЕЛЫ
ID: EmployeeID ID: DepartmentID
Имя: Алиса Название: Продажи
Должность: Разработчик Руководитель: Боб

Представьте EmployeeID и DepartmentID как номера на формах, позволяющие быстро идентифицировать каждый элемент в соответствующей команде.

👨‍💼🏷️ EmployeeID = "Уникальный номер каждого игрока" 🏢🏷️ DepartmentID = "Символы, отличающие каждую команду"

Ваши ID должны быть разнообразными, последовательными и узнаваемыми.

Когда допустимо отклонение от стандартов

Будьте гибкими и адаптируйтесь к изменяющимся условиям:

Простота на небольших масштабах

В небольших базах данных или в определённых случаях использование простого id может быть обоснованным. Упрощение наименований упрощает работу с SQL.

Приоритет производительности

В условиях активного использования базы данных и высокой нагрузки простое и лаконичное имя может ускорить обработку и снизить нагрузку на систему.

Адаптивность: искусство выработки стратегии

Если потребности к базе данных изменяются, стратегия наименования также должна адаптироваться, учитывая новые требования и практическую ценность.

Удобство пользователя

Имена столбцов должны облегчать работу с базой данных и коммуникацию с коллегами. Чёткая коммуникация в команде важнее, чем безраздельное следование стандартам.

ID — больше, чем просто номер

Назначение каждого ID выходит за рамки его прямого назначения, способствуя связности данных и оптимизации запросов.

Готовность к долгосрочному сотрудничеству

Так же как и в работе тренера, заранее обдуманные имена облегчат последующую работу с базой данных.

Полезные материалы

  1. Оформление SQL-кода от Саймона Холливела — рекомендации по стандартизации и форматированию SQL.
  2. Соглашения по именованию БД, таблиц и колонок (Stack Overflow) — обсуждение стандартов именования в базах данных.
  3. Как я пишу SQL, Часть 1: Соглашения об именовании — принципы именования в реляционных базах данных.
  4. Почему важно соблюдение соглашений при именовании в SQL – Блог CodingSight — анализ важности хорошо продуманных имен для сохранения читаемости SQL-кода.
  5. Как скопировать форматированный текст/ссылки в буфер обмена с помощью расширения Firefox (Stack Overflow) — обсуждение важности именования, даже в контексте футбола.
Анна Мельникова

редактор про AI

