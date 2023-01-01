Обоснованное именование ID столбцов в таблицах баз данных#Разное
Быстрый ответ
Правильно присвоенные наименования столбцам ID обеспечивают последовательность. Для конкретной таблицы используйте
id или
table_id, если присутствуют связи между таблицами. Для повышения читаемости используйте знаки нижнего подчеркивания.
-- Возможно, ваш первый столкновение с синтаксисом выглядит так:
CREATE TABLE user ( id INT PRIMARY KEY );
-- А это уже выглядит как феерия связей между таблицами:
CREATE TABLE user ( user_id INT PRIMARY KEY );
CREATE TABLE order ( order_id INT, user_id INT REFERENCES user(user_id));
Единообразие в подходах — залог последовательности и удобства использования.
Баланс между ясностью и сжатостью кода
Искушение использовать сокращённые формы всегда существует, но единообразное использование
id для всех столбцов может привести к ошибкам в крупных системах. Вместо этого стоит найти золотую середину: задавайте имена так, чтобы не было путаницы в первичных и внешних ключах, подобно вратарю во время матча.
Первичные ключи: префиксы для точности
Применение формата
ИмяТаблицы+ID эффективно документирует структуру данных. Это экономит время на отладке и упрощает работу в команде.
Псевдонимы полей: ясность на первом месте
Используйте префиксы с названиями таблиц при определении полей, чтобы при объединении данных таблицы сохраняли свою уникальность и не вызывали конфликтов идентичности.
Контекст LINQ: чистота — залог порядка
Используя конструкции типа LINQ, стремитесь к краткости, опуская часть
ИмяТаблицы+ID и оставляя только
id.
Визуализация
Аналогично футбольным командам, у столбцов ID должны быть уникальные формы и номера:
|Таблица: СОТРУДНИКИ
|Таблица: ОТДЕЛЫ
|ID: EmployeeID
|ID: DepartmentID
|Имя: Алиса
|Название: Продажи
|Должность: Разработчик
|Руководитель: Боб
Представьте
EmployeeID и
DepartmentID как номера на формах, позволяющие быстро идентифицировать каждый элемент в соответствующей команде.
👨💼🏷️ EmployeeID = "Уникальный номер каждого игрока" 🏢🏷️ DepartmentID = "Символы, отличающие каждую команду"
Ваши ID должны быть разнообразными, последовательными и узнаваемыми.
Когда допустимо отклонение от стандартов
Будьте гибкими и адаптируйтесь к изменяющимся условиям:
Простота на небольших масштабах
В небольших базах данных или в определённых случаях использование простого
id может быть обоснованным. Упрощение наименований упрощает работу с SQL.
Приоритет производительности
В условиях активного использования базы данных и высокой нагрузки простое и лаконичное имя может ускорить обработку и снизить нагрузку на систему.
Адаптивность: искусство выработки стратегии
Если потребности к базе данных изменяются, стратегия наименования также должна адаптироваться, учитывая новые требования и практическую ценность.
Удобство пользователя
Имена столбцов должны облегчать работу с базой данных и коммуникацию с коллегами. Чёткая коммуникация в команде важнее, чем безраздельное следование стандартам.
ID — больше, чем просто номер
Назначение каждого ID выходит за рамки его прямого назначения, способствуя связности данных и оптимизации запросов.
Готовность к долгосрочному сотрудничеству
Так же как и в работе тренера, заранее обдуманные имена облегчат последующую работу с базой данных.
Анна Мельникова
редактор про AI