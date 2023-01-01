Обоснованное именование ID столбцов в таблицах баз данных

Быстрый ответ

Правильно присвоенные наименования столбцам ID обеспечивают последовательность. Для конкретной таблицы используйте id или table_id , если присутствуют связи между таблицами. Для повышения читаемости используйте знаки нижнего подчеркивания.

-- Возможно, ваш первый столкновение с синтаксисом выглядит так: CREATE TABLE user ( id INT PRIMARY KEY ); -- А это уже выглядит как феерия связей между таблицами: CREATE TABLE user ( user_id INT PRIMARY KEY ); CREATE TABLE order ( order_id INT, user_id INT REFERENCES user(user_id));

Единообразие в подходах — залог последовательности и удобства использования.

Баланс между ясностью и сжатостью кода

Искушение использовать сокращённые формы всегда существует, но единообразное использование id для всех столбцов может привести к ошибкам в крупных системах. Вместо этого стоит найти золотую середину: задавайте имена так, чтобы не было путаницы в первичных и внешних ключах, подобно вратарю во время матча.

Первичные ключи: префиксы для точности

Применение формата ИмяТаблицы+ID эффективно документирует структуру данных. Это экономит время на отладке и упрощает работу в команде.

Псевдонимы полей: ясность на первом месте

Используйте префиксы с названиями таблиц при определении полей, чтобы при объединении данных таблицы сохраняли свою уникальность и не вызывали конфликтов идентичности.

Контекст LINQ: чистота — залог порядка

Используя конструкции типа LINQ, стремитесь к краткости, опуская часть ИмяТаблицы+ID и оставляя только id .

Визуализация

Аналогично футбольным командам, у столбцов ID должны быть уникальные формы и номера:

Таблица: СОТРУДНИКИ Таблица: ОТДЕЛЫ ID: EmployeeID ID: DepartmentID Имя: Алиса Название: Продажи Должность: Разработчик Руководитель: Боб

Представьте EmployeeID и DepartmentID как номера на формах, позволяющие быстро идентифицировать каждый элемент в соответствующей команде.

👨‍💼🏷️ EmployeeID = "Уникальный номер каждого игрока" 🏢🏷️ DepartmentID = "Символы, отличающие каждую команду"

Ваши ID должны быть разнообразными, последовательными и узнаваемыми.

Когда допустимо отклонение от стандартов

Будьте гибкими и адаптируйтесь к изменяющимся условиям:

Простота на небольших масштабах

В небольших базах данных или в определённых случаях использование простого id может быть обоснованным. Упрощение наименований упрощает работу с SQL.

Приоритет производительности

В условиях активного использования базы данных и высокой нагрузки простое и лаконичное имя может ускорить обработку и снизить нагрузку на систему.

Адаптивность: искусство выработки стратегии

Если потребности к базе данных изменяются, стратегия наименования также должна адаптироваться, учитывая новые требования и практическую ценность.

Удобство пользователя

Имена столбцов должны облегчать работу с базой данных и коммуникацию с коллегами. Чёткая коммуникация в команде важнее, чем безраздельное следование стандартам.

ID — больше, чем просто номер

Назначение каждого ID выходит за рамки его прямого назначения, способствуя связности данных и оптимизации запросов.

Готовность к долгосрочному сотрудничеству

Так же как и в работе тренера, заранее обдуманные имена облегчат последующую работу с базой данных.

