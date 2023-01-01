Обновление значения в SQL с помощью JOIN: руководство

Быстрый ответ

Если вам необходимо выполнить команду UPDATE с использованием JOIN в SQL, то вы можете воспользоваться следующим кодом:

SQL Скопировать код UPDATE t1 SET t1.column = t2.column FROM Table1 t1 JOIN Table2 t2 ON t1.id = t2.foreignKey WHERE t1.condition;

Здесь происходит объединение данных из таблиц Table1 и Table2 по их реляционным ключам. Использование удобных псевдонимов ( t1 , t2 ) улучшает читаемость кода. Условие WHERE определяет строки, которые подлежат обновлению. Это действие эквивалентно выполнению любого типа запроса JOIN.

Подробности работы UPDATE с JOIN

Начнём с общего понимания. Одной из ключевых особенностей SQL является способность соединять данные из различных таблиц. Чтобы изменить строки в одной таблице на основе данных в другой, применяется метод прямого объединения таблиц. SQL Server обеспечивает высокое качество выполнения такых операций.

Типы JOIN в SQL Server

Выбор типа JOIN определяет способ выполнения операций UPDATE:

INNER JOIN : Обновление строк происходит в тех случаях, когда в обеих таблицах имеются соответствующие записи.

: Обновление строк происходит в тех случаях, когда в обеих таблицах имеются соответствующие записи. LEFT JOIN : Обновляет строки только в левой таблице, которые не имеют соответствующих записей. Значения обновляются на NULL или на значения по умолчанию.

: Обновляет строки только в левой таблице, которые не имеют соответствующих записей. Значения обновляются на или на значения по умолчанию. RIGHT JOIN : Работает аналогично LEFT JOIN, но роли правой и левой таблиц меняются местами.

: Работает аналогично LEFT JOIN, но роли правой и левой таблиц меняются местами. FULL JOIN: Комбинирует действия LEFT и RIGHT JOIN, обновляя соответствующие строки в обеих таблицах.

Необходимость использования псевдонимов для таблиц

Необходимо уделить внимание использованию псевдонимов таблиц ( a , b вместо table1 , table2 ). Это упрощает код, делает его менее запутанным, особенно когда работаете с большим количеством таблиц или когда названия таблиц содержат несколько слов.

Роль оператора WHERE

Оператор WHERE позволяетя определить, какие строки должны быть обновлены. Чёткое и структурированное условие WHERE помогает избежать возможных "шумов", которые могут исказить ваши данные.

Механизм блокировки

Работая с большим объемом данных, следует принимать во внимание особенности работы блокировки в SQL Server. Обычно блокируются отдельные строки, страницы и иногда целые таблицы, что может повлиять на другие одновременные операции. Поэтому протестируйте ваш запрос UPDATE тщательно; при необходимости, подумайте о разделении его на несколько транзакций.

Когда использовать подзапросы

Если вам требуется обновить данные с использованием агрегированных значений, таких как SUM или MAX , то лучше использовать подзапросы. Пример кода:

SQL Скопировать код UPDATE t1 SET t1.aggregateValue = (SELECT MAX(t2.value) FROM Table2 t2 WHERE t2.foreignKey = t1.id) FROM Table1 t1 WHERE t1.condition;

Визуализация

Возьмите для примера рок-группу 🎸(таблица A), которая настраивает свои инструменты по указаниям звукорежиссера 🎚️ (таблица B):

SQL Скопировать код UPDATE A SET A.guitar_tune = B.sound_check FROM RockBand A JOIN SoundTech B ON A.band_lead = B.tech_lead;

В результате звучание группы становится согласованным 🎵:

Markdown Скопировать код До: Band 🎸🎵 ≠ SoundTech 🎚️🎵 После: Band 🎸🎵 == SoundTech 🎚️🎵

Отсюда и важность использования команды UPDATE в сочетании с JOIN в SQL Server!

Сложные сценарии: NULL, дубликаты, производительность

Обработка столбцов с NULL

Будьте внимательны с NULL, поскольку они могут негативно повлиять на результаты. Если t2.column может принимать значение NULL и вы хотите сохранить текущие значения t1.column , воспользуйтесь проверкой IS NULL:

SQL Скопировать код UPDATE t1 SET t1.column = ISNULL(t2.column, t1.column) FROM Table1 t1 JOIN Table2 t2 ON t1.id = t2.foreignKey WHERE t1.condition;

Работа с дублирующимися строками

Какие действия предпринять, если в Table2 есть дублирующиеся ключи? Вы возможно можете обновить данные Table1 , используя произвольные совпадающие значения. Однако, используя подзапрос, можно выбрать наиболее подходящие данные:

SQL Скопировать код UPDATE t1 SET t1.column = ( SELECT TOP 1 t2.column FROM Table2 t2 WHERE t2.foreignKey = t1.id ORDER BY t2.criteria DESC ) FROM Table1 t1 WHERE t1.condition;

Оптимизация для улучшения производительности

При работе с большими объемами данных возможно потребуются специальные приемы. Индексация столбцов, которые используются в условиях JOIN и WHERE, это прекрасный способ улучшить производительность.

Обновления в разных базах данных

При переходе на работу с международными проектами и выполнении операций обновления в разных базах данных вам будут необходимы специальные разрешения доступа и полные имена таблиц:

SQL Скопировать код UPDATE db1.dbo.Table1 SET column = db2.dbo.Table2.column FROM db1.dbo.Table1 t1 JOIN db2.dbo.Table2 t2 ON t1.id = t2.foreignKey WHERE t1.condition;

