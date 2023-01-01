Обновление значения в SQL с помощью JOIN: руководство#Основы SQL #JOIN (соединения таблиц) #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
Если вам необходимо выполнить команду UPDATE с использованием JOIN в SQL, то вы можете воспользоваться следующим кодом:
UPDATE t1
SET t1.column = t2.column
FROM Table1 t1
JOIN Table2 t2 ON t1.id = t2.foreignKey
WHERE t1.condition;
Здесь происходит объединение данных из таблиц
Table1 и
Table2 по их реляционным ключам. Использование удобных псевдонимов (
t1,
t2) улучшает читаемость кода. Условие WHERE определяет строки, которые подлежат обновлению. Это действие эквивалентно выполнению любого типа запроса JOIN.
Подробности работы UPDATE с JOIN
Начнём с общего понимания. Одной из ключевых особенностей SQL является способность соединять данные из различных таблиц. Чтобы изменить строки в одной таблице на основе данных в другой, применяется метод прямого объединения таблиц. SQL Server обеспечивает высокое качество выполнения такых операций.
Типы JOIN в SQL Server
Выбор типа JOIN определяет способ выполнения операций UPDATE:
- INNER JOIN: Обновление строк происходит в тех случаях, когда в обеих таблицах имеются соответствующие записи.
- LEFT JOIN: Обновляет строки только в левой таблице, которые не имеют соответствующих записей. Значения обновляются на
NULLили на значения по умолчанию.
- RIGHT JOIN: Работает аналогично LEFT JOIN, но роли правой и левой таблиц меняются местами.
- FULL JOIN: Комбинирует действия LEFT и RIGHT JOIN, обновляя соответствующие строки в обеих таблицах.
Необходимость использования псевдонимов для таблиц
Необходимо уделить внимание использованию псевдонимов таблиц (
a,
b вместо
table1,
table2). Это упрощает код, делает его менее запутанным, особенно когда работаете с большим количеством таблиц или когда названия таблиц содержат несколько слов.
Роль оператора WHERE
Оператор WHERE позволяетя определить, какие строки должны быть обновлены. Чёткое и структурированное условие WHERE помогает избежать возможных "шумов", которые могут исказить ваши данные.
Механизм блокировки
Работая с большим объемом данных, следует принимать во внимание особенности работы блокировки в SQL Server. Обычно блокируются отдельные строки, страницы и иногда целые таблицы, что может повлиять на другие одновременные операции. Поэтому протестируйте ваш запрос UPDATE тщательно; при необходимости, подумайте о разделении его на несколько транзакций.
Когда использовать подзапросы
Если вам требуется обновить данные с использованием агрегированных значений, таких как
SUM или
MAX, то лучше использовать подзапросы. Пример кода:
UPDATE t1
SET t1.aggregateValue = (SELECT MAX(t2.value) FROM Table2 t2 WHERE t2.foreignKey = t1.id)
FROM Table1 t1
WHERE t1.condition;
Визуализация
Возьмите для примера рок-группу 🎸(таблица A), которая настраивает свои инструменты по указаниям звукорежиссера 🎚️ (таблица B):
UPDATE A
SET A.guitar_tune = B.sound_check
FROM RockBand A
JOIN SoundTech B ON A.band_lead = B.tech_lead;
В результате звучание группы становится согласованным 🎵:
До: Band 🎸🎵 ≠ SoundTech 🎚️🎵
После: Band 🎸🎵 == SoundTech 🎚️🎵
Отсюда и важность использования команды UPDATE в сочетании с JOIN в SQL Server!
Сложные сценарии: NULL, дубликаты, производительность
Обработка столбцов с NULL
Будьте внимательны с NULL, поскольку они могут негативно повлиять на результаты. Если
t2.column может принимать значение NULL и вы хотите сохранить текущие значения
t1.column, воспользуйтесь проверкой IS NULL:
UPDATE t1
SET t1.column = ISNULL(t2.column, t1.column)
FROM Table1 t1
JOIN Table2 t2 ON t1.id = t2.foreignKey
WHERE t1.condition;
Работа с дублирующимися строками
Какие действия предпринять, если в
Table2 есть дублирующиеся ключи? Вы возможно можете обновить данные
Table1, используя произвольные совпадающие значения. Однако, используя подзапрос, можно выбрать наиболее подходящие данные:
UPDATE t1
SET t1.column = (
SELECT TOP 1 t2.column
FROM Table2 t2
WHERE t2.foreignKey = t1.id
ORDER BY t2.criteria DESC
)
FROM Table1 t1
WHERE t1.condition;
Оптимизация для улучшения производительности
При работе с большими объемами данных возможно потребуются специальные приемы. Индексация столбцов, которые используются в условиях JOIN и WHERE, это прекрасный способ улучшить производительность.
Обновления в разных базах данных
При переходе на работу с международными проектами и выполнении операций обновления в разных базах данных вам будут необходимы специальные разрешения доступа и полные имена таблиц:
UPDATE db1.dbo.Table1
SET column = db2.dbo.Table2.column
FROM db1.dbo.Table1 t1
JOIN db2.dbo.Table2 t2 ON t1.id = t2.foreignKey
WHERE t1.condition;
Виктор Ермаков
SQL-разработчик