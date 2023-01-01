Обновление значений в SQL с помощью CTE: пример на DocTotal#SQL для аналитиков #CTE (WITH) #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
Обновление записей через CTE возможно с применением INNER JOIN между промежуточной и целевой таблицами во время выполнения оператора UPDATE. Данный метод обеспечит синхронизацию данных в соответствии с результатами, полученными в CTE.
Пример:
WITH DataCTE AS (
SELECT ID, NewValue FROM SourceTable WHERE SomeCondition
)
UPDATE TargetTable
SET TargetColumn = DataCTE.NewValue
FROM DataCTE
WHERE TargetTable.ID = DataCTE.ID;
Важно: Чётко определите условия объединения данных, чтобы предотвратить возможные ошибки обновления.
Для проведения итоговых расчётов используйте
SUM() OVER() в CTE, распределяя суммы по соответствующим полям для получения корректных итогов. Это особенно полезно при работе со сгруппированными данными и расчётом накладных расходов:
WITH TotalsCTE AS (
SELECT InvoiceID, SUM(Amount) OVER (PARTITION BY InvoiceID) AS InvoiceTotal
FROM InvoiceItems
)
UPDATE Invoices
SET DocTotal = TotalsCTE.InvoiceTotal
FROM TotalsCTE
WHERE Invoices.ID = TotalsCTE.InvoiceID;
Помните: Верное разделение данных обеспечивает идеальные итоговые суммы для каждой группы.
Совершенствование обновлений на основе CTE
Выполнение сложных обновлений требует высокой точности в работе с данными. Общие табличные выражения (CTE) предоставляют возможность логично структурировать обработку данных перед обновлением целевой таблицы.
Избегаем общие ошибки
Проверьте соответствие имен колонок и типов данных в CTE с целевой таблицой. Расхождения между ними могут привести к ошибкам, которые блокируют выполнение запроса.
Совет: Проверьте соответствие псевдонимов и типов данных в CTE и в разделе UPDATE.
Используем возможности объединений
Правильное использование JOIN – ключ к успеху при обновлении на основе CTE. Это включает выбор нужного типа объединения и обеспечение соответствия названий колонок:
INNER JOIN: Необходим, если требуется обновить записи, присутствующие в обеих таблицах. LEFT JOIN: Используется, когда нужно обновить данные целевой таблицы, независимо от наличия соответствующих записей в CTE.
Динамические итоги с
SUM() OVER()
Воспользовавшись функцией
SUM() OVER() с
PARTITION BY, вы сможете получать агрегированные значения, не теряя при этом детализации данных. Это ещё один отличный инструмент для обновления как детальных, так и обобщённых данных:
Пример использования: Ввод накопительного итога в данные перед обновлением таблицы.
Пример:
WITH RunningTotalsCTE AS (
SELECT InvoiceID, LineItem, Amount,
SUM(Amount) OVER(PARTITION BY InvoiceID ORDER BY LineItem) AS RunningTotal
FROM InvoiceLines
)
UPDATE Invoices
SET RunningTotal = RunningTotalsCTE.RunningTotal
FROM RunningTotalsCTE
WHERE Invoices.ID = RunningTotalsCTE.InvoiceID
AND Invoices.LineItem = RunningTotalsCTE.LineItem;
Полезный совет: Убедитесь, что все необходимые условия включены для обеспечения точности расчетов.
Визуализация
Воспринимайте CTE так, как будто вы шеф-повар (👨🍳), который умело подбирает ингредиенты:
WITH ChefCTE AS ( -- 👨🍳 думает: "Сколько нужно этого, сколько того..."
SELECT id, new_value FROM source
)
Команда UPDATE – это процесс, в ходе которого вы смешиваете эти заранее подготовленные составляющие в идеальное блюдо:
Данные таблицы ДО обновления (🍲): Исходное Блюдо
ChefCTE (👨🍳): Улучшенные ингредиенты ПОСЛЕ обновления
Операция обновления (
UPDATE) служит тем, чтобы улучшить ваше творение:
🍲 <- 👨🍳: Добавление готовых компонентов в ваш набор данных.
Функция
SUM() OVER() играет роль секретного приёма, обеспечивая необходимый баланс в каждой части данных:
WITH BalancedFlavorsCTE AS (-- 👨🍳: "Добиться баланса? Легко!"
SELECT ingredient, SUM(quantity) OVER (PARTITION BY ingredient) AS TotalQuantity
FROM ingredients
)
UPDATE pantry
SET stock_quantity = BalancedFlavorsCTE.TotalQuantity
FROM BalancedFlavorsCTE
WHERE pantry.ingredient = BalancedFlavorsCTE.ingredient;
Таким образом, каждое обновление таблицы будет точным и аккуратным, словно процесс создания кулинарного шедевра, основанного на структурированности данных.
Денис Сурков
архитектор данных