logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Обновление значений в SQL с помощью CTE: пример на DocTotal
Перейти

#SQL для аналитиков  #CTE (WITH)  #INSERT / UPDATE / DELETE  
Быстрый ответ

Обновление записей через CTE возможно с применением INNER JOIN между промежуточной и целевой таблицами во время выполнения оператора UPDATE. Данный метод обеспечит синхронизацию данных в соответствии с результатами, полученными в CTE.

Пример:

SQL
Скопировать код
WITH DataCTE AS (
    SELECT ID, NewValue FROM SourceTable WHERE SomeCondition
)
UPDATE TargetTable
SET TargetColumn = DataCTE.NewValue
FROM DataCTE
WHERE TargetTable.ID = DataCTE.ID;

Важно: Чётко определите условия объединения данных, чтобы предотвратить возможные ошибки обновления.

Для проведения итоговых расчётов используйте SUM() OVER() в CTE, распределяя суммы по соответствующим полям для получения корректных итогов. Это особенно полезно при работе со сгруппированными данными и расчётом накладных расходов:

SQL
Скопировать код
WITH TotalsCTE AS (
    SELECT InvoiceID, SUM(Amount) OVER (PARTITION BY InvoiceID) AS InvoiceTotal
    FROM InvoiceItems
)
UPDATE Invoices
SET DocTotal = TotalsCTE.InvoiceTotal
FROM TotalsCTE
WHERE Invoices.ID = TotalsCTE.InvoiceID;

Помните: Верное разделение данных обеспечивает идеальные итоговые суммы для каждой группы.

Совершенствование обновлений на основе CTE

Выполнение сложных обновлений требует высокой точности в работе с данными. Общие табличные выражения (CTE) предоставляют возможность логично структурировать обработку данных перед обновлением целевой таблицы.

Избегаем общие ошибки

Проверьте соответствие имен колонок и типов данных в CTE с целевой таблицой. Расхождения между ними могут привести к ошибкам, которые блокируют выполнение запроса.

Совет: Проверьте соответствие псевдонимов и типов данных в CTE и в разделе UPDATE.

Используем возможности объединений

Правильное использование JOIN – ключ к успеху при обновлении на основе CTE. Это включает выбор нужного типа объединения и обеспечение соответствия названий колонок:

INNER JOIN: Необходим, если требуется обновить записи, присутствующие в обеих таблицах. LEFT JOIN: Используется, когда нужно обновить данные целевой таблицы, независимо от наличия соответствующих записей в CTE.

Динамические итоги с SUM() OVER()

Воспользовавшись функцией SUM() OVER() с PARTITION BY, вы сможете получать агрегированные значения, не теряя при этом детализации данных. Это ещё один отличный инструмент для обновления как детальных, так и обобщённых данных:

Пример использования: Ввод накопительного итога в данные перед обновлением таблицы.

Пример:

SQL
Скопировать код
WITH RunningTotalsCTE AS (
    SELECT InvoiceID, LineItem, Amount, 
           SUM(Amount) OVER(PARTITION BY InvoiceID ORDER BY LineItem) AS RunningTotal
    FROM InvoiceLines
)
UPDATE Invoices
SET RunningTotal = RunningTotalsCTE.RunningTotal
FROM RunningTotalsCTE
WHERE Invoices.ID = RunningTotalsCTE.InvoiceID 
      AND Invoices.LineItem = RunningTotalsCTE.LineItem;

Полезный совет: Убедитесь, что все необходимые условия включены для обеспечения точности расчетов.

Визуализация

Воспринимайте CTE так, как будто вы шеф-повар (👨‍🍳), который умело подбирает ингредиенты:

SQL
Скопировать код
WITH ChefCTE AS ( -- 👨‍🍳 думает: "Сколько нужно этого, сколько того..."
 SELECT id, new_value FROM source
)

Команда UPDATE – это процесс, в ходе которого вы смешиваете эти заранее подготовленные составляющие в идеальное блюдо:

Markdown
Скопировать код
Данные таблицы ДО обновления (🍲): Исходное Блюдо
ChefCTE (👨‍🍳): Улучшенные ингредиенты ПОСЛЕ обновления

Операция обновления (UPDATE) служит тем, чтобы улучшить ваше творение:

Markdown
Скопировать код
🍲 <- 👨‍🍳: Добавление готовых компонентов в ваш набор данных.

Функция SUM() OVER() играет роль секретного приёма, обеспечивая необходимый баланс в каждой части данных:

SQL
Скопировать код
WITH BalancedFlavorsCTE AS (-- 👨‍🍳: "Добиться баланса? Легко!"
 SELECT ingredient, SUM(quantity) OVER (PARTITION BY ingredient) AS TotalQuantity
 FROM ingredients
)
UPDATE pantry
SET stock_quantity = BalancedFlavorsCTE.TotalQuantity
FROM BalancedFlavorsCTE
WHERE pantry.ingredient = BalancedFlavorsCTE.ingredient;

Таким образом, каждое обновление таблицы будет точным и аккуратным, словно процесс создания кулинарного шедевра, основанного на структурированности данных.

Полезные материалы

  1. WITH commontableexpression (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — официальное руководство по CTE от Microsoft.
  2. SQL Server Common Table Expression (CTE) Basics – Simple Talk — базовые знания о CTE от Simple Talk.
  3. UPDATE (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — инструкции по использованию UPDATE в комплекте с CTE от Microsoft.
  4. Common Table Expression in SQL Server – Tutorial Gateway Guide — подробное руководство по CTE в SQL Server от Tutorial Gateway.
  5. Use of CTE in SQL Server with Examples – C# Corner Article — практические примеры использования CTE из статей C# Corner.
  6. Optimizing CTEs in SQL Server – Brent Ozar's Performance Tips — советы по оптимизации CTE от эксперта Brent Ozar.
Денис Сурков

архитектор данных

