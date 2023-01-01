Обновление значений в SQL с помощью CTE: пример на DocTotal

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Обновление записей через CTE возможно с применением INNER JOIN между промежуточной и целевой таблицами во время выполнения оператора UPDATE. Данный метод обеспечит синхронизацию данных в соответствии с результатами, полученными в CTE.

Пример:

SQL Скопировать код WITH DataCTE AS ( SELECT ID, NewValue FROM SourceTable WHERE SomeCondition ) UPDATE TargetTable SET TargetColumn = DataCTE.NewValue FROM DataCTE WHERE TargetTable.ID = DataCTE.ID;

Важно: Чётко определите условия объединения данных, чтобы предотвратить возможные ошибки обновления.

Для проведения итоговых расчётов используйте SUM() OVER() в CTE, распределяя суммы по соответствующим полям для получения корректных итогов. Это особенно полезно при работе со сгруппированными данными и расчётом накладных расходов:

SQL Скопировать код WITH TotalsCTE AS ( SELECT InvoiceID, SUM(Amount) OVER (PARTITION BY InvoiceID) AS InvoiceTotal FROM InvoiceItems ) UPDATE Invoices SET DocTotal = TotalsCTE.InvoiceTotal FROM TotalsCTE WHERE Invoices.ID = TotalsCTE.InvoiceID;

Помните: Верное разделение данных обеспечивает идеальные итоговые суммы для каждой группы.

Совершенствование обновлений на основе CTE

Выполнение сложных обновлений требует высокой точности в работе с данными. Общие табличные выражения (CTE) предоставляют возможность логично структурировать обработку данных перед обновлением целевой таблицы.

Избегаем общие ошибки

Проверьте соответствие имен колонок и типов данных в CTE с целевой таблицой. Расхождения между ними могут привести к ошибкам, которые блокируют выполнение запроса.

Совет: Проверьте соответствие псевдонимов и типов данных в CTE и в разделе UPDATE.

Используем возможности объединений

Правильное использование JOIN – ключ к успеху при обновлении на основе CTE. Это включает выбор нужного типа объединения и обеспечение соответствия названий колонок:

INNER JOIN: Необходим, если требуется обновить записи, присутствующие в обеих таблицах. LEFT JOIN: Используется, когда нужно обновить данные целевой таблицы, независимо от наличия соответствующих записей в CTE.

Динамические итоги с SUM() OVER()

Воспользовавшись функцией SUM() OVER() с PARTITION BY , вы сможете получать агрегированные значения, не теряя при этом детализации данных. Это ещё один отличный инструмент для обновления как детальных, так и обобщённых данных:

Пример использования: Ввод накопительного итога в данные перед обновлением таблицы.

Пример:

SQL Скопировать код WITH RunningTotalsCTE AS ( SELECT InvoiceID, LineItem, Amount, SUM(Amount) OVER(PARTITION BY InvoiceID ORDER BY LineItem) AS RunningTotal FROM InvoiceLines ) UPDATE Invoices SET RunningTotal = RunningTotalsCTE.RunningTotal FROM RunningTotalsCTE WHERE Invoices.ID = RunningTotalsCTE.InvoiceID AND Invoices.LineItem = RunningTotalsCTE.LineItem;

Полезный совет: Убедитесь, что все необходимые условия включены для обеспечения точности расчетов.

Визуализация

Воспринимайте CTE так, как будто вы шеф-повар (👨‍🍳), который умело подбирает ингредиенты:

SQL Скопировать код WITH ChefCTE AS ( -- 👨‍🍳 думает: "Сколько нужно этого, сколько того..." SELECT id, new_value FROM source )

Команда UPDATE – это процесс, в ходе которого вы смешиваете эти заранее подготовленные составляющие в идеальное блюдо:

Markdown Скопировать код Данные таблицы ДО обновления (🍲): Исходное Блюдо ChefCTE (👨‍🍳): Улучшенные ингредиенты ПОСЛЕ обновления

Операция обновления ( UPDATE ) служит тем, чтобы улучшить ваше творение:

Markdown Скопировать код 🍲 <- 👨‍🍳: Добавление готовых компонентов в ваш набор данных.

Функция SUM() OVER() играет роль секретного приёма, обеспечивая необходимый баланс в каждой части данных:

SQL Скопировать код WITH BalancedFlavorsCTE AS (-- 👨‍🍳: "Добиться баланса? Легко!" SELECT ingredient, SUM(quantity) OVER (PARTITION BY ingredient) AS TotalQuantity FROM ingredients ) UPDATE pantry SET stock_quantity = BalancedFlavorsCTE.TotalQuantity FROM BalancedFlavorsCTE WHERE pantry.ingredient = BalancedFlavorsCTE.ingredient;

Таким образом, каждое обновление таблицы будет точным и аккуратным, словно процесс создания кулинарного шедевра, основанного на структурированности данных.

