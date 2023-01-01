Обновление всех значений поля MySQL через CONCAT

Быстрый ответ

Обновите записи в указанном столбце, присоединив к ним строку следующим образом:

SQL Скопировать код UPDATE имя_таблицы SET имя_столбца = CONCAT(имя_столбца, 'добавляемая_строка');

Не забудьте убедиться, что имя_таблицы и имя_столбца соответствуют тем, что используются в вашей базе данных. После выполнения данной команды к каждому значению в имя_столбца будет добавлена добавляемая_строка .

Работа с NULL-значениями: IFNULL и COALESCE

Учет NULL-значений важен. И вот как с этим можно справиться:

SQL Скопировать код UPDATE имя_таблицы SET имя_столбца = IFNULL(CONCAT(имя_столбца, 'добавляемая_строка'), 'добавляемая_строка');

Возможна также альтернатива в лице функции COALESCE() , которая достигнет аналогичного эффекта:

SQL Скопировать код UPDATE имя_таблицы SET имя_столбца = COALESCE(CONCAT(имя_столбца, 'добавляемая_строка'), 'добавляемая_строка');

Эти функции помогают эффективно бороться с проблемами, связанными с NULL-значениями.

Учет версии MySQL

В MySQL 4.1 может быть необходимо использовать полные имена столбцов, такие как имя_таблицы.имя_столбца :

SQL Скопировать код UPDATE имя_таблицы SET имя_таблицы.имя_столбца = CONCAT(имя_таблицы.имя_столбца, 'добавляемая_строка');

Это верно, нужно указать имя таблицы дважды – это особенность MySQL, связанная с обратной совместимостью.

Визуализация

Пример преобразования:

Исходное значение столбца Значение столбца после Значение1 Значение1добавляемая_строка Значение2 Значение2добавляемая_строка Значение3 Значение3добавляемая_строка

SQL UPDATE с применением функции CONCAT() модифицирует значения столбца следующим образом:

SQL Скопировать код UPDATE содержимое_столбца SET значение_столбца = CONCAT(значение_столбца, 'добавляемая_строка');

Таким образом, к каждому значению столбца добавляется новая строка, что обогащает его содержимое.

Проверка на ошибки: Будьте внимательны к предупреждениям

Не забывайте проверять предупреждения в процессе отладки:

SQL Скопировать код SHOW WARNINGS;

Как и в отношениях с тещей, лучше всегда готовиться к предупреждениям. В нашем случае, предупреждения MySQL могут быть действительно полезны.

Альтернативы: CONCAT_WS

Если CONCAT кажется вам неудобной, попробуйте функцию CONCAT_WS:

SQL Скопировать код UPDATE имя_таблицы SET имя_столбца = CONCAT_WS('', имя_столбца, 'добавляемая_строка');

Используя пустую строку '' в качестве разделителя, вы сможете добавить текст напрямую. CONCAT_WS – это надежный инструмент, который будет полезен вам в работе с SQL.

Совместимость с различными СУБД

Стоит помнить, что универсальность SQL ограничена. Осведомляйтесь о различиях в синтаксисе для PostgreSQL и Oracle. Некоторые вещи, такие как любовь или пицца, действительно универсальны, но, к сожалению, это не относится к SQL-синтаксису.

