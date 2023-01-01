Обновление всех значений поля MySQL через CONCAT
Обновите записи в указанном столбце, присоединив к ним строку следующим образом:
UPDATE имя_таблицы
SET имя_столбца = CONCAT(имя_столбца, 'добавляемая_строка');
Не забудьте убедиться, что
имя_таблицы и
имя_столбца соответствуют тем, что используются в вашей базе данных. После выполнения данной команды к каждому значению в
имя_столбца будет добавлена
добавляемая_строка.
Работа с NULL-значениями: IFNULL и COALESCE
Учет NULL-значений важен. И вот как с этим можно справиться:
UPDATE имя_таблицы
SET имя_столбца = IFNULL(CONCAT(имя_столбца, 'добавляемая_строка'), 'добавляемая_строка');
Возможна также альтернатива в лице функции
COALESCE(), которая достигнет аналогичного эффекта:
UPDATE имя_таблицы
SET имя_столбца = COALESCE(CONCAT(имя_столбца, 'добавляемая_строка'), 'добавляемая_строка');
Эти функции помогают эффективно бороться с проблемами, связанными с NULL-значениями.
Учет версии MySQL
В MySQL 4.1 может быть необходимо использовать полные имена столбцов, такие как
имя_таблицы.имя_столбца:
UPDATE имя_таблицы
SET имя_таблицы.имя_столбца = CONCAT(имя_таблицы.имя_столбца, 'добавляемая_строка');
Это верно, нужно указать имя таблицы дважды – это особенность MySQL, связанная с обратной совместимостью.
Визуализация
Пример преобразования:
|Исходное значение столбца
|Значение столбца после
|Значение1
|Значение1добавляемая_строка
|Значение2
|Значение2добавляемая_строка
|Значение3
|Значение3добавляемая_строка
SQL UPDATE с применением функции
CONCAT() модифицирует значения столбца следующим образом:
UPDATE содержимое_столбца SET значение_столбца = CONCAT(значение_столбца, 'добавляемая_строка');
Таким образом, к каждому значению столбца добавляется новая строка, что обогащает его содержимое.
Проверка на ошибки: Будьте внимательны к предупреждениям
Не забывайте проверять предупреждения в процессе отладки:
SHOW WARNINGS;
Как и в отношениях с тещей, лучше всегда готовиться к предупреждениям. В нашем случае, предупреждения MySQL могут быть действительно полезны.
Альтернативы: CONCAT_WS
Если CONCAT кажется вам неудобной, попробуйте функцию CONCAT_WS:
UPDATE имя_таблицы
SET имя_столбца = CONCAT_WS('', имя_столбца, 'добавляемая_строка');
Используя пустую строку
'' в качестве разделителя, вы сможете добавить текст напрямую.
CONCAT_WS – это надежный инструмент, который будет полезен вам в работе с SQL.
Совместимость с различными СУБД
Стоит помнить, что универсальность SQL ограничена. Осведомляйтесь о различиях в синтаксисе для PostgreSQL и Oracle. Некоторые вещи, такие как любовь или пицца, действительно универсальны, но, к сожалению, это не относится к SQL-синтаксису.
