Обновление таблицы в SQL Server с использованием подзапроса#SQL для аналитиков #Подзапросы #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
Для обновления данных в SQL Server весьма удобно использовать команду
UPDATE в связке с подзапросом
SELECT. Пример такого готового запроса:
UPDATE t1
SET t1.target_field = sub.updated_value
FROM YourTable t1
JOIN (SELECT id, updated_value FROM SourceTable WHERE condition = 'Criteria') sub
ON t1.id = sub.id;
Убедитесь в корректности выполненного соединения и правильности выбранных полей. Чтобы предварительно увидеть результаты предполагаемых изменений перед исполнением запроса, можно заменить
UPDATE на
SELECT.
Ускорение работы за счет использования индексов
Если объемы обрабатываемых данных велики, проблема может быть решена созданием индексов на колонках, задействованных в соединении. Например, для ускорения работы колонки 'Name' в таблицах
tempData и
tempDataView выполним:
CREATE NONCLUSTERED INDEX idx_tempData_name ON tempData(Name);
CREATE NONCLUSTERED INDEX idx_tempDataView_name ON tempDataView(Name);
INNER JOIN в этом контексте успешно справляется с задачей и делает обновление данными из другой таблицы remarkable быстрым.
Работа с псевдонимами и подзапросами
Псевдонимы полезнее всего для упрощения запросов. Особенно это актуально при использовании множественных соединений и подзапросов. Пример такого запроса на практике:
UPDATE t
SET t.Marks = sub.Marks
FROM tempDataView AS t
INNER JOIN (
SELECT Name, Marks FROM tempData WHERE Name = t.Name -- "Слово дня – 'имя'!"
) AS sub ON t.Name = sub.Name;
В примере подзапрос извлекает необходимые данные для обновления. Заменяя 'SELECT join' на 'UPDATE join', мы получаем возможность более понятного и эффективного обновления записей.
Решение сложных сценариев обновления
Перейдем к обсуждению решения таких задач как обновление данных в "один-ко-многим" отношении и сценариях без точного совпадения. Воспользуемся таким запросом:
UPDATE t
SET t.DetailField = COALESCE(sub.DetailValue, 'DefaultValue') -- "Изворотливый COALESCE!"
FROM YourTargetTable t
LEFT JOIN (
SELECT KeyField, DetailValue FROM SourceTable -- "Поймай их всех!"
) sub ON t.KeyField = sub.KeyField;
Вышеуказанный запрос точно обновит данные и даже установит значение по умолчанию, если в исходной таблице нет совпадающих записей. Осваивая эти умения, вы станете незаменимым мастером SQL.
Обновление данных на новом уровне
Уникальные ключи используются нами в борьбе против дубликатов и в случаях, когда подзапрос возвращает не одно, а несколько совпадений. Но сначала стоит проверить на наличие ошибок:
-- Проверяем возвращает ли наш подзапрос только одно значение для каждого ключа
SELECT KeyField, COUNT(*)
FROM SourceTable
GROUP BY KeyField
HAVING COUNT(*) > 1; -- "Уместный COUNT!"
Такая проверка перед обновлением помогает сохранить последовательность и достоверность данных.
Визуализация
Продемонстрируем схему обновления данных с использованием подзапроса в SQL Server, сравнив ее с ремонтом здания:
🏢 Наше Здание (Таблица) 🏢
├ Этажи (Строки)
└ Вывеска (Данные)
🛠️ Подрядчик (Запрос на обновление) 🛠️
└ Чертеж (Подзапрос)
...процесс...
В итоге, на каждом этаже старые вывески заменяются на новые:
UPDATE Building
SET Sign = (SELECT NewDesign FROM Architect WHERE Floor = CurrentFloor)
WHERE Floor IN (этажи, требующие обновления);
🏢 Новое Здание (Обновленная таблица) 🏢
├ Этажи (Строки с обновлениями)
└ Сияющие новые вывески (Обновленные данные) -- "Прекрасно!"
В результате каждый этаж получает именно ту вывеску, которая ему предназначена.
Мастерство работы с подзапросами
Конструирование SQL-запросов, которые работают как универсальный инструмент, выглядит следующим образом:
UPDATE p
SET p.SummaryData = sub.ComputedData
FROM ParentTable p
JOIN (
SELECT ForeignKey, SUM(DetailData) AS ComputedData -- "Считаем всё до единицы!"
FROM ChildTable
GROUP BY ForeignKey -- "Внимание, группируемся!"
) sub ON p.PrimaryKey = sub.ForeignKey;
Такое решение позволяет суммировать данные по строчной записи деталей и обеспечивает единственный источник истины в вашей базе данных.
Удаление данных с применением подзапросов
Не забудьте, что наши методы также подходят для удаления записей с использованием подзапросов:
DELETE FROM TargetTable
WHERE id IN (
SELECT id FROM SourceTable WHERE condition = 'Criteria'
);
Но всегда проверяйте условия с особым вниманием. Неловкое обращение с данными может привести к их нежелательной потере.
Алина Карпова
инженер по данным