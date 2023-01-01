Обновление таблицы в SQL Server с использованием подзапроса

Быстрый ответ

Для обновления данных в SQL Server весьма удобно использовать команду UPDATE в связке с подзапросом SELECT . Пример такого готового запроса:

SQL Скопировать код UPDATE t1 SET t1.target_field = sub.updated_value FROM YourTable t1 JOIN (SELECT id, updated_value FROM SourceTable WHERE condition = 'Criteria') sub ON t1.id = sub.id;

Убедитесь в корректности выполненного соединения и правильности выбранных полей. Чтобы предварительно увидеть результаты предполагаемых изменений перед исполнением запроса, можно заменить UPDATE на SELECT .

Ускорение работы за счет использования индексов

Если объемы обрабатываемых данных велики, проблема может быть решена созданием индексов на колонках, задействованных в соединении. Например, для ускорения работы колонки 'Name' в таблицах tempData и tempDataView выполним:

SQL Скопировать код CREATE NONCLUSTERED INDEX idx_tempData_name ON tempData(Name); CREATE NONCLUSTERED INDEX idx_tempDataView_name ON tempDataView(Name);

INNER JOIN в этом контексте успешно справляется с задачей и делает обновление данными из другой таблицы remarkable быстрым.

Работа с псевдонимами и подзапросами

Псевдонимы полезнее всего для упрощения запросов. Особенно это актуально при использовании множественных соединений и подзапросов. Пример такого запроса на практике:

SQL Скопировать код UPDATE t SET t.Marks = sub.Marks FROM tempDataView AS t INNER JOIN ( SELECT Name, Marks FROM tempData WHERE Name = t.Name -- "Слово дня – 'имя'!" ) AS sub ON t.Name = sub.Name;

В примере подзапрос извлекает необходимые данные для обновления. Заменяя 'SELECT join' на 'UPDATE join', мы получаем возможность более понятного и эффективного обновления записей.

Решение сложных сценариев обновления

Перейдем к обсуждению решения таких задач как обновление данных в "один-ко-многим" отношении и сценариях без точного совпадения. Воспользуемся таким запросом:

SQL Скопировать код UPDATE t SET t.DetailField = COALESCE(sub.DetailValue, 'DefaultValue') -- "Изворотливый COALESCE!" FROM YourTargetTable t LEFT JOIN ( SELECT KeyField, DetailValue FROM SourceTable -- "Поймай их всех!" ) sub ON t.KeyField = sub.KeyField;

Вышеуказанный запрос точно обновит данные и даже установит значение по умолчанию, если в исходной таблице нет совпадающих записей. Осваивая эти умения, вы станете незаменимым мастером SQL.

Обновление данных на новом уровне

Уникальные ключи используются нами в борьбе против дубликатов и в случаях, когда подзапрос возвращает не одно, а несколько совпадений. Но сначала стоит проверить на наличие ошибок:

SQL Скопировать код -- Проверяем возвращает ли наш подзапрос только одно значение для каждого ключа SELECT KeyField, COUNT(*) FROM SourceTable GROUP BY KeyField HAVING COUNT(*) > 1; -- "Уместный COUNT!"

Такая проверка перед обновлением помогает сохранить последовательность и достоверность данных.

Визуализация

Продемонстрируем схему обновления данных с использованием подзапроса в SQL Server, сравнив ее с ремонтом здания:

Markdown Скопировать код 🏢 Наше Здание (Таблица) 🏢 ├ Этажи (Строки) └ Вывеска (Данные) 🛠️ Подрядчик (Запрос на обновление) 🛠️ └ Чертеж (Подзапрос) ...процесс...

В итоге, на каждом этаже старые вывески заменяются на новые:

SQL Скопировать код UPDATE Building SET Sign = (SELECT NewDesign FROM Architect WHERE Floor = CurrentFloor) WHERE Floor IN (этажи, требующие обновления); 🏢 Новое Здание (Обновленная таблица) 🏢 ├ Этажи (Строки с обновлениями) └ Сияющие новые вывески (Обновленные данные) -- "Прекрасно!"

В результате каждый этаж получает именно ту вывеску, которая ему предназначена.

Мастерство работы с подзапросами

Конструирование SQL-запросов, которые работают как универсальный инструмент, выглядит следующим образом:

SQL Скопировать код UPDATE p SET p.SummaryData = sub.ComputedData FROM ParentTable p JOIN ( SELECT ForeignKey, SUM(DetailData) AS ComputedData -- "Считаем всё до единицы!" FROM ChildTable GROUP BY ForeignKey -- "Внимание, группируемся!" ) sub ON p.PrimaryKey = sub.ForeignKey;

Такое решение позволяет суммировать данные по строчной записи деталей и обеспечивает единственный источник истины в вашей базе данных.

Удаление данных с применением подзапросов

Не забудьте, что наши методы также подходят для удаления записей с использованием подзапросов:

SQL Скопировать код DELETE FROM TargetTable WHERE id IN ( SELECT id FROM SourceTable WHERE condition = 'Criteria' );

Но всегда проверяйте условия с особым вниманием. Неловкое обращение с данными может привести к их нежелательной потере.

