Обновление столбца в MySQL из другой таблицы по имени#MySQL / MariaDB #JOIN (соединения таблиц) #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
Если вам необходимо обновить столбец в одной таблице с использованием данных из другой таблицы в MySQL, обратите внимание на комбинацию INNER JOIN и UPDATE. Вот как выглядит образец такого запроса:
UPDATE target_table
INNER JOIN source_table ON target_table.id = source_table.foreign_id
SET target_table.column_to_update = source_table.column_to_copy;
Этот код обновляет столбец в таблице
target_table, используя значения из таблицы
source_table. Перед применением запроса не забудьте заменить имена таблиц и столбцов на актуальные для вашей базы данных.
Уточняем обновление: в случае если... тогда... в противном случае...
Вы можете осуществлять обновление по особым условиям, используя условный оператор
IF внутри
SET:
UPDATE tableB AS t1
INNER JOIN tableA AS t2 ON t1.name = t2.name
SET t1.value = IF(t2.value > 0, t2.value, t1.value)
WHERE t1.name = 'Joe'; -- это имя заслуживает особого внимания!
Таким образом, запрос обновляет
value в
tableB значением из
tableA, если оно больше нуля. В противном случае значение
tableB остаётся без изменений.
Оптимизация производительности при работе с большим объёмом данных
Если вы работаете с большими наборами данных, о производительности стоит задуматься заранее:
UPDATE tableB AS t1
INNER JOIN tableA AS t2 ON t1.name = t2.name
SET t1.value = t2.value
WHERE t2.value > 0 AND t1.id < 1000; -- памятуем, что обновлять следует только первую тысячу записей!
Такой подход позволяет ограничивать круг обновляемых записей, что благоприятно повлияет на скорость выполнения запроса.
Визуализация
Допустим, у нас имеются два списка:
Список A (📓): [Помидор 🍅, Огурец 🥒, Пустота 📭]
Список B (📔): [Тыква 🎃, Огурец 🥒, Морковь 🥕]
Процесс обновления списка можно изобразить так:
📓➕📔: [Помидор 🍅, **Огурец 🥒**, Морковь 🥕]
# "Огурец" из Списка B взял на себя роль замены пустого места в Списке A.
Итог: Список A теперь обновлён элементами из Списка B.
Охрана данных: помним о защите информации
При проведении процедур обновления таблиц относитесь к процессу с должной осторожностью и внимательностью. Применяйте условия
WHERE и формулируйте условия объединения таблиц верно, чтобы избежать внесения ошибок и приведения к нежелательному изменению данных.
Патруль ловушек: частые ошибки, которых следует избегать
- Произведение обновления без использования
WHEREможет привести к нежелательным изменениям всех записей.
- Неадекватно сформулированные условия соединения таблиц могут вызвать ошибочное слияние данных.
- Двусмысленные названия столбцов в роли ключей для объединения могут спровоцировать проблемы при обновлении.
Высшие приёмы: обновления с использованием подзапросов
Подзапросы помогают упростить и уточнить процесс обновления, особенно при работе с данными из нескольких таблиц:
UPDATE tableB AS t1
SET value = (SELECT t2.value FROM tableA AS t2 WHERE t1.name = t2.name AND t2.value > 0)
WHERE t1.name = 'Joe'; -- ведь 'Joe' – это больше, чем просто имя!
В данном случае обновление становится более точным и гибким.
Софья Овчинникова
аналитик баз данных