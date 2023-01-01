Обновление столбца в MySQL из другой таблицы по имени

#MySQL / MariaDB  #JOIN (соединения таблиц)  #INSERT / UPDATE / DELETE  
Быстрый ответ

Если вам необходимо обновить столбец в одной таблице с использованием данных из другой таблицы в MySQL, обратите внимание на комбинацию INNER JOIN и UPDATE. Вот как выглядит образец такого запроса:

UPDATE target_table
INNER JOIN source_table ON target_table.id = source_table.foreign_id
SET target_table.column_to_update = source_table.column_to_copy;

Этот код обновляет столбец в таблице target_table, используя значения из таблицы source_table. Перед применением запроса не забудьте заменить имена таблиц и столбцов на актуальные для вашей базы данных.

Уточняем обновление: в случае если... тогда... в противном случае...

Вы можете осуществлять обновление по особым условиям, используя условный оператор IF внутри SET:

UPDATE tableB AS t1
INNER JOIN tableA AS t2 ON t1.name = t2.name
SET t1.value = IF(t2.value > 0, t2.value, t1.value)
WHERE t1.name = 'Joe'; -- это имя заслуживает особого внимания!

Таким образом, запрос обновляет value в tableB значением из tableA, если оно больше нуля. В противном случае значение tableB остаётся без изменений.

Оптимизация производительности при работе с большим объёмом данных

Если вы работаете с большими наборами данных, о производительности стоит задуматься заранее:

UPDATE tableB AS t1
INNER JOIN tableA AS t2 ON t1.name = t2.name
SET t1.value = t2.value
WHERE t2.value > 0 AND t1.id < 1000; -- памятуем, что обновлять следует только первую тысячу записей!

Такой подход позволяет ограничивать круг обновляемых записей, что благоприятно повлияет на скорость выполнения запроса.

Визуализация

Допустим, у нас имеются два списка:

Список A (📓): [Помидор 🍅, Огурец 🥒, Пустота 📭]
Список B (📔): [Тыква 🎃, Огурец 🥒, Морковь 🥕]

Процесс обновления списка можно изобразить так:

📓➕📔: [Помидор 🍅, **Огурец 🥒**, Морковь 🥕]
# "Огурец" из Списка B взял на себя роль замены пустого места в Списке A.

Итог: Список A теперь обновлён элементами из Списка B.

Охрана данных: помним о защите информации

При проведении процедур обновления таблиц относитесь к процессу с должной осторожностью и внимательностью. Применяйте условия WHERE и формулируйте условия объединения таблиц верно, чтобы избежать внесения ошибок и приведения к нежелательному изменению данных.

Патруль ловушек: частые ошибки, которых следует избегать

  • Произведение обновления без использования WHERE может привести к нежелательным изменениям всех записей.
  • Неадекватно сформулированные условия соединения таблиц могут вызвать ошибочное слияние данных.
  • Двусмысленные названия столбцов в роли ключей для объединения могут спровоцировать проблемы при обновлении.

Высшие приёмы: обновления с использованием подзапросов

Подзапросы помогают упростить и уточнить процесс обновления, особенно при работе с данными из нескольких таблиц:

UPDATE tableB AS t1
SET value = (SELECT t2.value FROM tableA AS t2 WHERE t1.name = t2.name AND t2.value > 0)
WHERE t1.name = 'Joe'; -- ведь 'Joe' – это больше, чем просто имя!

В данном случае обновление становится более точным и гибким.

Софья Овчинникова

аналитик баз данных

Свежие материалы
Методы HTTP: GET, POST и другие
6 сентября 2024
Различия между HTTP и HTTPS
6 сентября 2024
Протоколы уровня представления: примеры и использование
6 сентября 2024

Загрузка...