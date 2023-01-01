Обновление столбца в MySQL из другой таблицы по имени

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Если вам необходимо обновить столбец в одной таблице с использованием данных из другой таблицы в MySQL, обратите внимание на комбинацию INNER JOIN и UPDATE. Вот как выглядит образец такого запроса:

SQL Скопировать код UPDATE target_table INNER JOIN source_table ON target_table.id = source_table.foreign_id SET target_table.column_to_update = source_table.column_to_copy;

Этот код обновляет столбец в таблице target_table , используя значения из таблицы source_table . Перед применением запроса не забудьте заменить имена таблиц и столбцов на актуальные для вашей базы данных.

Уточняем обновление: в случае если... тогда... в противном случае...

Вы можете осуществлять обновление по особым условиям, используя условный оператор IF внутри SET :

SQL Скопировать код UPDATE tableB AS t1 INNER JOIN tableA AS t2 ON t1.name = t2.name SET t1.value = IF(t2.value > 0, t2.value, t1.value) WHERE t1.name = 'Joe'; -- это имя заслуживает особого внимания!

Таким образом, запрос обновляет value в tableB значением из tableA , если оно больше нуля. В противном случае значение tableB остаётся без изменений.

Оптимизация производительности при работе с большим объёмом данных

Если вы работаете с большими наборами данных, о производительности стоит задуматься заранее:

SQL Скопировать код UPDATE tableB AS t1 INNER JOIN tableA AS t2 ON t1.name = t2.name SET t1.value = t2.value WHERE t2.value > 0 AND t1.id < 1000; -- памятуем, что обновлять следует только первую тысячу записей!

Такой подход позволяет ограничивать круг обновляемых записей, что благоприятно повлияет на скорость выполнения запроса.

Визуализация

Допустим, у нас имеются два списка:

Markdown Скопировать код Список A (📓): [Помидор 🍅, Огурец 🥒, Пустота 📭] Список B (📔): [Тыква 🎃, Огурец 🥒, Морковь 🥕]

Процесс обновления списка можно изобразить так:

Markdown Скопировать код 📓➕📔: [Помидор 🍅, **Огурец 🥒**, Морковь 🥕] # "Огурец" из Списка B взял на себя роль замены пустого места в Списке A.

Итог: Список A теперь обновлён элементами из Списка B.

Охрана данных: помним о защите информации

При проведении процедур обновления таблиц относитесь к процессу с должной осторожностью и внимательностью. Применяйте условия WHERE и формулируйте условия объединения таблиц верно, чтобы избежать внесения ошибок и приведения к нежелательному изменению данных.

Патруль ловушек: частые ошибки, которых следует избегать

Произведение обновления без использования WHERE может привести к нежелательным изменениям всех записей.

может привести к нежелательным изменениям всех записей. Неадекватно сформулированные условия соединения таблиц могут вызвать ошибочное слияние данных.

Двусмысленные названия столбцов в роли ключей для объединения могут спровоцировать проблемы при обновлении.

Высшие приёмы: обновления с использованием подзапросов

Подзапросы помогают упростить и уточнить процесс обновления, особенно при работе с данными из нескольких таблиц:

SQL Скопировать код UPDATE tableB AS t1 SET value = (SELECT t2.value FROM tableA AS t2 WHERE t1.name = t2.name AND t2.value > 0) WHERE t1.name = 'Joe'; -- ведь 'Joe' – это больше, чем просто имя!

В данном случае обновление становится более точным и гибким.

