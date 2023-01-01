Обновление SQL поля суммой значений из связанной таблицы

Быстрый ответ

Если нужно обновить столбец, используя сумму данных из другой таблицы, можно воспользоваться подзапросом с применением INNER JOIN. В данном случае подход подобен хирургически точной операции:

SQL Скопировать код UPDATE main SET total = ( SELECT SUM(amount) FROM details INNER JOIN main ON main.id = details.main_id GROUP BY details.main_id );

Примечание: 'main' — это основная таблица, 'total' — обновляемый столбец, 'details' — таблица, содержащая значения, 'main_id' — ключ, обеспечивающий связь между данными.

Разъяснение приемов работы с подзапросами и агрегатными функциями

Попытка выполнить команду, которая нарушает стандарты SQL, напомнит попытку втиснуть квадратный колышек в круглое отверстие. Применению агрегатных функций, таких как SUM() , в операторе SET предшествует подход, предполагающий использование подзапроса в качестве буфера, для облегчения процесса.

Агрегатные функции в подзапросах

Если попытаться вставить агрегатную функцию непосредственно в SET , SQL может "выдать ошибку". Для устранения этой проблемы можно обернуть функцию в подзапрос:

SQL Скопировать код UPDATE main SET total = ( SELECT SUM(details.amount) FROM details WHERE details.main_id = main.id ...

Применение группировки для сохранения целостности данных

Применение ключа GROUP BY в подзапросе обеспечивает корректность данных, предотвращая их смешивание:

SQL Скопировать код ... GROUP BY details.main_id );

Общие табличные выражения (CTE) для улучшения читаемости запросов

Когда запросы становятся слишком обширными и сложными, общие табличные выражения (CTE) позволяют придать им структурированность и удобство чтения:

SQL Скопировать код WITH SumDetails AS ( SELECT main_id, SUM(amount) AS TotalAmount FROM details GROUP BY main_id ) UPDATE main SET total = ( SELECT TotalAmount FROM SumDetails WHERE SumDetails.main_id = main.id );

Примечание: Перед применением CTE убедитесь в поддержке данной функции вашей версией SQL Server.

Лучшие практики SQL

Выделяются несколько профессиональных рекомендаций, соблюдение которых обеспечивает избежание типичных ошибок при работе с SQL.

Корректное сопоставление ключей обеспечивает точность выбора

Правильное сопоставление ключей в операторе JOIN является одним из основных условий успешного формирования запроса:

SQL Скопировать код ... INNER JOIN main ON main.id = details.main_id ...

Предварительный просмотр обновлений для безопасности изменений

Чтобы предотвратить ошибки, рекомендуется сначала ознакомиться с будущими изменениями, сформулировав соответствующий SELECT запрос:

SQL Скопировать код SELECT main.id, main.total, (SELECT SUM(amount) FROM details WHERE details.main_id = main.id) AS new_total FROM main INNER JOIN details ON main.id = details.main_id GROUP BY main.id;

Визуализация

Для наглядности приведем пример: рассмотрим выписку по банковскому счету (🏦), содержащую различные транзакции (💳):

Markdown Скопировать код 🏦: [💳(-50), 💳(100), 💳(-20)]

Наша задача: обновить выписку таким образом, чтобы она отражала итоговый баланс (💰):

SQL Скопировать код UPDATE BankStatement SET NetBalance = (SELECT SUM(Transaction) FROM Transactions WHERE StatementID = BankStatement.ID);

В результате обновления выписки мы получим чёткое представление о состоянии банковского счета:

Markdown Скопировать код 🏦: [Итог💰: 30]

Таким образом, обновляя сумму связанных значений, мы преобразовываем перегруженный банковский отчет в четко выраженный баланс счета.

