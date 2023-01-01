Обновление SQL поля суммой значений из связанной таблицы#GROUP BY и агрегации #JOIN (соединения таблиц) #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
Если нужно обновить столбец, используя сумму данных из другой таблицы, можно воспользоваться подзапросом с применением INNER JOIN. В данном случае подход подобен хирургически точной операции:
UPDATE main
SET total = (
SELECT SUM(amount)
FROM details
INNER JOIN main ON main.id = details.main_id
GROUP BY details.main_id
);
Примечание: 'main' — это основная таблица, 'total' — обновляемый столбец, 'details' — таблица, содержащая значения, 'main_id' — ключ, обеспечивающий связь между данными.
Разъяснение приемов работы с подзапросами и агрегатными функциями
Попытка выполнить команду, которая нарушает стандарты SQL, напомнит попытку втиснуть квадратный колышек в круглое отверстие. Применению агрегатных функций, таких как
SUM(), в операторе
SET предшествует подход, предполагающий использование подзапроса в качестве буфера, для облегчения процесса.
Агрегатные функции в подзапросах
Если попытаться вставить агрегатную функцию непосредственно в
SET, SQL может "выдать ошибку". Для устранения этой проблемы можно обернуть функцию в подзапрос:
UPDATE main
SET total = (
SELECT SUM(details.amount)
FROM details
WHERE details.main_id = main.id
...
Применение группировки для сохранения целостности данных
Применение ключа
GROUP BY в подзапросе обеспечивает корректность данных, предотвращая их смешивание:
...
GROUP BY details.main_id
);
Общие табличные выражения (CTE) для улучшения читаемости запросов
Когда запросы становятся слишком обширными и сложными, общие табличные выражения (CTE) позволяют придать им структурированность и удобство чтения:
WITH SumDetails AS (
SELECT main_id, SUM(amount) AS TotalAmount
FROM details
GROUP BY main_id
)
UPDATE main
SET total = (
SELECT TotalAmount
FROM SumDetails
WHERE SumDetails.main_id = main.id
);
Примечание: Перед применением CTE убедитесь в поддержке данной функции вашей версией SQL Server.
Лучшие практики SQL
Выделяются несколько профессиональных рекомендаций, соблюдение которых обеспечивает избежание типичных ошибок при работе с SQL.
Корректное сопоставление ключей обеспечивает точность выбора
Правильное сопоставление ключей в операторе JOIN является одним из основных условий успешного формирования запроса:
...
INNER JOIN main ON main.id = details.main_id
...
Предварительный просмотр обновлений для безопасности изменений
Чтобы предотвратить ошибки, рекомендуется сначала ознакомиться с будущими изменениями, сформулировав соответствующий
SELECT запрос:
SELECT main.id, main.total, (SELECT SUM(amount) FROM details WHERE details.main_id = main.id) AS new_total
FROM main
INNER JOIN details ON main.id = details.main_id
GROUP BY main.id;
Визуализация
Для наглядности приведем пример: рассмотрим выписку по банковскому счету (🏦), содержащую различные транзакции (💳):
🏦: [💳(-50), 💳(100), 💳(-20)]
Наша задача: обновить выписку таким образом, чтобы она отражала итоговый баланс (💰):
UPDATE BankStatement SET NetBalance = (SELECT SUM(Transaction) FROM Transactions WHERE StatementID = BankStatement.ID);
В результате обновления выписки мы получим чёткое представление о состоянии банковского счета:
🏦: [Итог💰: 30]
Таким образом, обновляя сумму связанных значений, мы преобразовываем перегруженный банковский отчет в четко выраженный баланс счета.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик