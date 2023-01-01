Обновление ряда данных через CASE в SQL Server 2005

Быстрый ответ

SQL

UPDATE ВашаТаблица
SET ВашСтолбец = CASE
                   WHEN Условие THEN НовоеЗначение
                   ELSE ВашСтолбец
                 END
WHERE ФильтрующийСтолбец = ФильтрующееЗначение;
Применяем операторы "WHERE" и "CASE" для задач обновления

Точность – ключ к эффективному обновлению записей. Вы должны исключительно точно выбирать условие в WHERE, чтобы оно отражало только те строки, которые действительно нуждаются в изменении. Внутри CASE мы задаем условия применения новых значений. Возьмем, к примеру, обновление зарплат сотрудников IT-отдела:

SQL

UPDATE Сотрудники
SET Зарплата = CASE
                 WHEN Отдел = 'IT' THEN Зарплата * 1.10
                 ELSE Зарплата
               END
WHERE Отдел = 'IT';

Здесь использование ELSE позволяет оставить без изменений те записи, которые не отвечают условиям обновления.

Мы работаем с несколькими условиями

Комбинирование IN и CASE может быть полезно при работе с большим количеством значений. Предположим, вам нужно прекратить продажу определенных товаров:

SQL

UPDATE Товары
SET Статус = CASE
               WHEN КодТовара IN (1, 2, 3) THEN 'Снят с производства'
               ELSE Статус
             END
WHERE КодТовара IN (1, 2, 3);

Если необходимо обновить данные в нескольких таблицах, тогда оператор

JOIN


становится необходимым инструментом:

SQL

UPDATE a
SET a.поле = CASE
                WHEN условие THEN значение
                ELSE a.поле
              END
FROM ТаблицаА a
INNER JOIN ТаблицаБ b ON a.ключСоединения = b.ключСоединения
WHERE какоеТоУсловие;

Бережно обращаемся с целостностью данных

Мы, как разработчики SQL Server 2005, обязаны защищать целостность данных. Вот несколько рекомендаций:

  • Защита от дубликатов: Примените соответствующие методы, чтобы предотвратить появление дубликатов при обновлении.
  • Бережем производительность: Не перегружайте базу данных, так как обновление значительных объемов данных может влиять на производительность.
  • Группировка данных: С помощью GROUP BY и функций типа MIN можно объединить записи.
  • Знание предков: Будьте знакомы с особенностями работы SQL Server 2005 по сравнению с более новыми версиями.

Если CASE проводит сканирование каждой записи в больших таблицах, возможно, запрос стоит оптимизировать.

Визуализация

Использование оператора CASE для обновления данных можно сравнить с подходом к ремонту стола и выбором подходящего инструмента:

Markdown

| Инструмент (Оператор) | Действие                | Пример использования                                            |
| --------------------- | ----------------------- | ---------------------------------------------------------------- |
| 🛠 (CASE)             | Точная настройка        |

UPDATE таблица SET ножка = CASE WHEN шатающаяся THEN "починена" ELSE ножка END

|

| 🔨 (UPDATE Все)       | Массовое обновление     |

UPDATE таблица SET ножка = "починена"

|


Овладеваем стратегиями для сложных обновлений

Точные Инкрементные Обновления

Для точных инкрементных изменений стоит применять следующий подход:

SQL

UPDATE Счета
SET Баланс = CASE
                WHEN Дата < '20230101' THEN Баланс * 1.05
                ELSE Баланс
              END
WHERE Дата < '20230101' AND Баланс < 5000;

Соединения на основе условий

Сочетание операторов JOIN и CASE становится полезным, когда условие затрагивает несколько таблиц:

SQL

UPDATE p
SET p.Цена = CASE
                WHEN c.Скидка > 0 THEN p.Цена * (1 – c.Скидка)
                ELSE p.Цена
              END
FROM Товары p
INNER JOIN Категории c ON p.ИдКатегории = c.ИдКатегории
WHERE c.ДатаСкидки = GETDATE();

Защита от случайных изменений

Клауза ELSE помогает предотвратить нежелательные изменения данных:

SQL

UPDATE Заказы
SET Статус = CASE
               WHEN Количество > 100 THEN 'Крупный заказ'
               ELSE Статус
             END
WHERE Статус = 'Active';

Полезные материалы

  1. CASE (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Docs — Официальная документация по оператору CASE в Transact-SQL.
  2. SQL Server: UPDATE Statement — Руководство по применению оператора UPDATE в SQL Server.
  3. CASE (Transact-SQL) | Microsoft Docs — спецификации для оператора CASE в SQL Server 2005.
  4. sql – Update statement with inner join on Oracle – Stack Overflow — Обсуждение использования оператора UPDATE с CASE в Oracle.
  5. Use CASE in UPDATE Statement for Conditional Values — Подробное объяснение использования CASE в операторах UPDATE.
  6. Is MySQL breaking the standard by allowing selecting columns that are not part of the group by clause? – Stack Overflow — Беседа об участии не GROUP BY столбцов в SQL стандартах.
Анна Мельникова

редактор про AI

