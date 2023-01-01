Обновление ряда данных через CASE в SQL Server 2005

Быстрый ответ

SQL Скопировать код UPDATE ВашаТаблица SET ВашСтолбец = CASE WHEN Условие THEN НовоеЗначение ELSE ВашСтолбец END WHERE ФильтрующийСтолбец = ФильтрующееЗначение;

Применяем операторы "WHERE" и "CASE" для задач обновления

Точность – ключ к эффективному обновлению записей. Вы должны исключительно точно выбирать условие в WHERE , чтобы оно отражало только те строки, которые действительно нуждаются в изменении. Внутри CASE мы задаем условия применения новых значений. Возьмем, к примеру, обновление зарплат сотрудников IT-отдела:

SQL Скопировать код UPDATE Сотрудники SET Зарплата = CASE WHEN Отдел = 'IT' THEN Зарплата * 1.10 ELSE Зарплата END WHERE Отдел = 'IT';

Здесь использование ELSE позволяет оставить без изменений те записи, которые не отвечают условиям обновления.

Мы работаем с несколькими условиями

Комбинирование IN и CASE может быть полезно при работе с большим количеством значений. Предположим, вам нужно прекратить продажу определенных товаров:

SQL Скопировать код UPDATE Товары SET Статус = CASE WHEN КодТовара IN (1, 2, 3) THEN 'Снят с производства' ELSE Статус END WHERE КодТовара IN (1, 2, 3);

Если необходимо обновить данные в нескольких таблицах, тогда оператор

JOIN Скопировать код

становится необходимым инструментом:

SQL Скопировать код UPDATE a SET a.поле = CASE WHEN условие THEN значение ELSE a.поле END FROM ТаблицаА a INNER JOIN ТаблицаБ b ON a.ключСоединения = b.ключСоединения WHERE какоеТоУсловие;

Бережно обращаемся с целостностью данных

Мы, как разработчики SQL Server 2005, обязаны защищать целостность данных. Вот несколько рекомендаций:

Защита от дубликатов : Примените соответствующие методы, чтобы предотвратить появление дубликатов при обновлении.

: Примените соответствующие методы, чтобы предотвратить появление дубликатов при обновлении. Бережем производительность : Не перегружайте базу данных, так как обновление значительных объемов данных может влиять на производительность.

: Не перегружайте базу данных, так как обновление значительных объемов данных может влиять на производительность. Группировка данных : С помощью GROUP BY и функций типа MIN можно объединить записи.

: С помощью и функций типа можно объединить записи. Знание предков: Будьте знакомы с особенностями работы SQL Server 2005 по сравнению с более новыми версиями.

Если CASE проводит сканирование каждой записи в больших таблицах, возможно, запрос стоит оптимизировать.

Визуализация

Использование оператора CASE для обновления данных можно сравнить с подходом к ремонту стола и выбором подходящего инструмента:

Markdown Скопировать код | Инструмент (Оператор) | Действие | Пример использования |

UPDATE таблица SET ножка = CASE WHEN шатающаяся THEN "починена" ELSE ножка END

| Скопировать код | 🔨 (UPDATE Все) | Массовое обновление |

UPDATE таблица SET ножка = "починена"

| Скопировать код

Овладеваем стратегиями для сложных обновлений

Точные Инкрементные Обновления

Для точных инкрементных изменений стоит применять следующий подход:

SQL Скопировать код UPDATE Счета SET Баланс = CASE WHEN Дата < '20230101' THEN Баланс * 1.05 ELSE Баланс END WHERE Дата < '20230101' AND Баланс < 5000;

Соединения на основе условий

Сочетание операторов JOIN и CASE становится полезным, когда условие затрагивает несколько таблиц:

SQL Скопировать код UPDATE p SET p.Цена = CASE WHEN c.Скидка > 0 THEN p.Цена * (1 – c.Скидка) ELSE p.Цена END FROM Товары p INNER JOIN Категории c ON p.ИдКатегории = c.ИдКатегории WHERE c.ДатаСкидки = GETDATE();

Защита от случайных изменений

Клауза ELSE помогает предотвратить нежелательные изменения данных:

SQL Скопировать код UPDATE Заказы SET Статус = CASE WHEN Количество > 100 THEN 'Крупный заказ' ELSE Статус END WHERE Статус = 'Active';

