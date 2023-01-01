Обновление ряда данных через CASE в SQL Server 2005#Разное
Быстрый ответ
UPDATE ВашаТаблица
SET ВашСтолбец = CASE
WHEN Условие THEN НовоеЗначение
ELSE ВашСтолбец
END
WHERE ФильтрующийСтолбец = ФильтрующееЗначение;
Применяем операторы "WHERE" и "CASE" для задач обновления
Точность – ключ к эффективному обновлению записей. Вы должны исключительно точно выбирать условие в
WHERE, чтобы оно отражало только те строки, которые действительно нуждаются в изменении. Внутри
CASE мы задаем условия применения новых значений. Возьмем, к примеру, обновление зарплат сотрудников IT-отдела:
UPDATE Сотрудники
SET Зарплата = CASE
WHEN Отдел = 'IT' THEN Зарплата * 1.10
ELSE Зарплата
END
WHERE Отдел = 'IT';
Здесь использование
ELSE позволяет оставить без изменений те записи, которые не отвечают условиям обновления.
Мы работаем с несколькими условиями
Комбинирование
IN и
CASE может быть полезно при работе с большим количеством значений. Предположим, вам нужно прекратить продажу определенных товаров:
UPDATE Товары
SET Статус = CASE
WHEN КодТовара IN (1, 2, 3) THEN 'Снят с производства'
ELSE Статус
END
WHERE КодТовара IN (1, 2, 3);
Если необходимо обновить данные в нескольких таблицах, тогда оператор
становится необходимым инструментом:
UPDATE a
SET a.поле = CASE
WHEN условие THEN значение
ELSE a.поле
END
FROM ТаблицаА a
INNER JOIN ТаблицаБ b ON a.ключСоединения = b.ключСоединения
WHERE какоеТоУсловие;
Бережно обращаемся с целостностью данных
Мы, как разработчики SQL Server 2005, обязаны защищать целостность данных. Вот несколько рекомендаций:
- Защита от дубликатов: Примените соответствующие методы, чтобы предотвратить появление дубликатов при обновлении.
- Бережем производительность: Не перегружайте базу данных, так как обновление значительных объемов данных может влиять на производительность.
- Группировка данных: С помощью
GROUP BYи функций типа
MINможно объединить записи.
- Знание предков: Будьте знакомы с особенностями работы SQL Server 2005 по сравнению с более новыми версиями.
Если
CASE проводит сканирование каждой записи в больших таблицах, возможно, запрос стоит оптимизировать.
Визуализация
Использование оператора CASE для обновления данных можно сравнить с подходом к ремонту стола и выбором подходящего инструмента:
| Инструмент (Оператор) | Действие | Пример использования |
| --------------------- | ----------------------- | ---------------------------------------------------------------- |
| 🛠 (CASE) | Точная настройка |
UPDATE таблица SET ножка = CASE WHEN шатающаяся THEN "починена" ELSE ножка END
| 🔨 (UPDATE Все) | Массовое обновление |
UPDATE таблица SET ножка = "починена"
Овладеваем стратегиями для сложных обновлений
Точные Инкрементные Обновления
Для точных инкрементных изменений стоит применять следующий подход:
UPDATE Счета
SET Баланс = CASE
WHEN Дата < '20230101' THEN Баланс * 1.05
ELSE Баланс
END
WHERE Дата < '20230101' AND Баланс < 5000;
Соединения на основе условий
Сочетание операторов
JOIN и
CASE становится полезным, когда условие затрагивает несколько таблиц:
UPDATE p
SET p.Цена = CASE
WHEN c.Скидка > 0 THEN p.Цена * (1 – c.Скидка)
ELSE p.Цена
END
FROM Товары p
INNER JOIN Категории c ON p.ИдКатегории = c.ИдКатегории
WHERE c.ДатаСкидки = GETDATE();
Защита от случайных изменений
Клауза
ELSE помогает предотвратить нежелательные изменения данных:
UPDATE Заказы
SET Статус = CASE
WHEN Количество > 100 THEN 'Крупный заказ'
ELSE Статус
END
WHERE Статус = 'Active';
Полезные материалы
- CASE (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Docs — Официальная документация по оператору CASE в Transact-SQL.
- SQL Server: UPDATE Statement — Руководство по применению оператора UPDATE в SQL Server.
- CASE (Transact-SQL) | Microsoft Docs — спецификации для оператора CASE в SQL Server 2005.
- sql – Update statement with inner join on Oracle – Stack Overflow — Обсуждение использования оператора UPDATE с CASE в Oracle.
- Use CASE in UPDATE Statement for Conditional Values — Подробное объяснение использования CASE в операторах UPDATE.
- Is MySQL breaking the standard by allowing selecting columns that are not part of the group by clause? – Stack Overflow — Беседа об участии не GROUP BY столбцов в SQL стандартах.
Анна Мельникова
редактор про AI