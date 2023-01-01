Обновление поля SQL суммированием значений из другой таблицы
Быстрый ответ
Начнём с практического примера. Вот лаконичный способ использовать запрос UPDATE с подзапросом, включающим агрегатную функцию:
UPDATE table_name
SET column1 = (SELECT AGGREGATE_FUNC(column2) FROM another_table WHERE condition)
WHERE table_name.id = another_table.foreign_id;
Вам следует заменить
AGGREGATE_FUNC на
SUM,
AVG или другую функцию.
table_name должно указывать на вашу целевую таблицу, а
column1 — это столбец, который нужно обновить.
condition помогает отфильтровать записи, а связь между таблицами организована через идентификаторы (
id,
foreign_id).
Встроим агрегат в обновление, используя JOIN
Иногда встает вопрос об обновлении записей с помощью агрегированного значения, полученного из корреляционного подзапроса. В таком случае эффективно применять INNER JOIN для соединения результата агрегации с обновляемыми полями. Пример:
UPDATE t1
SET t1.column1 = t2.aggregated_result
FROM table1 t1
INNER JOIN (
SELECT foreign_key, AGGREGATE_FUNC(column) as aggregated_result
FROM another_table
GROUP BY foreign_key
) t2 ON t1.id = t2.foreign_key;
Подзапрос в нашем примере обозначен как
t2. Он вычисляет агрегат, который затем присоединяется к основной таблице
table1 (
t1). Убедитесь в корректности имен полей и условий соединения – это поможет избежать возможных проблем.
SQL Server против PostgreSQL: Подводные камни
PostgreSQL требует иного подхода. Здесь для применения агрегата в UPDATE нужно использовать следующий шаблон:
UPDATE table_name
SET column1 = t2.aggregated_result
FROM (
SELECT foreign_id, AGGREGATE_FUNC(column) as aggregated_result
FROM another_table
GROUP BY foreign_id
) t2
WHERE table_name.id = t2.foreign_id;
В этом примере, FROM содержит подзапрос с SELECT, который выполнит все вычисления агрегата до обновления данных в таблице.
Ускоряемся: Использование индексов
При работе с большими объемами данных важно помнить о индексах. Создание индексов для столбцов, участвующих в соединениях и в условиях WHERE, значительно ускоряет выполнение запросов.
Контроль над данными: Проверка на несоответствия
Перед тем как выполнять массовое обновление, рекомендуется проверить запрос на выборочной части данных. Это позволит увидеть, как учтены все конфликты данных и аномалии, такие как нулевые значения.
Визуализация
Представьте себе команду, которая обновляет свою статистику во время перерывов. Давайте рассмотрим следующий пример:
Перед обновлением:
|Игрок
|Очки
|Счет команды
|Джон
|10
|?
|Алиса
|15
|?
|Майк
|20
|Агрегирование
|?
Обновление агрегата во время перерыва с помощью оператора UPDATE:
UPDATE TeamScore
SET TotalPoints = (SELECT SUM(PointsScored) FROM Players);
После обновления: Этот "визуальный отчёт о прогрессе":
|Игрок
|Очки
|Счет команды
|Джон
|10
|45
|Алиса
|15
|Результат
|45
|Майк
|20
|Обновления
|45
Колонка Счет команды отражает суммарный вклад всех участников команды.
Уникальное средство SQL Server: Обновление с помощью CROSS APPLY
В SQL Server имеется уникальный инструмент
CROSS APPLY, который лучше всего подходит для обновления данных по агрегированным значениям:
UPDATE t1
SET t1.column1 = t2.aggregated_result
FROM table1 t1
CROSS APPLY (
SELECT AGGREGATE_FUNC(column) as aggregated_result
FROM another_table
WHERE t1.id = foreign_id
) t2;
Этот подход позволяет вычислить агрегатные данные для каждой строки в
table1.
Контроль над агрегированными данными: Одно значение на строку
Важно быть уверенным, что подзапросы возвращают только одно значение для каждой обновляемой строки, чтобы избежать ошибок, вызванных некорректным агрегированием данных.
Ясность вопроса: Используйте псевдонимы таблиц
Для исключения путаницы при обновлении данных на основе агрегатов рекомендуется использовать псевдонимы таблиц. Это поможет вам лучше понять, с какими столбцами вы работаете, и какие таблицы обновляются.
Проверка синтаксиса: Сверяйтесь с документацией вашей СУБД
Синтаксис оператора UPDATE может отличаться в различных системах управления базами данных, таких как SQL Server и PostgreSQL. По возникшим вопросам всегда можно обратиться к официальной документации.
Полезные материалы
- Оператор SQL GROUP BY — всё о правильном использовании агрегатных функций вместе с GROUP BY в SQL.
- Основы общих табличных выражений (CTE) в SQL Server — пошаговое руководство по CTE с примерами в SQL Server.
- sql – Обновление нескольких строк одним запросом с использованием PostgreSQL – Stack Overflow — обсуждение в сообществе о обновлении нескольких записей и подзапросах в SQL.
- Агрегатные функции (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Docs — официальное руководство по использованию агрегатных функций в T-SQL от Microsoft.
- Осторожно используйте оператор MERGE SQL Server — рекомендации по использованию операторов MERGE и GROUP BY в SQL Server.
- Оператор SQL UPDATE — подробное руководство по составлению операторов UPDATE в SQL.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик