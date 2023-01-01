Обновление поля SQL суммированием значений из другой таблицы

#SQL для аналитиков  #GROUP BY и агрегации  #INSERT / UPDATE / DELETE  
Быстрый ответ

Начнём с практического примера. Вот лаконичный способ использовать запрос UPDATE с подзапросом, включающим агрегатную функцию:

UPDATE table_name
SET column1 = (SELECT AGGREGATE_FUNC(column2) FROM another_table WHERE condition)
WHERE table_name.id = another_table.foreign_id;

Вам следует заменить AGGREGATE_FUNC на SUM, AVG или другую функцию. table_name должно указывать на вашу целевую таблицу, а column1 — это столбец, который нужно обновить. condition помогает отфильтровать записи, а связь между таблицами организована через идентификаторы (id, foreign_id).

Встроим агрегат в обновление, используя JOIN

Иногда встает вопрос об обновлении записей с помощью агрегированного значения, полученного из корреляционного подзапроса. В таком случае эффективно применять INNER JOIN для соединения результата агрегации с обновляемыми полями. Пример:

UPDATE t1
SET t1.column1 = t2.aggregated_result
FROM table1 t1
INNER JOIN (
    SELECT foreign_key, AGGREGATE_FUNC(column) as aggregated_result
    FROM another_table
    GROUP BY foreign_key
) t2 ON t1.id = t2.foreign_key;

Подзапрос в нашем примере обозначен как t2. Он вычисляет агрегат, который затем присоединяется к основной таблице table1 (t1). Убедитесь в корректности имен полей и условий соединения – это поможет избежать возможных проблем.

SQL Server против PostgreSQL: Подводные камни

PostgreSQL требует иного подхода. Здесь для применения агрегата в UPDATE нужно использовать следующий шаблон:

UPDATE table_name
SET column1 = t2.aggregated_result
FROM (
    SELECT foreign_id, AGGREGATE_FUNC(column) as aggregated_result
    FROM another_table
    GROUP BY foreign_id
) t2
WHERE table_name.id = t2.foreign_id;

В этом примере, FROM содержит подзапрос с SELECT, который выполнит все вычисления агрегата до обновления данных в таблице.

Ускоряемся: Использование индексов

При работе с большими объемами данных важно помнить о индексах. Создание индексов для столбцов, участвующих в соединениях и в условиях WHERE, значительно ускоряет выполнение запросов.

Контроль над данными: Проверка на несоответствия

Перед тем как выполнять массовое обновление, рекомендуется проверить запрос на выборочной части данных. Это позволит увидеть, как учтены все конфликты данных и аномалии, такие как нулевые значения.

Визуализация

Представьте себе команду, которая обновляет свою статистику во время перерывов. Давайте рассмотрим следующий пример:

Перед обновлением:

Игрок Очки Счет команды
Джон 10 ?
Алиса 15 ?
Майк 20 Агрегирование ?

Обновление агрегата во время перерыва с помощью оператора UPDATE:

UPDATE TeamScore
SET TotalPoints = (SELECT SUM(PointsScored) FROM Players);

После обновления: Этот "визуальный отчёт о прогрессе":

Игрок Очки Счет команды
Джон 10 45
Алиса 15 Результат 45
Майк 20 Обновления 45

Колонка Счет команды отражает суммарный вклад всех участников команды.

Уникальное средство SQL Server: Обновление с помощью CROSS APPLY

В SQL Server имеется уникальный инструмент CROSS APPLY, который лучше всего подходит для обновления данных по агрегированным значениям:

UPDATE t1
SET t1.column1 = t2.aggregated_result
FROM table1 t1
CROSS APPLY (
    SELECT AGGREGATE_FUNC(column) as aggregated_result
    FROM another_table
    WHERE t1.id = foreign_id
) t2;

Этот подход позволяет вычислить агрегатные данные для каждой строки в table1.

Контроль над агрегированными данными: Одно значение на строку

Важно быть уверенным, что подзапросы возвращают только одно значение для каждой обновляемой строки, чтобы избежать ошибок, вызванных некорректным агрегированием данных.

Ясность вопроса: Используйте псевдонимы таблиц

Для исключения путаницы при обновлении данных на основе агрегатов рекомендуется использовать псевдонимы таблиц. Это поможет вам лучше понять, с какими столбцами вы работаете, и какие таблицы обновляются.

Проверка синтаксиса: Сверяйтесь с документацией вашей СУБД

Синтаксис оператора UPDATE может отличаться в различных системах управления базами данных, таких как SQL Server и PostgreSQL. По возникшим вопросам всегда можно обратиться к официальной документации.

Полезные материалы

  1. Оператор SQL GROUP BY — всё о правильном использовании агрегатных функций вместе с GROUP BY в SQL.
  2. Основы общих табличных выражений (CTE) в SQL Server — пошаговое руководство по CTE с примерами в SQL Server.
  3. sql – Обновление нескольких строк одним запросом с использованием PostgreSQL – Stack Overflow — обсуждение в сообществе о обновлении нескольких записей и подзапросах в SQL.
  4. Агрегатные функции (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Docs — официальное руководство по использованию агрегатных функций в T-SQL от Microsoft.
  5. Осторожно используйте оператор MERGE SQL Server — рекомендации по использованию операторов MERGE и GROUP BY в SQL Server.
  6. Оператор SQL UPDATE — подробное руководство по составлению операторов UPDATE в SQL.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

