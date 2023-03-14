Обновление поля DateTime в T-SQL: корректный синтаксис#Типы данных SQL #Работа с датами и временем #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
Для обновления поля
DateTime воспользуйтесь командой
SET в блоке
UPDATE следующим образом:
UPDATE ИмяТаблицы
SET ИмяКолонкиDateTime = 'ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС'
WHERE УсловиеКолонки = УсловиеЗначение;
Произведите замену
ИмяТаблицы,
ИмяКолонкиDateTime,
УсловиеКолонки и
УсловиеЗначение на актуальные значения. Обновление
DateTime осуществляется в стандартном ISO формате даты и времени
ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС.
Лучшие практики обновления полей DateTime
Соблюдение стандартного формата DateTime
Для предотвращения путаницы с датами рекомендуется использовать международный формат ISO 8601
ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС:
UPDATE ТаблицаПроектов
SET ДатаНачала = '2023-03-14T09:00:00'
WHERE ИдПроекта = 101;
Точное формулирование условия WHERE
При указании на конкретные записи критически важно точно сформулировать условия в секции
WHERE.
Тестирование перед реализацией
Перед тем как вносить изменения в рабочую базу, обязательно проведите тестирование обновлений в тестовой среде.
Соответствие типов данных в WHERE-условии
В WHERE-условии убедитесь в соответствии типов данных при сравнении.
Советы по безопасным обновлениям
Учёт региональных настроек
Для избежания проблем связанных с локализацией, используйте формат даты без разделителей
ГГГГММДД.
Отладка ошибок
При возникновении ошибок проверьте корректность имен и типов данных в каждом элементе запроса.
Проверка результатов
Используйте
SELECT для подтверждения правильности выполненной операции
UPDATE.
Справка по форматированию дат
Если возникли трудности с форматами дат, обратитесь к руководству Microsoft по типам данных T-SQL.
Работа с высокой точностью времени
Точность до миллисекунд в DateTime
Для достижения точности до миллисекунд используйте формат с
fff:
UPDATE ТаблицаЧувствительныхДанных
SET ТочнаяКолонкаВремени = '2023-03-14 15:45:00.123'
WHERE ВашеУсловие;
Функции SQL для обработки времени
При работе с временными интервалами воспользуйтесь функциями
DATEADD() и
DATEDIFF().
Визуализация
Пример обновления поля
DateTime в T-SQL:
Исходное время: 🕒 14:30
Команда обновления: ⏱️ SET Время = '15:45'
Обновлённое время: 🕞 15:45
Команда
SET позволяет трансформировать
DateTime в вашей базе данных.
Работа с сложными случаями при обновлении DateTime
Обработка значений NULL
Стратегия работы с
NULL в
DateTime может заключаться в установке стандартного времени, пропуске таких записей или использовании
GETDATE() для присвоения текущего времени.
Последовательное обновление DateTime в разных строках
При необходимости последовательного обновления времени по строкам могут пригодиться оконные функции, такие как
ROW_NUMBER(), в сочетании с
DATEADD().
Учёт временных зон
Для систем, работающих в различных временных зонах, рекомендуется использование преобразования в UTC с помощью
AT TIME ZONE.
