Обновление поля DateTime в T-SQL: корректный синтаксис

#Типы данных SQL  #Работа с датами и временем  #INSERT / UPDATE / DELETE  
Быстрый ответ

Для обновления поля DateTime воспользуйтесь командой SET в блоке UPDATE следующим образом:

UPDATE ИмяТаблицы
SET ИмяКолонкиDateTime = 'ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС'
WHERE УсловиеКолонки = УсловиеЗначение;

Произведите замену ИмяТаблицы, ИмяКолонкиDateTime, УсловиеКолонки и УсловиеЗначение на актуальные значения. Обновление DateTime осуществляется в стандартном ISO формате даты и времени ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС.

Лучшие практики обновления полей DateTime

Соблюдение стандартного формата DateTime

Для предотвращения путаницы с датами рекомендуется использовать международный формат ISO 8601 ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС:

UPDATE ТаблицаПроектов
SET ДатаНачала = '2023-03-14T09:00:00'
WHERE ИдПроекта = 101;

Точное формулирование условия WHERE

При указании на конкретные записи критически важно точно сформулировать условия в секции WHERE.

Тестирование перед реализацией

Перед тем как вносить изменения в рабочую базу, обязательно проведите тестирование обновлений в тестовой среде.

Соответствие типов данных в WHERE-условии

В WHERE-условии убедитесь в соответствии типов данных при сравнении.

Советы по безопасным обновлениям

Учёт региональных настроек

Для избежания проблем связанных с локализацией, используйте формат даты без разделителей ГГГГММДД.

Отладка ошибок

При возникновении ошибок проверьте корректность имен и типов данных в каждом элементе запроса.

Проверка результатов

Используйте SELECT для подтверждения правильности выполненной операции UPDATE.

Справка по форматированию дат

Если возникли трудности с форматами дат, обратитесь к руководству Microsoft по типам данных T-SQL.

Работа с высокой точностью времени

Точность до миллисекунд в DateTime

Для достижения точности до миллисекунд используйте формат с fff:

UPDATE ТаблицаЧувствительныхДанных
SET ТочнаяКолонкаВремени = '2023-03-14 15:45:00.123'
WHERE ВашеУсловие;

Функции SQL для обработки времени

При работе с временными интервалами воспользуйтесь функциями DATEADD() и DATEDIFF().

Визуализация

Пример обновления поля DateTime в T-SQL:

Исходное время: 🕒 14:30
Команда обновления: ⏱️ SET Время = '15:45'
Обновлённое время: 🕞 15:45

Команда SET позволяет трансформировать DateTime в вашей базе данных.

Работа с сложными случаями при обновлении DateTime

Обработка значений NULL

Стратегия работы с NULL в DateTime может заключаться в установке стандартного времени, пропуске таких записей или использовании GETDATE() для присвоения текущего времени.

Последовательное обновление DateTime в разных строках

При необходимости последовательного обновления времени по строкам могут пригодиться оконные функции, такие как ROW_NUMBER(), в сочетании с DATEADD().

Учёт временных зон

Для систем, работающих в различных временных зонах, рекомендуется использование преобразования в UTC с помощью AT TIME ZONE.

Алина Карпова

инженер по данным

