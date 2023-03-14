Обновление поля DateTime в T-SQL: корректный синтаксис

Быстрый ответ

Для обновления поля DateTime воспользуйтесь командой SET в блоке UPDATE следующим образом:

SQL Скопировать код UPDATE ИмяТаблицы SET ИмяКолонкиDateTime = 'ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС' WHERE УсловиеКолонки = УсловиеЗначение;

Произведите замену ИмяТаблицы , ИмяКолонкиDateTime , УсловиеКолонки и УсловиеЗначение на актуальные значения. Обновление DateTime осуществляется в стандартном ISO формате даты и времени ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС .

Лучшие практики обновления полей DateTime

Для предотвращения путаницы с датами рекомендуется использовать международный формат ISO 8601 ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС :

SQL Скопировать код UPDATE ТаблицаПроектов SET ДатаНачала = '2023-03-14T09:00:00' WHERE ИдПроекта = 101;

Точное формулирование условия WHERE

При указании на конкретные записи критически важно точно сформулировать условия в секции WHERE .

Тестирование перед реализацией

Перед тем как вносить изменения в рабочую базу, обязательно проведите тестирование обновлений в тестовой среде.

Соответствие типов данных в WHERE-условии

В WHERE-условии убедитесь в соответствии типов данных при сравнении.

Советы по безопасным обновлениям

Учёт региональных настроек

Для избежания проблем связанных с локализацией, используйте формат даты без разделителей ГГГГММДД .

Отладка ошибок

При возникновении ошибок проверьте корректность имен и типов данных в каждом элементе запроса.

Проверка результатов

Используйте SELECT для подтверждения правильности выполненной операции UPDATE .

Справка по форматированию дат

Если возникли трудности с форматами дат, обратитесь к руководству Microsoft по типам данных T-SQL.

Работа с высокой точностью времени

Для достижения точности до миллисекунд используйте формат с fff :

SQL Скопировать код UPDATE ТаблицаЧувствительныхДанных SET ТочнаяКолонкаВремени = '2023-03-14 15:45:00.123' WHERE ВашеУсловие;

Функции SQL для обработки времени

При работе с временными интервалами воспользуйтесь функциями DATEADD() и DATEDIFF() .

Визуализация

Пример обновления поля DateTime в T-SQL:

Markdown Скопировать код Исходное время: 🕒 14:30 Команда обновления: ⏱️ SET Время = '15:45' Обновлённое время: 🕞 15:45

Команда SET позволяет трансформировать DateTime в вашей базе данных.

Работа с сложными случаями при обновлении DateTime

Обработка значений NULL

Стратегия работы с NULL в DateTime может заключаться в установке стандартного времени, пропуске таких записей или использовании GETDATE() для присвоения текущего времени.

При необходимости последовательного обновления времени по строкам могут пригодиться оконные функции, такие как ROW_NUMBER() , в сочетании с DATEADD() .

Учёт временных зон

Для систем, работающих в различных временных зонах, рекомендуется использование преобразования в UTC с помощью AT TIME ZONE .

