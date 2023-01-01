Обновление полей в PostgreSQL без указания столбцов#PostgreSQL #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
Если вашей задачей является синхронизация данных в SQL-таблицах, примените предложенное практичное решение:
UPDATE a
SET a.field = b.field
FROM TableA a
JOIN TableB b ON a.id = b.id
WHERE a.field <> b.field OR a.field IS NULL;
Данный запрос синхронизирует поле
field из
TableA с полем
field из
TableB, при совпадении
id этих записей и когда поле в
TableA либо отличается, либо не имеет значения (NULL).
Разбор динамического обновления полей в PostgreSQL
Пользователи PostgreSQL могут динамически обновлять поля благодаря гибким функциям SQL. Рабочая пара — это динамический SQL и
information_schema. Она позволяет составить запрос, который автоматически подстроится под существующие столбцы в таблице.
DO $$
DECLARE
column_record RECORD;
query TEXT := 'UPDATE TableB SET ';
BEGIN
FOR column_record IN SELECT column_name FROM information_schema.columns
WHERE table_schema = 'public' AND table_name = 'TableA'
LOOP
query := query || format('%I = (SELECT %I FROM TableA WHERE id = TableB.id), ',
column_record.column_name, column_record.column_name);
END LOOP;
query := rtrim(query, ', ') || ' WHERE id IN (SELECT id FROM TableA);';
EXECUTE query;
END $$;
Благодаря этому запросу в
TableB обновятся все столбцы из
TableA без необходимости их перечислять по одному. Используйте функцию COALESCE в PostgreSQL для обновления только заполненных полей. И помните о поддерживаемых версиях — для избежания конфликтов проверьте, что
TableA и
TableB корректно соответствуют друг другу.
Раскрытие лучших практик и альтернативного поиска
Использование возможностей PostgreSQL
Начиная с версии 8.2, PostgreSQL упростил процедуру обновления данных с помощью JOIN:
UPDATE TableB b
SET (column1, column2) = (a.column1, a.column2)
FROM TableA a
WHERE b.id = a.id;
Если у вас много столбцов и возникает путаница, подзапросы помогут вам более чётко организовать процесс:
UPDATE TableB
SET column1 = a.sub_column1,
column2 = a.sub_column2
FROM (SELECT id, column1 AS sub_column1, column2 AS sub_column2 FROM TableA) a
WHERE TableB.id = a.id;
Надёжность — это ключевой аспект, поэтому будьте осторожны при использовании спецсимволов в именах таблиц и помните о различиях между SQL-диалектами.
Бережное использование динамического SQL
Динамический SQL – мощный инструмент, однако его использование требует особого внимания, особенно в производственной среде. Перед применением нетипичных команд оцените все потенциальные последствия.
Визуализация
Представьте процесс обновления таблиц в SQL, как обновление своего блокнота по образцу другова блокнота:
Ваш блокнот (📒): [Обложка: Простая, Страницы: Заметки]
Блокнот друга (📓): [Обложка: Художественная, Страницы: Больше заметок]
SQL
UPDATE с
JOIN – это как если бы вы сделали новую обложку для своих заметок:
UPDATE 📒
SET Cover = 📓.Cover
FROM Ваш блокнот 📒
JOIN Блокнот друга 📓
ON 📒.PageID = 📓.PageID;
Теперь ваш блокнот представляет собой:
Ваш блокнот после обновления (📕):
[Обложка: Художественная (от 📓), Страницы: Заметки]
Это означает, что вы обновили внешний вид (структуру таблицы) своей "книги", добавив стильные элементы (данные из другой таблицы), но содержимое (существующие данные) осталось без изменений.
Используемые практические нюансы и предотвращение потенциальных проблем
Спасение запроса от ошибок при ненулевых значениях и значениях по умолчанию
При работе со столбцами, которые имеют значения по умолчанию или помечены как NOT NULL, следует обезопасить ваш запрос от ошибок:
UPDATE TableB b
SET column1 = COALESCE(a.column1, b.column1),
column2 = COALESCE(a.column2, b.column2)
FROM TableA a
WHERE b.id = a.id;
Специфические возможности PostgreSQL
В PostgreSQL присутствует функция наследования, которая позволяет создать новую таблицу, предназначенную для обновлений:
CREATE TABLE TableC (LIKE TableB INCLUDING ALL) INHERITS (TableB);
UPDATE TableC c
SET field = a.field
FROM TableA a
WHERE c.id = a.id;
Автоматизация обновления с использованием триггеров
Триггеры помогут автоматизировать процесс обновления данных при их изменении в
TableA:
CREATE OR REPLACE FUNCTION sync_tables()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
UPDATE TableB
SET column1 = NEW.column1,
column2 = NEW.column2
WHERE id = NEW.id;
RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
CREATE TRIGGER update_trigger
AFTER UPDATE ON TableA
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION sync_tables();
Алина Карпова
инженер по данным