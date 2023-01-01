Обновление полей в PostgreSQL без указания столбцов

#PostgreSQL  #INSERT / UPDATE / DELETE  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Если вашей задачей является синхронизация данных в SQL-таблицах, примените предложенное практичное решение:

UPDATE a
SET a.field = b.field
FROM TableA a
JOIN TableB b ON a.id = b.id
WHERE a.field <> b.field OR a.field IS NULL;

Данный запрос синхронизирует поле field из TableA с полем field из TableB, при совпадении id этих записей и когда поле в TableA либо отличается, либо не имеет значения (NULL).

Пошаговый план для смены профессии

Разбор динамического обновления полей в PostgreSQL

Пользователи PostgreSQL могут динамически обновлять поля благодаря гибким функциям SQL. Рабочая пара — это динамический SQL и information_schema. Она позволяет составить запрос, который автоматически подстроится под существующие столбцы в таблице.

DO $$
DECLARE
  column_record RECORD;
  query TEXT := 'UPDATE TableB SET ';
BEGIN
  FOR column_record IN SELECT column_name FROM information_schema.columns
                       WHERE table_schema = 'public' AND table_name = 'TableA'
  LOOP
    query := query || format('%I = (SELECT %I FROM TableA WHERE id = TableB.id), ', 
             column_record.column_name, column_record.column_name);
  END LOOP;

  query := rtrim(query, ', ') || ' WHERE id IN (SELECT id FROM TableA);';
  EXECUTE query;
END $$;

Благодаря этому запросу в TableB обновятся все столбцы из TableA без необходимости их перечислять по одному. Используйте функцию COALESCE в PostgreSQL для обновления только заполненных полей. И помните о поддерживаемых версиях — для избежания конфликтов проверьте, что TableA и TableB корректно соответствуют друг другу.

Раскрытие лучших практик и альтернативного поиска

Использование возможностей PostgreSQL

Начиная с версии 8.2, PostgreSQL упростил процедуру обновления данных с помощью JOIN:

UPDATE TableB b
SET (column1, column2) = (a.column1, a.column2)
FROM TableA a
WHERE b.id = a.id;

Если у вас много столбцов и возникает путаница, подзапросы помогут вам более чётко организовать процесс:

UPDATE TableB
SET column1 = a.sub_column1,
    column2 = a.sub_column2
FROM (SELECT id, column1 AS sub_column1, column2 AS sub_column2 FROM TableA) a
WHERE TableB.id = a.id;

Надёжность — это ключевой аспект, поэтому будьте осторожны при использовании спецсимволов в именах таблиц и помните о различиях между SQL-диалектами.

Бережное использование динамического SQL

Динамический SQL – мощный инструмент, однако его использование требует особого внимания, особенно в производственной среде. Перед применением нетипичных команд оцените все потенциальные последствия.

Совершенствуйте свои навыки SQL

Не останавливайтесь на быстрых и простых решениях, продолжайте учиться, чтобы создавать надёжные и эффективные SQL-запросы.

Визуализация

Представьте процесс обновления таблиц в SQL, как обновление своего блокнота по образцу другова блокнота:

Ваш блокнот (📒): [Обложка: Простая, Страницы: Заметки]
Блокнот друга (📓): [Обложка: Художественная, Страницы: Больше заметок]

SQL UPDATE с JOIN – это как если бы вы сделали новую обложку для своих заметок:

UPDATE 📒
SET Cover = 📓.Cover
FROM Ваш блокнот 📒
JOIN Блокнот друга 📓
ON 📒.PageID = 📓.PageID;

Теперь ваш блокнот представляет собой:

Ваш блокнот после обновления (📕):
[Обложка: Художественная (от 📓), Страницы: Заметки]

Это означает, что вы обновили внешний вид (структуру таблицы) своей "книги", добавив стильные элементы (данные из другой таблицы), но содержимое (существующие данные) осталось без изменений.

Используемые практические нюансы и предотвращение потенциальных проблем

Спасение запроса от ошибок при ненулевых значениях и значениях по умолчанию

При работе со столбцами, которые имеют значения по умолчанию или помечены как NOT NULL, следует обезопасить ваш запрос от ошибок:

UPDATE TableB b
SET column1 = COALESCE(a.column1, b.column1),
    column2 = COALESCE(a.column2, b.column2)
FROM TableA a
WHERE b.id = a.id;

Специфические возможности PostgreSQL

В PostgreSQL присутствует функция наследования, которая позволяет создать новую таблицу, предназначенную для обновлений:

CREATE TABLE TableC (LIKE TableB INCLUDING ALL) INHERITS (TableB);

UPDATE TableC c
SET field = a.field
FROM TableA a
WHERE c.id = a.id;

Автоматизация обновления с использованием триггеров

Триггеры помогут автоматизировать процесс обновления данных при их изменении в TableA:

CREATE OR REPLACE FUNCTION sync_tables()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
  UPDATE TableB
  SET column1 = NEW.column1,
      column2 = NEW.column2
  WHERE id = NEW.id;
  RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER update_trigger
AFTER UPDATE ON TableA
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION sync_tables();

Полезные материалы

  1. UPDATE (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learnофициальная документация по оператору UPDATE в SQL Server.
  2. How do I UPDATE from a SELECT in SQL Server? – Stack Overflowобсуждение на Stack Overflow, где сообщество предлагает практические решения для выполнения обновлений через SELECT.
  3. Update On Connect Item To Replace DBCC SHOW_STATISTICS – Brent Ozar Unlimited® — статья Брента Озара о продвинутых техниках обновления SQL.
  4. mysql – how innodbftresultcachelimit work? – Database Administrators Stack Exchange — обсуждение таких аспектов SQL, как советы экспертов и лучшие практики от профессионалов в области баз данных со всего мира.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой SQL-запрос используется для синхронизации данных между TableA и TableB?
1 / 5

Алина Карпова

инженер по данным

