Обновление полей в PostgreSQL без указания столбцов

Быстрый ответ

Если вашей задачей является синхронизация данных в SQL-таблицах, примените предложенное практичное решение:

SQL Скопировать код UPDATE a SET a.field = b.field FROM TableA a JOIN TableB b ON a.id = b.id WHERE a.field <> b.field OR a.field IS NULL;

Данный запрос синхронизирует поле field из TableA с полем field из TableB , при совпадении id этих записей и когда поле в TableA либо отличается, либо не имеет значения (NULL).

Разбор динамического обновления полей в PostgreSQL

Пользователи PostgreSQL могут динамически обновлять поля благодаря гибким функциям SQL. Рабочая пара — это динамический SQL и information_schema . Она позволяет составить запрос, который автоматически подстроится под существующие столбцы в таблице.

SQL Скопировать код DO $$ DECLARE column_record RECORD; query TEXT := 'UPDATE TableB SET '; BEGIN FOR column_record IN SELECT column_name FROM information_schema.columns WHERE table_schema = 'public' AND table_name = 'TableA' LOOP query := query || format('%I = (SELECT %I FROM TableA WHERE id = TableB.id), ', column_record.column_name, column_record.column_name); END LOOP; query := rtrim(query, ', ') || ' WHERE id IN (SELECT id FROM TableA);'; EXECUTE query; END $$;

Благодаря этому запросу в TableB обновятся все столбцы из TableA без необходимости их перечислять по одному. Используйте функцию COALESCE в PostgreSQL для обновления только заполненных полей. И помните о поддерживаемых версиях — для избежания конфликтов проверьте, что TableA и TableB корректно соответствуют друг другу.

Раскрытие лучших практик и альтернативного поиска

Использование возможностей PostgreSQL

Начиная с версии 8.2, PostgreSQL упростил процедуру обновления данных с помощью JOIN:

SQL Скопировать код UPDATE TableB b SET (column1, column2) = (a.column1, a.column2) FROM TableA a WHERE b.id = a.id;

Если у вас много столбцов и возникает путаница, подзапросы помогут вам более чётко организовать процесс:

SQL Скопировать код UPDATE TableB SET column1 = a.sub_column1, column2 = a.sub_column2 FROM (SELECT id, column1 AS sub_column1, column2 AS sub_column2 FROM TableA) a WHERE TableB.id = a.id;

Надёжность — это ключевой аспект, поэтому будьте осторожны при использовании спецсимволов в именах таблиц и помните о различиях между SQL-диалектами.

Бережное использование динамического SQL

Динамический SQL – мощный инструмент, однако его использование требует особого внимания, особенно в производственной среде. Перед применением нетипичных команд оцените все потенциальные последствия.

Совершенствуйте свои навыки SQL

Не останавливайтесь на быстрых и простых решениях, продолжайте учиться, чтобы создавать надёжные и эффективные SQL-запросы.

Визуализация

Представьте процесс обновления таблиц в SQL, как обновление своего блокнота по образцу другова блокнота:

Markdown Скопировать код Ваш блокнот (📒): [Обложка: Простая, Страницы: Заметки] Блокнот друга (📓): [Обложка: Художественная, Страницы: Больше заметок]

SQL UPDATE с JOIN – это как если бы вы сделали новую обложку для своих заметок:

SQL Скопировать код UPDATE 📒 SET Cover = 📓.Cover FROM Ваш блокнот 📒 JOIN Блокнот друга 📓 ON 📒.PageID = 📓.PageID;

Теперь ваш блокнот представляет собой:

Markdown Скопировать код Ваш блокнот после обновления (📕): [Обложка: Художественная (от 📓), Страницы: Заметки]

Это означает, что вы обновили внешний вид (структуру таблицы) своей "книги", добавив стильные элементы (данные из другой таблицы), но содержимое (существующие данные) осталось без изменений.

Используемые практические нюансы и предотвращение потенциальных проблем

Спасение запроса от ошибок при ненулевых значениях и значениях по умолчанию

При работе со столбцами, которые имеют значения по умолчанию или помечены как NOT NULL, следует обезопасить ваш запрос от ошибок:

SQL Скопировать код UPDATE TableB b SET column1 = COALESCE(a.column1, b.column1), column2 = COALESCE(a.column2, b.column2) FROM TableA a WHERE b.id = a.id;

Специфические возможности PostgreSQL

В PostgreSQL присутствует функция наследования, которая позволяет создать новую таблицу, предназначенную для обновлений:

SQL Скопировать код CREATE TABLE TableC (LIKE TableB INCLUDING ALL) INHERITS (TableB); UPDATE TableC c SET field = a.field FROM TableA a WHERE c.id = a.id;

Автоматизация обновления с использованием триггеров

Триггеры помогут автоматизировать процесс обновления данных при их изменении в TableA :

SQL Скопировать код CREATE OR REPLACE FUNCTION sync_tables() RETURNS TRIGGER AS $$ BEGIN UPDATE TableB SET column1 = NEW.column1, column2 = NEW.column2 WHERE id = NEW.id; RETURN NEW; END; $$ LANGUAGE plpgsql; CREATE TRIGGER update_trigger AFTER UPDATE ON TableA FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION sync_tables();

Полезные материалы