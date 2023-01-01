Обновление NULL значений в SQL через связанную таблицу

#JOIN (соединения таблиц)  #INSERT / UPDATE / DELETE  #NULL и обработка пропусков  
Быстрый ответ

Для обновления столбца ColumnToBeUpdated в таблице TableA, значениями из соответствующего столбца ColumnOfInterest в связанной таблице RelatedTable, можно воспользоваться следующим запросом с подзапросом:

UPDATE TableA
SET ColumnToBeUpdated = (
    SELECT RelatedTable.ColumnOfInterest
    FROM RelatedTable
    WHERE RelatedTable.RelatedColumn = TableA.DifferentColumn
)
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM RelatedTable
    WHERE RelatedTable.RelatedColumn = TableA.DifferentColumn
);

Такой подход обеспечивает обновление столбца ColumnToBeUpdated в записях TableA, для которых в RelatedTable найдены соответствующие значения. Условие EXISTS контролирует наличие связи между записями в обеих таблицах.

Особенности обработки значений NULL: будьте внимательны!

Не забывайте о возможности наличия NULL значений. Если намерением является обновление только тех ячеек в TableA, которые ещё не были определены (NULL), предусмотрите это условие в WHERE:

AND TableA.ColumnToBeUpdated IS NULL; -- подобно призраку, невидимому до тех пор, пока не встретится NULL

Таким образом, вы сможете обновить лишь те строки, где столбец ColumnToBeUpdated не содержит значения, и избежать непреднамеренного изменения уже установленных данных.

Использование INNER JOIN при обновлении

Эффективной альтернативой является использование INNER JOIN для обновления данных:

UPDATE TableA
SET TableA.ColumnToBeUpdated = RelatedTable.ColumnOfInterest
FROM TableA
INNER JOIN RelatedTable ON TableA.DifferentColumn = RelatedTable.RelatedColumn
WHERE TableA.ColumnToBeUpdated IS NULL;

Применяя INNER JOIN, обновляются только те строки, где присутствует соответствие между таблицами, и при этом отсеиваются случаи, когда значение столбца ColumnToBeUpdated уже определено (не NULL).

JOINы: большие возможности, большой риск

Использование JOIN как бы сливает данные из двух таблиц, и даже незначительная ошибка может привести к неблагоприятным последствиям. Обязательно дважды проверьте условия объединений и выполняйте запрос SELECT заранее, чтобы убедиться в правильности предстоящего обновления:

SELECT TableA.*, RelatedTable.ColumnOfInterest
FROM TableA
INNER JOIN RelatedTable ON TableA.DifferentColumn = RelatedTable.RelatedColumn
WHERE TableA.ColumnToBeUpdated IS NULL;

Вы сможете увидеть данные, которые потребуют обновления, и предотвратить получение нежелательных результатов.

Особенности синтаксиса для разных СУБД: необходимость осведомленности

Важно помнить, что разные системы управления базами данных (СУБД) могут иметь специфические особенности синтаксиса для оператора UPDATE. Для предотвращения ошибок не забывайте обращаться к руководствам или тестировать запросы перед применением в рабочих условиях.

Подзапросы и производительность: выбор в пользу баланса

Подзапросы могут негативно влиять на производительность. Выбор между производительностью и точностью часто зависит от особенностей набора данных и стратегии индексирования. Поэтому подходите к выбору стратегии с учётом всех факторов.

Визуализация

Если представить процесс обновления столбцов как работу библиотекаря, который обновляет метки на книгах в соответствии с актуальным каталогом, то пользователи легко найдут нужные издания:

Книжная полка(📚): [Книга "A", ???, Книга "C"]
Список книг(🗒️): ["B" -> "Новая Эра B"]

В SQL UPDATE выступает в этом процессе как библиотекарь:

📚👩‍🏫🗒️: [Книга "A", "Новая Эра B", Книга "C"]

Таким образом, каждый том будет корректно помечен в соответствии с каталогом, что упрощает поиск и доступ к книгам.

Замечание о целостности данных

Так же, как команда супергероев защищает мир, операции обновления данных должны проводиться в рамках транзакций, чтобы обеспечить защиту от частичных обновлений и предотвратить нарушение целостности данных.

Тщательная проверка вашего запроса: не дайте ошибке вас «укусить»!

Перед применением запроса его необходимо тщательно протестировать в среде разработки, чтобы избежать непредвиденных последствий на реальной базе данных. Это поможет вам убедиться в корректности обновления.

Настройка условий: сделайте свой запрос подходящим!

Имейте в виду, что обновление данных может подразумевать индивидуальные требования. Возможно, для части WHERE запроса потребуются разные условия, определяющие, какие строки будут обновлены. Формулируйте эти условия понятным и ясным образом.

Полезные материалы

  1. UPDATE (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — Детальная документация по работе с операторами UPDATE и JOIN в SQL Server.
  2. MySQL 8.0 Reference Manual :: 13.2.17 UPDATE Statement — Официальное руководство MySQL, объясняющее синтаксис UPDATE при работе с несколькими таблицами.
  3. PostgreSQL: Documentation: 16: UPDATE — Подробное описание оператора UPDATE с использованием JOIN в документации PostgreSQL.
  4. SQL UPDATE Statement — Понятное руководство от W3Schools по выполнению оператора UPDATE на профессиональном уровне.
  5. Normalization in DBMS – 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF and 5NF | Studytonight — Сведения о нормализации в базах данных, являющейся важной частью работы с JOIN в SQL.
  6. Ten Common Database Design Mistakes – Simple Talk — Статья с советами по оптимизации оператора UPDATE и рекомендациями по избеганию типичных ошибок при проектировании баз данных.
Денис Сурков

архитектор данных

