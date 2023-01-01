Обновление NULL значений в SQL через связанную таблицу#JOIN (соединения таблиц) #INSERT / UPDATE / DELETE #NULL и обработка пропусков
Быстрый ответ
Для обновления столбца
ColumnToBeUpdated в таблице
TableA, значениями из соответствующего столбца
ColumnOfInterest в связанной таблице
RelatedTable, можно воспользоваться следующим запросом с подзапросом:
UPDATE TableA
SET ColumnToBeUpdated = (
SELECT RelatedTable.ColumnOfInterest
FROM RelatedTable
WHERE RelatedTable.RelatedColumn = TableA.DifferentColumn
)
WHERE EXISTS (
SELECT 1
FROM RelatedTable
WHERE RelatedTable.RelatedColumn = TableA.DifferentColumn
);
Такой подход обеспечивает обновление столбца
ColumnToBeUpdated в записях
TableA, для которых в
RelatedTable найдены соответствующие значения. Условие
EXISTS контролирует наличие связи между записями в обеих таблицах.
Особенности обработки значений NULL: будьте внимательны!
Не забывайте о возможности наличия
NULL значений. Если намерением является обновление только тех ячеек в
TableA, которые ещё не были определены (
NULL), предусмотрите это условие в
WHERE:
AND TableA.ColumnToBeUpdated IS NULL; -- подобно призраку, невидимому до тех пор, пока не встретится NULL
Таким образом, вы сможете обновить лишь те строки, где столбец
ColumnToBeUpdated не содержит значения, и избежать непреднамеренного изменения уже установленных данных.
Использование INNER JOIN при обновлении
Эффективной альтернативой является использование
INNER JOIN для обновления данных:
UPDATE TableA
SET TableA.ColumnToBeUpdated = RelatedTable.ColumnOfInterest
FROM TableA
INNER JOIN RelatedTable ON TableA.DifferentColumn = RelatedTable.RelatedColumn
WHERE TableA.ColumnToBeUpdated IS NULL;
Применяя
INNER JOIN, обновляются только те строки, где присутствует соответствие между таблицами, и при этом отсеиваются случаи, когда значение столбца
ColumnToBeUpdated уже определено (не NULL).
JOINы: большие возможности, большой риск
Использование
JOIN как бы сливает данные из двух таблиц, и даже незначительная ошибка может привести к неблагоприятным последствиям. Обязательно дважды проверьте условия объединений и выполняйте запрос
SELECT заранее, чтобы убедиться в правильности предстоящего обновления:
SELECT TableA.*, RelatedTable.ColumnOfInterest
FROM TableA
INNER JOIN RelatedTable ON TableA.DifferentColumn = RelatedTable.RelatedColumn
WHERE TableA.ColumnToBeUpdated IS NULL;
Вы сможете увидеть данные, которые потребуют обновления, и предотвратить получение нежелательных результатов.
Особенности синтаксиса для разных СУБД: необходимость осведомленности
Важно помнить, что разные системы управления базами данных (СУБД) могут иметь специфические особенности синтаксиса для оператора
UPDATE. Для предотвращения ошибок не забывайте обращаться к руководствам или тестировать запросы перед применением в рабочих условиях.
Подзапросы и производительность: выбор в пользу баланса
Подзапросы могут негативно влиять на производительность. Выбор между производительностью и точностью часто зависит от особенностей набора данных и стратегии индексирования. Поэтому подходите к выбору стратегии с учётом всех факторов.
Визуализация
Если представить процесс обновления столбцов как работу библиотекаря, который обновляет метки на книгах в соответствии с актуальным каталогом, то пользователи легко найдут нужные издания:
Книжная полка(📚): [Книга "A", ???, Книга "C"]
Список книг(🗒️): ["B" -> "Новая Эра B"]
В SQL
UPDATE выступает в этом процессе как библиотекарь:
📚👩🏫🗒️: [Книга "A", "Новая Эра B", Книга "C"]
Таким образом, каждый том будет корректно помечен в соответствии с каталогом, что упрощает поиск и доступ к книгам.
Замечание о целостности данных
Так же, как команда супергероев защищает мир, операции обновления данных должны проводиться в рамках транзакций, чтобы обеспечить защиту от частичных обновлений и предотвратить нарушение целостности данных.
Тщательная проверка вашего запроса: не дайте ошибке вас «укусить»!
Перед применением запроса его необходимо тщательно протестировать в среде разработки, чтобы избежать непредвиденных последствий на реальной базе данных. Это поможет вам убедиться в корректности обновления.
Настройка условий: сделайте свой запрос подходящим!
Имейте в виду, что обновление данных может подразумевать индивидуальные требования. Возможно, для части
WHERE запроса потребуются разные условия, определяющие, какие строки будут обновлены. Формулируйте эти условия понятным и ясным образом.
Полезные материалы
- UPDATE (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — Детальная документация по работе с операторами
UPDATEи
JOINв SQL Server.
- MySQL 8.0 Reference Manual :: 13.2.17 UPDATE Statement — Официальное руководство MySQL, объясняющее синтаксис
UPDATEпри работе с несколькими таблицами.
- PostgreSQL: Documentation: 16: UPDATE — Подробное описание оператора
UPDATEс использованием
JOINв документации PostgreSQL.
- SQL UPDATE Statement — Понятное руководство от W3Schools по выполнению оператора
UPDATEна профессиональном уровне.
- Normalization in DBMS – 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF and 5NF | Studytonight — Сведения о нормализации в базах данных, являющейся важной частью работы с
JOINв SQL.
- Ten Common Database Design Mistakes – Simple Talk — Статья с советами по оптимизации оператора
UPDATEи рекомендациями по избеганию типичных ошибок при проектировании баз данных.
Денис Сурков
архитектор данных