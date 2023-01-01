Обновление нескольких строк с разными условиями в MySQL

Быстрый ответ

Если вам нужно изменить несколько строк, у которых уникальные значения, за одну операцию, используйте конструкцию CASE:

SQL Скопировать код UPDATE ваша_таблица SET ваш_столбец = CASE id WHEN 1 THEN 'значениеA' WHEN 2 THEN 'значениеB' WHEN 3 THEN 'значениеC' ELSE ваш_столбец END WHERE id IN (1, 2, 3);

Данная конструкция CASE позволяет провести целевое обновление строк на основе их уникальных идентификаторов, оставив остальные строки без изменений благодаря условию ELSE. Производите замену ваша_таблица , ваш_столбец , id и 'значениеX' на соответствующие параметры вашей базы данных.

Продвинутое использование CASE в UPDATE

Установка сложных условий

Вы можете выполнить сложные обновления, комбинируя CASE с разнообразными условиями:

SQL Скопировать код UPDATE ваша_таблица SET ваш_столбец = CASE WHEN условие1 THEN 'значениеA' WHEN условие2 THEN 'значениеB' ELSE ваш_столбец END WHERE другое_условие;

Проработайте условия так, чтобы они точно отвечали заданным требованиям, гарантируя тем самым сохранение целостности данных и соблюдение бизнес-логики.

Комбинирование JOIN и CASE

Можно провести обновление данных, основываясь на информации из другой таблицы с использованием JOIN:

SQL Скопировать код UPDATE ваша_таблица JOIN другая_таблица ON ваша_таблица.внешний_ключ = другая_таблица.первичный_ключ SET ваша_таблица.ваш_столбец = CASE WHEN другая_таблица.условие THEN 'новое_значение' ELSE ваша_таблица.ваш_столбец END WHERE ваша_таблица.условие;

Использование временных таблиц для сложных обновлений

Для выполнения сложных обновлений может потребоваться создание временной таблицы с последующим соединением (JOIN) при обновлении:

SQL Скопировать код CREATE TEMPORARY TABLE временная_таблица AS SELECT id, новое_значение FROM вычисления; UPDATE ваша_таблица JOIN временная_таблица ON ваша_таблица.id = временная_таблица.id SET ваша_таблица.ваш_столбец = временная_таблица.новое_значение; DROP TEMPORARY TABLE временная_таблица;

Альтернативные методы обновления

Рассмотрите использование следующего подхода для операции upsert (обновление или вставка):

SQL Скопировать код INSERT INTO ваша_таблица (id, ваш_столбец) VALUES (1, 'значениеA'), (2, 'значениеB'), (3, 'значениеC') ON DUPLICATE KEY UPDATE ваш_столбец = VALUES(ваш_столбец);

Работа с датами на профессиональном уровне

При работе с датами, использование встроенных типов дат обеспечивает точное сравнение и хранение данных:

SQL Скопировать код UPDATE ваша_таблица SET столбец_даты = CASE WHEN id = 1 THEN '2023-01-01' WHEN id = 2 THEN '2023-02-01' END WHERE id IN (1, 2);

Визуализация

Представьте, что вы – директор службы доставки, и вам надлежит отправить множество посылок в разные места, однако вы хотите сделать это одной партией:

Markdown Скопировать код Перед обновлением: [📦➡️🏙, 📦➡️🗻, 📦➡️🏖, 📦➡️🌄]

SQL Скопировать код UPDATE отгрузка SET назначение = CASE WHEN номер_посылки = 1 THEN '🏙' WHEN номер_посылки = 2 THEN '🗻' WHEN номер_посылки = 3 THEN '🏖' WHEN номер_посылки = 4 THEN '🌄' ELSE назначение END WHERE номер_посылки IN (1, 2, 3, 4);

После выполнения этой единой команды, каждый посылка получается свой уникальный адрес доставки:

Markdown Скопировать код После обновления: [📦1➡️🏙, 📦2➡️🗻, 📦3➡️🏖, 📦4➡️🌄]

Исключительно эффективно и организованно: все посылки отправляются точно в указанные места, и это сделано мгновенно! 🚀

Основные моменты при обновлении с неуникальными ключами

Работа с неуникальными ключами обновления

Используя неуникальные ключи, особенное внимание уделяется предотвращению неожиданных обновлений. Такие ключи в условии WHERE должны точно идентифицировать обновляемые строки.

Читабельность и поддерживаемость кода

Важно обеспечивать читабельность и удобство поддержки кода, независимо от сложности обновления. Комментарии, псевдонимы и форматирование значительно улучшают восприятие запросов.

Время выполнения запросов

Учитывая объемы данных в современных БД, важно стремиться к оптимизации запросов. Неоптимизированные запросы могут вызывать серьезные нагрузки. Применяйте критический анализ при оценке влияния запросов на производительность до и после их оптимизации.

