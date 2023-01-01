Обновление колонки через подсчет символов в PostgreSQL#SQL для аналитиков #PostgreSQL #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
В SQL есть элегантный способ подсчета количества вхождений подстроки — применение функций
LENGTH и
REPLACE. Сначала определите длину исходной строки, затем удалите из нее целевую подстроку, измерьте длину полученной строки и расчитайте разницу между первоначальным и новым значением. Полученная разница изображает сумму символов удаленной подстроки. Разделите ее на длину подстроки, чтобы получить количество вхождений — значение
occurrence_count:
SELECT
((LENGTH(string) – LENGTH(REPLACE(string, 'substring', ''))) / LENGTH('substring'))
AS occurrence_count
FROM table;
Замените
string на необходимое поле и укажите искомую
подстроку. Тогда
occurrence_count отобразит количество его вхождений для каждой записи.
Развитие основ
Если работаете с длинными подстроками или стремитесь обойтись без сохранения промежуточных результатов, воспользуйтесь комбинацией функций
ARRAY_LENGTH и
string_to_array:
SELECT
(ARRAY_LENGTH(string_to_array(string, 'substring'), 1) – 1)
AS occurrence_count
FROM table;
Вычитание единицы необходимо для коррекции результата, компенсируя одно лишнее значение, появившееся в массиве из-за добавления разделителя. Если ваша
подстрока выступает в качестве такого разделителя, то функция
string_to_array вернет на один элемент больше, чем на самом деле представлено подстрок.
Для динамического обновления числа вхождений подстроки в колонке, можно использовать следующий запрос:
UPDATE table
SET
result = (LENGTH(name) – LENGTH(REPLACE(name, 'substring', ''))) / LENGTH('substring');
Он обновит колонку
result, отображая количество вхождений подстроки 'substring' в каждом значении столбца
name.
Динамическое обновление: детальный взгляд
Чтобы динамически и точно подсчитать количество вхождений, пользуйтесь функцией
regexp_replace с модификатором
'g', позволяющим полностью избавиться от подстрок в поле:
UPDATE table
SET
result = (LENGTH(regexp_replace(name, 'substring', '', 'g')) – LENGTH(name)) / (- LENGTH('substring'));
Такой запрос аккуратно обновит столбец
result, исходя из данных столбца
name. Важно выбрать символ, который не будут использоваться в строке, подлежащей поиску и замене.
Визуализация
Визуализируем строку как последовательность «конфиденциальных данных» (🔒), а подстроку — как «ключ дешифровки» (🔑), которые мы стремимся обнаружить:
Данные (🔒🔒🔒🔒🔒): "aaabbaaabaa"
Ключ для дешифровки (🔑): "ab"
Поиск "ключа дешифровки" в конфиденциальных данных можно представить так:
Первый 🔑🔒: "ab" обнаружен!
Второй 🔑🔒: еще один "ab" найден!
Общее количество 🔑🔒: ✌️
Каждая комбинация '🔑🔒' символизирует вхождение подстроки в строку, словно это кадры из комикса.
Погружение в детали
Особенности специальных символов
Иногда
подстрока может содержать символы, трактуемые как спецсимволы регулярных выражений. Не переживайте, их можно экранировать:
SELECT
(LENGTH(string) – LENGTH(REPLACE(string, E'\\.', ''))) / LENGTH(E'\\.')
AS occurrence_count
FROM table;
Просто замените
'\.' на требуемые экранированные символы, и получите точный результат.
Использование подзапросов: как это сделать
Подзапросы идеально подходят для интеграции подсчета вхождений подстроки в более сложные запросы или операции обновления. Они функционируют как ваш надежный помощник в разгадке «загадок» работы со строками:
UPDATE table
SET result = (SELECT count FROM (
SELECT
(LENGTH(table.name) – LENGTH(REPLACE(table.name, 'substring', ''))) / LENGTH('substring')
AS count
FROM table) AS subquery
)
WHERE ...;
Возможные препятствия на пути
При использовании функции
string_to_array или
REGEXP_REPLACE важно быть внимательным к шаблону. Убедитесь, что он не вызывает проблем при разделении строки. Использование уникального разделителя с функцией
string_to_array поможет оставаться вас на шаг впереди.
Полезные материалы
Алина Карпова
инженер по данным