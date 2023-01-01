Обновление колонки через подсчет символов в PostgreSQL

Быстрый ответ

В SQL есть элегантный способ подсчета количества вхождений подстроки — применение функций LENGTH и REPLACE . Сначала определите длину исходной строки, затем удалите из нее целевую подстроку, измерьте длину полученной строки и расчитайте разницу между первоначальным и новым значением. Полученная разница изображает сумму символов удаленной подстроки. Разделите ее на длину подстроки, чтобы получить количество вхождений — значение occurrence_count :

SQL Скопировать код SELECT ((LENGTH(string) – LENGTH(REPLACE(string, 'substring', ''))) / LENGTH('substring')) AS occurrence_count FROM table;

Замените string на необходимое поле и укажите искомую подстроку . Тогда occurrence_count отобразит количество его вхождений для каждой записи.

Развитие основ

Если работаете с длинными подстроками или стремитесь обойтись без сохранения промежуточных результатов, воспользуйтесь комбинацией функций ARRAY_LENGTH и string_to_array :

SQL Скопировать код SELECT (ARRAY_LENGTH(string_to_array(string, 'substring'), 1) – 1) AS occurrence_count FROM table;

Вычитание единицы необходимо для коррекции результата, компенсируя одно лишнее значение, появившееся в массиве из-за добавления разделителя. Если ваша подстрока выступает в качестве такого разделителя, то функция string_to_array вернет на один элемент больше, чем на самом деле представлено подстрок.

Для динамического обновления числа вхождений подстроки в колонке, можно использовать следующий запрос:

SQL Скопировать код UPDATE table SET result = (LENGTH(name) – LENGTH(REPLACE(name, 'substring', ''))) / LENGTH('substring');

Он обновит колонку result , отображая количество вхождений подстроки 'substring' в каждом значении столбца name .

Динамическое обновление: детальный взгляд

Чтобы динамически и точно подсчитать количество вхождений, пользуйтесь функцией regexp_replace с модификатором 'g' , позволяющим полностью избавиться от подстрок в поле:

SQL Скопировать код UPDATE table SET result = (LENGTH(regexp_replace(name, 'substring', '', 'g')) – LENGTH(name)) / (- LENGTH('substring'));

Такой запрос аккуратно обновит столбец result , исходя из данных столбца name . Важно выбрать символ, который не будут использоваться в строке, подлежащей поиску и замене.

Визуализация

Визуализируем строку как последовательность «конфиденциальных данных» (🔒), а подстроку — как «ключ дешифровки» (🔑), которые мы стремимся обнаружить:

Markdown Скопировать код Данные (🔒🔒🔒🔒🔒): "aaabbaaabaa" Ключ для дешифровки (🔑): "ab"

Поиск "ключа дешифровки" в конфиденциальных данных можно представить так:

plaintext Скопировать код Первый 🔑🔒: "ab" обнаружен! Второй 🔑🔒: еще один "ab" найден!

Общее количество 🔑🔒: ✌️

Каждая комбинация '🔑🔒' символизирует вхождение подстроки в строку, словно это кадры из комикса.

Погружение в детали

Особенности специальных символов

Иногда подстрока может содержать символы, трактуемые как спецсимволы регулярных выражений. Не переживайте, их можно экранировать:

SQL Скопировать код SELECT (LENGTH(string) – LENGTH(REPLACE(string, E'\\.', ''))) / LENGTH(E'\\.') AS occurrence_count FROM table;

Просто замените '\.' на требуемые экранированные символы, и получите точный результат.

Использование подзапросов: как это сделать

Подзапросы идеально подходят для интеграции подсчета вхождений подстроки в более сложные запросы или операции обновления. Они функционируют как ваш надежный помощник в разгадке «загадок» работы со строками:

SQL Скопировать код UPDATE table SET result = (SELECT count FROM ( SELECT (LENGTH(table.name) – LENGTH(REPLACE(table.name, 'substring', ''))) / LENGTH('substring') AS count FROM table) AS subquery ) WHERE ...;

Возможные препятствия на пути

При использовании функции string_to_array или REGEXP_REPLACE важно быть внимательным к шаблону. Убедитесь, что он не вызывает проблем при разделении строки. Использование уникального разделителя с функцией string_to_array поможет оставаться вас на шаг впереди.

