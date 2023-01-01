Обновление данных в Oracle SQL с использованием 2-х таблиц

#JOIN (соединения таблиц)  #INSERT / UPDATE / DELETE  #MERGE / UPSERT  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Если вам необходимо обновить данные в таблице на основании информации из другой таблицы, используйте команду UPDATE JOIN. Она работает так же плавно, как нож, скользящий по маслу:

SQL

UPDATE целевая_таблица
SET целевая_таблица.колонка = источник.колонка
FROM источник
WHERE целевая_таблица.id = источник.id;

В этом примере целевая_таблица — это название вашей основной таблицы, колонка — это название поля, которое требуется обновить, а источник — это таблица с новыми данными. Убедитесь, что id в обеих таблицах совпадают. Данная команда перенесёт данные из таблицы источник в таблицу целевая_таблица, эффективно соответствуя друг другу, как части пазла!

Пошаговый план для смены профессии

Синхронизация ID: Корреляция — это прежде всего

Для обеспечения точности обновлений используйте общий id:

SQL

UPDATE целевая_таблица
SET целевая_таблица.название = (SELECT источник.название
                                FROM источник
                                WHERE целевая_таблица.id = источник.id),
    целевая_таблица.описание = (SELECT источник.описание
                                FROM источник
                                WHERE целевая_таблица.id = источник.id)
WHERE EXISTS (SELECT 1
              FROM источник
              WHERE целевая_таблица.id = источник.id);

Указание EXISTS позволяет увеличить надежность обновлений, меняя строки только при наличии соответствующих id в таблице-источнике.

Обработка сложностей: Обновление нескольких таблиц

Для пользователей Oracle SQL существует эффективный метод обновления нескольких таблиц одновременно:

SQL

UPDATE (SELECT целевая_таблица.название AS старое_название, источник.название AS новое_название
        FROM целевая_таблица
        JOIN источник ON целевая_таблица.id = источник.id)
SET старое_название = новое_название;

Этот подход упрощает код, так как исключает необходимость повторения условий соединения.

Атомарные обновления: Воспользуйтесь инструкцией Merge

Инструкция MERGE — это мощный инструмент SQL для выполнения сложных обновлений таблиц:

SQL

MERGE INTO целевая_таблица USING источник
ON (целевая_таблица.id = источник.id)
WHEN MATCHED THEN 
    UPDATE SET целевая_таблица.название = источник.название, 
               целевая_таблица.описание = источник.описание
WHEN NOT MATCHED THEN 
    INSERT (id, название, описание)
    VALUES (источник.id, источник.название, источник.описание);

MERGE обновляет существующие строки и добавляет новые, если они отсутствуют в целевой таблице.

Потенциальные подводные камни: Как обойти ошибку ORA-01427

Ошибка ORA-01427 возникает, когда подзапрос возвращает более одной строки:

SQL

UPDATE целевая_таблица 
SET целевая_таблица.колонка = (SELECT источник.колонка FROM источник WHERE источник.id = целевая_таблица.id);

Чтобы избежать этой ошибки, следите за тем, чтобы подзапросы возвращали лишь одно значение.

Визуализация

Вообразите себе обновление таблиц как процесс изменения состава отделов в компании:

Отдел A: [Боб, Алиса, Чарли]
Отдел B: [Алиса, Дэйв, Ив]

Обновление таблицы отдела A на основе данных отдела B:

  • Определение общих сотрудников (Алису).
  • Обновление её данных.
  • Перевод Дэйва и Ив в отдел A.

После обновления:

💼 Отдел A: [Боб, Обновлённая Алиса, Дэйв, Ив]

Составные ключи: Обновление с учетом нескольких колонок

При использовании составных ключей следует использовать кортежи в предложении IN для обновления данных по нескольким колонкам:

SQL

UPDATE целевая_таблица
SET целевая_таблица.колонка = источник.колонка
WHERE (целевая_таблица.id, целевая_таблица.другая_колонка) IN (SELECT источник.id, источник.другая_колонка
                                                               FROM источник);

Отбор строк для обновления: комбинация WHERE и IN

Для обновления конкретных строк используйте WHERE в сочетании с IN:

SQL

UPDATE целевая_таблица
SET целевая_таблица.колонка = источник.колонка
WHERE целевая_таблица.id IN (SELECT источник.id
                              FROM источник
                              WHERE источник.некое_условие = true);

Такой подход позволяет точнее определять строки, подлежащие обновлению.

Полезные материалы

  1. Использование MERGE в SQL Server для одновременного UPDATE и INSERT из другой таблицы — подробное изучение возможностей MERGE.
  2. Оператор UPDATE в SQL – Учебное пособие W3Schools — для начинающих изучать SQL W3Schools станет достойной опорой.
  3. StackOverflow: Лучший способ выполнения обновления с использованием JOIN в SQL — ответы опытного сообщества помогут разобраться в деталях.
  4. Обновление таблиц с внешними ключами — подробное обсуждение работы с внешними ключами.
  5. Oracle – Обновление данных в одной таблице из данных другой таблицы — для пользователей Oracle доступно удобное решение для обновления всего одним нажатием кнопки!
Какова основная команда для обновления данных в одной таблице на основании данных другой таблицы в Oracle SQL?
1 / 5

Алина Карпова

инженер по данным

