Обновление данных в Oracle SQL с использованием 2-х таблиц

Быстрый ответ

Если вам необходимо обновить данные в таблице на основании информации из другой таблицы, используйте команду UPDATE JOIN . Она работает так же плавно, как нож, скользящий по маслу:

SQL Скопировать код UPDATE целевая_таблица SET целевая_таблица.колонка = источник.колонка FROM источник WHERE целевая_таблица.id = источник.id;

В этом примере целевая_таблица — это название вашей основной таблицы, колонка — это название поля, которое требуется обновить, а источник — это таблица с новыми данными. Убедитесь, что id в обеих таблицах совпадают. Данная команда перенесёт данные из таблицы источник в таблицу целевая_таблица , эффективно соответствуя друг другу, как части пазла!

Синхронизация ID: Корреляция — это прежде всего

Для обеспечения точности обновлений используйте общий id :

SQL Скопировать код UPDATE целевая_таблица SET целевая_таблица.название = (SELECT источник.название FROM источник WHERE целевая_таблица.id = источник.id), целевая_таблица.описание = (SELECT источник.описание FROM источник WHERE целевая_таблица.id = источник.id) WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM источник WHERE целевая_таблица.id = источник.id);

Указание EXISTS позволяет увеличить надежность обновлений, меняя строки только при наличии соответствующих id в таблице-источнике.

Обработка сложностей: Обновление нескольких таблиц

Для пользователей Oracle SQL существует эффективный метод обновления нескольких таблиц одновременно:

SQL Скопировать код UPDATE (SELECT целевая_таблица.название AS старое_название, источник.название AS новое_название FROM целевая_таблица JOIN источник ON целевая_таблица.id = источник.id) SET старое_название = новое_название;

Этот подход упрощает код, так как исключает необходимость повторения условий соединения.

Атомарные обновления: Воспользуйтесь инструкцией Merge

Инструкция MERGE — это мощный инструмент SQL для выполнения сложных обновлений таблиц:

SQL Скопировать код MERGE INTO целевая_таблица USING источник ON (целевая_таблица.id = источник.id) WHEN MATCHED THEN UPDATE SET целевая_таблица.название = источник.название, целевая_таблица.описание = источник.описание WHEN NOT MATCHED THEN INSERT (id, название, описание) VALUES (источник.id, источник.название, источник.описание);

MERGE обновляет существующие строки и добавляет новые, если они отсутствуют в целевой таблице.

Потенциальные подводные камни: Как обойти ошибку ORA-01427

Ошибка ORA-01427 возникает, когда подзапрос возвращает более одной строки:

SQL Скопировать код UPDATE целевая_таблица SET целевая_таблица.колонка = (SELECT источник.колонка FROM источник WHERE источник.id = целевая_таблица.id);

Чтобы избежать этой ошибки, следите за тем, чтобы подзапросы возвращали лишь одно значение.

Визуализация

Вообразите себе обновление таблиц как процесс изменения состава отделов в компании:

Отдел A: [Боб, Алиса, Чарли]

Отдел B: [Алиса, Дэйв, Ив]

Обновление таблицы отдела A на основе данных отдела B:

Определение общих сотрудников (Алису).

Обновление её данных.

Перевод Дэйва и Ив в отдел A.

После обновления:

💼 Отдел A: [Боб, Обновлённая Алиса, Дэйв, Ив]

Составные ключи: Обновление с учетом нескольких колонок

При использовании составных ключей следует использовать кортежи в предложении IN для обновления данных по нескольким колонкам:

SQL Скопировать код UPDATE целевая_таблица SET целевая_таблица.колонка = источник.колонка WHERE (целевая_таблица.id, целевая_таблица.другая_колонка) IN (SELECT источник.id, источник.другая_колонка FROM источник);

Отбор строк для обновления: комбинация WHERE и IN

Для обновления конкретных строк используйте WHERE в сочетании с IN :

SQL Скопировать код UPDATE целевая_таблица SET целевая_таблица.колонка = источник.колонка WHERE целевая_таблица.id IN (SELECT источник.id FROM источник WHERE источник.некое_условие = true);

Такой подход позволяет точнее определять строки, подлежащие обновлению.

