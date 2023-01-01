Обновление данных в Oracle SQL с использованием 2-х таблиц#JOIN (соединения таблиц) #INSERT / UPDATE / DELETE #MERGE / UPSERT
Быстрый ответ
Если вам необходимо обновить данные в таблице на основании информации из другой таблицы, используйте команду
UPDATE JOIN. Она работает так же плавно, как нож, скользящий по маслу:
UPDATE целевая_таблица
SET целевая_таблица.колонка = источник.колонка
FROM источник
WHERE целевая_таблица.id = источник.id;
В этом примере
целевая_таблица — это название вашей основной таблицы,
колонка — это название поля, которое требуется обновить, а
источник — это таблица с новыми данными. Убедитесь, что
id в обеих таблицах совпадают. Данная команда перенесёт данные из таблицы
источник в таблицу
целевая_таблица, эффективно соответствуя друг другу, как части пазла!
Синхронизация ID: Корреляция — это прежде всего
Для обеспечения точности обновлений используйте общий
id:
UPDATE целевая_таблица
SET целевая_таблица.название = (SELECT источник.название
FROM источник
WHERE целевая_таблица.id = источник.id),
целевая_таблица.описание = (SELECT источник.описание
FROM источник
WHERE целевая_таблица.id = источник.id)
WHERE EXISTS (SELECT 1
FROM источник
WHERE целевая_таблица.id = источник.id);
Указание
EXISTS позволяет увеличить надежность обновлений, меняя строки только при наличии соответствующих
id в таблице-источнике.
Обработка сложностей: Обновление нескольких таблиц
Для пользователей Oracle SQL существует эффективный метод обновления нескольких таблиц одновременно:
UPDATE (SELECT целевая_таблица.название AS старое_название, источник.название AS новое_название
FROM целевая_таблица
JOIN источник ON целевая_таблица.id = источник.id)
SET старое_название = новое_название;
Этот подход упрощает код, так как исключает необходимость повторения условий соединения.
Атомарные обновления: Воспользуйтесь инструкцией Merge
Инструкция
MERGE — это мощный инструмент SQL для выполнения сложных обновлений таблиц:
MERGE INTO целевая_таблица USING источник
ON (целевая_таблица.id = источник.id)
WHEN MATCHED THEN
UPDATE SET целевая_таблица.название = источник.название,
целевая_таблица.описание = источник.описание
WHEN NOT MATCHED THEN
INSERT (id, название, описание)
VALUES (источник.id, источник.название, источник.описание);
MERGE обновляет существующие строки и добавляет новые, если они отсутствуют в целевой таблице.
Потенциальные подводные камни: Как обойти ошибку ORA-01427
Ошибка ORA-01427 возникает, когда подзапрос возвращает более одной строки:
UPDATE целевая_таблица
SET целевая_таблица.колонка = (SELECT источник.колонка FROM источник WHERE источник.id = целевая_таблица.id);
Чтобы избежать этой ошибки, следите за тем, чтобы подзапросы возвращали лишь одно значение.
Визуализация
Вообразите себе обновление таблиц как процесс изменения состава отделов в компании:
Отдел A: [Боб, Алиса, Чарли]
Отдел B: [Алиса, Дэйв, Ив]
Обновление таблицы отдела A на основе данных отдела B:
- Определение общих сотрудников (Алису).
- Обновление её данных.
- Перевод Дэйва и Ив в отдел A.
После обновления:
💼 Отдел A: [Боб, Обновлённая Алиса, Дэйв, Ив]
Составные ключи: Обновление с учетом нескольких колонок
При использовании составных ключей следует использовать кортежи в предложении
IN для обновления данных по нескольким колонкам:
UPDATE целевая_таблица
SET целевая_таблица.колонка = источник.колонка
WHERE (целевая_таблица.id, целевая_таблица.другая_колонка) IN (SELECT источник.id, источник.другая_колонка
FROM источник);
Отбор строк для обновления: комбинация WHERE и IN
Для обновления конкретных строк используйте
WHERE в сочетании с
IN:
UPDATE целевая_таблица
SET целевая_таблица.колонка = источник.колонка
WHERE целевая_таблица.id IN (SELECT источник.id
FROM источник
WHERE источник.некое_условие = true);
Такой подход позволяет точнее определять строки, подлежащие обновлению.
Полезные материалы
Алина Карпова
инженер по данным