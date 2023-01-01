Обновление данных SQL из одной таблицы в другую по ID
Быстрый ответ
Вы можете провести синхронизацию двух SQL-таблиц, обновив значения
Table1 на основе данных из
Table2 по общему полю
ID. Это можно сделать с помощью операции
JOIN:
UPDATE Table1
SET Table1.target_column = Table2.source_column
FROM Table2
WHERE Table1.ID = Table2.ID;
В
target_column и
source_column введите наименования соответствующих столбцов. Здесь
Table1 обновляется данными из
Table2, которые сопоставлены по уникальному
ID.
Многообразие SQL-диалектов
SQL представлен в виде разных диалектов, каждый из которых обладает своими особенностями в контексте обновления таблиц:
В SQL Server необходимо использовать
UPDATE FROM JOIN:
UPDATE Table1
SET Table1.target_column = Table2.source_column
FROM Table2
WHERE Table1.ID = Table2.ID;
-- SQL Server говорит: Мне удобен синтаксис "FROM" в запросах!
В MySQL или MariaDB запрос следует немного модифицировать:
UPDATE Table1, Table2
SET Table1.target_column = Table2.source_column
WHERE Table1.ID = Table2.ID;
-- MySQL говорит: Мне не нужен "FROM". Запятые вполне достаточно!
У PostgreSQL свое понимание использования обновления:
UPDATE Table1
SET target_column = Table2.source_column
FROM Table2
WHERE Table1.ID = Table2.ID;
-- PostgreSQL говорит: Я обхожусь без 'FROM'!
Справляемся с трудностями при обновлении SQL таблиц
Когда вы приступаете к обновлению таблиц, необходимо быть внимательными и бережно относиться к потенциально возникающим проблемам:
- Двойной агент: Аккуратно обрабатывайте дублирующиеся строки! Несколько записей в
Table2с одинаковым ID могут вызвать неожиданные проблемы.
- Невидимость NULL: Будьте осторожны с NULL-значениями – они могут незаметно удалить ваши данные.
- Переходящий в другую форму: Обязательно проконтролируйте, что
target_columnи
source_columnимеют одинаковый тип данных. В противном случае могут возникнуть проблемы при преобразовании данных.
Визуализация
Обновление данных через SQL UPDATE можно представить как рыночные торги, где товары с рынка A перепродаются на рынке B, с применением уникального ID для идентификации:
Рынок A (Источник) 🏢 : [Товар 1📦, Товар 2📦, Товар 3📦]
Рынок B (Пункт назначения) 🏬 : [Склад 1🔒, Склад 2🔒, Склад 3🔒]
Каждому ID товара соответствует ID склада, что делает торговлю упорядоченной:
До обмена : 🏬 [ Склад 1🔒 (Старый), Склад 2🔒 (Старый), Склад 3🔒 (Старый) ]
Торговая тележка 🚚 : 'UPDATE B SET B.value = A.value FROM A WHERE A.ID = B.ID;'
После обмена : 🏬 [ Склад 1🔓 (Новый), Склад 2🔓 (Новый), Склад 3🔓 (Новый) ]
После такого обмена товары уверенно обновятся на соответствующих им складах! 🔄
Особый инструмент
Для решения более сложных задач можно использовать команду
MERGE, которая позволяет вставить, обновить, а также удалить строки одним движением:
MERGE INTO Table1 USING Table2
ON Table1.ID = Table2.ID
WHEN MATCHED THEN
UPDATE SET Table1.target_column = Table2.source_column;
-- Merge говорит: Если совпадение есть, я смогу совершить чудо! Если совпадений нет, то результаты останутся без изменений.
Команда
MERGE осуществляет обновление только в случае совпадения. Если совпадений нет, у вас все еще есть возможности для действий!
Защита целостности данных
Воспользуйтесь нижеследующими шагами, чтобы подстраховать вашу базу данных:
- Осторожно с транзакциями: Ваш запрос обновления оберните в транзакцию и подтверждайте его только после успешной проверки.
- Проверка данных: Проверьте количество строк и примеры данных до и после обновления.
- Бэкап данных: Всегда делайте резервные копии. Ведь вам никогда не знаешь, когда они могут потребоваться!
Алина Карпова
инженер по данным