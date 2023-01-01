Обновление данных SQL из одной таблицы в другую по ID

#JOIN (соединения таблиц)  #INSERT / UPDATE / DELETE  #MERGE / UPSERT  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Вы можете провести синхронизацию двух SQL-таблиц, обновив значения Table1 на основе данных из Table2 по общему полю ID. Это можно сделать с помощью операции JOIN:

UPDATE Table1
SET Table1.target_column = Table2.source_column
FROM Table2
WHERE Table1.ID = Table2.ID;

В target_column и source_column введите наименования соответствующих столбцов. Здесь Table1 обновляется данными из Table2, которые сопоставлены по уникальному ID.

Пошаговый план для смены профессии

Многообразие SQL-диалектов

SQL представлен в виде разных диалектов, каждый из которых обладает своими особенностями в контексте обновления таблиц:

В SQL Server необходимо использовать UPDATE FROM JOIN:

UPDATE Table1
SET Table1.target_column = Table2.source_column
FROM Table2
WHERE Table1.ID = Table2.ID;
-- SQL Server говорит: Мне удобен синтаксис "FROM" в запросах!

В MySQL или MariaDB запрос следует немного модифицировать:

UPDATE Table1, Table2
SET Table1.target_column = Table2.source_column
WHERE Table1.ID = Table2.ID;
-- MySQL говорит: Мне не нужен "FROM". Запятые вполне достаточно!

У PostgreSQL свое понимание использования обновления:

UPDATE Table1
SET target_column = Table2.source_column
FROM Table2
WHERE Table1.ID = Table2.ID;
-- PostgreSQL говорит: Я обхожусь без 'FROM'!

Справляемся с трудностями при обновлении SQL таблиц

Когда вы приступаете к обновлению таблиц, необходимо быть внимательными и бережно относиться к потенциально возникающим проблемам:

  • Двойной агент: Аккуратно обрабатывайте дублирующиеся строки! Несколько записей в Table2 с одинаковым ID могут вызвать неожиданные проблемы.
  • Невидимость NULL: Будьте осторожны с NULL-значениями – они могут незаметно удалить ваши данные.
  • Переходящий в другую форму: Обязательно проконтролируйте, что target_column и source_column имеют одинаковый тип данных. В противном случае могут возникнуть проблемы при преобразовании данных.

Визуализация

Обновление данных через SQL UPDATE можно представить как рыночные торги, где товары с рынка A перепродаются на рынке B, с применением уникального ID для идентификации:

Рынок A (Источник) 🏢 : [Товар 1📦, Товар 2📦, Товар 3📦]
Рынок B (Пункт назначения) 🏬 : [Склад 1🔒, Склад 2🔒, Склад 3🔒]

Каждому ID товара соответствует ID склада, что делает торговлю упорядоченной:

До обмена : 🏬 [ Склад 1🔒 (Старый), Склад 2🔒 (Старый), Склад 3🔒 (Старый) ]
Торговая тележка 🚚 : 'UPDATE B SET B.value = A.value FROM A WHERE A.ID = B.ID;'
После обмена : 🏬 [ Склад 1🔓 (Новый), Склад 2🔓 (Новый), Склад 3🔓 (Новый) ]

После такого обмена товары уверенно обновятся на соответствующих им складах! 🔄

Особый инструмент

Для решения более сложных задач можно использовать команду MERGE, которая позволяет вставить, обновить, а также удалить строки одним движением:

MERGE INTO Table1 USING Table2
ON Table1.ID = Table2.ID
WHEN MATCHED THEN
    UPDATE SET Table1.target_column = Table2.source_column;
-- Merge говорит: Если совпадение есть, я смогу совершить чудо! Если совпадений нет, то результаты останутся без изменений.

Команда MERGE осуществляет обновление только в случае совпадения. Если совпадений нет, у вас все еще есть возможности для действий!

Защита целостности данных

Воспользуйтесь нижеследующими шагами, чтобы подстраховать вашу базу данных:

  1. Осторожно с транзакциями: Ваш запрос обновления оберните в транзакцию и подтверждайте его только после успешной проверки.
  2. Проверка данных: Проверьте количество строк и примеры данных до и после обновления.
  3. Бэкап данных: Всегда делайте резервные копии. Ведь вам никогда не знаешь, когда они могут потребоваться!

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой SQL запрос используется для обновления значений в таблице Table1 на основе значений из таблицы Table2 по ID?
1 / 5

