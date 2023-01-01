Обновление данных SQL из одной таблицы в другую по ID

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Вы можете провести синхронизацию двух SQL-таблиц, обновив значения Table1 на основе данных из Table2 по общему полю ID . Это можно сделать с помощью операции JOIN :

SQL Скопировать код UPDATE Table1 SET Table1.target_column = Table2.source_column FROM Table2 WHERE Table1.ID = Table2.ID;

В target_column и source_column введите наименования соответствующих столбцов. Здесь Table1 обновляется данными из Table2 , которые сопоставлены по уникальному ID .

Многообразие SQL-диалектов

SQL представлен в виде разных диалектов, каждый из которых обладает своими особенностями в контексте обновления таблиц:

В SQL Server необходимо использовать UPDATE FROM JOIN :

SQL Скопировать код UPDATE Table1 SET Table1.target_column = Table2.source_column FROM Table2 WHERE Table1.ID = Table2.ID; -- SQL Server говорит: Мне удобен синтаксис "FROM" в запросах!

В MySQL или MariaDB запрос следует немного модифицировать:

SQL Скопировать код UPDATE Table1, Table2 SET Table1.target_column = Table2.source_column WHERE Table1.ID = Table2.ID; -- MySQL говорит: Мне не нужен "FROM". Запятые вполне достаточно!

У PostgreSQL свое понимание использования обновления:

SQL Скопировать код UPDATE Table1 SET target_column = Table2.source_column FROM Table2 WHERE Table1.ID = Table2.ID; -- PostgreSQL говорит: Я обхожусь без 'FROM'!

Справляемся с трудностями при обновлении SQL таблиц

Когда вы приступаете к обновлению таблиц, необходимо быть внимательными и бережно относиться к потенциально возникающим проблемам:

Двойной агент : Аккуратно обрабатывайте дублирующиеся строки! Несколько записей в Table2 с одинаковым ID могут вызвать неожиданные проблемы.

: Аккуратно обрабатывайте дублирующиеся строки! Несколько записей в с одинаковым ID могут вызвать неожиданные проблемы. Невидимость NULL : Будьте осторожны с NULL-значениями – они могут незаметно удалить ваши данные.

: Будьте осторожны с NULL-значениями – они могут незаметно удалить ваши данные. Переходящий в другую форму: Обязательно проконтролируйте, что target_column и source_column имеют одинаковый тип данных. В противном случае могут возникнуть проблемы при преобразовании данных.

Визуализация

Обновление данных через SQL UPDATE можно представить как рыночные торги, где товары с рынка A перепродаются на рынке B, с применением уникального ID для идентификации:

Markdown Скопировать код Рынок A (Источник) 🏢 : [Товар 1📦, Товар 2📦, Товар 3📦] Рынок B (Пункт назначения) 🏬 : [Склад 1🔒, Склад 2🔒, Склад 3🔒]

Каждому ID товара соответствует ID склада, что делает торговлю упорядоченной:

Markdown Скопировать код До обмена : 🏬 [ Склад 1🔒 (Старый), Склад 2🔒 (Старый), Склад 3🔒 (Старый) ] Торговая тележка 🚚 : 'UPDATE B SET B.value = A.value FROM A WHERE A.ID = B.ID;' После обмена : 🏬 [ Склад 1🔓 (Новый), Склад 2🔓 (Новый), Склад 3🔓 (Новый) ]

После такого обмена товары уверенно обновятся на соответствующих им складах! 🔄

Особый инструмент

Для решения более сложных задач можно использовать команду MERGE , которая позволяет вставить, обновить, а также удалить строки одним движением:

SQL Скопировать код MERGE INTO Table1 USING Table2 ON Table1.ID = Table2.ID WHEN MATCHED THEN UPDATE SET Table1.target_column = Table2.source_column; -- Merge говорит: Если совпадение есть, я смогу совершить чудо! Если совпадений нет, то результаты останутся без изменений.

Команда MERGE осуществляет обновление только в случае совпадения. Если совпадений нет, у вас все еще есть возможности для действий!

Защита целостности данных

Воспользуйтесь нижеследующими шагами, чтобы подстраховать вашу базу данных:

Осторожно с транзакциями: Ваш запрос обновления оберните в транзакцию и подтверждайте его только после успешной проверки. Проверка данных: Проверьте количество строк и примеры данных до и после обновления. Бэкап данных: Всегда делайте резервные копии. Ведь вам никогда не знаешь, когда они могут потребоваться!

