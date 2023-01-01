logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Обновление данных через SQL JOIN в Microsoft Server
Перейти

Обновление данных через SQL JOIN в Microsoft Server

#SQL для аналитиков  #JOIN (соединения таблиц)  #INSERT / UPDATE / DELETE  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для того, чтобы обновить данные в одной таблице, используя данные из другой таблицы, вы можете воспользоваться следующим шаблоном SQL-запроса:

SQL
Скопировать код
UPDATE целевая_таблица
SET целевая_таблица.поле_для_обновления = исходная_таблица.новое_значение
FROM исходная_таблица
INNER JOIN целевая_таблица
ON целевая_таблица.ключевой_столбец = исходная_таблица.ключевой_столбец
WHERE целевая_таблица.условный_столбец = 'какое-то_условие';

Не забывайте заменить обобщенные имена таблиц, полей и условия на реальные. Для повышения читаемости запроса используйте короткие псевдонимы вместо полных названий таблиц.

Пошаговый план для смены профессии

Как обновить данные с использованием псевдонимов

Допустим, у вас есть две таблицы: item_master и source. Вы можете присвоить им псевдонимы im и s для упрощения и повышения читаемости запроса. Вот как это выглядит:

SQL
Скопировать код
UPDATE im
SET im.поле_для_обновления = s.новое_значение
FROM source AS s
INNER JOIN item_master AS im
ON im.ключевой_столбец = s.ключевой_столбец
WHERE im.условный_столбец = 'значение'
AND s.фильтруемый_столбец LIKE 'шаблон%';

Выбор псевдонимов делает чтение и анализ SQL-запросов более приятным и удобным.

Визуализация

Представьте SQL-таблицы как библиотечные полки:

Markdown
Скопировать код
Полка A (Таблица A): [📗 SQL Руководство, 📘 JS Учебник, 📙 Книга по CSS]
Полка B (Таблица B): [📕 Python Мануал, 📒 Справочник по C++, 📔 Java Руководство]

Оператор JOIN способствует связям между полками, позволяя обмениваться книгами:

SQL
Скопировать код
UPDATE Таблица A
JOIN Таблица B
SET A.книга = B.книга, B.книга = A.книга
WHERE A.тема = 'Программирование' AND B.тема = 'Базы данных';

После того, как книги были переставлены, полки выглядят так:

Markdown
Скопировать код
Полка A: [📕 Python Мануал, 📘 JS Учебник, 📙 Книга по CSS]
Полка B: [📗 SQL Руководство, 📒 Справочник по C++, 📔 Java Руководство]

Таким образом, мы обновляем содержимое наших "полок" (Таблиц) с помощью операции соединения JOIN.

Осваиваем SQL-UPDATE: Ваш путь к титулу SQL-мастера!

Эволюция: от SELECT к UPDATE

Лучший подход к оператору UPDATE – это начать с оператора SELECT. Проверьте результаты выборки, и если все корректно, тогда преобразуйте запрос в UPDATE:

SQL
Скопировать код
-- SELECT для проверки
SELECT im.поле_для_обновления, s.новое_значение
FROM item_master AS im
INNER JOIN source AS s ON im.ключевой_столбец = s.ключевой_столбец;

-- Преобразование в UPDATE
UPDATE im
SET im.поле_для_обновления = s.новое_значение
FROM item_master AS im
INNER JOIN source AS s ON im.ключевой_столбец = s.ключевой_столбец;

Подготовка к обновлению: проверка выборки

Перед выполнением UPDATE, важно убедиться в корректности выборки с помощью SELECT. Это гарантирует, что обновление затронет только нужные данные:

SQL
Скопировать код
-- Проверка до обновления
SELECT целевая.id, целевая.поле_для_обновления, исходная.новое_значение
FROM исходная_таблица AS исходная
JOIN целевая_таблица AS целевая ON целевая.ключевой_столбец = исходная.ключевой_столбец
WHERE целевая.условный_столбец = 'значение';

Безопасность первым делом: используйте транзакции для обновлений

Применяйте транзакции для обеспечения безопасности обновлений. Они позволяют откатить изменения в случае ошибок:

SQL
Скопировать код
BEGIN TRANSACTION;

-- Здесь должен быть ваш код
-- ...
-- Завершите транзакцию: COMMIT для применения изменений, или ROLLBACK для отката.
-- COMMIT;
-- ROLLBACK;

Овладение искусством: использование CTE для сложных обновлений

Оператор WITH и общие табличные выражения (CTE) упрощают обработку сложных обновлений, позволяя разделять логику работы соединения и операции UPDATE:

SQL
Скопировать код
-- Сложное обновление с использованием CTE
WITH СвязанныеДанные AS (
  SELECT im.id, s.новое_значение
  FROM item_master AS im
  INNER JOIN source AS s ON im.ключевой_столбец = s.ключевой_столбец
  WHERE s.фильтруемый_столбец LIKE 'шаблон%'
)
UPDATE item_master
SET item_master.поле_для_обновления = СвязанныеДанные.новое_значение
FROM item_master
INNER JOIN СвязанныеДанные ON item_master.id = СвязанныеДанные.id;

Комплексное обновление: использование множественных JOIN

Когда необходимо соединить несколько таблиц, используйте несколько операторов JOIN с хорошо определенными условиями запроса:

SQL
Скопировать код
UPDATE im
SET im.поле_для_обновления = s.новое_значение,
    im.другое_поле = ot.новое_значение2
FROM item_master AS im
INNER JOIN source AS s ON im.ключевой_столбец = s.ключевой_столбец
INNER JOIN other_table AS ot ON im.другой_ключевой_столбец = ot.ключевой_столбец
WHERE im.условный_столбец = 'значение';

Такой подход позволит точно и эффективно обновить необходимые данные.

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой оператор используется для обновления данных в одной таблице, используя данные из другой таблицы?
1 / 5

Софья Овчинникова

аналитик баз данных

Загрузка...