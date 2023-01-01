Обновление данных через SQL JOIN в Microsoft Server#SQL для аналитиков #JOIN (соединения таблиц) #INSERT / UPDATE / DELETE
Для того, чтобы обновить данные в одной таблице, используя данные из другой таблицы, вы можете воспользоваться следующим шаблоном SQL-запроса:
UPDATE целевая_таблица
SET целевая_таблица.поле_для_обновления = исходная_таблица.новое_значение
FROM исходная_таблица
INNER JOIN целевая_таблица
ON целевая_таблица.ключевой_столбец = исходная_таблица.ключевой_столбец
WHERE целевая_таблица.условный_столбец = 'какое-то_условие';
Не забывайте заменить обобщенные имена таблиц, полей и условия на реальные. Для повышения читаемости запроса используйте короткие псевдонимы вместо полных названий таблиц.
Как обновить данные с использованием псевдонимов
Допустим, у вас есть две таблицы:
item_master и
source. Вы можете присвоить им псевдонимы
im и
s для упрощения и повышения читаемости запроса. Вот как это выглядит:
UPDATE im
SET im.поле_для_обновления = s.новое_значение
FROM source AS s
INNER JOIN item_master AS im
ON im.ключевой_столбец = s.ключевой_столбец
WHERE im.условный_столбец = 'значение'
AND s.фильтруемый_столбец LIKE 'шаблон%';
Выбор псевдонимов делает чтение и анализ SQL-запросов более приятным и удобным.
Визуализация
Представьте SQL-таблицы как библиотечные полки:
Полка A (Таблица A): [📗 SQL Руководство, 📘 JS Учебник, 📙 Книга по CSS]
Полка B (Таблица B): [📕 Python Мануал, 📒 Справочник по C++, 📔 Java Руководство]
Оператор
JOIN способствует связям между полками, позволяя обмениваться книгами:
UPDATE Таблица A
JOIN Таблица B
SET A.книга = B.книга, B.книга = A.книга
WHERE A.тема = 'Программирование' AND B.тема = 'Базы данных';
После того, как книги были переставлены, полки выглядят так:
Полка A: [📕 Python Мануал, 📘 JS Учебник, 📙 Книга по CSS]
Полка B: [📗 SQL Руководство, 📒 Справочник по C++, 📔 Java Руководство]
Таким образом, мы обновляем содержимое наших "полок" (
Таблиц) с помощью операции соединения
JOIN.
Осваиваем SQL-UPDATE: Ваш путь к титулу SQL-мастера!
Эволюция: от SELECT к UPDATE
Лучший подход к оператору
UPDATE – это начать с оператора
SELECT. Проверьте результаты выборки, и если все корректно, тогда преобразуйте запрос в
UPDATE:
-- SELECT для проверки
SELECT im.поле_для_обновления, s.новое_значение
FROM item_master AS im
INNER JOIN source AS s ON im.ключевой_столбец = s.ключевой_столбец;
-- Преобразование в UPDATE
UPDATE im
SET im.поле_для_обновления = s.новое_значение
FROM item_master AS im
INNER JOIN source AS s ON im.ключевой_столбец = s.ключевой_столбец;
Подготовка к обновлению: проверка выборки
Перед выполнением
UPDATE, важно убедиться в корректности выборки с помощью
SELECT. Это гарантирует, что обновление затронет только нужные данные:
-- Проверка до обновления
SELECT целевая.id, целевая.поле_для_обновления, исходная.новое_значение
FROM исходная_таблица AS исходная
JOIN целевая_таблица AS целевая ON целевая.ключевой_столбец = исходная.ключевой_столбец
WHERE целевая.условный_столбец = 'значение';
Безопасность первым делом: используйте транзакции для обновлений
Применяйте транзакции для обеспечения безопасности обновлений. Они позволяют откатить изменения в случае ошибок:
BEGIN TRANSACTION;
-- Здесь должен быть ваш код
-- ...
-- Завершите транзакцию: COMMIT для применения изменений, или ROLLBACK для отката.
-- COMMIT;
-- ROLLBACK;
Овладение искусством: использование CTE для сложных обновлений
Оператор
WITH и общие табличные выражения (CTE) упрощают обработку сложных обновлений, позволяя разделять логику работы соединения и операции
UPDATE:
-- Сложное обновление с использованием CTE
WITH СвязанныеДанные AS (
SELECT im.id, s.новое_значение
FROM item_master AS im
INNER JOIN source AS s ON im.ключевой_столбец = s.ключевой_столбец
WHERE s.фильтруемый_столбец LIKE 'шаблон%'
)
UPDATE item_master
SET item_master.поле_для_обновления = СвязанныеДанные.новое_значение
FROM item_master
INNER JOIN СвязанныеДанные ON item_master.id = СвязанныеДанные.id;
Комплексное обновление: использование множественных JOIN
Когда необходимо соединить несколько таблиц, используйте несколько операторов
JOIN с хорошо определенными условиями запроса:
UPDATE im
SET im.поле_для_обновления = s.новое_значение,
im.другое_поле = ot.новое_значение2
FROM item_master AS im
INNER JOIN source AS s ON im.ключевой_столбец = s.ключевой_столбец
INNER JOIN other_table AS ot ON im.другой_ключевой_столбец = ot.ключевой_столбец
WHERE im.условный_столбец = 'значение';
Такой подход позволит точно и эффективно обновить необходимые данные.
Софья Овчинникова
аналитик баз данных