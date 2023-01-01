Обновление данных через SQL JOIN в Microsoft Server

Быстрый ответ

Для того, чтобы обновить данные в одной таблице, используя данные из другой таблицы, вы можете воспользоваться следующим шаблоном SQL-запроса:

SQL Скопировать код UPDATE целевая_таблица SET целевая_таблица.поле_для_обновления = исходная_таблица.новое_значение FROM исходная_таблица INNER JOIN целевая_таблица ON целевая_таблица.ключевой_столбец = исходная_таблица.ключевой_столбец WHERE целевая_таблица.условный_столбец = 'какое-то_условие';

Не забывайте заменить обобщенные имена таблиц, полей и условия на реальные. Для повышения читаемости запроса используйте короткие псевдонимы вместо полных названий таблиц.

Как обновить данные с использованием псевдонимов

Допустим, у вас есть две таблицы: item_master и source . Вы можете присвоить им псевдонимы im и s для упрощения и повышения читаемости запроса. Вот как это выглядит:

SQL Скопировать код UPDATE im SET im.поле_для_обновления = s.новое_значение FROM source AS s INNER JOIN item_master AS im ON im.ключевой_столбец = s.ключевой_столбец WHERE im.условный_столбец = 'значение' AND s.фильтруемый_столбец LIKE 'шаблон%';

Выбор псевдонимов делает чтение и анализ SQL-запросов более приятным и удобным.

Визуализация

Представьте SQL-таблицы как библиотечные полки:

Markdown Скопировать код Полка A (Таблица A): [📗 SQL Руководство, 📘 JS Учебник, 📙 Книга по CSS] Полка B (Таблица B): [📕 Python Мануал, 📒 Справочник по C++, 📔 Java Руководство]

Оператор JOIN способствует связям между полками, позволяя обмениваться книгами:

SQL Скопировать код UPDATE Таблица A JOIN Таблица B SET A.книга = B.книга, B.книга = A.книга WHERE A.тема = 'Программирование' AND B.тема = 'Базы данных';

После того, как книги были переставлены, полки выглядят так:

Markdown Скопировать код Полка A: [📕 Python Мануал, 📘 JS Учебник, 📙 Книга по CSS] Полка B: [📗 SQL Руководство, 📒 Справочник по C++, 📔 Java Руководство]

Таким образом, мы обновляем содержимое наших "полок" ( Таблиц ) с помощью операции соединения JOIN .

Осваиваем SQL-UPDATE: Ваш путь к титулу SQL-мастера!

Лучший подход к оператору UPDATE – это начать с оператора SELECT . Проверьте результаты выборки, и если все корректно, тогда преобразуйте запрос в UPDATE :

SQL Скопировать код -- SELECT для проверки SELECT im.поле_для_обновления, s.новое_значение FROM item_master AS im INNER JOIN source AS s ON im.ключевой_столбец = s.ключевой_столбец; -- Преобразование в UPDATE UPDATE im SET im.поле_для_обновления = s.новое_значение FROM item_master AS im INNER JOIN source AS s ON im.ключевой_столбец = s.ключевой_столбец;

Подготовка к обновлению: проверка выборки

Перед выполнением UPDATE , важно убедиться в корректности выборки с помощью SELECT . Это гарантирует, что обновление затронет только нужные данные:

SQL Скопировать код -- Проверка до обновления SELECT целевая.id, целевая.поле_для_обновления, исходная.новое_значение FROM исходная_таблица AS исходная JOIN целевая_таблица AS целевая ON целевая.ключевой_столбец = исходная.ключевой_столбец WHERE целевая.условный_столбец = 'значение';

Безопасность первым делом: используйте транзакции для обновлений

Применяйте транзакции для обеспечения безопасности обновлений. Они позволяют откатить изменения в случае ошибок:

SQL Скопировать код BEGIN TRANSACTION; -- Здесь должен быть ваш код -- ... -- Завершите транзакцию: COMMIT для применения изменений, или ROLLBACK для отката. -- COMMIT; -- ROLLBACK;

Овладение искусством: использование CTE для сложных обновлений

Оператор WITH и общие табличные выражения (CTE) упрощают обработку сложных обновлений, позволяя разделять логику работы соединения и операции UPDATE :

SQL Скопировать код -- Сложное обновление с использованием CTE WITH СвязанныеДанные AS ( SELECT im.id, s.новое_значение FROM item_master AS im INNER JOIN source AS s ON im.ключевой_столбец = s.ключевой_столбец WHERE s.фильтруемый_столбец LIKE 'шаблон%' ) UPDATE item_master SET item_master.поле_для_обновления = СвязанныеДанные.новое_значение FROM item_master INNER JOIN СвязанныеДанные ON item_master.id = СвязанныеДанные.id;

Комплексное обновление: использование множественных JOIN

Когда необходимо соединить несколько таблиц, используйте несколько операторов JOIN с хорошо определенными условиями запроса:

SQL Скопировать код UPDATE im SET im.поле_для_обновления = s.новое_значение, im.другое_поле = ot.новое_значение2 FROM item_master AS im INNER JOIN source AS s ON im.ключевой_столбец = s.ключевой_столбец INNER JOIN other_table AS ot ON im.другой_ключевой_столбец = ot.ключевой_столбец WHERE im.условный_столбец = 'значение';

Такой подход позволит точно и эффективно обновить необходимые данные.