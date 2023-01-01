Обход ошибки ORA-01795 SQL: слишком много выражений в запросе

Быстрый ответ

Для обхода ошибки ORA-01795 наиболее эффективно использовать общие табличные выражения (CTE) или временные таблицы. Эти способы помогают эффективно справиться с ограничением в 1000 элементов. Другой подход – изменить структуру запроса так, чтобы вместо одного большого списка было несколько подзапросов. Использование временной таблицы также облегчает выполнение операций JOIN с основной таблицей.

SQL Скопировать код -- Общие табличные выражения – элегантный способ обхода данного ограничения WITH ValueList AS ( SELECT column_value FROM TABLE(SYS.ODCINUMBERLIST(1,2,...,1001)) ) SELECT t.* FROM your_table t JOIN ValueList v ON t.column_name = v.column_value;

Если обрабатываются большие или изменяющиеся наборы данных, то применяется временная таблица:

SQL Скопировать код -- Жизнь коротка, а временная таблица – нет CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE temp_table (col NUMBER); INSERT INTO temp_table (col) VALUES (1); -- Повторите это многократно SELECT t.* FROM your_table t JOIN temp_table tmp ON t.column_name = tmp.col;

Этот подход помогает эффективно справиться с ограничением и улучшить производительность запросов.

Обходные пути и оптимизация

Использование нескольких операторов "IN"

Если по каким-то причинам недопустимо использование временных таблиц, можно разделить список на несколько групп с условиями "IN" и соединить их с помощью логического OR . Такой подход позволяет запросу соответствовать ограничениям Oracle.

SQL Скопировать код SELECT * FROM your_table WHERE column_name IN (/* первая тысяча элементов */) OR column_name IN (/* вторая тысяча элементов */) OR ...

Кортежи, пользовательские типы таблиц и подсказка CARDINALITY

Для условий "IN" можно использовать кортежи или определить пользовательский тип таблицы, что Oracle обработает гораздо эффективнее:

SQL Скопировать код -- Кортежи – элегантные и мощные инструменты SQL SELECT * FROM your_table WHERE (col1, col2) IN (SELECT col1, col2 FROM large_data_set)

SQL Скопировать код -- Определите пользовательский тип таблицы для больших коллекций значений CREATE TYPE number_table IS TABLE OF NUMBER; -- Используйте таблицу как функцию – это профессиональный подход SELECT * FROM your_table JOIN TABLE(CAST(:your_typ_var AS number_table)) tmp ON your_table.column = tmp.column_value

Оптимизация запроса с помощью подсказки CARDINALITY:

SQL Скопировать код SELECT /*+ CARDINALITY(tl 10000) */ * FROM your_table jt JOIN TABLE(SYS.ODCINUMBERLIST(...)) tl ON jt.column_name = tl.column_value

Объединение запросов через UNION ALL

UNION ALL позволяет объединить результаты отдельных запросов, обеспечивая таким образом их быстрое выполнение:

SQL Скопировать код -- Если запросов много, не беда! SELECT * FROM your_table WHERE column_name IN (/* первая тысяча значений */) UNION ALL SELECT * FROM your_table WHERE column_name IN (/* вторая тысяча значений */) -- И так далее...

Визуализация

Представьте себе обход ошибки ORA-01795 в виде бесплатного автобуса, готового перевезти более тысячи пассажиров:

Markdown Скопировать код 🚌: "Бип-бип! Извините, но в автобусе мест только на 1000 пассажиров!"

Решение – организация нескольких рейсов для всех пассажиров:

SQL Скопировать код SELECT * FROM passengers WHERE id IN (/* первая тысяча ID */) UNION ALL SELECT * FROM passengers WHERE id IN (/* вторая тысяча ID */) -- Повторяем, пока каждый пассажир не будет доставлен 🚶‍♀️🚶

Таким образом успешно избегается перегрузка автобуса: каждый рейс (запрос) перевозит не более тысячи элементов, аккуратно обходя ошибку ORA-01795.

Решения для динамичных и больших списков значений

Гибкость с динамическим SQL

Когда списки значений постоянно меняются, применяется динамический SQL, обеспечивающий необходимую гибкость:

SQL Скопировать код FOR i IN 1..10000 LOOP -- предполагается большой набор данных IF MOD(i, 1000) = 1 THEN EXECUTE IMMEDIATE 'INSERT INTO temp_table VALUES(:value)' USING your_values(i); END IF; END LOOP;

Временные таблицы для больших списков

Временные таблицы идеально подходят для обработки больших наборов данных:

SQL Скопировать код INSERT INTO temp_table (SELECT * FROM large_value_set WHERE conditions); UPDATE your_table t SET t.column = (SELECT tmp.column FROM temp_table tmp WHERE t.id = tmp.id);

Продуманные архитектурные решения

Для решения проблемы я использую архитектурные подходы, такие как разделение таблиц. Такие решения активно обсуждаются на платформах вроде Pythian и позволяют обойти ошибку ORA-01795.