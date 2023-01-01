Обход ошибки «Duplicate Key» в SQL Server: подробное руководство#Разное
Быстрый ответ
Для предотвращения возникновения ошибок, связанных с дубликатами ключей в SQL Server, рекомендуется использовать оператор
MERGE. Данный оператор позволяет вставлять только новые записи, игнорируя уже существующие дубликаты. Синтаксис данной команды приведен ниже:
MERGE YourTable AS Target
USING (VALUES ('NewData')) AS Source (Col)
ON Target.KeyCol = Source.Col
WHEN NOT MATCHED THEN INSERT (Col) VALUES (Source.Col);
Необходимо заменить
YourTable,
KeyCol и
Col на соответствующие имена вашей таблицы и столбцов, а 'NewData' — на данные, которые необходимы для вставки. Применение такого подхода поможет избежать ошибок при попытке вставки дублирующихся ключей.
Пошаговое руководство: Как предотвратить ошибку Duplicate Key
1. Бесшумное изменение индекса
Создание уникального индекса с параметром
IGNORE_DUP_KEY = ON позволяет без проблем осуществлять вставку данных. В случае попытки вставки записи с уже существующим ключом, SQL Server проигнорирует данную операцию и не генерирует ошибку:
CREATE UNIQUE INDEX idx_your_column ON YourTable(YourColumn) WITH (IGNORE_DUP_KEY = ON);
-- Появилась возможность игнорировать дублированные ключи! 🐱👤
2. Отлавливание ошибок при помощи TRY/CATCH
Использование блока TRY/CATCH позволяет перехватить исключения, связанные с дублированием ключей, и обеспечить их соответствующую обработку:
BEGIN TRY
INSERT INTO YourTable (YourColumn) VALUES ('SomeValue');
END TRY
BEGIN CATCH
IF ERROR_NUMBER() = 2627
-- Знакомая ошибка дубликата ключа, но мы готовы.
END;
END CATCH
3. Проверка на уникальность записей
Для того, чтобы избежать вставку дубликатов, перед вставкой следует проверить уникальность вставляемых данных с помощью условия WHERE NOT EXISTS:
INSERT INTO YourTable (Col)
SELECT 'NewData'
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM YourTable WHERE Col = 'NewData');
-- Появление дубликата – это проблема, которую вполне можно предотвратить.
Визуализация
Представим, что нам нужно доставить письма в уникальные почтовые ящики на некоторой улице:
Улица Почтовых Ящиков 🏡: [A1, B2, C3, D4]
Письма к Доставке ✉️: [B2, C3, D4, E5]
Если попытаться доставить письмо в уже занятый почтовый ящик, произойдет ошибка:
Попытка: [B2🎯, C3🎯, D4🎯, E5❌]
Ошибка на E5: 🚫 Нет такого почтового ящика (Ошибка Duplicate Key)
Цель — доставить письма только в новые ящики, отправляя в никуда дубликаты:
TRY:
INSERT letter INTO mailbox;
EXCEPT DuplicateKeyError:
CONTINUE; // "Я как лист на ветру, смотрите, как я плыву." — возможно, так думает это письмо
Таким образом, мы доставляем письма без наложений.
Доставлено: [B2🎯, C3🎯, D4🎯]
Игнорировано: [E5💨]
Подобным образом, в контексте SQL Server, это означает беспрепятственное выполнение операций, без задержек, вызванных дублированием ключей.
Собственные стратегии обработки ошибок Duplicate Key
1. Управление транзакциями
Отключая
XACT_ABORT, можно предотвратить автоматический откат транзакций при ошибках, связанных с дублированием ключей:
SET XACT_ABORT OFF;
BEGIN TRANSACTION;
-- Здесь располагается ваш SQL-код для вставки данных
COMMIT TRANSACTION;
-- Наша транзакция обрела вторую жизнь! 🐱👤
2. Двойная проверка с уникальными ограничениями
Уникальные ограничения помогают поддерживать целостность данных и оградить таблицу от появления дубликатов:
ALTER TABLE YourTable
ADD CONSTRAINT UC_YourColumn UNIQUE (YourColumn);
-- Дубликаты? Не в нашей таблице. 😎
3. Обработка ошибок на уровне приложения
Для более детального контроля можно обрабатывать ошибки, связанные с дублированием ключей, на уровне клиентского приложения:
try
{
// Выполнение SQL-вставки
}
catch (SqlException ex)
{
if (ex.Number == 2627)
// Что это – комета? Нет, просто дублирующий ключ!
else
throw; // Проброс остальных исключений
}
4. Применение индексов для быстрой обработки запросов
Добавление индексов на столбцы, которые используются в условиях
WHERE, ускорит обработку запросов и поможет избежать замедления работы системы.
Сохраняйте спокойствие и продолжайте работать с транзакциями
Правильная обработка ошибок с дублированием ключей позволяет свести их влияние на работу вашего приложения к минимуму. Не позволяйте таким ошибкам выводить из строя процесс выполнения остальных участков вашего кода!
Полезные материалы
- MERGE (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Docs — Дополнительная информация о применении оператора MERGE для избегания дублирования данных в SQL Server.
- "INSERT IGNORE" vs "INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE" – Stack Overflow — Анализ различных подходов к предотвращению дублирования данных в SQL.
- TRY...CATCH (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Docs — Руководство по использованию конструкций
TRY...CATCHв SQL Server для обработки ошибок.
- События и ошибки баз данных – SQL Server | Microsoft Docs — Объяснение сообщений об ошибках в SQL Server, включая ошибки дублирования ключей.
- Транзакции (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Docs — Подробно о транзакциях в SQL Server и о том, как они могут помочь в предотвращении проблем, связанных с дубликатами.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы