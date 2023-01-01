Обход ошибки «Duplicate Key» в SQL Server: подробное руководство

Быстрый ответ

Для предотвращения возникновения ошибок, связанных с дубликатами ключей в SQL Server, рекомендуется использовать оператор MERGE . Данный оператор позволяет вставлять только новые записи, игнорируя уже существующие дубликаты. Синтаксис данной команды приведен ниже:

SQL Скопировать код MERGE YourTable AS Target USING (VALUES ('NewData')) AS Source (Col) ON Target.KeyCol = Source.Col WHEN NOT MATCHED THEN INSERT (Col) VALUES (Source.Col);

Необходимо заменить YourTable , KeyCol и Col на соответствующие имена вашей таблицы и столбцов, а 'NewData' — на данные, которые необходимы для вставки. Применение такого подхода поможет избежать ошибок при попытке вставки дублирующихся ключей.

Пошаговое руководство: Как предотвратить ошибку Duplicate Key

1. Бесшумное изменение индекса

Создание уникального индекса с параметром IGNORE_DUP_KEY = ON позволяет без проблем осуществлять вставку данных. В случае попытки вставки записи с уже существующим ключом, SQL Server проигнорирует данную операцию и не генерирует ошибку:

SQL Скопировать код CREATE UNIQUE INDEX idx_your_column ON YourTable(YourColumn) WITH (IGNORE_DUP_KEY = ON); -- Появилась возможность игнорировать дублированные ключи! 🐱‍👤

2. Отлавливание ошибок при помощи TRY/CATCH

Использование блока TRY/CATCH позволяет перехватить исключения, связанные с дублированием ключей, и обеспечить их соответствующую обработку:

SQL Скопировать код BEGIN TRY INSERT INTO YourTable (YourColumn) VALUES ('SomeValue'); END TRY BEGIN CATCH IF ERROR_NUMBER() = 2627 -- Знакомая ошибка дубликата ключа, но мы готовы. END; END CATCH

3. Проверка на уникальность записей

Для того, чтобы избежать вставку дубликатов, перед вставкой следует проверить уникальность вставляемых данных с помощью условия WHERE NOT EXISTS:

SQL Скопировать код INSERT INTO YourTable (Col) SELECT 'NewData' WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM YourTable WHERE Col = 'NewData'); -- Появление дубликата – это проблема, которую вполне можно предотвратить.

Визуализация

Представим, что нам нужно доставить письма в уникальные почтовые ящики на некоторой улице:

Улица Почтовых Ящиков 🏡: [A1, B2, C3, D4] Письма к Доставке ✉️: [B2, C3, D4, E5]

Если попытаться доставить письмо в уже занятый почтовый ящик, произойдет ошибка:

Попытка: [B2🎯, C3🎯, D4🎯, E5❌] Ошибка на E5: 🚫 Нет такого почтового ящика (Ошибка Duplicate Key)

Цель — доставить письма только в новые ящики, отправляя в никуда дубликаты:

Python Скопировать код TRY: INSERT letter INTO mailbox; EXCEPT DuplicateKeyError: CONTINUE; // "Я как лист на ветру, смотрите, как я плыву." — возможно, так думает это письмо

Таким образом, мы доставляем письма без наложений.

Доставлено: [B2🎯, C3🎯, D4🎯] Игнорировано: [E5💨]

Подобным образом, в контексте SQL Server, это означает беспрепятственное выполнение операций, без задержек, вызванных дублированием ключей.

Собственные стратегии обработки ошибок Duplicate Key

1. Управление транзакциями

Отключая XACT_ABORT , можно предотвратить автоматический откат транзакций при ошибках, связанных с дублированием ключей:

SQL Скопировать код SET XACT_ABORT OFF; BEGIN TRANSACTION; -- Здесь располагается ваш SQL-код для вставки данных COMMIT TRANSACTION; -- Наша транзакция обрела вторую жизнь! 🐱‍👤

2. Двойная проверка с уникальными ограничениями

Уникальные ограничения помогают поддерживать целостность данных и оградить таблицу от появления дубликатов:

SQL Скопировать код ALTER TABLE YourTable ADD CONSTRAINT UC_YourColumn UNIQUE (YourColumn); -- Дубликаты? Не в нашей таблице. 😎

3. Обработка ошибок на уровне приложения

Для более детального контроля можно обрабатывать ошибки, связанные с дублированием ключей, на уровне клиентского приложения:

csharp Скопировать код try { // Выполнение SQL-вставки } catch (SqlException ex) { if (ex.Number == 2627) // Что это – комета? Нет, просто дублирующий ключ! else throw; // Проброс остальных исключений }

4. Применение индексов для быстрой обработки запросов

Добавление индексов на столбцы, которые используются в условиях WHERE , ускорит обработку запросов и поможет избежать замедления работы системы.

Сохраняйте спокойствие и продолжайте работать с транзакциями

Правильная обработка ошибок с дублированием ключей позволяет свести их влияние на работу вашего приложения к минимуму. Не позволяйте таким ошибкам выводить из строя процесс выполнения остальных участков вашего кода!

