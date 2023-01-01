Обход деления на ноль и null в PostgreSQL: эффективное решение#PostgreSQL #CASE WHEN #NULL и обработка пропусков
Быстрый ответ
Для того чтобы предотвратить деление на ноль в PostgreSQL, используйте функцию
NULLIF. Она заменяет делитель, равный нулю, на
NULL:
SELECT numerator / NULLIF(denominator, 0) FROM your_table;
Таким образом, мы избегаем возможных ошибок: если значение
denominator окажется равным нулю, оно заменяется на
NULL.
Создание решений, учитывающих нули и NULL значения
В PostgreSQL деление является распространённой операцией, но встреча с нулевыми делителями может вызвать сложности при использовании операций
JOIN и агрегатных функций. Функции
NULLIF,
COALESCE и оператор
CASE помогают учесть нулевые и
NULL значения, обеспечивая точность расчётов.
Приёмы работы с агрегатными функциями
При использовании агрегатных функций, например
COUNT, важно избегать нулевых результатов, которые могут исказить итоговые значения. Чтобы обойти это, воспользуйтесь следующим примером:
SELECT
SUM(revenue) / NULLIF(COUNT(column_name), 0) AS average_revenue
FROM sales;
Помощь от оператора CASE
Оператор
CASE идеально подходит для обхода ситуаций, когда делитель равен нулю, не влияя при этом на итоги расчётов:
SELECT
numerator /
CASE WHEN denominator = 0 THEN 1 ELSE denominator END
FROM your_table;
Обработка NULL значений с помощью COALESCE
Если вам приходится столкнуться с
NULL значениями и при этом ожидается численный результат, функция
COALESCE поможет решить эту проблему:
SELECT
numerator / COALESCE(NULLIF(denominator, 0), 1)
FROM your_table;
Визуализация
Предложенные способы избежания деления на ноль в SQL можно представить как автомобильное путешествие:
🚗💨 -> 🛣️ -> 🏞️ // Наслаждаемся путешествием без препятствий!
Если на пути вдруг появляется ноль (0):
🚗💨 -> 🛣️ -> 🚧 // Возможность деления на ноль, обходим препятствие!
С помощью
COALESCE или
NULLIF путь остается свободным:
🚗💨 -> 🛤️ -> 🔄 -> 🛣️ -> 🏞️
// 🔄 Здесь COALESCE или NULLIF помогут избежать проблем из-за деления на ноль.
Продолжайте спокойно путешествовать по миру SQL, избегая встреч с делением на ноль!
Практические шаблоны и решения для специальных ситуаций
Предотвращение деления на ноль в PostgreSQL имеет более широкий контекст и не ограничивается использованием
NULLIF,
CASE и
COALESCE. Существуют и другие методы подходящие для определённых случаев.
Использование функции "greatest"
Функция
greatest позволяет избежать использования нуля или
NULL в качестве делителя:
SELECT
numerator / GREATEST(denominator, 1)
FROM your_table;
Деление внутри агрегатных функций
В агрегатных функциях, например
SUM, можно заменить ноль на единицу для безопасного деления:
SELECT
SUM(CASE WHEN divisor = 0 THEN 1 ELSE amount END)
FROM your_table;
Особенности PostgreSQL
PostgreSQL позволяет использовать булевы выражения для избегания нулевых делителей:
SELECT
SUM(amount) / (count(divisor) + 1 * (count(divisor = 0)::integer))
FROM your_table;
Такой подход позволяет безопасно выполнять деление, минуя трудности, связанные с нулевыми значениями.
Денис Сурков
архитектор данных