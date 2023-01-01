NULL или 'Z': как представить отсутствующие данные в БД?

Быстрый ответ

NULL является устоявшимся стандартом для обозначения отсутствующих данных в SQL. Использование 'Z' вместо NULL может привести к недоразумениям. Вот как можно заменить отсутствующие значения на 'Z':

SQL Скопировать код -- Хотите заменить NULL на 'Z'? SELECT COALESCE(column_name, 'Z') FROM table_name;

С помощью данного запроса вы можете мгновенно заменить NULL на 'Z', не нарушая структуру базы данных и одновременно адаптируя вывод данных под ваши нужды.

Однако перед тем, как отказаться от использования NULL , подумайте дважды: это составная часть стандарта SQL, представляющая собой отсутствие значения. Стоит придерживаться NULL , поскольку использование маркеров, таких как 'Z', может привести к недоразумениям и ошибкам, даже если кажется, что это делает код более простым.

Анализ стандартного использования null

Соблюдение стандартов

Маркер 'Z' может поставить под угрозу согласованность ваших данных. Предпочтение следует отдать стандартному использованию NULL , который эффективно работает с СУБД и обеспечивает единообразный код для всех разработчиков.

Принятие трёхвалентной логики

SQL использует трёхвалентную логику при работе с NULL , объединяя TRUE , FALSE и UNKNOWN . Этот механизм логики — основа для формирования точных запросов — должен быть неизменно применим.

Взгляд Аарона Алтона

Рекомендуем ознакомиться с работами Аарона Алтона на тему правильного использования NULL , они могут служить ценным источником знаний. Он утверждает, что NULL — неотъемлемый атрибут SQL баз данных.

Альтернативные подходы и их влияние

Работа с датами

При определении временных интервалов использование дат в качестве граничных значений может упростить ваш код. Такой подход может буть обоснованным исключением из стандартной практики.

Согласованность данных

Абсолютный приоритет ради согласованности при отображении отсутствующих данных. Уход от здравых принципов ведёт к смешению понятий и затруднению понимания кода.

Документирование и общение

При отказе от NULL крайне необходимо тщательно документировать изменения для облегчения коммуникации в команде. Грамотное общение критично для обеспечения долгосрочной читабельности кода.

Грамотная работа с отсутствующими данными

Избегайте обманчивых "удобств"

Заменяя NULL — отсутствующие значения, на 'Z' или аналогичные заполнители, вы можете столкнуться с неправильными интерпретациями вместо того, чтобы решить проблему отсутствия данных.

Логика приложения — это ваше ценное актив

Код, обрабатывающий значения NULL , должен быть невероятно точным. Базы данных интерпретируют NULL как неопределённое значение и ожидает, что программа будет это учитывать и проверять.

Будьте внимательны с выражениями