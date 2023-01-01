"Не равно" в SQL: синтаксис и применение в условии WHERE#Основы SQL #Синтаксис запросов #WHERE и фильтрация
Быстрый ответ
Неравенство в SQL обозначается операторами
<> или
!=, расположенными в предложении
WHERE. Вот пример их использования:
SELECT * FROM your_table WHERE your_column <> 'desired_value';
Этот запрос вернёт все строки, в которых значение в столбце
your_column отличается от 'desired_value'.
Борьба с NULL-значением
Значение
NULL в SQL не равносильно ни одному другому, даже самому себе. Если
NULL присутствует в данных, операторы
<> или
!= работают весьма необычным образом. Чтобы справиться с этой проблемой, добавьте условие проверки на
NULL:
SELECT * FROM your_table WHERE your_column <> 'desired_value' OR your_column IS NULL;
Такая конструкция позволит отобрать записи, в которых
your_column не равен 'desired_value' или содержит
NULL.
Ловушки оператора NOT IN
Оператор
NOT IN может быть удобен для сравнения сразу с несколькими значениями, однако будьте осторожны!
NULL в подзапросе может вызвать проблемы:
SELECT * FROM your_table WHERE your_column NOT IN (SELECT possible_value FROM other_table);
Если столбец
possible_value таблицы
other_table содержит
NULL, ваш запрос не вернёт никакой результат. В таких случаях предпочтительнее использовать
NOT EXISTS.
Визуализация
Представьте себе, что вы идете за покупками со списком:
Ваш список покупок: [🍎, 🍞, 🥛, 🥚]
SELECT item FROM shopping_list WHERE item != '🍞'; -- К сожалению, без хлеба.
Что окажется в вашей корзине?
Корзина: [🍎, 🥛, 🥚] -- Все необходимое куплено!
Оператор
!= фильтрует товары, которые вам сегодня не нужны, хотя он не виден в визуальном отображении.
ANSI против других: битва за совместимость
В вопросе выражения неравенства возникает конфликт между
<>, стандартом ANSI SQL, и
!=, вариантом, популярным во многих СУБД. Проверяйте их совместимость с платформой, которую вы выбрали:
-- Стандарт ANSI SQL
SELECT * FROM your_table WHERE your_column <> 'value'; -- "Будь вежлив и держи дистанцию!"
SELECT * FROM your_table WHERE your_column != 'value'; -- "Я тоже могу!"
Стремитесь к написанию кроссплатформенного кода, чтобы избежать проблем при переходе между такими СУБД, как MySQL, PostgreSQL и SQL Server.
Будьте аккуратны при удалении данных, иначе можно потерять всё навсегда
Команда
DELETE с условием неравенства может быть опасной — данные удалены без возможности восстановления:
-- Моментальное удаление строк
DELETE FROM your_table WHERE your_column <> 'value_to_keep'; -- "До свидания, будь здоров!"
Перед выполнением такой операции не забывайте делать резервные копии.
Не забывайте об оптимизации производительности
Использование отрицания в
WHERE может снизить производительность, особенно в больших базах данных. Тестируйте запросы и оптимизируйте их; применяйте индексацию к ключевым столбцам для ускорения их обработки.
Вовремя исправленный код может спасти вашу базу данных
Следуя проверенным практикам, ваш SQL-код будет надежным и понятным:
- Обрабатывайте
NULLявно.
- Добавляйте комментарии к коду для удобства его поддержки и понимания.
- Не забывайте о тестировании: каждый кейс требует индивидуального подхода!
Виктор Ермаков
SQL-разработчик