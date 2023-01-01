"Не равно" в SQL: синтаксис и применение в условии WHERE

#Основы SQL  #Синтаксис запросов  #WHERE и фильтрация  
Быстрый ответ

Неравенство в SQL обозначается операторами <> или !=, расположенными в предложении WHERE. Вот пример их использования:

SELECT * FROM your_table WHERE your_column <> 'desired_value';

Этот запрос вернёт все строки, в которых значение в столбце your_column отличается от 'desired_value'.

Борьба с NULL-значением

Значение NULL в SQL не равносильно ни одному другому, даже самому себе. Если NULL присутствует в данных, операторы <> или != работают весьма необычным образом. Чтобы справиться с этой проблемой, добавьте условие проверки на NULL:

SELECT * FROM your_table WHERE your_column <> 'desired_value' OR your_column IS NULL;

Такая конструкция позволит отобрать записи, в которых your_column не равен 'desired_value' или содержит NULL.

Ловушки оператора NOT IN

Оператор NOT IN может быть удобен для сравнения сразу с несколькими значениями, однако будьте осторожны! NULL в подзапросе может вызвать проблемы:

SELECT * FROM your_table WHERE your_column NOT IN (SELECT possible_value FROM other_table);

Если столбец possible_value таблицы other_table содержит NULL, ваш запрос не вернёт никакой результат. В таких случаях предпочтительнее использовать NOT EXISTS.

Визуализация

Представьте себе, что вы идете за покупками со списком:

Ваш список покупок: [🍎, 🍞, 🥛, 🥚]
SELECT item FROM shopping_list WHERE item != '🍞'; -- К сожалению, без хлеба.

Что окажется в вашей корзине?

Корзина: [🍎, 🥛, 🥚] -- Все необходимое куплено!

Оператор != фильтрует товары, которые вам сегодня не нужны, хотя он не виден в визуальном отображении.

ANSI против других: битва за совместимость

В вопросе выражения неравенства возникает конфликт между <>, стандартом ANSI SQL, и !=, вариантом, популярным во многих СУБД. Проверяйте их совместимость с платформой, которую вы выбрали:

-- Стандарт ANSI SQL
SELECT * FROM your_table WHERE your_column <> 'value';  -- "Будь вежлив и держи дистанцию!"
SELECT * FROM your_table WHERE your_column != 'value';  -- "Я тоже могу!"

Стремитесь к написанию кроссплатформенного кода, чтобы избежать проблем при переходе между такими СУБД, как MySQL, PostgreSQL и SQL Server.

Будьте аккуратны при удалении данных, иначе можно потерять всё навсегда

Команда DELETE с условием неравенства может быть опасной — данные удалены без возможности восстановления:

-- Моментальное удаление строк
DELETE FROM your_table WHERE your_column <> 'value_to_keep';  -- "До свидания, будь здоров!"

Перед выполнением такой операции не забывайте делать резервные копии.

Не забывайте об оптимизации производительности

Использование отрицания в WHERE может снизить производительность, особенно в больших базах данных. Тестируйте запросы и оптимизируйте их; применяйте индексацию к ключевым столбцам для ускорения их обработки.

Вовремя исправленный код может спасти вашу базу данных

Следуя проверенным практикам, ваш SQL-код будет надежным и понятным:

  • Обрабатывайте NULL явно.
  • Добавляйте комментарии к коду для удобства его поддержки и понимания.
  • Не забывайте о тестировании: каждый кейс требует индивидуального подхода!
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

Свежие материалы
Критика и ограничения HTTP
6 сентября 2024
Методы HTTP: GET, POST и другие
6 сентября 2024
Протоколы уровня представления: примеры и использование
6 сентября 2024

Загрузка...