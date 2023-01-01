logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Не отображаются таблицы в Oracle SQL Developer: решение
Перейти

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

SQL
Скопировать код
SELECT table_name FROM user_tables;
  • Данный запрос немедленно отобразит таблицы, которые находятся под вашим контролем.
  • Таблицы не обнаружены? Убедитесь, что вы работаете в правильной схеме и проверьте ваши права доступа.
  • Обладаете правами DBA? Тогда воспользуйтесь DBA_TABLES для просмотра всех таблиц или ALL_TABLES, чтобы увидеть все таблицы, доступные для вас.
  • Столкнулись с проблемой чувствительности к регистру? Используйте двойные кавычки для идентификации или функцию UPPER('table_name') в запросах.
Скрыты ли таблицы после обновлений?

Обновление версии приложения, например, с 1.1 до SQL Developer 3, может вызвать ситуацию, когда таблицы не отображаются. Но не волнуйтесь, они не исчезли. В 99% случаев это связано с настройками отображения.

Как настройки отображения могут измениться после обновления

  • Проверьте раздел Other Users в структуре SQL Developer, чтобы найти таблицы, к которым вам предоставлен доступ, но которые вам не принадлежат.
  • Откройте своё соединение и просмотрите фильтры — возможно, они были сохранены и теперь мешают отображению таблиц.
  • При настройке фильтров не забывайте о синонимах, они могут помочь в поиске "невидимых" таблиц.
  • Если после обновления таблицы всё еще не отображаются, попробуйте сбросить настройки пользовательского интерфейса так как обновление могло их изменить.

Проблемы с драйвером JDBC

Проблемы с драйвером JDBC, иногда, могут привести к исчезновению таблиц. В таком случае попробуйте изменить параметры JVM в SQL Developer: -Doracle.net.disableOob=true.

Таблицы, которые скрываются

Иногда таблицы ведут себя как скрытые. Несмотря на то, что запросы выполняются, таблицы в списке не отображаются. Давайте попробуем выяснить причины этого.

Схемы, разрешения и особенности отображения таблиц

  • Обычно, таблицы расположены в схеме пользователя, который вошел в систему. Те, что вы не видите, могут быть находиться в разделе Other Users.
  • Чтобы обратиться к таблице другого пользователя, используйте имя схемы в качестве префикса, например, admin.mytable.
  • Проверьте ваши разрешения: от них зависит, видны ли таблицы в интерфейсе и могут ли они быть доступны в запросах.

Что могло изменилось после обновления

  • Новые версии SQL Developer могут внести изменения в логику работы с таблицами. Прочитайте релиз-ноты к вашей версии.
  • Если после обновления возникли проблемы, просмотрите логи SQL Developer.
  • Участие в сообществе Oracle, на форумах и через каналы поддержки поможет быть в курсе последних изменений.

Визуализация

Представьте, что вы посетили библиотеку в поисках определенного набора книг (📚 – это таблицы):

Markdown
Скопировать код
🏛️🔍📚: "Почему я не могу обнаружить эти загадочные книги?"

Разрешения – это ваш пропуск (🔑) для доступа к закрытым коллекциям библиотеки:

Markdown
Скопировать код
🔑: GRANT SELECT ON "hidden_table" TO "an_explorer";

Как только вы получаете пропуск, то ранее скрытое (🙈📚) становится доступным:

Markdown
Скопировать код
🔑🔄🙈📚: "Теперь вы в числе исследователей секретной библиотеки!"

// Таблицы найдены благодаря правильным разрешениям

Учет особенностей сетевых и VPN-соединений (или Бермудский треугольник)

Удаленная работа часто влечет за собою использование VPN и специфических прав доступа, что может привести к неожиданному поведению системы.

Особенности подключения через VPN

  • Работа через VPN может вызвать проблемы при доступе к системным таблицам из-за специфики сетевого соединения.
  • Если вы столкнулись с проблемами, обратитесь за помощью к команде SQL Developer или участвуйте в сообществах Oracle. Совместными усилиями все проблемы поддаются решению.

Полезные материалы

  1. Stack Overflow: Коррекция перспективы в Matlab – Это может быть полезно и предложить новые подходы к коррекции.
  2. Database Administrators Stack Exchange: Документирование баз данных – Информация, которая поможет лучше понять проблемы отображения таблиц.
  3. Oracle FAQ: SQL Developer – Решения типичных проблем, связанных с использованием SQL Developer и проблемами отображения таблиц.
  4. Ask TOM: Вопросы по Oracle – Сборник знаний по вопросам Oracle, включая роли и привилегии, оказывающие влияние на доступ к таблицам.
  5. Experts Exchange: Таблицы отсутствуют в SQL Developer – Обсуждение и решения для ситуаций, когда таблицы в Oracle SQL Developer не отображаются, хотя доступ к ним есть.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой SQL запрос следует использовать, чтобы отобразить таблицы, под контролем текущего пользователя?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

