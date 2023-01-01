Не отображаются таблицы в Oracle SQL Developer: решение

Быстрый ответ

SQL Скопировать код SELECT table_name FROM user_tables;

Данный запрос немедленно отобразит таблицы, которые находятся под вашим контролем .

Таблицы не обнаружены? Убедитесь, что вы работаете в правильной схеме и проверьте ваши права доступа .

Обладаете правами DBA? Тогда воспользуйтесь DBA_TABLES для просмотра всех таблиц или ALL_TABLES , чтобы увидеть все таблицы , доступные для вас.

Столкнулись с проблемой чувствительности к регистру? Используйте двойные кавычки для идентификации или функцию UPPER('table_name') в запросах.

Скрыты ли таблицы после обновлений?

Обновление версии приложения, например, с 1.1 до SQL Developer 3, может вызвать ситуацию, когда таблицы не отображаются. Но не волнуйтесь, они не исчезли. В 99% случаев это связано с настройками отображения.

Как настройки отображения могут измениться после обновления

Проверьте раздел Other Users в структуре SQL Developer, чтобы найти таблицы, к которым вам предоставлен доступ, но которые вам не принадлежат.

Откройте своё соединение и просмотрите фильтры — возможно, они были сохранены и теперь мешают отображению таблиц.

При настройке фильтров не забывайте о синонимах, они могут помочь в поиске "невидимых" таблиц.

Если после обновления таблицы всё еще не отображаются, попробуйте сбросить настройки пользовательского интерфейса так как обновление могло их изменить.

Проблемы с драйвером JDBC

Проблемы с драйвером JDBC, иногда, могут привести к исчезновению таблиц. В таком случае попробуйте изменить параметры JVM в SQL Developer: -Doracle.net.disableOob=true .

Таблицы, которые скрываются

Иногда таблицы ведут себя как скрытые. Несмотря на то, что запросы выполняются, таблицы в списке не отображаются. Давайте попробуем выяснить причины этого.

Схемы, разрешения и особенности отображения таблиц

Обычно, таблицы расположены в схеме пользователя, который вошел в систему. Те, что вы не видите, могут быть находиться в разделе Other Users .

Чтобы обратиться к таблице другого пользователя, используйте имя схемы в качестве префикса, например, admin.mytable .

Проверьте ваши разрешения: от них зависит, видны ли таблицы в интерфейсе и могут ли они быть доступны в запросах.

Что могло изменилось после обновления

Новые версии SQL Developer могут внести изменения в логику работы с таблицами. Прочитайте релиз-ноты к вашей версии.

Если после обновления возникли проблемы, просмотрите логи SQL Developer .

. Участие в сообществе Oracle, на форумах и через каналы поддержки поможет быть в курсе последних изменений.

Визуализация

Представьте, что вы посетили библиотеку в поисках определенного набора книг (📚 – это таблицы):

Markdown Скопировать код 🏛️🔍📚: "Почему я не могу обнаружить эти загадочные книги?"

Разрешения – это ваш пропуск (🔑) для доступа к закрытым коллекциям библиотеки:

Markdown Скопировать код 🔑: GRANT SELECT ON "hidden_table" TO "an_explorer";

Как только вы получаете пропуск, то ранее скрытое (🙈📚) становится доступным:

Markdown Скопировать код 🔑🔄🙈📚: "Теперь вы в числе исследователей секретной библиотеки!"

// Таблицы найдены благодаря правильным разрешениям

Учет особенностей сетевых и VPN-соединений (или Бермудский треугольник)

Удаленная работа часто влечет за собою использование VPN и специфических прав доступа, что может привести к неожиданному поведению системы.

Особенности подключения через VPN

Работа через VPN может вызвать проблемы при доступе к системным таблицам из-за специфики сетевого соединения.

может вызвать проблемы при доступе к из-за специфики сетевого соединения. Если вы столкнулись с проблемами, обратитесь за помощью к команде SQL Developer или участвуйте в сообществах Oracle. Совместными усилиями все проблемы поддаются решению.

