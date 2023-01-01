Не отображаются таблицы в Oracle SQL Developer: решение#SQL для аналитиков #Основы SQL
Быстрый ответ
SELECT table_name FROM user_tables;
- Данный запрос немедленно отобразит таблицы, которые находятся под вашим контролем.
- Таблицы не обнаружены? Убедитесь, что вы работаете в правильной схеме и проверьте ваши права доступа.
- Обладаете правами DBA? Тогда воспользуйтесь
DBA_TABLESдля просмотра всех таблиц или
ALL_TABLES, чтобы увидеть все таблицы, доступные для вас.
- Столкнулись с проблемой чувствительности к регистру? Используйте двойные кавычки для идентификации или функцию
UPPER('table_name')в запросах.
Скрыты ли таблицы после обновлений?
Обновление версии приложения, например, с 1.1 до SQL Developer 3, может вызвать ситуацию, когда таблицы не отображаются. Но не волнуйтесь, они не исчезли. В 99% случаев это связано с настройками отображения.
Как настройки отображения могут измениться после обновления
- Проверьте раздел
Other Usersв структуре SQL Developer, чтобы найти таблицы, к которым вам предоставлен доступ, но которые вам не принадлежат.
- Откройте своё соединение и просмотрите фильтры — возможно, они были сохранены и теперь мешают отображению таблиц.
- При настройке фильтров не забывайте о синонимах, они могут помочь в поиске "невидимых" таблиц.
- Если после обновления таблицы всё еще не отображаются, попробуйте сбросить настройки пользовательского интерфейса так как обновление могло их изменить.
Проблемы с драйвером JDBC
Проблемы с драйвером JDBC, иногда, могут привести к исчезновению таблиц. В таком случае попробуйте изменить параметры JVM в SQL Developer:
-Doracle.net.disableOob=true.
Таблицы, которые скрываются
Иногда таблицы ведут себя как скрытые. Несмотря на то, что запросы выполняются, таблицы в списке не отображаются. Давайте попробуем выяснить причины этого.
Схемы, разрешения и особенности отображения таблиц
- Обычно, таблицы расположены в схеме пользователя, который вошел в систему. Те, что вы не видите, могут быть находиться в разделе
Other Users.
- Чтобы обратиться к таблице другого пользователя, используйте имя схемы в качестве префикса, например,
admin.mytable.
- Проверьте ваши разрешения: от них зависит, видны ли таблицы в интерфейсе и могут ли они быть доступны в запросах.
Что могло изменилось после обновления
- Новые версии SQL Developer могут внести изменения в логику работы с таблицами. Прочитайте релиз-ноты к вашей версии.
- Если после обновления возникли проблемы, просмотрите логи SQL Developer.
- Участие в сообществе Oracle, на форумах и через каналы поддержки поможет быть в курсе последних изменений.
Визуализация
Представьте, что вы посетили библиотеку в поисках определенного набора книг (📚 – это таблицы):
🏛️🔍📚: "Почему я не могу обнаружить эти загадочные книги?"
Разрешения – это ваш пропуск (🔑) для доступа к закрытым коллекциям библиотеки:
🔑: GRANT SELECT ON "hidden_table" TO "an_explorer";
Как только вы получаете пропуск, то ранее скрытое (🙈📚) становится доступным:
🔑🔄🙈📚: "Теперь вы в числе исследователей секретной библиотеки!"
// Таблицы найдены благодаря правильным разрешениям
Учет особенностей сетевых и VPN-соединений (или Бермудский треугольник)
Удаленная работа часто влечет за собою использование VPN и специфических прав доступа, что может привести к неожиданному поведению системы.
Особенности подключения через VPN
- Работа через VPN может вызвать проблемы при доступе к системным таблицам из-за специфики сетевого соединения.
- Если вы столкнулись с проблемами, обратитесь за помощью к команде SQL Developer или участвуйте в сообществах Oracle. Совместными усилиями все проблемы поддаются решению.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик