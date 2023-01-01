Назначение всех прав пользователю в SQL Server через SSMS#Разное
Быстрый ответ
Для регулирования доступа к данным в SQL Server используйте оператор GRANT, чтобы обеспечить пользователю нужные разрешения.
-- Даем право на SELECT для конкретной таблицы
GRANT SELECT ON dbo.YourFancyTable TO Mr.Permissions;
Скомбинируйте привилегии для расширения возможностей доступа:
-- Предоставляем полные права на INSERT, UPDATE и DELETE
GRANT INSERT, UPDATE, DELETE ON dbo.YourFancyTable TO Mr.Permissions;
В данном случае
Mr.Permissions – это имя вашего пользователя, а
YourFancyTable – название таблицы. Для обеспечения доступа ко всем таблицам используйте роли
db_datareader или
db_datawriter.
-- Даем пользователю возможность чтения данных во всех таблицах
EXEC sp_addrolemember 'db_datareader', 'Mr.Permissions';
Не забудьте указать
USE YourDatabase; перед выполнением данных операций, чтобы система точно поняла, к какой базе данных нужно применить изменения.
Понимание ролей в SQL Server
Роли и разрешения SQL Server определяют, кто и как будет иметь доступ к вашим данным.
Использование стандартных ролей
Назначайте стандартные роли для оптимизации управления доступом:
db_datareader: предоставляет право на чтение данных всех таблиц.
db_datawriter: дает возможность изменять данные всех таблиц.
db_owner: делегирует все привилегии владельца базы данных.
-- Назначаем пользователю полный доступ ко всем ресурсам базы данных
EXEC sp_addrolemember 'db_owner', 'Mr.Permissions';
Создание уникальных комбинаций прав
Можно настраивать доступ к операциям
INSERT,
SELECT,
UPDATE и
DELETE отдельно, устанавливая индивидуальные привилегии для пользователей.
Конфигурирование через SSMS
Вы можете использовать SQL Server Management Studio (SSMS) для управления доступом через графический интерфейс: кликните правой кнопкой мыши на пользователя, зайдите в Свойства -> Сопоставление пользователей и установите нужные галочки напротив свойств.
Для продвинутых: Гранулярная настройка доступа
Эффективный способ управления доступом
Автоматизируйте создание учетных записей и назначение ролей, чтобы упростить администрирование, особенно при большом числе пользователей или регулярном изменении их состава.
-- Быстрое создание логина и пользователя с заданием роли
CREATE LOGIN NewLogin WITH PASSWORD = 'UnCrackableCode@@!!';
CREATE USER NewUser FOR LOGIN NewLogin;
EXEC sp_addrolemember 'db_datareader', 'NewUser';
Управление доступом с учетом безопасности
Перед предоставлением доступа убедитесь в следующем:
- Для пользователя должен быть создан логин.
- При назначении роли действуйте в контексте конкретной базы данных.
- Будьте осведомлены о балансе между безопасностью и разрешенными действиями.
Визуализация
Воспринимайте SQL Server как замок 🏰, где базы данных прячутся в комнатах 📄 , а инструменты – это средства быта 🛠. Пользователь – это гость замка 🧑🚀 .
GRANT SELECT, INSERT ON DatabaseName.TableName TO 'Username';
Данная команда позволяет пользователю 'Username' 🧑🚀 использовать операции SELECT и INSERT выбранной вами таблицы в базе данных 🚪📄🛠.
До: 🧑🚀🔒📄 После: 🧑🚀🔑📄✅
