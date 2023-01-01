Назначение всех прав пользователю в SQL Server через SSMS

Быстрый ответ

Для регулирования доступа к данным в SQL Server используйте оператор GRANT, чтобы обеспечить пользователю нужные разрешения.

-- Даем право на SELECT для конкретной таблицы
GRANT SELECT ON dbo.YourFancyTable TO Mr.Permissions;

Скомбинируйте привилегии для расширения возможностей доступа:

-- Предоставляем полные права на INSERT, UPDATE и DELETE
GRANT INSERT, UPDATE, DELETE ON dbo.YourFancyTable TO Mr.Permissions;

В данном случае Mr.Permissions – это имя вашего пользователя, а YourFancyTable – название таблицы. Для обеспечения доступа ко всем таблицам используйте роли db_datareader или db_datawriter.

-- Даем пользователю возможность чтения данных во всех таблицах 
EXEC sp_addrolemember 'db_datareader', 'Mr.Permissions';

Не забудьте указать USE YourDatabase; перед выполнением данных операций, чтобы система точно поняла, к какой базе данных нужно применить изменения.

Понимание ролей в SQL Server

Роли и разрешения SQL Server определяют, кто и как будет иметь доступ к вашим данным.

Использование стандартных ролей

Назначайте стандартные роли для оптимизации управления доступом:

  • db_datareader: предоставляет право на чтение данных всех таблиц.
  • db_datawriter: дает возможность изменять данные всех таблиц.
  • db_owner: делегирует все привилегии владельца базы данных.
-- Назначаем пользователю полный доступ ко всем ресурсам базы данных
EXEC sp_addrolemember 'db_owner', 'Mr.Permissions';

Создание уникальных комбинаций прав

Можно настраивать доступ к операциям INSERT, SELECT, UPDATE и DELETE отдельно, устанавливая индивидуальные привилегии для пользователей.

Конфигурирование через SSMS

Вы можете использовать SQL Server Management Studio (SSMS) для управления доступом через графический интерфейс: кликните правой кнопкой мыши на пользователя, зайдите в Свойства -> Сопоставление пользователей и установите нужные галочки напротив свойств.

Для продвинутых: Гранулярная настройка доступа

Эффективный способ управления доступом

Автоматизируйте создание учетных записей и назначение ролей, чтобы упростить администрирование, особенно при большом числе пользователей или регулярном изменении их состава.

-- Быстрое создание логина и пользователя с заданием роли
CREATE LOGIN NewLogin WITH PASSWORD = 'UnCrackableCode@@!!';
CREATE USER NewUser FOR LOGIN NewLogin;
EXEC sp_addrolemember 'db_datareader', 'NewUser';

Управление доступом с учетом безопасности

Перед предоставлением доступа убедитесь в следующем:

  • Для пользователя должен быть создан логин.
  • При назначении роли действуйте в контексте конкретной базы данных.
  • Будьте осведомлены о балансе между безопасностью и разрешенными действиями.

Визуализация

Воспринимайте SQL Server как замок 🏰, где базы данных прячутся в комнатах 📄 , а инструменты – это средства быта 🛠. Пользователь – это гость замка 🧑‍🚀 .

GRANT SELECT, INSERT ON DatabaseName.TableName TO 'Username';

Данная команда позволяет пользователю 'Username' 🧑‍🚀 использовать операции SELECT и INSERT выбранной вами таблицы в базе данных 🚪📄🛠.

До: 🧑‍🚀🔒📄 После: 🧑‍🚀🔑📄✅

Полезные материалы

  1. GRANT (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — официальная документация Microsoft по GRANT.
  2. SQL Server: Grant/Revoke Privileges — руководство по предоставлению и отмене привилегий.
  3. SQL Server query to find all permissions/access for all users in a database – Stack Overflow — обсуждение управления доступом на Stack Overflow.
  4. SQL Server Permissions — статья с информацией о системе разрешений в SQL Server.
Светлана Трофимова

юрист по медиа

Свежие материалы
Порты HTTP и HTTPS: что нужно знать?
6 сентября 2024
Системные требования для установки Swift
6 сентября 2024
Основные принципы работы HTTPS
6 сентября 2024

Загрузка...