Назначение ключевого слова AS в SQL: алиасы без AS и с ним#SQL для аналитиков #Основы SQL #Синтаксис запросов
AS применяется для присваивания псевдонимов столбцам, таблицам, или различным элементам в языке SQL. Это аналогично использованию оператора присваивания
= для назначения новых имен в программировании, что делает обработку SQL-выражений более понятной и удобной.
Взглянем на пример:
SELECT user_id AS id, username AS user FROM accounts;
Таким образом, ключевое слово
AS выполняет роль оператора присваивания
=, назначая
id и
user в качестве новых имен для соответствующих столбцов в результате запроса.
Функциональность "AS"
Если вам знакомы другие языки программирования, вы, возможно, спросите себя: "Что такое
AS и для чего он нужен?"
AS является своеобразным переводчиком SQL-выражений, присваивая новые имена различным элементам кода.
- Наглядность:
ASдобавляет прозрачность к сложным запросам и объединениям данных.
- Удобство:
ASпозволяет присваивать более удобные и понятные имена элементам в SQL-запросах.
- Совместимость:
ASобеспечивает единое использование стандартов в различных СУБД, уменьшая проблемы несовместимости.
Визуализация
Представьте себе рынок, где у каждого продавца на бирке указано название его лавки:
Без 'AS': [Ларёк1, Ларёк2, Ларёk3]
С 'AS':
| Оригинальное название (Ларёк) | ключевое слово AS | Псевдоним (бирка)|
| --------------------- | ----------------- | ------------------ |
| Ларёк1 | AS | Яблоки |
| Ларёк2 | AS | Бананы |
| Ларёк3 | AS | Апельсины |
Таким образом,
AS выполняет роль бирки, присваивая столбцам и таблицам новые, более понятные и запоминающиеся имена.
Происхождение и лучшие практики
На протяжении времени подход к использованию
AS в SQL менялся. Раньше
AS не всегда использовали для присваивания псевдонимов, но современные стандарты возложили на это слово функцию обеспечения ясности и согласованности кода.
Применение
AS часто зависит от персональных предпочтений, но его использование особенно ценится в таких случаях:
- Для длинных или сложных запросов
- В операциях JOIN для ясного обозначения псевдонимов
- Для переименования сущностей с целью обеспечения однозначности их интерпретации
Тем не менее, чёткие имена столбцов и таблиц или ясная логика соединений часто исключают необходимость в использовании
AS.
Глубокое погружение в "AS"
Организация самосоединений и подзапросов
AS особенно полезен для организации самосоединений и сложных подзапросов, помогая избежать повторений и путаницы в выражениях. Вот как
AS может улучшить читаемость кода:
SELECT
em.name AS employee_name,
mgr.name AS manager_name
FROM
employees em
JOIN employees mgr ON em.manager_id = mgr.employee_id;
Разрешение неоднозначности в записи полных имён
В случае, когда в запросе возникает путаница из-за наличия столбцов с одинаковыми именами,
AS помогает SQL различить их:
SELECT
orders.order_id,
customers.name AS customer_name,
employees.name AS employee_name
FROM
orders
JOIN customers ON orders.customer_id = customers.customer_id
JOIN employees ON orders.employee_id = employees.employee_id;
Обеспечение совместимости между разными СУБД
В процессе развития SQL стандарт
AS стал шире приниматься благодаря его способности улучшать совместимость различных СУБД. Например, в системе Oracle изначально не поддерживали
AS для присвоения псевдонимов таблицам, но дальнейшие стандарты внедрили это возможность. Таким образом, путем использования
AS обеспечивается совместимость различных баз данных.
Полезные материалы
- SQL Aliases — Углубите свои знания о
ASс помощью руководства на W3Schools.
- PostgreSQL Documentation: SELECT — Получите детальное знание о
AS, опираясь на официальную документацию PostgreSQL.
- Are there ways to only replace SQL Server stored procedures when the definition has changed? — Изучите лучшие практики использования
ASв SQL на сайте Database Administrators Stack Exchange.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик