Назначение ключевого слова AS в SQL: алиасы без AS и с ним

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #Синтаксис запросов  
Быстрый ответ

Ключевое слово SQL AS применяется для присваивания псевдонимов столбцам, таблицам, или различным элементам в языке SQL. Это аналогично использованию оператора присваивания = для назначения новых имен в программировании, что делает обработку SQL-выражений более понятной и удобной.

Взглянем на пример:

SELECT user_id AS id, username AS user FROM accounts;

Таким образом, ключевое слово AS выполняет роль оператора присваивания =, назначая id и user в качестве новых имен для соответствующих столбцов в результате запроса.

Функциональность "AS"

Если вам знакомы другие языки программирования, вы, возможно, спросите себя: "Что такое AS и для чего он нужен?" AS является своеобразным переводчиком SQL-выражений, присваивая новые имена различным элементам кода.

  • Наглядность: AS добавляет прозрачность к сложным запросам и объединениям данных.
  • Удобство: AS позволяет присваивать более удобные и понятные имена элементам в SQL-запросах.
  • Совместимость: AS обеспечивает единое использование стандартов в различных СУБД, уменьшая проблемы несовместимости.

Визуализация

Представьте себе рынок, где у каждого продавца на бирке указано название его лавки:

Без 'AS': [Ларёк1, Ларёк2, Ларёk3]

С 'AS':
| Оригинальное название (Ларёк) |  ключевое слово AS  | Псевдоним (бирка)|
| --------------------- | ----------------- | ------------------ |
| Ларёк1                | AS                | Яблоки            |
| Ларёк2                | AS                | Бананы            |
| Ларёк3                | AS                | Апельсины         |

Таким образом, AS выполняет роль бирки, присваивая столбцам и таблицам новые, более понятные и запоминающиеся имена.

Происхождение и лучшие практики

На протяжении времени подход к использованию AS в SQL менялся. Раньше AS не всегда использовали для присваивания псевдонимов, но современные стандарты возложили на это слово функцию обеспечения ясности и согласованности кода.

Применение AS часто зависит от персональных предпочтений, но его использование особенно ценится в таких случаях:

  • Для длинных или сложных запросов
  • В операциях JOIN для ясного обозначения псевдонимов
  • Для переименования сущностей с целью обеспечения однозначности их интерпретации

Тем не менее, чёткие имена столбцов и таблиц или ясная логика соединений часто исключают необходимость в использовании AS.

Глубокое погружение в "AS"

Организация самосоединений и подзапросов

AS особенно полезен для организации самосоединений и сложных подзапросов, помогая избежать повторений и путаницы в выражениях. Вот как AS может улучшить читаемость кода:

SELECT 
  em.name AS employee_name,  
  mgr.name AS manager_name   
FROM 
  employees em
JOIN employees mgr ON em.manager_id = mgr.employee_id;

Разрешение неоднозначности в записи полных имён

В случае, когда в запросе возникает путаница из-за наличия столбцов с одинаковыми именами, AS помогает SQL различить их:

SELECT 
  orders.order_id,
  customers.name AS customer_name, 
  employees.name AS employee_name 
FROM 
  orders
JOIN customers ON orders.customer_id = customers.customer_id
JOIN employees ON orders.employee_id = employees.employee_id;

Обеспечение совместимости между разными СУБД

В процессе развития SQL стандарт AS стал шире приниматься благодаря его способности улучшать совместимость различных СУБД. Например, в системе Oracle изначально не поддерживали AS для присвоения псевдонимов таблицам, но дальнейшие стандарты внедрили это возможность. Таким образом, путем использования AS обеспечивается совместимость различных баз данных.

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

