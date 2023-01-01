Назначение ключевого слова AS в SQL: алиасы без AS и с ним

Быстрый ответ

Ключевое слово SQL AS применяется для присваивания псевдонимов столбцам, таблицам, или различным элементам в языке SQL. Это аналогично использованию оператора присваивания = для назначения новых имен в программировании, что делает обработку SQL-выражений более понятной и удобной.

Взглянем на пример:

SQL Скопировать код SELECT user_id AS id, username AS user FROM accounts;

Таким образом, ключевое слово AS выполняет роль оператора присваивания = , назначая id и user в качестве новых имен для соответствующих столбцов в результате запроса.

Функциональность "AS"

Если вам знакомы другие языки программирования, вы, возможно, спросите себя: "Что такое AS и для чего он нужен?" AS является своеобразным переводчиком SQL-выражений, присваивая новые имена различным элементам кода.

Наглядность : AS добавляет прозрачность к сложным запросам и объединениям данных.

: добавляет прозрачность к сложным запросам и объединениям данных. Удобство : AS позволяет присваивать более удобные и понятные имена элементам в SQL-запросах.

: позволяет присваивать более удобные и понятные имена элементам в SQL-запросах. Совместимость: AS обеспечивает единое использование стандартов в различных СУБД, уменьшая проблемы несовместимости.

Визуализация

Представьте себе рынок, где у каждого продавца на бирке указано название его лавки:

Markdown Скопировать код Без 'AS': [Ларёк1, Ларёк2, Ларёk3] С 'AS': | Оригинальное название (Ларёк) | ключевое слово AS | Псевдоним (бирка)| | --------------------- | ----------------- | ------------------ | | Ларёк1 | AS | Яблоки | | Ларёк2 | AS | Бананы | | Ларёк3 | AS | Апельсины |

Таким образом, AS выполняет роль бирки, присваивая столбцам и таблицам новые, более понятные и запоминающиеся имена.

Происхождение и лучшие практики

На протяжении времени подход к использованию AS в SQL менялся. Раньше AS не всегда использовали для присваивания псевдонимов, но современные стандарты возложили на это слово функцию обеспечения ясности и согласованности кода.

Применение AS часто зависит от персональных предпочтений, но его использование особенно ценится в таких случаях:

Для длинных или сложных запросов

В операциях JOIN для ясного обозначения псевдонимов

для ясного обозначения псевдонимов Для переименования сущностей с целью обеспечения однозначности их интерпретации

Тем не менее, чёткие имена столбцов и таблиц или ясная логика соединений часто исключают необходимость в использовании AS .

Глубокое погружение в "AS"

Организация самосоединений и подзапросов

AS особенно полезен для организации самосоединений и сложных подзапросов, помогая избежать повторений и путаницы в выражениях. Вот как AS может улучшить читаемость кода:

SQL Скопировать код SELECT em.name AS employee_name, mgr.name AS manager_name FROM employees em JOIN employees mgr ON em.manager_id = mgr.employee_id;

Разрешение неоднозначности в записи полных имён

В случае, когда в запросе возникает путаница из-за наличия столбцов с одинаковыми именами, AS помогает SQL различить их:

SQL Скопировать код SELECT orders.order_id, customers.name AS customer_name, employees.name AS employee_name FROM orders JOIN customers ON orders.customer_id = customers.customer_id JOIN employees ON orders.employee_id = employees.employee_id;

Обеспечение совместимости между разными СУБД

В процессе развития SQL стандарт AS стал шире приниматься благодаря его способности улучшать совместимость различных СУБД. Например, в системе Oracle изначально не поддерживали AS для присвоения псевдонимов таблицам, но дальнейшие стандарты внедрили это возможность. Таким образом, путем использования AS обеспечивается совместимость различных баз данных.

Полезные материалы