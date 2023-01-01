Настройка связи Oracle SQL Developer с tnsnames.ora

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для привязки файла tnsnames.ora к Oracle SQL Developer указывается путь к Oracle Client через настройку Preferences. Действуйте следующим образом: перейдите в Инструменты > Настройки > База данных > Дополнительно и укажите путь к файлу tnsnames.ora . При верно заданном пути SQL Developer начнет использовать TNS имя для соединения с базой данных:

tnsnames.ora должен находиться в $ORACLE_HOME/network/admin или в каталоге, определённом в переменной $TNS_ADMIN . В SQL Developer откройте Инструменты > Настройки > База данных > Дополнительно. В поле "Использовать Oracle Client" вставьте соответствующий путь. Во время создания нового соединения с базой данных выберите нужное TNS имя.

SQL Скопировать код -- Создание нового соединения с использованием TNS 1. Нажмите на иконку '+' для создания нового подключения. 2. Заполните поля ‘Имя подключения’, ‘Имя пользователя’ и ‘Пароль’. 3. В качестве типа подключения выберите TNS. 4. В разделе 'Сетевой псевдоним' указываете необходимый TNS псевдоним. 5. Протестируйте соединение и затем сохраните его. -- После правильной настройки доступ к вашим данным будет всего на расстоянии одного клика!

Изменения вступают в силу немедленно, для их применения не требуется перезапускать SQL Developer.

Настройка переменных среды

Указание переменной среды TNS_ADMIN позволяет SQL Developer определить расположение файла tnsnames.ora . Прежде чем начинать работу с SQL Developer, примените следующие настройки:

Для пользователей Windows

Откройте Система > Дополнительные параметры системы > Переменные среды. Создайте новую Системную переменную с именем TNS_ADMIN , указав путь к каталогу с файлом tnsnames.ora .

Для пользователей Linux и Unix-подобных систем

В Linux внесите следующую строку в файл ~/.profile или в соответствующий профиль:

sh Скопировать код export TNS_ADMIN=/путь/до/каталога/с/tnsnames

После этого SQL Developer и другие утилиты, работающие с Oracle, будут знать, где расположен файл с TNS именами. Не забудьте перезапустить SQL Developer или выйти и повторно войти в систему, чтобы переменные среды обновились.

Устранение проблем с подключением

Если возникли проблемы, проверьте следующее:

Доступность файла tnsnames.ora : файл должен быть открыт для чтения.

: файл должен быть открыт для чтения. Синтаксис файла : наличие синтаксических ошибок в tnsnames.ora может вызвать проблемы.

: наличие синтаксических ошибок в может вызвать проблемы. Использование tnsping : убедитесь, что сеть может определить TNS имя.

Если проблемы сохранились, не волнуйтесь. Сообщество Oracle на community.oracle.com и другие форумы всегда готовы помочь.

Настройка для Instant Client

При работе с Oracle Instant Client укажите путь к каталогу в параметре -Djava.library.path файла sqldeveloper.conf :

Markdown Скопировать код AddVMOption -Djava.library.path=/путь/до/instant/client

Это поможет обеспечить корректное взаимодействие Instant Client и SQL Developer при использовании TNS-имен.

Визуализация

Подключение к базе данных Oracle с помощью SQL Developer, который правильно настроен на использование файла tnsnames.ora , можно изобразить так:

Markdown Скопировать код Oracle SQL Developer (🏠) обращается к информации в tnsnames.ora (🗺️), чтобы наладить соединение с целевой базой данных (💡).

Файл tnsnames.ora сообщает Oracle SQL Developer-у, к какой базой данных и каким образом ему следует подключаться для выполнения запросов.

Лучшие практики

Резервирование и организация

Сохраняйте резервные копии tnsnames.ora , но помните о их адекватной организации, чтобы не возникло путаницы в SQL Developer. Для устаревших и архивных версий используйте отдельные папки.

Стандартное наименование файла

Проверьте, что имя файла tnsnames.ora соответствует стандарту, иначе SQL Developer может его не опознать.

Изменения в сетевой конфигурации

При вносе изменений в сетевую конфигурацию важно вовремя перепроверить записи TNS.

Эффективная навигация

Пользовательские псевдонимы и централизованный доступ к сетевым настройкам через tnsnames.ora помогают оптимизировать взаимодействие с базами данных и упрощают рабочий процесс в команде.

