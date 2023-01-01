Настройка связи Oracle SQL Developer с tnsnames.ora

Быстрый ответ

Для привязки файла tnsnames.ora к Oracle SQL Developer указывается путь к Oracle Client через настройку Preferences. Действуйте следующим образом: перейдите в Инструменты > Настройки > База данных > Дополнительно и укажите путь к файлу tnsnames.ora. При верно заданном пути SQL Developer начнет использовать TNS имя для соединения с базой данных:

  1. tnsnames.ora должен находиться в $ORACLE_HOME/network/admin или в каталоге, определённом в переменной $TNS_ADMIN.
  2. В SQL Developer откройте Инструменты > Настройки > База данных > Дополнительно.
  3. В поле "Использовать Oracle Client" вставьте соответствующий путь.
  4. Во время создания нового соединения с базой данных выберите нужное TNS имя.
-- Создание нового соединения с использованием TNS
1. Нажмите на иконку '+' для создания нового подключения.
2. Заполните поля ‘Имя подключения’, ‘Имя пользователя’ и ‘Пароль’.
3. В качестве типа подключения выберите TNS.
4. В разделе 'Сетевой псевдоним' указываете необходимый TNS псевдоним.
5. Протестируйте соединение и затем сохраните его.

-- После правильной настройки доступ к вашим данным будет всего на расстоянии одного клика!

Изменения вступают в силу немедленно, для их применения не требуется перезапускать SQL Developer.

Настройка переменных среды

Указание переменной среды TNS_ADMIN позволяет SQL Developer определить расположение файла tnsnames.ora. Прежде чем начинать работу с SQL Developer, примените следующие настройки:

Для пользователей Windows

  1. Откройте Система > Дополнительные параметры системы > Переменные среды.
  2. Создайте новую Системную переменную с именем TNS_ADMIN, указав путь к каталогу с файлом tnsnames.ora.

Для пользователей Linux и Unix-подобных систем

В Linux внесите следующую строку в файл ~/.profile или в соответствующий профиль:

export TNS_ADMIN=/путь/до/каталога/с/tnsnames

После этого SQL Developer и другие утилиты, работающие с Oracle, будут знать, где расположен файл с TNS именами. Не забудьте перезапустить SQL Developer или выйти и повторно войти в систему, чтобы переменные среды обновились.

Устранение проблем с подключением

Если возникли проблемы, проверьте следующее:

  • Доступность файла tnsnames.ora: файл должен быть открыт для чтения.
  • Синтаксис файла: наличие синтаксических ошибок в tnsnames.ora может вызвать проблемы.
  • Использование tnsping: убедитесь, что сеть может определить TNS имя.

Если проблемы сохранились, не волнуйтесь. Сообщество Oracle на community.oracle.com и другие форумы всегда готовы помочь.

Настройка для Instant Client

При работе с Oracle Instant Client укажите путь к каталогу в параметре -Djava.library.path файла sqldeveloper.conf:

AddVMOption -Djava.library.path=/путь/до/instant/client

Это поможет обеспечить корректное взаимодействие Instant Client и SQL Developer при использовании TNS-имен.

Визуализация

Подключение к базе данных Oracle с помощью SQL Developer, который правильно настроен на использование файла tnsnames.ora, можно изобразить так:

Oracle SQL Developer (🏠) обращается к информации в tnsnames.ora (🗺️), 
чтобы наладить соединение с целевой базой данных (💡).

Файл tnsnames.ora сообщает Oracle SQL Developer-у, к какой базой данных и каким образом ему следует подключаться для выполнения запросов.

Лучшие практики

Резервирование и организация

Сохраняйте резервные копии tnsnames.ora, но помните о их адекватной организации, чтобы не возникло путаницы в SQL Developer. Для устаревших и архивных версий используйте отдельные папки.

Стандартное наименование файла

Проверьте, что имя файла tnsnames.ora соответствует стандарту, иначе SQL Developer может его не опознать.

Изменения в сетевой конфигурации

При вносе изменений в сетевую конфигурацию важно вовремя перепроверить записи TNS.

Эффективная навигация

Пользовательские псевдонимы и централизованный доступ к сетевым настройкам через tnsnames.ora помогают оптимизировать взаимодействие с базами данных и упрощают рабочий процесс в команде.

Екатерина Громова

аналитик данных

