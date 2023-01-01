Настройка связи Oracle SQL Developer с tnsnames.ora#SQL для аналитиков #Установка софта
Быстрый ответ
Для привязки файла
tnsnames.ora к Oracle SQL Developer указывается путь к Oracle Client через настройку Preferences. Действуйте следующим образом: перейдите в Инструменты > Настройки > База данных > Дополнительно и укажите путь к файлу
tnsnames.ora. При верно заданном пути SQL Developer начнет использовать TNS имя для соединения с базой данных:
tnsnames.oraдолжен находиться в
$ORACLE_HOME/network/adminили в каталоге, определённом в переменной
$TNS_ADMIN.
- В SQL Developer откройте Инструменты > Настройки > База данных > Дополнительно.
- В поле "Использовать Oracle Client" вставьте соответствующий путь.
- Во время создания нового соединения с базой данных выберите нужное TNS имя.
-- Создание нового соединения с использованием TNS
1. Нажмите на иконку '+' для создания нового подключения.
2. Заполните поля ‘Имя подключения’, ‘Имя пользователя’ и ‘Пароль’.
3. В качестве типа подключения выберите TNS.
4. В разделе 'Сетевой псевдоним' указываете необходимый TNS псевдоним.
5. Протестируйте соединение и затем сохраните его.
-- После правильной настройки доступ к вашим данным будет всего на расстоянии одного клика!
Изменения вступают в силу немедленно, для их применения не требуется перезапускать SQL Developer.
Настройка переменных среды
Указание переменной среды
TNS_ADMIN позволяет SQL Developer определить расположение файла
tnsnames.ora. Прежде чем начинать работу с SQL Developer, примените следующие настройки:
Для пользователей Windows
- Откройте Система > Дополнительные параметры системы > Переменные среды.
- Создайте новую Системную переменную с именем
TNS_ADMIN, указав путь к каталогу с файлом
tnsnames.ora.
Для пользователей Linux и Unix-подобных систем
В Linux внесите следующую строку в файл
~/.profile или в соответствующий профиль:
export TNS_ADMIN=/путь/до/каталога/с/tnsnames
После этого SQL Developer и другие утилиты, работающие с Oracle, будут знать, где расположен файл с TNS именами. Не забудьте перезапустить SQL Developer или выйти и повторно войти в систему, чтобы переменные среды обновились.
Устранение проблем с подключением
Если возникли проблемы, проверьте следующее:
- Доступность файла
tnsnames.ora: файл должен быть открыт для чтения.
- Синтаксис файла: наличие синтаксических ошибок в
tnsnames.oraможет вызвать проблемы.
- Использование
tnsping: убедитесь, что сеть может определить TNS имя.
Если проблемы сохранились, не волнуйтесь. Сообщество Oracle на community.oracle.com и другие форумы всегда готовы помочь.
Настройка для Instant Client
При работе с Oracle Instant Client укажите путь к каталогу в параметре
-Djava.library.path файла
sqldeveloper.conf:
AddVMOption -Djava.library.path=/путь/до/instant/client
Это поможет обеспечить корректное взаимодействие Instant Client и SQL Developer при использовании TNS-имен.
Визуализация
Подключение к базе данных Oracle с помощью SQL Developer, который правильно настроен на использование файла
tnsnames.ora, можно изобразить так:
Oracle SQL Developer (🏠) обращается к информации в tnsnames.ora (🗺️),
чтобы наладить соединение с целевой базой данных (💡).
Файл
tnsnames.ora сообщает Oracle SQL Developer-у, к какой базой данных и каким образом ему следует подключаться для выполнения запросов.
Лучшие практики
Резервирование и организация
Сохраняйте резервные копии
tnsnames.ora, но помните о их адекватной организации, чтобы не возникло путаницы в SQL Developer. Для устаревших и архивных версий используйте отдельные папки.
Стандартное наименование файла
Проверьте, что имя файла
tnsnames.ora соответствует стандарту, иначе SQL Developer может его не опознать.
Изменения в сетевой конфигурации
При вносе изменений в сетевую конфигурацию важно вовремя перепроверить записи TNS.
Эффективная навигация
Пользовательские псевдонимы и централизованный доступ к сетевым настройкам через
tnsnames.ora помогают оптимизировать взаимодействие с базами данных и упрощают рабочий процесс в команде.
Екатерина Громова
аналитик данных