Настройка логирования запросов в PostgreSQL 8.3 на Windows#PostgreSQL #Логирование
Быстрый ответ
Для активации журналирования операций в PostgreSQL нужно присвоить параметру
log_statement значение
'all' в файле
postgresql.conf:
log_statement = 'all' -- Внимание ко всему, что говорит SQL!
Это изменение активирует журналирование всех операций SQL. После этого нужно обновить настройки сервера. Имейте в виду, что это может повысить потребление места на диске и повлиять на производительность.
Детализация настройки логирования
Для более гибкой системы журналирования активируйте
logging_collector, который помогает приводить логи в порядок:
logging_collector = on -- Пора заботиться о порядке в логах!
Задайте директорию для хранения логов,
log_directory, и формат именования файлов,
log_filename, в котором обычно указываются временные отметки для легкого отслеживания:
log_directory = 'pg_log' -- Домашний уют для логов
log_filename = 'postgresql-%Y-%m-%d_%H%M%S.log' -- Точное время в имени файла лога
Для того чтобы настройки вступили в силу, потребуется перезапустить службу базы данных. При этом важно следить за наличием нужных прав доступа к директориям
data и
pg_log.
Настройка и оптимизация
Журналирование всех операций может создать излишком много информации. Чтобы этого избежать, используйте
log_min_duration_statement для записи только тех запросов, время выполнения которых превышает заданное значение:
log_min_duration_statement = 200 -- Останавливаемся только на медленных запросах!
Для настройки логирования на уровне сессии воспользуйтесь следующей командой:
SELECT set_config('log_statement', 'all', false); -- Индивидуализируем работу с логами на уровне сессии
Не забывайте планировать ротацию или очистку логов, чтобы они не занимали слишком много места.
Визуализация
Работа с запросами PostgreSQL создает яркую картину активности вашей базы данных:
SET log_statement = 'all'; -- Внесем больше цвета в наш мир запросов
Журналирование запросов создает подробную картину жизнедеятельности базы данных, предоставляя возможность контроля всех взаимодействий.
Специальные случаи логирования
Иногда требуется вести журнал операций конкретной базы данных. В этом случае используйте
ALTER DATABASE:
ALTER DATABASE my_database SET log_statement = 'all'; -- Познакомимся поближе с базой данных my_database
Изменения, сделанные через
set_config(), временные и сохраняются лишь до конца сессии.
На ОС Windows журналы можно просматривать через "Просмотр событий", который станет центром контроля логов.
Соблюдение прав доступа и пользовательская безопасность
Храните логи в защищенной папке
pg_log и следите за правильностью прав доступа. Только уполномоченные процессы и пользователи могут иметь доступ к ним.
При выполнении некоторых операций, таких как перезапуск PostgreSQL, может понадобиться использование
sudo:
sudo service postgresql restart -- Перезапустим PostgreSQL с помощью sudo
Выявление и устранение возможных проблем с логированием
Будьте осторожны с конфликтами настроек между
log_statement,
log_min_duration_statement и другими параметрами – они могут вызвать проблемы.
После перезапуска проверьте доступность и наличие логов в
pg_log:
ls /var/lib/postgresql/data/pg_log -- Проверим, есть ли у нас логи!
Агата Суркова
разработчик API