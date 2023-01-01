Настройка логирования запросов в PostgreSQL 8.3 на Windows

Быстрый ответ

Для активации журналирования операций в PostgreSQL нужно присвоить параметру log_statement значение 'all' в файле postgresql.conf :

log_statement = 'all' -- Внимание ко всему, что говорит SQL!

Это изменение активирует журналирование всех операций SQL. После этого нужно обновить настройки сервера. Имейте в виду, что это может повысить потребление места на диске и повлиять на производительность.

Детализация настройки логирования

Для более гибкой системы журналирования активируйте logging_collector , который помогает приводить логи в порядок:

logging_collector = on -- Пора заботиться о порядке в логах!

Задайте директорию для хранения логов, log_directory , и формат именования файлов, log_filename , в котором обычно указываются временные отметки для легкого отслеживания:

log_directory = 'pg_log' -- Домашний уют для логов log_filename = 'postgresql-%Y-%m-%d_%H%M%S.log' -- Точное время в имени файла лога

Для того чтобы настройки вступили в силу, потребуется перезапустить службу базы данных. При этом важно следить за наличием нужных прав доступа к директориям data и pg_log .

Настройка и оптимизация

Журналирование всех операций может создать излишком много информации. Чтобы этого избежать, используйте log_min_duration_statement для записи только тех запросов, время выполнения которых превышает заданное значение:

log_min_duration_statement = 200 -- Останавливаемся только на медленных запросах!

Для настройки логирования на уровне сессии воспользуйтесь следующей командой:

SELECT set_config('log_statement', 'all', false); -- Индивидуализируем работу с логами на уровне сессии

Не забывайте планировать ротацию или очистку логов, чтобы они не занимали слишком много места.

Визуализация

Работа с запросами PostgreSQL создает яркую картину активности вашей базы данных:

SET log_statement = 'all'; -- Внесем больше цвета в наш мир запросов

Журналирование запросов создает подробную картину жизнедеятельности базы данных, предоставляя возможность контроля всех взаимодействий.

Специальные случаи логирования

Иногда требуется вести журнал операций конкретной базы данных. В этом случае используйте ALTER DATABASE :

ALTER DATABASE my_database SET log_statement = 'all'; -- Познакомимся поближе с базой данных my_database

Изменения, сделанные через set_config() , временные и сохраняются лишь до конца сессии.

На ОС Windows журналы можно просматривать через "Просмотр событий", который станет центром контроля логов.

Соблюдение прав доступа и пользовательская безопасность

Храните логи в защищенной папке pg_log и следите за правильностью прав доступа. Только уполномоченные процессы и пользователи могут иметь доступ к ним.

При выполнении некоторых операций, таких как перезапуск PostgreSQL, может понадобиться использование sudo :

sudo service postgresql restart -- Перезапустим PostgreSQL с помощью sudo

Выявление и устранение возможных проблем с логированием

Будьте осторожны с конфликтами настроек между log_statement , log_min_duration_statement и другими параметрами – они могут вызвать проблемы.

После перезапуска проверьте доступность и наличие логов в pg_log :

ls /var/lib/postgresql/data/pg_log -- Проверим, есть ли у нас логи!

