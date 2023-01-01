Наименование таблицы-связки в SQL: правила и конвенции#Разное
Быстрый ответ
Выбирайте имена для таблиц связей, отражающие связываемые сущности:
CustomerOrder для связи Клиент-Заказ является содержательным и понятным. Желаете большей ясности? Используйте префиксы, например,
jCustomerOrder, чтобы явно указать на таблицу связей. Главное здесь – название должно отражать суть взаимосвязи.
SELECT *
FROM Customer c
JOIN CustomerOrder co ON c.ID = co.CustomerID -- Чистая магия связывания данных!
JOIN Order o ON co.OrderID = o.ID; -- Наш (заказ) запомните!
Определение стандартов именования
Следует проявлять последовательность. Выберите шаблон, например
Entity1Entity2, для таблиц связей. Информативные названия помогают избежать путаницы, раскрывая взаимосвязи и назначение таблицы.
Организация структуры таблиц связей
Зачастую таблицы связей не имеют отдельного первичного ключа. Их ключ представляет собой комбинацию двух полей, обеспечивающую уникальность и поддержание целостности данных. Совместное использование
UserId и
RoleId напоминает гармонию инди-группы, где каждый инструмент вносит свой вклад в общее звучание.
Соответствие корпоративной терминологии
Следует учесть корпоративную терминологию. Использование бизнес-терминов в названиях таблиц помогает лучше понять отношения данных. Так ваша база данных будет функционировать как хорошо настроенный оркестр.
Визуализация
Овладевайте именованием таблиц связей SQL, используя аналогию с рецептом:
Ингредиенты (🌶️ Таблица_А): [Помидор, Лук, Перец]
Ингредиенты (🥒 Таблица_Б): [Лук, Перец, Огурец]
Именование смешанных ингредиентов: Блюдо (🍲 ТаблицаАБ)
🌶️➕🥒: [Лук, Перец]
Основной принцип: Название блюда объединяет ключевые ингредиенты из обеих таблиц, отражая их взаимодействие в рецепте.
Таблица_А **Связка** Таблица_Б ➡️ Таблица_А_Б 🍲
# Проверенное временем решение для именования.
Определите имена, отражающие *сущность* связываемых элементов.
Вкладываем информацию в имена
Уместите больше смысла в меньшее количество слов. Идентификаторы, такие как
UserRoles, эффективно отражают свою функцию и содержание. Описывайте четко –
UserProfilePic моментально дает понять, что речь идет о профилях пользователей и их аватарах.
Отображение взаимосвязей в соглашении об именах
Позвольте имени таблицы говорить само за себя! Название вроде
SalesRegion образно представляет собой чемодан, заполненный данными о продажах в различных географических регионах.
Исполняя роль путеводителя по базе данных
Создавайте названия таблиц связей, которые облегчат пользователям навигацию по структуре базы данных. Это подобно плавному перемещению по эскалатору в незнакомом торговом центре – просто и без усилий оказываешься у нужной информации.
