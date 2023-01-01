Наименование таблицы-связки в SQL: правила и конвенции

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Выбирайте имена для таблиц связей, отражающие связываемые сущности: CustomerOrder для связи Клиент-Заказ является содержательным и понятным. Желаете большей ясности? Используйте префиксы, например, jCustomerOrder , чтобы явно указать на таблицу связей. Главное здесь – название должно отражать суть взаимосвязи.

SQL Скопировать код SELECT * FROM Customer c JOIN CustomerOrder co ON c.ID = co.CustomerID -- Чистая магия связывания данных! JOIN Order o ON co.OrderID = o.ID; -- Наш (заказ) запомните!

Определение стандартов именования

Следует проявлять последовательность. Выберите шаблон, например Entity1Entity2 , для таблиц связей. Информативные названия помогают избежать путаницы, раскрывая взаимосвязи и назначение таблицы.

Организация структуры таблиц связей

Зачастую таблицы связей не имеют отдельного первичного ключа. Их ключ представляет собой комбинацию двух полей, обеспечивающую уникальность и поддержание целостности данных. Совместное использование UserId и RoleId напоминает гармонию инди-группы, где каждый инструмент вносит свой вклад в общее звучание.

Соответствие корпоративной терминологии

Следует учесть корпоративную терминологию. Использование бизнес-терминов в названиях таблиц помогает лучше понять отношения данных. Так ваша база данных будет функционировать как хорошо настроенный оркестр.

Визуализация

Овладевайте именованием таблиц связей SQL, используя аналогию с рецептом:

Markdown Скопировать код Ингредиенты (🌶️ Таблица_А): [Помидор, Лук, Перец] Ингредиенты (🥒 Таблица_Б): [Лук, Перец, Огурец]

Именование смешанных ингредиентов: Блюдо (🍲 ТаблицаАБ)

Markdown Скопировать код 🌶️➕🥒: [Лук, Перец]

Основной принцип: Название блюда объединяет ключевые ингредиенты из обеих таблиц, отражая их взаимодействие в рецепте.

Markdown Скопировать код Таблица_А **Связка** Таблица_Б ➡️ Таблица_А_Б 🍲 # Проверенное временем решение для именования. Спасибо, друзья!

Определите имена, отражающие *сущность* связываемых элементов.

Вкладываем информацию в имена

Уместите больше смысла в меньшее количество слов. Идентификаторы, такие как UserRoles , эффективно отражают свою функцию и содержание. Описывайте четко – UserProfilePic моментально дает понять, что речь идет о профилях пользователей и их аватарах.

Отображение взаимосвязей в соглашении об именах

Позвольте имени таблицы говорить само за себя! Название вроде SalesRegion образно представляет собой чемодан, заполненный данными о продажах в различных географических регионах.

Исполняя роль путеводителя по базе данных

Создавайте названия таблиц связей, которые облегчат пользователям навигацию по структуре базы данных. Это подобно плавному перемещению по эскалатору в незнакомом торговом центре – просто и без усилий оказываешься у нужной информации.

