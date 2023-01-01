Мониторинг и статус длительных работ с Stored procedure

Быстрый ответ

Для того чтобы провести быструю проверку статуса задачи в SQL Server, воспользуйтесь запросом к системной таблице msdb.dbo.sysjobhistory. Статус выполнения отображается в колонке run_status , где значение 0 сигнализирует о неудаче, а 1 — об успешном выполнении. Пример ниже:

SQL Скопировать код SELECT j.name, CASE h.run_status WHEN 0 THEN 'Неудача' WHEN 1 THEN 'Успешно' ELSE 'Неопределённо' END AS Статус FROM msdb.dbo.sysjobs j JOIN msdb.dbo.sysjobhistory h ON j.job_id = h.job_id WHERE h.step_id = 0 -- Представление общего статуса задачи ORDER BY h.instance_id DESC; -- Приоритет последних записей

Данный запрос вернёт последние статусы всех задач, отсортированные по убыванию идентификатора инстанции instance_id .

Более подробно: Продвинутые методы определения статуса задач

Анализ активных задач и сессий

Если вам необходима информация о текущей активности задачи, используйте системные таблицы sysjobactivity и syssession, объединив их с sysjobs_view:

SQL Скопировать код SELECT sj.name, sja.run_requested_date, sja.stop_execution_date, DATEDIFF(SECOND, sja.run_requested_date, GETDATE()) AS 'Прошедшее время в секундах' FROM msdb.dbo.sysjobs_view sj JOIN msdb.dbo.sysjobactivity sja ON sj.job_id = sja.job_id JOIN msdb.dbo.syssessions ss ON sja.session_id = ss.session_id WHERE sja.run_requested_date IS NOT NULL AND sja.stop_execution_date IS NULL AND ss.agent_start_date <= sja.run_requested_date ORDER BY 'Прошедшее время в секундах' DESC;

Этот запрос покажет активные задачи и время, прошедшее с момента их запуска, со сортировкой от наиболее длительного до наименее.

Исторический обзор результатов выполнения

Если вам интересна история выполнения задач, обратитесь к msdb.dbo.sysjobhistory:

SQL Скопировать код SELECT sj.name, sjh.run_date, sjh.run_time, sjh.message FROM msdb.dbo.sysjobs sj JOIN msdb.dbo.sysjobhistory sjh ON sj.job_id = sjh.job_id WHERE sjh.step_id = 0 AND sjh.run_status = 0 -- Журнал неудачных попыток выполнения! ORDER BY sjh.run_date DESC, sjh.run_time DESC;

Этот запрос выдаст журнал неудачных попыток выполнения задач, сопровождающий временными метками и описаниями ошибок.

Мониторинг текущего состояния задач

Для того чтобы увидеть текущую активность, воспользуйтесь процедурой sp_help_job :

SQL Скопировать код EXEC msdb.dbo.sp_help_job @execution_status = 1; -- Текущие активные задачи

После выполнения этой команды вы сразу получите информацию об активных задачах.

Визуализация

Markdown Скопировать код | ID задачи | Статус последнего запуска | Время следующего запуска | | ---------- | ------------------------- | ------------------------ | | 1 | ✈️ (По расписанию) | 18:00 | | 2 | 🛬 (Завершено) | Не запланировано | | 3 | 🛫 (Выполняется) | 19:45 | | 4 | ⚠️ (Задержка) | Уточняется |

✈️ Запуск по расписанию: Задача выполняется согласно расписанию.

🛬 Завершено: Задача успешно выполнена.

🛫 Выполнение в процессе: Задача в настоящее время активна и находится в процессе выполнения.

⚠️ Проблемы или ожидание: С задачей возникли проблемы, или она ожидает нового запуска.

Внимание к деталям: Глубокий анализ и предотвращение

Заглядывая под капот: Знакомство с системными таблицами

Понимание системных таблиц SQL Server, отвечающих за работу задач, – это ключ к осознанию внутренних процессов:

sysjobs : Описание всех задач.

: Описание всех задач. sysjobactivity : Текущая и прошлая активность задач.

: Текущая и прошлая активность задач. sysjobhistory : Детальное описание результатов выполнения задач.

: Детальное описание результатов выполнения задач. sysjobsteps : Описание отдельных шагов, связанных с каждой задачей.

: Описание отдельных шагов, связанных с каждой задачей. sysjobservers : Информация о задействованных серверах.

Предотвращение ложных тревог

Обратите внимание на отбор данных текущей сессии с использованием условия:

SQL Скопировать код WHERE ss.session_id = (SELECT MAX(session_id) FROM msdb.dbo.syssessions)

Контроль над выполняющимися задачами

Для отслеживания используйте процедуру sp_help_jobactivity :

SQL Скопировать код EXEC msdb.dbo.sp_help_jobactivity;

Оценка времени выполнения задач

Определение продолжительности выполнения задач важно для оценки производительности. С этим поможет справиться DATEDIFF :

SQL Скопировать код SELECT DATEDIFF(SECOND, run_requested_date, GETDATE()) FROM msdb.dbo.sysjobactivity;

