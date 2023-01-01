Мониторинг активных подключений к SQL Server: команды и детали

Быстрый ответ

Чтобы узнать о существующих в данный момент подключениях к SQL Server, следует выполнить T-SQL запрос:

SQL Скопировать код SELECT spid, -- уникальный номер процесса status, -- состояние сессии loginame, -- логин пользователя hostname, -- имя хоста db_name(dbid) as 'Database', -- название базы данных cmd -- выполняемая команда FROM sys.sysprocesses WHERE spid > 50;

Этот запрос отобразит ключевую информацию: идентификатор сессии ( spid ), ее статус, имя пользователя ( loginame ), имя хоста ( hostname ), название базы данных и текущую команду.

Инструментарий: доступные варианты

SQL Server предлагает несколько инструментов для мониторинга активных подключений:

Монитор активности (Activity Monitor) : визуализирует статистику подключений в SQL Server Management Studio, включая IP-адреса клиентов и используемые ими базы данных.

: визуализирует статистику подключений в SQL Server Management Studio, включая IP-адреса клиентов и используемые ими базы данных. Хранимые процедуры : sp_who и sp_who2 дают подробную информацию о всех текущих сессиях и подключениях.

: и дают подробную информацию о всех текущих сессиях и подключениях. Динамические представления управления (DMV): sys.dm_exec_sessions и sys.dm_exec_connections предоставляют детальные сведения об активных подключениях.

Подробный анализ: детализированный анализ

Для более глубокого анализа подключений можно использовать:

Процедуру sp_who c фильтрацией для отбора данных по конкретным сессиям или базам данных.

c фильтрацией для отбора данных по конкретным сессиям или базам данных. sys.dm_exec_sql_text и функцию COALESCE для получения SQL-запроса, выполняемого в данный момент.

и функцию для получения SQL-запроса, выполняемого в данный момент. @@SPID применяется для исключения собственной сессии из результатов, чтобы сделать данные более актуальными для анализа.

применяется для исключения собственной сессии из результатов, чтобы сделать данные более актуальными для анализа. sys.dm_tran_locks помогает выявить подключения, вызывающие конфликты блокировок.

Здоровье системы: мониторинг и оптимизация

Регулярный контроль активных подключений способствует повышению производительности SQL Server:

Использование I/O : мониторинг параметров num_reads , num_writes и last_read поможет понять, как используются ресурсы чтения и записи информации.

: мониторинг параметров , и поможет понять, как используются ресурсы чтения и записи информации. Блокировки запросов: постоянное отслеживание позволяет определить активные и ожидающие запросы на блокировку, что крайне важно для предотвращения взаимных блокировок.

Администрирование: права доступа и последствия

При работе с информацией о подключениях следует помнить о следующем:

Необходимо иметь соответствующие права доступа к DMV.

Следует с осторожностью использовать команду KILL для завершения сессий — только как крайнюю меру.

Визуализация

В качестве аналогии можно представить SQL Server как железнодорожный вокзал (🚉), где подключения – это поезда:

SQL Скопировать код SELECT DB_NAME(dbid) as DatabaseName, COUNT(dbid) as NumberOfConnections, loginame as LoginName FROM sys.sysprocesses WHERE dbid > 0 GROUP BY dbid, loginame;

Результат будет напоминать табло отправления поездов:

Markdown Скопировать код | Пункт назначения (База Данных) | Количество поездов (Подключений) | Имя пассажира (Логин) | | ------------------------------- | -------------------------------- | --------------------- | | БухгалтерияDB | 3 | JohnDoe | | ПродажиDB | 5 | JaneSmith | | ОтделКадровDB | 2 | MikeBrown |

Каждая строка отображает количество активных подключений для каждой базы данных, а также имена пользователей.

Решение проблем: распространенные сложности

В процессе мониторинга подключений встречается ряд типичных проблем:

Блокировка процессов : Периодические проверки помогут избежать отключения баз данных из-за заблокированных сессий.

: Периодические проверки помогут избежать отключения баз данных из-за заблокированных сессий. Незавершённые запросы : Совместное использование sys.dm_exec_requests и sys.dm_exec_sql_text поможет определить и завершить времянка.

: Совместное использование и поможет определить и завершить времянка. Чрезмерное количество подключений: Счетчики подключений позволят выявить узкие места, связанные с незавершенными транзакциями или зависшими сеансами.

Автоматизация: программное решение проблем

Автоматизация может упростить управление проблемами подключений:

Использование скриптов для отправки предупреждений о нестандартных паттернах подключений.

Внедрение инструментов мониторинга в реальном времени, которые оперативно уведомляют администраторов.

Создание настраиваемых дашбордов мониторинга, показывающих ключевые индикаторы из различных DMV.

Полезные материалы