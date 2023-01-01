logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Множественные условия CASE WHEN в SQL Server: расширяем запросы
Перейти

#SQL для аналитиков  #Синтаксис запросов  #CASE WHEN  
Быстрый ответ

SQL
Скопировать код
SELECT 
  CASE
    WHEN condition1 THEN result1
    WHEN condition2 THEN result2
    ELSE defaultResult
  END AS ResultColumn
FROM YourTable;

CASE служит средством задания последовательности условий WHEN для формирования столбца ResultColumn в SQL Server 2008. Если ни одно из условий не выполнено, применяется дефолтная опция ELSE.

Постепенное разбиение

Если требуется обработать множество условий, подход к реализации может быть следующим:

Работа со сложными условиями

Для обработки сложных условий используйте вложенность выражений CASE, аналогично принципу матрешки:

SQL
Скопировать код
SELECT 
  CASE 
    WHEN condition1 THEN 
      CASE 
        WHEN subCondition1 THEN subResult1 
        ELSE subResultDefault
      END 
    WHEN condition2 THEN result2 
    ELSE defaultResult 
  END AS ResultColumn 
FROM YourTable;

Такой подход дает возможность разбить сложные условия на управляемые блоки для правильного построения логики выбора.

Объединение условий с помощью OR

Если несколько условий ведут к одинаковому результату, запрос можно упростить:

SQL
Скопировать код
SELECT 
  CASE 
    WHEN condition1 OR condition2 THEN result1 
    ELSE defaultResult 
  END AS ResultColumn 
FROM YourTable;

Использование OR делает код более компактным и устраняет потребность в избыточных повторениях.

Порядок условий

CASE исследует условия в порядке их расположения, так же как следуют инструкции в рецепте:

SQL
Скопировать код
SELECT 
  CASE 
    WHEN highPriorityCondition THEN highPriorityResult 
    WHEN lowerPriorityCondition THEN lowerPriorityResult 
    ELSE defaultResult 
  END AS ResultColumn 
FROM YourTable;

Это гарантирует чёткую структуризацию и приоритетность условий.

Сочетание INNER JOIN и CASE

Сочетание CASE и INNER JOIN дает возможность работать сразу с несколькими таблицами, так же как при подготовке приготовления блюда сразу проверяются все ингредиенты:

SQL
Скопировать код
SELECT 
  t1.Column1, 
  CASE 
    WHEN t1.Column2 = t2.Column2 THEN 'Match' 
    ELSE 'No Match' 
  END AS MatchStatus 
FROM 
  Table1 t1 
INNER JOIN Table2 t2 ON t1.KeyColumn = t2.KeyColumn;

Такое сочетание облегчает объединение данных, используя условную логику для оптимизации работы запроса.

Продвинутые приёмы с условиями: применение советов и лучших практик

Освоив основные принципы, мы можем начать применять более совершенные методы, словно мастера SQL:

Псевдонимы для улучшения читаемости

Псевдонимы служат инструментом упрощения восприятия кода, подобно псевдонимам в социальных сетях:

SQL
Скопировать код
SELECT 
  CASE 
    WHEN condition THEN 'AliasName1' 
    ELSE 'AliasName2' 
  END AS DescriptiveResult 
FROM YourTable;

Они способствуют более легкому чтению результатов запросов.

Учёт всех возможных сценариев

Постоянно учитывайте все возможные варианты развития событий, чтобы предотвратить неожиданные результаты NULL:

SQL
Скопировать код
SELECT 
  CASE 
    WHEN condition1 THEN result1 
    WHEN condition2 THEN result2 
  END AS ResultColumn 
FROM YourTable;

С помощью ELSE можно избежать появления NULL, выступая в роли безопасной сети.

Визуализация

Представьте, что столбцы данных – это ингредиенты на полках шеф-повара:

  • Курица (🍗) = Колонка A
  • Специи (🌶️) = Колонка B
  • Соус (🥫) = Колонка C

CASE WHEN – это ваши действия, описанные шаг за шагом:

🍗 Если курица свежая – обильно посыпаем специями, в противном случае – выбрасываем. 🌶️ Если она слишком острая – добавляем соус, если нет – отлично, продолжаем готовку.

Следуя каждому условию шаг за шагом, мы готовим идеальное блюдо.

SQL
Скопировать код
SELECT
    CASE
        WHEN ColumnA = 'Fresh' THEN 'Coat with Spice'
        WHEN ColumnB = 'Too Spicy' THEN 'Add Sauce'
        ELSE 'Throw Away'
    END as CulinaryDecision
FROM Kitchen

Каждое решение CASE приближает вас к мастерству шеф-повара, точно так же как каждое CASE WHEN – к корректному результату запроса.

Полезные материалы

  1. SQL Server: CASE Statement — надёжное руководство по использованию директив и примененению CASE в SQL Server.
  2. Generate a resultset of incrementing dates in T-SQL – Stack Overflow — дискуссия сообщества на тему примеров использования CASE в различных сценариях.
  3. CASE (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — официальная документация Microsoft, предоставляющая подробную информацию о команде CASE.
  4. Путь сертификации SQL Server 2012 — познакомьтесь с вариантами сертификации для улучшения своих знаний и навыков работы с SQL Server.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

Загрузка...