Множественные условия CASE WHEN в SQL Server: расширяем запросы
Быстрый ответ
SELECT
CASE
WHEN condition1 THEN result1
WHEN condition2 THEN result2
ELSE defaultResult
END AS ResultColumn
FROM YourTable;
CASE служит средством задания последовательности условий
WHEN для формирования столбца
ResultColumn в SQL Server 2008. Если ни одно из условий не выполнено, применяется дефолтная опция
ELSE.
Постепенное разбиение
Если требуется обработать множество условий, подход к реализации может быть следующим:
Работа со сложными условиями
Для обработки сложных условий используйте вложенность выражений
CASE, аналогично принципу матрешки:
SELECT
CASE
WHEN condition1 THEN
CASE
WHEN subCondition1 THEN subResult1
ELSE subResultDefault
END
WHEN condition2 THEN result2
ELSE defaultResult
END AS ResultColumn
FROM YourTable;
Такой подход дает возможность разбить сложные условия на управляемые блоки для правильного построения логики выбора.
Объединение условий с помощью OR
Если несколько условий ведут к одинаковому результату, запрос можно упростить:
SELECT
CASE
WHEN condition1 OR condition2 THEN result1
ELSE defaultResult
END AS ResultColumn
FROM YourTable;
Использование
OR делает код более компактным и устраняет потребность в избыточных повторениях.
Порядок условий
CASE исследует условия в порядке их расположения, так же как следуют инструкции в рецепте:
SELECT
CASE
WHEN highPriorityCondition THEN highPriorityResult
WHEN lowerPriorityCondition THEN lowerPriorityResult
ELSE defaultResult
END AS ResultColumn
FROM YourTable;
Это гарантирует чёткую структуризацию и приоритетность условий.
Сочетание INNER JOIN и CASE
Сочетание
CASE и
INNER JOIN дает возможность работать сразу с несколькими таблицами, так же как при подготовке приготовления блюда сразу проверяются все ингредиенты:
SELECT
t1.Column1,
CASE
WHEN t1.Column2 = t2.Column2 THEN 'Match'
ELSE 'No Match'
END AS MatchStatus
FROM
Table1 t1
INNER JOIN Table2 t2 ON t1.KeyColumn = t2.KeyColumn;
Такое сочетание облегчает объединение данных, используя условную логику для оптимизации работы запроса.
Продвинутые приёмы с условиями: применение советов и лучших практик
Освоив основные принципы, мы можем начать применять более совершенные методы, словно мастера SQL:
Псевдонимы для улучшения читаемости
Псевдонимы служат инструментом упрощения восприятия кода, подобно псевдонимам в социальных сетях:
SELECT
CASE
WHEN condition THEN 'AliasName1'
ELSE 'AliasName2'
END AS DescriptiveResult
FROM YourTable;
Они способствуют более легкому чтению результатов запросов.
Учёт всех возможных сценариев
Постоянно учитывайте все возможные варианты развития событий, чтобы предотвратить неожиданные результаты
NULL:
SELECT
CASE
WHEN condition1 THEN result1
WHEN condition2 THEN result2
END AS ResultColumn
FROM YourTable;
С помощью
ELSE можно избежать появления NULL, выступая в роли безопасной сети.
Визуализация
Представьте, что столбцы данных – это ингредиенты на полках шеф-повара:
- Курица (🍗) = Колонка A
- Специи (🌶️) = Колонка B
- Соус (🥫) = Колонка C
CASE WHEN – это ваши действия, описанные шаг за шагом:
🍗 Если курица свежая – обильно посыпаем специями, в противном случае – выбрасываем. 🌶️ Если она слишком острая – добавляем соус, если нет – отлично, продолжаем готовку.
Следуя каждому условию шаг за шагом, мы готовим идеальное блюдо.
SELECT
CASE
WHEN ColumnA = 'Fresh' THEN 'Coat with Spice'
WHEN ColumnB = 'Too Spicy' THEN 'Add Sauce'
ELSE 'Throw Away'
END as CulinaryDecision
FROM Kitchen
Каждое решение CASE приближает вас к мастерству шеф-повара, точно так же как каждое
CASE WHEN – к корректному результату запроса.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик