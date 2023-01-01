Множественные условия CASE WHEN в SQL Server: расширяем запросы

Быстрый ответ

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN condition1 THEN result1 WHEN condition2 THEN result2 ELSE defaultResult END AS ResultColumn FROM YourTable;

CASE служит средством задания последовательности условий WHEN для формирования столбца ResultColumn в SQL Server 2008. Если ни одно из условий не выполнено, применяется дефолтная опция ELSE .

Постепенное разбиение

Если требуется обработать множество условий, подход к реализации может быть следующим:

Работа со сложными условиями

Для обработки сложных условий используйте вложенность выражений CASE , аналогично принципу матрешки:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN condition1 THEN CASE WHEN subCondition1 THEN subResult1 ELSE subResultDefault END WHEN condition2 THEN result2 ELSE defaultResult END AS ResultColumn FROM YourTable;

Такой подход дает возможность разбить сложные условия на управляемые блоки для правильного построения логики выбора.

Объединение условий с помощью OR

Если несколько условий ведут к одинаковому результату, запрос можно упростить:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN condition1 OR condition2 THEN result1 ELSE defaultResult END AS ResultColumn FROM YourTable;

Использование OR делает код более компактным и устраняет потребность в избыточных повторениях.

Порядок условий

CASE исследует условия в порядке их расположения, так же как следуют инструкции в рецепте:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN highPriorityCondition THEN highPriorityResult WHEN lowerPriorityCondition THEN lowerPriorityResult ELSE defaultResult END AS ResultColumn FROM YourTable;

Это гарантирует чёткую структуризацию и приоритетность условий.

Сочетание INNER JOIN и CASE

Сочетание CASE и INNER JOIN дает возможность работать сразу с несколькими таблицами, так же как при подготовке приготовления блюда сразу проверяются все ингредиенты:

SQL Скопировать код SELECT t1.Column1, CASE WHEN t1.Column2 = t2.Column2 THEN 'Match' ELSE 'No Match' END AS MatchStatus FROM Table1 t1 INNER JOIN Table2 t2 ON t1.KeyColumn = t2.KeyColumn;

Такое сочетание облегчает объединение данных, используя условную логику для оптимизации работы запроса.

Продвинутые приёмы с условиями: применение советов и лучших практик

Освоив основные принципы, мы можем начать применять более совершенные методы, словно мастера SQL:

Псевдонимы для улучшения читаемости

Псевдонимы служат инструментом упрощения восприятия кода, подобно псевдонимам в социальных сетях:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN condition THEN 'AliasName1' ELSE 'AliasName2' END AS DescriptiveResult FROM YourTable;

Они способствуют более легкому чтению результатов запросов.

Учёт всех возможных сценариев

Постоянно учитывайте все возможные варианты развития событий, чтобы предотвратить неожиданные результаты NULL :

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN condition1 THEN result1 WHEN condition2 THEN result2 END AS ResultColumn FROM YourTable;

С помощью ELSE можно избежать появления NULL, выступая в роли безопасной сети.

Визуализация

Представьте, что столбцы данных – это ингредиенты на полках шеф-повара:

Курица (🍗) = Колонка A

Специи (🌶️) = Колонка B

Соус (🥫) = Колонка C

CASE WHEN – это ваши действия, описанные шаг за шагом:

🍗 Если курица свежая – обильно посыпаем специями, в противном случае – выбрасываем. 🌶️ Если она слишком острая – добавляем соус, если нет – отлично, продолжаем готовку.

Следуя каждому условию шаг за шагом, мы готовим идеальное блюдо.

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN ColumnA = 'Fresh' THEN 'Coat with Spice' WHEN ColumnB = 'Too Spicy' THEN 'Add Sauce' ELSE 'Throw Away' END as CulinaryDecision FROM Kitchen

Каждое решение CASE приближает вас к мастерству шеф-повара, точно так же как каждое CASE WHEN – к корректному результату запроса.

