Множественная вставка строк в Oracle: эффективный способ

Быстрый ответ

Если вам необходимо обеспечить высокую производительность при вставке множества записей в базу данных Oracle, можно использовать оператор INSERT ALL для версий до 23c или более простой синтаксис, доступный начиная с Oracle 23c.

Для версии до 23c:

SQL Скопировать код INSERT ALL INTO my_table (col1, col2) VALUES ('val1', 'val2') INTO my_table (col1, col2) VALUES ('val3', 'val4') SELECT * FROM dual;

Для версии Oracle 23c и последующих:

SQL Скопировать код INSERT INTO my_table (col1, col2) VALUES ('val1', 'val2'), ('val3', 'val4');

Важно помнить о лимите в 1000 строк за одну транзакцию, чтобы сократить время для анализа и увеличить пропускную способность.

Продвинутые стратегии вставки

Локальные PL/SQL процедуры

Используя PL/SQL процедуры, вы можете улучшить гибкость и контроль над процессом вставки:

SQL Скопировать код BEGIN FOR i IN 1..1000 LOOP INSERT INTO my_table (col1, col2) VALUES (i, 'value'||i); END LOOP; END;

Для ускорения вставки можно использовать FORALL :

SQL Скопировать код DECLARE TYPE t_my_table IS TABLE OF my_table%ROWTYPE; v_my_data t_my_table := t_my_table(); BEGIN -- Заполняем v_my_data данными FORALL i IN v_my_data.FIRST .. v_my_data.LAST INSERT INTO my_table VALUES v_my_data(i); END;

Использование SQL*Loader

SQL*Loader идеально подходит для загрузки внешних данных в таблицу:

Bash Скопировать код sqlldr userid=myuser/mypassword control=mycontrol.ctl log=mylog.log

Важно корректно настроить файл управления ( mycontrol.ctl ):

SQL Скопировать код LOAD DATA INFILE 'mydata.csv' INTO TABLE my_table FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"' (col1, col2)

Обязательно проверьте корректность вставленных данных после загрузки.











Оптимизация вставок: следующие шаги

Эффективное перемещение данных

Для эффективного перемещения данных между таблицами используйте INSERT INTO ... SELECT :

SQL Скопировать код INSERT INTO dest_table (col1, col2) SELECT col1, col2 FROM source_table;

Разбиение данных на части

При работе с большими наборами данных, стоит разделить операцию вставки на части, чтобы лучше управлять ресурсами.

Оптимизация для параллельной обработки данных

Если требуется выполнить конкурентные операции, используйте подсказки или ключевое слово APPEND для ускорения вставки данных.

Полезные материалы